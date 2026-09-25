La mattina il tempo è sempre poco: per questo ricorrere ad alcune idee semplici di acconciature veloci per la scuola può essere davvero utile. Code, trecce, semiraccolti e pettinature con elastici permettono di sistemare i capelli in pochi minuti, senza rinunciare a un risultato ordinato.

Ce ne sono diverse da cui prendere spunto, da imparare per rendere sempre più rapide le operazioni e da personalizzare con fiocchi, mollettine, fermagli ed elastici colorati per bambine e ragazze felici e graziose.

1.Coda bassa con più elastici

La prima idea è una coda bassa, semplice e ordinata, una soluzione pratica per tenere la chioma sistemata durante le ore di scuola, ma non così scontata.

Procedimento

Spazzolare i capelli e portarli all’indietro. Raccoglierli in una coda bassa, bloccarla in cima e poi aggiungere elastici dello stesso colore per dividere la coda in più sezioni. Si può usare un cerchietto per tenere sgombra la zona della fronte.

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2.Coda bassa con doppia rovesciata

Un’altra acconciatura da bambine super semplice da fare, adatta sia per le più piccole, sia più grandi, è la coda bassa con doppia rovesciata. Sembra una treccia ma è più carina, particolare e soprattutto veloce.

Procedimento

Raccogliere i capelli in una coda media o bassa, fissare con il primo elastico e poi aggiungerne uno a metà coda. A questo punto bisogna rovesciare i capelli all’interno, facendo entrare le punte in un “buco” nella prima coda, da aprire con le mani o un apposito strumento. Aggiungere, poi, un altro elastico questa volta verso le punte e ripetere l’operazione di rovesciamento. Aprire un po’ le ciocche, affinché non siano troppo tirate, così da rendere il look più voluminoso.

3.Finte treccine con elastici colorati

Gli elastici colorati trasformano anche una pettinatura molto semplice in un’acconciatura allegra e originale. Le treccine finte con elastici colorati possono sembrare una pettinatura elaborata, ma è molto più semplice di quel che appare.

Procedimento

Dividere la parte superiore dei capelli in due grandi sezioni. Fare le due prime codine in cima e poi inserire gli elastici colorati alla stessa distanza gli uni dagli altri e ugualmente per entrambe le codine. Alternare i colori per creare un effetto vivace.

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4.Treccia con stelline

Una delle acconciature veloci più facili da realizzare è la classica treccia impreziosita da un accessorio. Anzi, da molti.

Procedimento

Raccoglier i capelli in una coda bassa e iniziare a intrecciarli, fermando con un elastico la parte finale. Aggiungere dei dettagli colorati, in questo caso dei fermagli a forma di stelle, semplici da applicare ma di grande impatto scenico. Bastano meno di cinque minuti per ottenere una pettinatura adatta alla scuola.

5.Mezza coda rovesciata

Le code e mezze code rovesciate permettono all’acconciatura di durare a lungo, perché l’elastico risulterà “bloccato” nella chioma. Chi ama un look più romantico, adatto a capelli lunghi e corti, potrà puntare sulla mezza coda rovesciata.

Procedimento

Districare i capelli, pettinarli all’indietro o creare una riga centrale. Sezionare la chioma e realizzare una mezza coda, senza stringere troppo l’elastico alla testa. A questo punto rovesciare la coda ottenuta all’interno aprendo un varco con le dita. Infine, tirare la codina per stringere la presa.

6.Doppio chignon messy

Lo chignon è certamente un raccolto molto elegante, ma in genere poco proposto sulle bambine perché fin troppo formale. Esistono però tante varianti, tra cui quella messy, ossia disordinata o spettinata.

Si possono, infatti, lasciare le punte libere (ma con ordine) affinché il viso della bimba sia ben scoperto evitando acconciature rigide.

Procedimento

Pettinare i capelli, fare la riga al centro e sezionare i due lati. Raccogliere la prima sezione in una coda alta, sulla sommità del capo o all’altezza che si preferisce, e fissarla con un elastico. Ripetere l’operazione sull’altro lato, verificando che le due code siano simmetriche e alla stessa altezza. Creare gli chignon: prendere una delle due code, arrotolare la ciocca su se stessa per creare una spirale e avvolgerla attorno alla base dell’elastico fino a formare lo chignon. Bloccare lo chignon con un altro elastico alla base o inserendo delle forcine verso il centro. Ripetere lo stesso passaggio con l’altra coda.

7.Code alte laterali

Probabilmente è uno dei look più fanciulleschi che esistano. Sono le due code laterali da portare alte.

Una pettinatura che, di fondo, è un grande classico ma sempre molto attuale, che sta bene a chi ha capelli lunghi e corti indistintamente. Talvolta può essere accompagnata anche alla frangia.

Procedimento

Districare i capelli, dividere la chioma in due con riga al centro. Sollevare una parte e legarla lateralmente verso l’alto e ripetere dal lato opposto. Per rendere l’acconciatura più giocosa, si possono applicare dei ferrettini colorati proprio in prossimità della riga centrale, da ambedue le parti.

8.Treccia spina di pesce

La treccia a spina di pesce ha un tocco rustico e romantico al tempo stesso. È davvero un’ottima proposta per le bambine coi capelli medio-lunghi. Consigliamo di raccoglierla con un doppio elastico, per una migliore tenuta.

Procedimento

Raccogliere la chioma in una coda bassa. Dividere i capelli in due sezioni principali. Incrociare piccole ciocche esterne da un lato all’altro.

9.Coda di cavallo, un grande classico

La coda di cavallo è il must delle acconciature per bambine ma anche per le donne adulte. Per far sì che duri a lungo, serve un buon elastico, meglio se non lascia i segni o risulti, alla lunga, fastidioso. La coda di cavallo ha delle varianti: può essere alta, bassa o laterale, a seconda del proprio stile.

Procedimento

Raccogliere i capelli in una coda. Fissare con elastico adeguato. Per rendere la coda più chic, prendi una ciocca dalla parte inferiore, avvolgila attorno all’elastico per nasconderlo e fissala con una forcina sotto la coda. In alternativa, puoi semplicemente incastrare la ciocca nell’elastico, mantenendo il punto di fissaggio ben nascosto.

In breve Quando si cercano acconciature veloci per la scuola, la scelta dipende soprattutto dalla lunghezza e dal tipo di capelli. Code e semiraccolti sono perfetti quando si hanno pochi minuti a disposizione, mentre le trecce sono ideali per mantenere i capelli ordinati più a lungo.

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