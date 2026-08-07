«Mi annoio» è una delle frasi che più facilmente mette in crisi i genitori. Eppure, la noia non è necessariamente un problema da risolvere. Al contrario, avere del tempo libero a disposizione, senza attività già stabilite, offre ai bambini la possibilità di inventare, sperimentare e trovare autonomamente nuovi modi per tenersi occupati. Il ruolo di mamma e papà, quindi, non è riempire ogni attimo della giornata né trasformarsi negli intrattenitori dei figli, ma lasciare loro lo spazio necessario per imparare a gestire anche i momenti vuoti. Nel tempo, queste esperienze quotidiane possono favorire lo sviluppo di autonomia, autoregolazione, capacità di risolvere i problemi e competenze sociali.

Perché i bambini si annoiano

La noia fa parte della crescita e non è necessariamente un segnale di qualcosa che non va. Un bambino può annoiarsi perché ha appena finito un gioco e non sa ancora cosa fare dopo, perché non trova subito un’attività che lo coinvolga o perché è abituato a essere continuamente stimolato e fatica a tollerare momenti più lenti. In tutti i casi, la noia crea una piccola pausa e lo mette davanti a una domanda semplice, ma importante: «adesso cosa faccio?».

Quando non arriva subito una proposta dai genitori, il piccolo è chiamato a cercare una soluzione, scegliere, inventare e trovare un modo per organizzarsi. Si tratta di un “allenamento” che, nel tempo, contribuisce a uno sviluppo equilibrato.

Questo non significa, però, che più un bambino si annoia e meglio è. La noia non va ricercata né imposta: è sufficiente che nella giornata ci siano anche momenti non programmati dagli adulti, nei quali il bambino possa sperimentare il piacere e la fatica di trovare da solo cosa fare.

I benefici nascosti della noia sullo sviluppo cognitivo ed emotivo

Gli spazi “vuoti” possono offrire al bambino l’occasione di esercitare, in modo spontaneo e attraverso il gioco, diverse competenze importanti per la crescita.

Favorisce l’autonomia

Se tutta la giornata viene organizzata dall’adulto, il bambino deve limitarsi essenzialmente a seguire un programma già deciso. Quando invece una parte del tempo è lasciata libera, può compiere piccole scelte: prendere un gioco, inventare una storia, costruire qualcosa, cercare un compagno con cui giocare oppure semplicemente osservare ciò che gli sta attorno.

È vero che si tratta di decisioni limitate, ma se ripetute giorno dopo giorno portano il bambino a sviluppare l’abitudine a chiedersi di cosa ha bisogno, valutare le possibilità e scegliere come agire senza aspettare continuamente una risposta dall’esterno. È così che la noia può diventare anche un’occasione per allenare indipendenza, autostima e autonomia.

Allena l’autoregolazione

Anche imparare a stare nella noia è un esercizio utile. Non sapere cosa fare nell’immediato, aspettare, tollerare una sensazione poco piacevole e cercare una strategia per superarla, infatti, sono tutte esperienze che allenano l’autocontrollo.

Un bambino che dice «mi annoio» non sta necessariamente chiedendo una soluzione immediata. A volte sta semplicemente comunicando che si trova davanti a una sensazione nuova o scomoda e che non sa ancora bene come gestirla. Accompagnarlo senza intervenire subito gli permette di sperimentare, poco alla volta, che anche il disagio può essere attraversato e che non tutti i momenti vuoti devono essere riempiti da qualcun altro.

Lascia spazio al problem solving

Quando l’adulto non propone subito una soluzione, il bambino è chiamato a trovarne una. Così, un semplice «non so cosa fare» può trasformarsi in una piccola sfida: quali oggetti posso usare? Posso inventare un gioco, costruire una pista, disegnare, uscire all’aperto o coinvolgere mia sorella?

Sono domande semplici, ma spingono il bambino a esplorare possibilità, fare tentativi e decidere come affrontare una situazione per la quale non esiste una risposta già pronta. Anche il gioco non strutturato offre occasioni preziose per negoziare con gli altri, prendere decisioni, risolvere piccoli problemi e gestire eventuali conflitti.

