La scelta in termini di zaini per la scuola primaria è davvero molto ampia. I genitori e i bambini possono sbizzarrirsi individuando lo zaino per la scuola elementare migliore tra un’infinità di modelli diversi, a seconda del gusto personale e delle esigenze.

In linea generale, gli zaini per la scuola elementare devono essere prima di tutto comodi e funzionali. Lo zaino ideale è capiente e robusto ma leggero, non ingombrante. Tra le caratteristiche da ricercare ci sono lo schienale regolabile e gli spallaci imbottiti, a loro volta regolabili. I modelli con chiusura a patella sono i più adatti ai primissimi anni di scuola elementare, mentre gli zaini per la scuola primaria con zip sono consigliati ai bambini più grandi.

Un altro modello molto venduto è lo zaino trolley, da scegliere quando il carico si fa importante per non gravare sulla schiena.

Quanto deve essere grande lo zaino

Specialmente quando si sta per acquistare il primo zaino per la scuola primaria, quindi per bambini molto piccoli, è fondamentale valutarne con attenzione le dimensioni. Gli zaini per la scuola primaria solitamente hanno una capacità di circa 20/30 litri e uno spessore compreso tra 10 e 22 cm. L’altezza è di circa 43 cm, mentre la larghezza di 30 cm.

Lo zaino dovrebbe poi essere leggero, anche quando è vuoto. I bambini della scuola primaria possono portare sulla schiena un peso di 2,5 kg nei loro primi anni di studi, carico che può arrivare a un massimo di 5 kg negli anni a seguire. I genitori, in ogni caso, dovrebbero sempre tenere presente la costituzione e la struttura del bambino in fase di acquisto.

Zaini scuola primaria per bambina

Sono spesso caratterizzati da stampe e colori unisex, ma per praticità abbiamo pensato di darvi comunque qualche suggerimento specifico partendo dagli zaini per la scuola elementare di una bambina.

Le Principesse Disney sono un classico intramontabile e sono le protagoniste di questo zaino disponibile da DisneyStore. Robusto e con uno spazioso scomparto principale, è dotato di spallacci regolabili estremamente comodi. La stampa ritrae le Principesse tutte insieme nella splendida cornice del castello di Fantasyland.

DisneyStore, Zaino Principesse Disney. Prezzo: 31,00€ su DisneyStore.it

Bambine e ragazzine stravedono per le protagoniste del film d’animazione K-pop Demon Hunters, incentrato sul gruppo delle Huntrix: di giorno performer sui palchi di Seul, di notte eroine che proteggono l’umanità dai demoni. Lo zaino a loro ispirato è perfetto sia per la scuola che per il tempo libero.

Get Trend, Huntrix Kpop Demon Hunters Zaino Grande Bambina. Prezzo: 33,99€

Tornando in casa Disney, questo è l’anno di Oceania: al cinema, proprio in questi giorni, il live-action che vede nei panni della protagonista Vaiana l’attrice Catherine Laga’aia. Le fan del cartoon (e del film) saranno felici di portare sulle spalle lo zaino che ritrae la loro beniamina con il piccolo Pua. Rifinito in ogni minimo dettaglio, si chiude con la zip e prevede sia taschine laterali in rete che un’ampia tasca anteriore.

Disney, Zaino Bambina Oceania. Prezzo: 26,99€

Un altro modello coloratissimo e molto pratico è quello di Seven per Disney e Pixar dedicato a Inside Out 2. Ha una tasca frontale e una tasca laterale porta borraccia in rete. Le zip sono colorate e tra le stampe digitali su PVC lucido si distingue anche un indicatore di emozioni sul pannello frontale.

Seven per Disney e Pixar, Zaino Sdoppiabile Big Inside Out 2. Prezzo: 17,48€

Non mancano le proposte per le amanti di Harry Potter e Hello Kitty, zaini funzionali e pratici con cui catapultarsi nel mondo di Hogwarts e nell’universo tutto rosa dell’iconica gattina giapponese.

Harry Potter, Zaino Scuola Elementare. Prezzo: 26,99€

Maricart, Zaino Scuola Elementare Hello Kitty. Prezzo: 56,00€

Se si è alla ricerca di zaini particolarmente solidi e robusti, magari anche in previsione degli anni di studio futuri, vantano buone recensioni gli zaini Ergobag. Sono molto capienti ed ergonomici, come il modello di seguito declinato in un acceso punto di fucsia.

