Back to school: la checklist completa per l’anno scolastico

Maria Teresa Moschillo A cura di Maria Teresa Moschillo Pubblicato il 03/09/2026 Aggiornato il 03/09/2026

Dallo zaino all'astuccio, senza trascurare il porta merenda, tutto ciò che occorre per affrontare il ritorno a scuola.

I consigli per preparare i bambini all’inizio della scuola

Il ritorno a scuola è un momento impegnativo per i bambini e, nondimeno, per i genitori che devono assicurarsi che tutto l’occorrente sia pronto.

La check list per il perfetto Back to school include, ovviamente, il materiale scolastico: dallo zaino all’astuccio, passando per matite e penne. Tornare alla routine coincide anche con la ripresa delle buone abitudini.

Si parte dalla colazione, che deve essere sana e nutriente ma anche invitante e golosa per far iniziare la giornata con una marcia in più. Allo stesso modo è bene prestare attenzione alla merenda da fare a scuola, da custodire in appositi termos e borse termiche. I bambini crescono in fretta e, con l’apertura delle scuole, è anche tempo di acquistare nuovi look. Gli abiti per tutti i giorni devono essere comodi, pratici e farli sentire a loro agio.

Il kit colazione per ripartire con il piede giusto

La sveglia mattutina è sempre stressante per i più piccoli, quindi è bene far seguire al risveglio un rituale piacevole come quello di una buona colazione. Italian Green Bakery propone, a tal proposito, una linea di Brioche pensata appositamente per la colazione (ed eventualmente anche per la merenda) dei bambini.

back-to-school-italian-green-bakery

Italian Green Bakery, Brioche Caramello Salato. Prezzo: 27,90€ (24 pz)

Le Brioche Italian Green Bakery sono realizzate esclusivamente con ingredienti plant based e rappresentano un’alternativa sana alle solite merendine. Sono lievitate naturalmente per 72 ore e vengono preparate con un triplo impasto, soffice e leggero. Tanti i gusti disponibili, dallo sfizioso Caramello Salato a Crema e Mirtilli.

Pane e marmellata o pane e cioccolata? A prescindere da quali siano i gusti dei vostri piccoli, PanPiumino è quello che fa per voi e per la loro colazione. Si tratta di un morbidissimo pane senza crosta preparato con soli 6 ingredienti biologici: farina di grano tenero, acqua, semola di grano duro, lievito naturale, sale marino e olio extravergine di oliva.

back-to-school-panpiumino

PanPiumino, Bio PanPiumino 300 g. Prezzo: 2,70€ su panpiuma.it

Approvato dai nutrizionisti, non contiene zuccheri aggiunti, additivi, conservanti o coloranti e presenta un basso contenuto di sale, lievito e grassi saturi. Complice la lunga lievitazione naturale, inoltre, ha una consistenza sofficissima. Pensato per i bimbi dai 4 agli 8 anni, viene venduto in fette piccole, spesse e comode da maneggiare.

Per una colazione gustosa e sfiziosa ci sono anche i Pancakes di Koch. Cotti e surgelati, quindi pronti per essere mangiati, sono preparati con ingredienti semplici e sono privi di conservanti e coloranti aggiunti. Si preparano in forno a vapore preriscaldato a 126°C (3 minuti), nel forno convenzionale preriscaldato a 150 °C (9 minuti) e anche in forno a microonde a 600 Watt (1 o 2 minuti a seconda del numero dei pezzi). Possono essere farciti in tantissimi modi diversi, accontentando sia i bimbi che il resto della famiglia, mangiati a casa oppure preparati in anticipo e trasportati in un apposito contenitore porta merenda.

back-to-school-koch-pancakes

Koch, Pancakes Cotti e Surgelati. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare kochbz.it

Materiale scuola: dallo zaino alla cancelleria

Scegliere lo zaino giusto è importante ai fini del rientro a scuola, specialmente quando ci si approccia all’acquisto del primissimo zaino per la scuola primaria. Sono tanti gli zaini tra cui poter scegliere, per cui è bene tenere presenti alcuni fattori fondamentali come comfort, capienza e funzionalità.

Tra i modelli più belli per il Back to school 2026 si distingue lo Zaino Stitch di Disney, ispirato al simpatico combinaguai della saga Lilo e Stitch. In tela, è decorato da ricami, applicazioni e un’originale stampa fantasia. Dispone di uno scomparto principale molto ampio e di spallacci regolabili.

back-to-school-zaino-stitch

DisneyStore, Zaino Stitch. Prezzo: 31,00€ su disneystore.it

Per i più grandi ci sono gli zaini The North Face come il modello Boreal Classic, con schienale arrotondato, spallacci ergonomici e uno scomparto principale della capienza di 28 litri. Gli zaini del brand sono consigliati soprattutto come zaini per le scuole medie.

zaini-scuole-medie-borealis-north-faceThe North Face, Borealis Classic. Prezzo: 125,00€ su thenorthface.com e presso i rivenditori autorizzati