Può favorire la creatività

Quando un bambino non ha a disposizione un’attività già pronta, deve decidere da sé come utilizzare il tempo che ha davanti. Può così iniziare a guardarsi intorno, combinare oggetti diversi, trasformare un gioco che conosce, inventare una storia o creare nuove regole.

Una scatola di cartone può diventare una casa, un’auto o una nave; alcuni pupazzi possono trasformarsi nei protagonisti di una storia; pochi materiali possono essere combinati per costruire qualcosa di completamente nuovo.

Il gioco libero, non rigidamente strutturato dall’adulto, può diventare così uno spazio importante per esercitare immaginazione, creatività, flessibilità e capacità di trovare soluzioni diverse.

Aiuta a stare anche con emozioni meno piacevoli

La noia non è una sensazione piacevole e un bambino può reagire con irritazione, impazienza o frustrazione quando non trova subito qualcosa che lo interessi. Proprio per questo, però, può diventare un’occasione per imparare che non tutte le emozioni spiacevoli devono essere eliminate immediatamente.

Quando l’adulto non interviene subito per far passare la noia, il piccolo può sperimentare che quella sensazione, per quanto scomoda, non dura per sempre. Dopo un po’ può cambiare, lasciare spazio a un’idea, a un gioco o semplicemente diminuire da sola. Il bambino scopre così di poter tollerare un momento di disagio e di avere le risorse per affrontarlo.

Questo non significa lasciarlo solo davanti alla frustrazione. L’adulto può accogliere ciò che prova, dare un nome alla sua emozione e restare disponibile, senza però cercare necessariamente di eliminarla.

L’errore dei genitori: perché non dobbiamo fare i “mantenitori di intrattenimento”

Molti genitori pensano che la noia del figlio sia una loro responsabilità. Così il «mi annoio» diventa ai loro occhi un comando implicito: «trovami qualcosa da farmi fare». In realtà, non sempre i bambini hanno bisogno di essere intrattenuti. A volte, stanno semplicemente imparando a trovare da soli qualcosa che li interessi. Per questo, è preferibile non essere troppo frettolosi nell’intervenire.

Attenzione, però, a non cadere nell’estremo opposto, smettendo di proporre attività. I bimbi hanno bisogno anche di esperienze guidate, momenti condivisi con i genitori, stimoli adeguati all’età e occasioni di gioco insieme. La cosa fondamentale è evitare che l’intrattenimento offerto dall’adulto diventi la modalità abituale con cui il piccolo occupa ogni momento libero. Mamma e papà non devono essere i registi di ogni minuto della giornata.

L’ideale è trovare un equilibrio tra attività strutturate e tempo libero, relazione e autonomia, movimento, riposo e gioco spontaneo.

Il loro ruolo resta fondamentale

Fare un passo indietro non significa ignorare il bambino o disinteressarsi di ciò che prova. Il ruolo del genitore resta fondamentale: spetta a lui creare un ambiente sicuro, mettere a disposizione materiali e possibilità, ascoltare, osservare e intervenire quando è davvero necessario. La differenza sta soprattutto nel modo in cui si accompagna il bambino.

Frasi come «vedo che non sai cosa fare. Pensiamo insieme a qualche idea e poi scegli tu» lo incoraggiano a cercare una soluzione. Trovare ogni volta un’attività al suo posto, invece, rischia di insegnargli che quando arriva la noia sarà sempre qualcun altro a doverla far passare. Insomma, accompagnare non significa riempire il vuoto, ma aiutare il bambino a scoprire che può imparare a gestirlo anche da solo.

Come aiutare un bambino che si annoia: il ruolo dell’adulto

Di fronte a un bambino che dice di annoiarsi, l’istinto di molti genitori è intervenire subito con una proposta. Prima di cercare una soluzione, invece, sarebbe utile fermarsi e accogliere semplicemente ciò che il bambino sta provando. «Capisco, sei annoiato» può sembrare una risposta banale, ma comunica al piccolo che la sua sensazione è stata ascoltata e non trasformata automaticamente in un problema da risolvere.