Ergobag, Backpack bambina (pack da 2). Prezzo: 123,90€

Come anticipato, gli zaini per la scuola primaria dovrebbero avere spallacci bene imbottiti per risultare comodi. La struttura di sostegno deve essere rinforzata principalmente in corrispondenza di spalle e dorso, per attutire peso e urti. Anche la scelta del materiale è importante: i tessuti traspiranti e impermeabili, antigraffio e antimacchia, sono i migliori in assoluto e i più facili da lavare.

Fandare, Zainetto scuola primaria. Prezzo: 47,99€

Gli zaini estensibili sono i più pratici e sono l’ideale se si ha intenzione di acquistare uno zaino che possa essere utilizzato per più anni di seguito. Generalmente duplicano o triplicano la loro capienza tramite zip laterali e sono dotati anche di ulteriori tasche. Su Amazon se ne trovano tantissimi, dedicati a icone dei cartoni Disney come Minnie e altri personaggi fantastici.

Seven, Zaino Doppio Scomparto MINNIE M IS FOR MOUSE. Prezzo: 31,90€

SJ Gang, Zaino Big Animali Fantasy Colorato. Prezzo: 48,55€

Seven propone zaini bambina utilizzabili anche per le scuole medie, caratterizzati da stampe grafiche come graffiti, pattern geometrici e motivi camouflage che possono andar bene anche per gli anni successivi. Meglio scegliere, soprattutto in questo caso, dei modelli estensibili e capienti.

Seven, Zaino New Fit. Prezzo: 59,90€

Seven, Zaino New Fit Lovely Elements. Prezzo: 69,90€

Zaini scuola primaria per bambino

Passiamo agli zaini per la scuola elementare da bambino. Le caratteristiche da ricercare, ovviamente, sono le stesse: spazi centrali molto ampi per organizzare il materiale scolastico, tasche frontali capienti e spallacci imbottiti.

Da DisneyStore si trova il nuovo Zaino Disney Pixar Cars, con protagonista Saetta McQueen. La parte anteriore è decorata anche con i loghi degli sponsor e altri dettagli ricamati.

DisneyStore, Zaino Cars. Prezzo: 31,00€ su DisneyStore.it

Complice il grande successo al botteghino del film Spider-Man: Brand New Day, attualmente al cinema, il personaggio del momento non può che essere proprio lui. Per i bambini appassionati del supereroe DisneyStore propone uno zaino fantastico che presenta la maschera di Spidey sulla parte anteriore, decorata con intensi occhi metallizzati e ragnatele. Con spallacci regolabili e molto capiente, garantisce comfort e stabilità.

DisneyStore, Zaino Spider-Man. Prezzo: 31,00€ su DisneyStore.it

Si ispira all’immaginario Marvel anche questo zaino stile fumetto che riporta sulla sua stampa tutti gli Avengers più amati. Compatto e pratico, può essere usato sia per la scuola che per il tempo libero.

Marvel, Zaino Scuola Avengers. Prezzo: 20,54€

Tra le stampe più apprezzate dai bambini ci sono poi quelle che vedono protagonisti personaggi dei giochi e dei cartoni animati: da Hot Weels ai Pokémon, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Get Trend, Hot Wheels Zaino Trolley Bambino 2 in 1. Prezzo: 36,69€

Clondo, Zaino Scuola Elementare Bambini Pokémon. Prezzo: 64,99€

Particolari e nostalgici, piaceranno sicuramente anche ai papà gli zaini per la scuola primaria ispirati a giochi cult come Super Mario, Minecraft e LEGO.

Super Mario, Zaino Scuola Elementare Bambino. Prezzo: 27,99€

Minecraft, Zaino Multicolore Steve & Creeper. Prezzo: 20,00€

LEGO, Borsa Ninjago Scuola Elementare. Prezzo: 30,99€

I papà e le mamme che stravedono per Star Wars e che stanno educando i loro bimbi alla saga non potranno resistere. Comodo e pratico, lo zaino ispirato alla serie The Mandalorian è uno dei più gettonati su Amazon ed è adatto sia agli ultimi anni di primaria che alle scuole medie.