Dopo aver scelto lo zaino, con la stessa attenzione si procede alla scelta dell’astuccio scuola. Una delle novità per questo anno scolastico è la collezione Giotto Stilnovolovers. Gli astucci 3 zip della linea sono realizzati in PVC e prevedono accostamenti cromatici originali e brillanti. Sono tutti funzionali e capienti, così da riuscire a contenere ciò che occorre per le lezioni e organizzare il materiale al meglio.

back-to-school-astuccio-giotto-1

Giotto, Stilnovolovers Astuccio Scuola 3 Zip. Prezzo: 24,99 

A proposito di materiale scolastico, Carioca firma un’interessante novità per il rientro a scuola. I Memo Switch sono i nuovi evidenziatori a doppia punta e a doppio colore del marchio. Da un lato evidenziano parole e concetti chiave con colori accesi, dall’altro servendosi di una speciale punta trasformano il colore appena utilizzato in una nuova sfumatura. Da provare per l’organizzazione degli appunti e per sottolineare i libri di testo, personalizzando così il proprio metodo di studio, vengono venduti in confezioni multiple da 4 pezzi.

back-to-school-carioca-memo-switch

 

Carioca, Memo Switch Set 4 Evidenziatori Magici. Prezzo: 9,60

Legami rende divertente e leggero il ritorno a scuola con una collezione ricca di nuovi personaggi, tra cui i cagnolini del Set di 3 Penne Cancellabili Fur-ever Friends. Scrivendo con queste penne dall’inchiostro termosensibile, è possibile correggere gli errori come per magia semplicemente sfiorando la sfera.

back-to-school-legami

Legami, Set di 3 Penne Gel Cancellabili Fur-ever Friends. Prezzo: 7,75

La merenda perfetta per affrontare il rientro

Mila, realtà specializzata nella produzione di prodotti lattiero-caseari con latte di montagna dell’Alto Adige, propone nuove idee per la merenda in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Sono disponibili due nuovi gusti della linea di Yogurt G+G Loacker Edition, realizzata in collaborazione con il noto brand di wafer.

Yogurt Fior di Latte & Choco Wafer Napolitaner abbina alla cremosità dello yogurt la croccantezza e il gusto inconfondibile dei wafer alla nocciola con copertura di cioccolato al latte.

back-to-school-mila-yogurt

Mila, Yogurt Mila G+G Loacker Edition. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare mila.it

Per una merenda veloce ma ugualmente sana e nutriente ci sono i Flauti Cioccolato di Mulino Bianco. Per il Back to school 2026 è disponibile la nuova collezione di Sorpresine Il ritorno degli Animabili: 8 animaletti tutti da collezionare, ognuno con una funzionalità diversa per impreziosire e rendere speciale la cancelleria. Acquistando i prodotti Mulino Bianco aderenti all’iniziativa è possibile collezionare 4 set composti da 2 animaletti e, inoltre, provare a vincere una delle 45 esperienze messe in palio per l’intera famiglia presso gli stabilimenti del marchio.

 

back-to-school-mulino-bianco

Mulino Bianco, Flauti Cioccolato. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare mulinobianco.it

Per concludere la merenda non c’è niente di meglio di un succo di frutta Alce Nero. Disponibili in vari gusti, tra cui i classici Nettare di Pesca biologico e Nettare di Pera biologico, sono senza aromi aggiunti e prodotti con frutta biologica italiana, a partire dalla purea di frutta, cui si uniscono zucchero di canna e succo di limone. Il formato con cannuccia da 200 ml è l’ideale per il consumo fuori casa, inoltre l’imballaggio è riciclabile.

back-to-school-alce-nero-pera

Alce Nero, Nettare di Pera. Prezzo: 12,99€

Per sorseggiare con calma – anche quando ci si trova fuori casa – la propria bevanda preferita, ci sono le borracce termiche. La Borraccia Termica formato lattina Egan – Disney viene proposta in un nuovo e pratico formato lattina da 350 ml, ideale per la scuola e per il tempo libero. La collezione si compone di 8 versioni ispirate ai personaggi più iconici dei cartoni.

back-to-school-borraccia-termica-disney

Egan – Disney, Borraccia Termica formato lattina Disney. Prezzo: 13,90€ cad. su egan.it

Nuovi look per scuola e post scuola, tra comodità e stile

Comodi e pratici, i look per la scuola (e per il post scuola) accompagnano le giornate dei bambini e devono, quindi, farli sentire prima di tutto a loro agio oltre che rispecchiare i loro gusti. Sono tanti i brand a proporre collezioni moda per il Back to school, tra cui Mango.

Il brand spagnolo invita i piccoli a sognare in grande e a essere sempre curiosi, a esplorare e a conoscere. La nuova collezione si ispira all’energia della città, alla curiosità di scoprire e di apprendere cose nuove. T-shirt, felpe, jeans e capispalla presentano linee confortevoli e rilassate, tingendosi di colori moda come azzurro cielo e marrone.

back-to-school-mango

Per scoprire tutta la collezione Mango Back to School visitare shop.mango.com

Per le bambine il brand spagnolo propone tantissimi jeans e altrettanti articoli di maglieria. Grandi protagoniste le righe che decorano felpe, t-shirt e pullover.

back-to-school-mango-kids-bambina

Mango, Pullover maglia a righe. Prezzo: 25,99€ su mango.com

Tra i capi di abbigliamento per i maschietti meritano una menzione speciale i capispalla: pratici e di grande tendenza, accompagneranno i bambini durante l’autunno e opportunamente abbinati anche per buona parte dell’inverno.

