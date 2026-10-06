La torre montessoriana anche detta learning tower, ossia torre di apprendimento, è un attrezzo utilissimo e sicuro, che non dovrebbe mancare nell’abitazione di un bambino che cresce, che acquisisce competenze e che desidera partecipare alle attività della famiglia.

Da quando il piccolo inizia a camminare con sicurezza, infatti, si sente attratto dalle mansioni che la mamma o il papà compiono su un tavolo o su un piano di appoggio. Si aggrappa quindi alle gambe del genitore, tende le braccia, si dimostra molto incuriosito. Permettere che salga su una sedia o uno sgabello è pericoloso, perché sono privi di protezioni laterali e il bambino può cadere. Inoltre sono poco stabili. È a questo punto che si comprende l’importanza della torre montessoriana. Vediamo di che cosa si tratta.

A cosa serve

La torre montessoriana fa parte del metodo Montessori, un sistema pedagogico che ha l’obiettivo di favorire il più possibile l’indipendenza e lo sviluppo psicologico e cognitivo dei bambini, senza interferenze dell’adulto, ma assecondando le doti naturali.

La torre montessoriana serve proprio a questo scopo: aiutare il bambino a svolgere in sicurezza attività poste a un livello superiore. È un attrezzo che si potrebbe definire una via di mezzo tra una scala e uno sgabello.

Dotata di un paio di gradini con appigli per permettere al bambino di salirvi in sicurezze e autonomamente, è protetta sui quattro lati per evitare cadute. La base è ampia e stabile, quindi non ci sono rischi che possa scivolare.

Tutti i vantaggi

Il bambino sale sulla torre montessoriana aggrappandosi agli appigli laterali e si sistema nello spazio protetto.

Un parapetto in corrispondenza del lato anteriore consente un appoggio sicuro del bambino mentre aiuta i genitori durante le attività manuali o in cucina. Questo porta con sé una serie di benefici per la crescita del bambino. Per esempio:

permette di raggiungere luoghi che sono fonte di curiosità in sicurezza, cosa non consentita da una sedia o da uno sgabello; favorisce l’indipendenza perché la torre è progettata in modo da poter essere spostata dal bambino stesso in sicurezza e con facilità; migliora le capacità motorie e la coordinazione, perché il piccolo impara a salire i pochi scalini e ad usare le mani per aggrapparsi; stimola lo spirito di osservazione del bambino, che può seguire da vicino le occupazioni degli altri componenti della famiglia; accompagna il bambino in attività quotidiane come il lavarsi i denti, aiutandolo a raggiungere facilmente la sua indipendenza; spinge il bambino a imitare le attività degli adulti, stimolando lo spirito di iniziativa e la creatività.

Per quale età va bene

I genitori possono proporre la torre montessoriana ai bambini quando questi hanno raggiunto una autonomia motoria di base, che consente loro di spostarsi da soli per la casa.

Attorno ai 18-22 mesi, a seconda dello sviluppo individuale del bambino, inizia l’esplorazione del mondo “in verticale”: il piccolo comincia a prestare attenzione anche alla realtà che sta al di sopra di lui e desidera sollevarsi e arrampicarsi per esplorarla. Munirsi di una torre montessoriana in questa fase della crescita asseconda questa aspirazione naturale, anche se è essenziale l’aiuto di un adulto per entrare e uscire dalla struttura. Dai 2-3 anni, il bambino è in grado di spostare la torre montessoriana in modo autonomo. Il piccolo inizia a usarla per avvicinarsi al piano di lavoro dell’adulto, pasticciando in cucina, svolgendo semplici lavori di fai da te e così via. E’ sempre importante che l’adulto sia presente e vigili sull’attività del bambino. Dopo i 4-5 anni di età, questa struttura diviene importante per acquisire una sempre maggiore autonomia nel raggiungere il lavello e apprendere una sempre maggiore abilità nelle manovre di igiene personale, imparando per esempio a lavarsi i denti da solo.

Quale scegliere

Per essere sicuri di scegliere bene questa struttura così utile è bene ricordare che si acquista nei negozi specializzati di articoli per l’infanzia oppure in rete, su siti sicuri. Poterla visionare in negozio ha il vantaggio di accertarsi di persona della sua maneggevolezza e stabilità.

La torre montessoriana è solitamente in legno lavabile, quindi un materiale ecologico , sicuro e facilmente igienizzabile dopo le attività manuali e ricreative del bambino.