Disney, The Mandalorian Cartella Scuola – Zaino Scuola Elementare Bambino. Prezzo: 16,82€

Non è detto che i bambini vogliano utilizzare lo stesso zaino per l’intero ciclo di scuola primaria. Scegliendo accuratamente motivi e stampe, però, è possibile assicurare allo zaino una sopravvivenza maggiore. Seven e Invicta restano i marchi più venduti.

Seven, Urban Rock Zaino Estensibile. Prezzo: 74,90€

Invicta, Zaino Scuola Doppio Scomparto Dial Fantasy. Prezzo: 58,59€

Zaino trolley: sì o no?

Al classico zaino si affianca un altro modello, molto dibattuto tra i genitori, ovvero lo zaino trolley. Sceglierne uno per la scuola primaria comporta sia vantaggi che svantaggi. Risulta sicuramente pratico quando il carico si fa più importante, ma in particolar modo per i bambini molto piccoli potrebbe rivelarsi addirittura d’intralcio.

Questo modello di zaino è per alcuni versi poco funzionale, ecco alcuni svantaggi che abbiamo trovato:

ruote del trolley che raccolgono sporcizia lungo la strada e sui marciapiedi (portandola quindi in casa);

non sempre può essere lavato in lavatrice;

poco funzionale da trasportare se il bambino deve salire o scendere le scale.

Tra i vantaggi c’è il fatto che lo zaino può essere anche pieno di libri ma sarà comunque facile da trasportare anche per un bambino di prima elementare, nel percorso casa-scuola. Un buon compromesso è scegliere uno zaino con trolley staccabile, da poter utilizzare sia come trolley che come zaino tradizionale.

Se il modello trolley piace a voi e ai vostri bambini, Seven per Disney e Pixar propone interessanti novità per l’anno scolastico in arrivo. Una delle ultime uscite è il trolley scomponibile ispirato a Toy Story 5, con doppio scomparto e tasca frontale. Dotato di sistema a 3 ruote, carrello amovibile con asta in metallo e barra doppia telescopica con doppio scatto, ha anche un comodo fondo rigido imbottito.

Seven – Disney e Pixar, Trolley Jack Toy Story 5. Prezzo: 100,68€

Trolley Jack-3WD Inside Out 2 è un trolley scomponibile con doppio scomparto, tasca frontale, sistema a 3 ruote, barra doppia telescopica con doppio scatto e fondo rigido imbottito. Presenta anche un pratico elastico interno porta borraccia, zip colorate e, come tutti i prodotti della linea, una bellissima stampa digitale su PVC lucido scintillante e un indicatore di emozioni applicato sul pannello frontale.

Seven per Disney e Pixar, Trolley Jack-3WD Inside Out 2. Prezzo: 69,99€

Big Trolley Spider-Man porta la firma di Seven per Marvel ed è un trolley doppio scomparto con tasca frontale, barra telescopica a doppia asta, piedini antiribaltamento, scocca antiurto e ruote da 75mm. Anche questo modello è dotato di elastico interno porta borraccia, tasca frontale stampata su PVC imbottito e sagomato e patch in PVC imbottito sopra la tasca frontale.

Seven per Marvel, Big Trolley Spider-Man. Prezzo: 99,90€

Perletti firma trolley carinissimi ispirati al mondo degli animali, adatti in particolar modo ai primi anni di scuola. Presentano dettagli catarifrangenti che sono molto utili in inverno e durante le giornate di pioggia più uggiose se si fanno tragitti a piedi.

Perletti, Zaino Trolley bambino. Prezzo: 29,90€

Tra i migliori trolley ci sono poi quelli di SJ Gang, linea di Seven pensata appositamente per i più piccoli disponibile anche su Amazon.

SJ Gang, Trolley scuola – SJ Girl Zaino staccabile. Prezzo: 69,90€ in offerta

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In breve Gli zaini per la scuola primaria sono capienti ma non ingombranti. Devono essere comodi e funzionali, specialmente se si tratta del primo anno scolastico. Un’idea alternativa è rappresentata dallo zaino trolley, adatto ai bambini più grandi.

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