Rotazione dei giochi Montessori: come si fa e a cosa serve

La rotazione dei giochi Montessori è una strategia educativa che consiste nel mettere temporaneamente da parte alcuni giochi e sostituirli periodicamente con altri.

Non serve acquistare nuovi materiali: basta organizzare quelli che già si hanno in casa, in modo da renderne accessibili solo pochi per volta, nascondendo gli altri. In questo modo, il bambino riesce a dedicarsi completamente a ogni una singola attività, senza distrazioni.

Oltre a favorire la concentrazione, questo metodo stimola la creatività, sviluppa l’autonomia, facilita l’ordine e consente un risparmio economico. Può essere adottato fin dai 12 mesi, quando il piccolo inizia a manipolare gli oggetti in autonomia, e può essere continuato fino all’età scolare. L’ideale è ruotare i giochi ogni una-due settimane oppure quando inizia a manifestarsi una perdita di interesse per un’attività. In questo modo, ogni oggetto mantiene il suo fascino e il bambino resta motivato a esplorare e sperimentare.

1) Selezionare i giochi

Prima di tutto, è importante selezionare i giochi da proporre. Non ne servono molti: cinque-otto attività per volta sono sufficienti.

Scegliere giochi che siano appropriati all’età del bambino e che coprano diverse aree di sviluppo, come la motricità fine, il linguaggio, la logica e la creatività. Troppi oggetti disponibili contemporaneamente rischiano di distrarre il bambino e ridurre il tempo di concentrazione su ciascuna attività.

2) Disporli in modo ordinato

Una volta scelti i giochi, è utile disporli in modo organizzato su scaffali bassi o in cestini ordinati, in modo che siano visibili e facilmente accessibili.

3) Ruotarli regolarmente

Ogni una-due settimane, riporre alcuni giochi in un armadio o in scatole chiuse e sostituirli con altri. Il bambino percepirà questi oggetti come nuovi, anche se in realtà non lo sono. Non è necessario, dunque, acquistare nulla.

4) Osservare il bambino

Osservare attentamente il bambino mentre gioca, per capire quali attività catturano di più la sua attenzione e quali vengono trascurate. Questo aiuta a capire i suoi interessi e a calibrare meglio le rotazioni future, personalizzando l’offerta dei giochi. I materiali messi da parte non vanno dimenticati: quando torneranno in rotazione, appariranno di nuovo interessanti e stimolanti.

Come organizzarsi con i giochi che si hanno in casa

Per applicare il metodo della rotazione dei giochi Montessori non serve acquistare nulla di nuovo. Il segreto sta nell’utilizzare in maniera differente quello che si ha già in casa. Per rendere i cambi più semplici, è utile suddividere i giochi disponibili in più categorie, riponendo poi ogni gruppo in scatole trasparenti o cestini etichettati, che aiutano a mantenere ordine e a ricordare cosa c’è dentro.

A questo punto selezionare i giochi della prima rotazione, idealmente scegliendone uno per ogni categoria. Riporre tutto il resto in un luogo non accessibile al bambino. Tenere gli oggetti fuori dalla vista li farà sembrare nuovi quando verranno riproposti negli avvicendamenti successivi.

In quali categorie dividere i giochi

Ecco alcune indicazioni pratiche per orientarsi nella suddivisione dei giochi, valide sia per i giochi montessoriani in legno e non sia per quelli tradizionali.

Giochi di motricità fine: aiutano a sviluppare la coordinazione mano-occhio e la precisione dei movimenti. Esempi: cubi da impilare, torri di anelli, perle da infilare, puzzle semplici, giochi di incastri. Giochi sensoriali: servono a stimolare i cinque sensi. Esempi: bottiglie sensoriali, tessuti di diverse consistenze, materiali con profumi o suoni, tavolette tattili. Giochi di logica e problem solving: aiutano a sviluppare il pensiero critico, la capacità di risolvere problemi e le abilità matematiche di base. Esempi: puzzle più complessi, memory, giochi di classificazione o associazione, costruzioni. Giochi di creatività: favoriscono l’immaginazione, l’espressione artistica e l’inventiva. Esempi: pasta modellabile, pennarelli e colori, carta e forbici, costruzioni libere, strumenti musicali semplici. Giochi di linguaggio e comunicazione: sostengono lo sviluppo del vocabolario, della comprensione e delle prime abilità di lettura e scrittura. Esempi: libri illustrati, carte con immagini e parole, giochi di rime, puzzle alfabetici. Giochi pratici di vita quotidiana: aiutano il bambino a sviluppare autonomia, capacità di cura di sé e responsabilità. Esempi: travasi Montessori, infilare bottoni, piegare panni, spazzolare oggetti.

Tutti i vantaggi

La rotazione dei giochi ha effetti concreti sullo sviluppo e sul benessere del bambino. Innanzitutto, favorisce la concentrazione: avere pochi giochi a disposizione permette al bambino di dedicarsi completamente a ciascuna attività, senza essere sopraffatto da troppi stimoli e distrazioni. Questo aiuta anche a sviluppare la pazienza e la capacità di portare a termine un compito. Al contrario, troppi giochi limitano la creatività e l’attenzione.

In secondo luogo, la rotazione stimola la curiosità e l’interesse. Quando un gioco torna a disposizione dopo essere stato nascosto appare agli occhi del bambino come una novità, suscitando entusiasmo e voglia di esplorare. Questo meccanismo naturale rinforza l’apprendimento e mantiene il bambino motivato.

Un altro vantaggio importante è lo sviluppo dell’autonomia. Con giochi selezionati e accessibili, il bambino impara a scegliere da solo a cosa giocare, a organizzare il proprio spazio e a gestire le attività senza l’intervento continuo degli adulti.

La rotazione dei giochi ha anche un impatto economico positivo. Valorizzando i materiali già presenti in casa, non è necessario acquistare continuamente nuovi giochi, riducendo gli sprechi e insegnando indirettamente al bambino il valore delle cose.

Infine, contribuisce a un apprendimento equilibrato e completo. Alternando giochi che stimolano la motricità, la logica, la creatività e il linguaggio, la rotazione permette al bambino di sviluppare diverse competenze in modo armonico, senza sovraccarico di stimoli. Senza dimenticare che mantenere a portata di mano solo le attività scelte riduce il caos in casa.

La rotazione dei giochi Montessori, dunque, non è solo un metodo pratico per gestire lo spazio e i materiali, ma un vero strumento educativo.

Immagine di copertina di thedanw via Pixabay