, sicuro e facilmente igienizzabile dopo le attività manuali e ricreative del bambino. Esistono diversi modelli di torre montessoriana, ma tutti devono possedere le medesime caratteristiche: essere ben stabile, avere le protezioni laterali e il parapetto, essere accessibile al bambino mediante uno o due gradini.

ma tutti devono possedere le medesime caratteristiche: essere ben stabile, avere le protezioni laterali e il parapetto, essere accessibile al bambino mediante uno o due gradini. Alcune strutture sono “convertibili”: possono essere cioè trasformate in un seggiolone oppure in un tavolino-gioco. Si può optare per queste soluzioni quando lo spazio in casa è limitato ed è preferibile disporre di un attrezzo utilizzabile secondo diverse modalità.

La torre montessoriana può essere costruita col fai da te oppure acquistata comodamente online. In commercio ci sono tantissimi modelli pronti all’uso che si possono acquistare facilmente. Vediamo insieme quale scegliere in base alle proprie esigenze.

Torre di apprendimento Moblì

Moblì, ully Natural. Prezzo: 116,99 su amazon

Tra le varie proposte online, la torre montessoriana ully Natural di Moblì è in legno naturale, ha i ripiani regolabili in base all’età e altezza del bambino ed è progettata da educatori secondo i principi Montessori. Realizzata in toscana da produttori e artigiani locali, è un mix di innovazione e design.

Labebe torre montessori

La torre montessoriana labebe 3 in 1 permette ai bambini di raggiungere in sicurezza l’altezza dei grandi per cucinare o lavarsi le mani. Grazie al design pieghevole si trasforma facilmente in un tavolino con sedia integrata e lavagna integrata per il disegno.

Labebe, torre 3 in 1. Prezzo 94,99€ su amazon

Torre montessoriana MEOWOWBABY

MEOWOWBABY, torre montessoriana in legno. Prezzo: 119€ su amazon

La torre di apprendimento MEOWOWBABY è in legno con aspetto giocoso grazie alla lavagna dove scrivere e divertirsi. Realizzata in materiali non tossici, costruzione solida e resistente da utilizzare nel tempo. La learning tower incoraggia i bambini a partecipare alle attività dei grandi ma li invoglia anche a sperimentare con disegni e attività divertenti.

Torre montessoriana Ikea fai da te

Per chi ha voglia invece di cimentarsi nel fai da te, ecco qualche istruzione per una torre montessoriana partendo da alcuni pezzi acquistabili online o in negozio. Questo che vi proponiamo è un hacking di sgabelli Ikea, molto facile da replicare e funzionale all’uso.

Occorrente

Sgabello ODDVAR di Ikea (fuori produzione, ce ne sono di simili in rete)

Sgabello BEKVÄM di Ikea

Trapano

Avvitatore

Viti

Pennello

Pittura del colore che più vi piace

Procedimento

Dopo aver montato lo sgabello BEKVÄM seguendo le istruzioni di Ikea, passate a montare anche lo sgabello stile ODDVAR ma senza una delle sbarre che andrebbe sotto la seduta dello sgabello e che sarà quindi la parte di ingresso per la Learning Tower.

In seguito lasciare aperta la parte della seduta dello sgabello e avvitatelo sotto le gambe dell’altro. Dopo averlo montato, avvitatelo alla base di BEKVÄM.

Gli sgabelli non hanno le stesse dimensioni, motivo per cui si possono inserire delle gambe aggiuntive per avere miglior stabilità o, in alternativa, si può appoggiare la torre montessoriana ad una struttura fissa in modo da mantenere il bambino in sicurezza.

In alternativa si può eliminare anche la seduta dello sgabello ODDVAR e agganciare solo le gambe. Per una maggior sicurezza, si può ‘chiudere’ la parte posteriore della learning tower con una sbarra di legno.

Se volete rendere la vostra torre montessoriana ancora più bella, potete scegliere di pitturarla nel colore che più piace al vostro bimbo.

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In breve La torre montessoriana è una struttura in legno, che si può considerare una via di mezzo tra una scala e uno sgabello, dotata però di protezioni laterali. È perfetta per assecondare l’esigenza del bambino di partecipare alle attività di casa e per insegnargli via via l’autonomia per esempio nei gesti di igiene quotidiana.

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