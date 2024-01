Pregrafismo: significato, utilità e gli esercizi per i bambini

Imparare a scrivere non è semplice, ma ci sono alcune tappe intermedie che possono aiutare i nostri bambini ad avvicinarsi alla scrittura con maggiore facilità. Il pregrafismo serve proprio a questo: si tratta infatti di una condizione che, come dice il nome stesso, viene prima della grafia e che può essere “allenata” per apprendere la scrittura più semplicemente e in maniera più fluida.

Cos’è il pregrafismo e a cosa serve?

Il pregrafismo può essere considerato l’insieme delle attività che preparano alla scrittura vera e propria, aiutando il bambino a sviluppare la motricità fine che servirà ad impugnare correttamente la matita o la penna e ad usarla per scrivere. Il pregrafismo, però, non riguarda solo la capacità di tracciare segni e lettere, ma interessa diverse aree di sviluppo dei nostri bimbi, come ad esempio:

l’attività motoria che consente di afferrare la penna e seguire percorsi motori strutturati;

che consente di afferrare la penna e seguire percorsi motori strutturati; l’elaborazione di stimoli sensoriali , come riconoscere colori e forme, e spaziali (sopra-sotto, dentro-fuori…);

, come riconoscere colori e forme, e spaziali (sopra-sotto, dentro-fuori…); la memoria necessaria a ricordare i diversi passaggi da compiere;

necessaria a ricordare i diversi passaggi da compiere; l’attenzione necessaria a portare a termine un compito;

necessaria a portare a termine un compito; la coordinazione tra occhio e mano.

Pregrafismo o prescrittura?

I termini pregrafismo e prescrittura sono spesso utilizzati come sinonimi, anche se in realtà si tratta di concetti diversi. In particolare, il pregrafismo ha lo scopo principale di aiutare il bambino a sviluppare abilità motorie e visive di base, la coordinazione tra mano e occhi e il senso dell’organizzazione dello spazio, tutte abilità che lo faciliteranno poi nella scrittura.

La prescrittura, invece, è più specifica e si concentra su esercizi che insegnano ai bambini a tracciare forme particolari, che porteranno poi ad apprendere la scrittura di lettere e numeri in maniera corretta, tracciando i tratti che li compongono nel giusto ordine e con la corretta direzione.

Le attività di pregrafismo

Ci sono diverse attività di pregrafismo adatte ai nostri bimbi, che possono essere personalizzate in base all’età del bambino e alle sue caratteristiche. L’importante, come sempre, è che l’apprendimento avvenga attraverso il gioco, in maniera piacevole e appagante. Tra queste attività di pregrafismo possiamo ad esempio citare alcune attività montessoriane, come ad esempio avvitare e svitare bulloni, infilare perline, maneggiare oggetti con texture e caratteristiche differenti, ritagliare delle strisce di carta dritte oppure a zig-zag con forbici adatte ad essere maneggiate da un bimbo e molto altro ancora.

Via libera anche a tutte le attività che permettono ai bimbi di imparare ad usare le mani in maniera fluida, come ad esempio gli origami, ma anche impastare, modellare e costruire. Non dimentichiamo poi l’importanza del disegno, attività che può essere svolta con tanti strumenti diversi: non solo matite e pennarelli, ma anche pennelli, gessetti, pastelli a dita, pastelli ad olio e così via, in modo che i bimbi imparino ad impugnare e a usare strumenti diversi.

Schede pregrafismo, cosa sono?

Molto spesso già a partire dalla scuola dell’infanzia si propongono ai bambini delle schede pregrafismo per sviluppare maggiormente la capacità di tracciare linee precise. L’importante è che non vengano utilizzate troppo presto e bisogna sempre ricordare di proporle come se fosse un gioco, in modo che i bambini possano imparare divertendosi. In genere si comincia in maniera graduale con delle linee dritte, per poi passare a quelle curve e infine a figure geometriche, lettere e numeri. Tra attività proposte dalle schede pregrafismo per bambini possiamo trovare:

tracciare linee rette, sia verticali che orizzontali;

unire i punti in una sequenza precisa;

seguire tracciati guidati con la matita;

tracciare linee curve, come cerchi, archi e onde;

seguire con la matita il percorso di labirinti tracciati sulla scheda;

tracciare lettere e numeri.

La cosa più importante è quella di incoraggiare il bambini nei momenti di difficoltà, senza mai perdere la pazienza e facendo in modo che non si sentano mai frustrati o sotto pressione: l’esperienza dovrebbe sempre essere divertente e appagante!

Pregrafismo 5 anni, cosa sapere?

Il pregrafismo può cominciare molto prima dell’età scolare, a patto che il bimbo sia interessato e che le età proposte siano alla sua portata; la prescrittura dovrebbe invece arrivare in un momento successivo, senza bruciare le tappe. Già a partire dai due anni e mezzo circa i bambini cominciano a tracciare linee orizzontali, dai tre anni imparano a chiudere le figure e già dai 4 anni circa ci sono bambini che iniziano a copiare alcune lettere dell’alfabeto. Dai 5 anni, poi, alcuni di loro potranno tracciare le lettere senza copiarle, arrivando con il tempo a scrivere il proprio nome.

Come per ogni cosa, anche in questa attività ogni bambino è unico e ha i suoi tempi e quindi è importante rispettarli: ci sono bimbi che disegnano e colorano con maggiore scioltezza rispetto ad altri, come ci sono anche bambini che sono naturalmente incuriositi da lettere e numeri e quindi cercano spontaneamente di copiarli, mentre altri che non ne sono così attirati.

Pregrafismo e metodo Montessori

Maria Montessori ha lasciato preziose indicazioni anche nel campo del pregrafismo, suggerendo semplici esercizi per aiutare i bambini a sviluppare le abilità grafiche. Tra queste attività ci sono ad esempio quella di tracciare con il dito delle linee dritte, ondulate o a zig zig su uno strato di sabbia o di farina di mais posto in una cassetta, all’inizio copiando un modello disegnato da noi. Si può poi passare a forme via via più complesse, fino ad arrivare a lettere e numeri. La cosa più importante è lasciare il bambino libero di sbagliare e di riprovarci, senza sgridarlo e senza metterlo in difficoltà: prova dopo prova tutti arriveranno al migliore risultato!

Libri sul pregrafismo

L’uso delle schede pregrafismo è previsto anche dal metodo Montessori: i bambini potranno quindi imparare a tracciare linee dritte o curve, a unire i punti con tratti sempre più precisi e, man mano che la loro abilità cresce, si potrà passare a forme geometriche sempre più complesse e infine alle lettere dell’alfabeto e ai numeri. Online ci sono molte schede pregrafismo Montessori da stampare, ma si possono trovare anche libri che le raccolgono creando un percorso completo. Possiamo ad esempio citare:

Impariamo a tracciare con il metodo Montessori: alfabeto-numeri-linee-figure-animali da colorare (Montessori Edition) dedicato a bambini dai 3 ai 6 anni

Montessori: Il mio primo libro dei pregrafismi (Chiara Piroldi), con tante attività di pregrafismo e completato da sticker colorati

Impariamo a tracciare con il metodo Montessori (Artin Action), che propone un percorso di apprendimento attentamente studiato.

Schede pregrafismo Montessori da stampare

Per far esercitare i bambini, ecco le schede di pregrafismo Montessori da stampare delle vocali.

Scheda pregrafismo vocale A

Scheda pregrafismo vocale E

Scheda pregrafismo vocale I

Scheda pregrafismo vocale O

Scheda pregrafismo vocale U