A quel punto, è consigliabile aspettare. Dopo qualche minuto di apparente inconcludenza possono arrivare le prime idee: il bambino può iniziare a rovistare tra i giochi, guardarsi intorno, recuperare materiali, iniziare una costruzione o inventare una nuova attività.

Ma cosa fare se continua a lamentarsi? Soprattutto con i bimbi più piccoli e con quelli particolarmente stanchi, richieste come «trova qualcosa da fare» possono essere troppo generiche. Meglio offrire una piccola cornice senza prendere completamente il controllo: «Vuoi disegnare, costruire una pista o andare in giardino?». In questo modo, è comunque il bambino a scegliere.

Attenzione alla soluzione più facile: lo schermo

Quando un bambino si annoia, accendere la televisione, consegnargli il tablet o lasciargli lo smartphone è spesso la soluzione più semplice e immediata. Il problema non è lo schermo in sé, ma il rischio che diventi la risposta automatica ogni volta che compare un momento vuoto. Se ogni segnale di noia viene immediatamente seguito da uno stimolo digitale, infatti, il bambino ha meno occasioni per sperimentare ciò che accade tra il «non so cosa fare» e la scoperta di qualcosa che invece vorrebbe fare.

Non correggere continuamente il gioco

Un altro errore frequente è trasformare anche il gioco libero in un’attività guidata dall’adulto. Se il bambino sta costruendo un animale di cartone, non è necessario spiegargli come dovrebbe essere fatto. Se sta inventando una storia, non occorre correggerne ogni dettaglio.

Il gioco è prezioso anche perché consente al piccolo di sperimentare, fare tentativi, cambiare idea e decidere in autonomia. L’adulto può osservare e partecipare quando viene coinvolto, senza però prendere il controllo di ciò che il bambino sta facendo.

Anche l’ambiente può favorire questa autonomia. Carta, colori, costruzioni, scatole, stoffe, libri, materiali da assemblare e persino alcuni elementi naturali possono diventare occasioni per inventare e sperimentare. L’importante è che siano accessibili e che il bambino possa utilizzarli con una certa libertà.

Quando la noia deve far riflettere (e quando è un campanello d’allarme)

La noia occasionale fa parte della vita quotidiana e di per sé non è un motivo di preoccupazione. Se, invece, diventa persistente e si accompagna a cambiamenti evidenti nel comportamento, nell’umore o nelle abitudini del bambino, è bene indagare. Dire «mi annoio» durante un pomeriggio senza programmi, infatti, è completamente diverso dall’apparire costantemente disinteressati, senza entusiasmo, annoiati o incapaci di provare piacere anche nelle attività che prima piacevano.

Tra i segnali da non sottovalutare ci sono:

perdita di interesse per giochi e attività che prima piacevano;

per giochi e attività che prima piacevano; tendenza a isolarsi o a evitare gli altri;

o a evitare gli altri; irritabilità, tristezza o apatia che persistono nel tempo;

o apatia che persistono nel tempo; cambiamenti significativi nel sonno o nell’appetito;

o nell’appetito; difficoltà o calo del rendimento scolastico;

aumento di disturbi o lamentele fisiche senza una causa evidente;

cambiamenti marcati e insoliti nel comportamento.

Quando questi segnali si presentano insieme o persistono, è opportuno parlarne con il pediatra. Sarà il professionista a valutare il quadro complessivo, considerando età, sviluppo, contesto familiare e scolastico, e a indicare se sia necessario un approfondimento.

In breve La noia fa bene ai bambini perché lascia spazio all’autonomia, al gioco libero e alla capacità di trovare da soli cosa fare. Il genitore, quindi, non deve riempire ogni momento libero, ma offrire un ambiente sicuro e stimolante, lasciando che il figlio trovi da solo cosa fare. Quando però la noia è persistente e si associa a perdita di interesse o cambiamenti nel comportamento, merita attenzione.

Fonti / Bibliografia Adolescenti e smartphone - Ospedale Pediatrico Bambino GesùLo smartphone nella vita dei ragazzi. È bene saperlo utilizzare in maniera adeguata e intelligente

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