 

back-to-school-mango-giacca-bambino

Mango, Cappotto twill collo velluto a coste. Prezzo: 69,99€ su mango.com

Nel guardaroba dei più sportivi non possono mancare le felpe. Quelle con cappuccio di Jordan, dallo stile urban e rubate al mondo del basket, si indossano con altri capi statement come t-shirt grafiche e joggers.

 

back-to-school-felpa-jordan

Jordan, Felpa con cappuccio Jordan Brooklyn Fleece. Prezzo: 49,99€ su nike.com

Per maschietti e femminucce, la scuola inizia con il piede giusto se si calzano delle nuove sneakers. Dal sapore vintage e senza tempo, le classiche Converse Chuck Taylor All Star vengono declinate in colori perfetti per l’autunno. 

back-to-school-sneakers-converse

Converse, Chuck Taylor Throwback. Prezzo: 85,00€ su converse.com

3 must have per il Back to school dei piccolissimi 

È tempo di ripresa e di nuovi inizi anche per i bimbi molto piccoli che, magari, si trovano alle prese con l’asilo nido. Per facilitare la routine Joolz, brand olandese di passeggini premium sostenibili, presenta la nuova collaborazione con Maxi-Cosi, tra i marchi di seggiolini auto top di gamma al mondo.

Dall’incontro tra queste due realtà d’eccellenza nasce Joolz x Maxi-Cosi Pebble Slide Pro, sistema da viaggio 3-in-1 progettato per rendere più semplici gli spostamenti quotidiani accompagnando il passaggio dall’auto al passeggino con un unico gesto fluido.

back-to-school-joolzJoolz, Pacchetto Joolz x Maxi-Cosi Pebble Slide Pro. Prezzo: 539,90€ su joolz.com 

Questo nuovo sistema integra il seggiolino auto Pebble Slide Pro con la base FamilyFix Slide Pro e tutti i passeggini Joolz compatibili, agevolando le famiglie fin dalla nascita. Il merito è dell’innovativa tecnologia SlideTech®2 che permette al seggiolino di scorrere fino a 27 centimetri fuori dall’abitacolo e di ruotare a 360° utilizzando una sola mano. Il seggiolino (con un peso di 3,9 kg) è leggero da trasportare e si può agganciare direttamente al telaio del passeggino Joolz, senza interrompere eventuali sonnellini. Sono disponibili le colorazioni Sandy Taupe, Forest Green e Space Black.

Per il nido o per la scuola dell’infanzia Fila propone il nuovo zainetto Didò Pupazzo. Con le sue faccine simpatiche, manine morbide e piedini, ricorda un vero e proprio pupazzo e presenta schienale imbottito e cintura sternale. Contiene, inoltre, 400 g di Didò e tanti piccoli attrezzi per la creatività dei bambini.

back-to-school-zainetto-dido-giotto

Fila, Didò Zainetto Pupazzo. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare fila.it

Soprattutto chi ha bambine e bambini con i capelli lunghi o ricci sa bene quanto possa essere difficile sistemarli in fretta prima di uscire. Per i bimbi di tutte le età, inclusi i più piccoli, c’è lo Spray Districante Baby della Linea MammaBaby. Si tratta di uno spray senza risciacquo formulato con ingredienti delicati e naturali come proteine del riso, estratti biologici di camomilla e di calendula che rendono i capelli istantaneamente più morbidi, idratati e facili da pettinare.

back-to-school-linea-mammababy-districanteLinea MammaBaby, Spray Districante Baby. Prezzo: 9,90€ su lineamammababy.net

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

 
 
 

In breve

Scegliere la colazione e la merenda giusta rende più semplice il ritorno a scuola, così come l’acquisto di nuovi look e di nuovo materiale di cancelleria. Coinvolgere i bambini renderà l’attesa del nuovo anno scolastico ancora più emozionante e stimolante.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Back to school: i migliori zaini per la scuola primaria

Zaini per le scuole medie: i migliori modelli tra cui scegliere

Scuole Montessori in Italia Istituti e scuole Montessori in Italia: la lista

Regali di Natale per bambini: 51 idee originali

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola i tuoi giorni fertili

Calcola le settimane di gravidanza

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Elenco frasi auguri comunione

Elenco frasi auguri compleanno

Elenco frasi auguri cresima

Calcola la data presunta del parto

Le domande della settimana

Distacco e perdite dopo il transfer: ci sono speranze che la gravidanza prosegua?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Solo il trascorrere dei giorni potrà svelare se la gravidanza continuerà a evolversi oppure no: nel frattempo è una buona idea prendersi cura di sé, concedendosi quello che più piace e rilassa.   »

Risvegli frequenti in una bimba di nove mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Giulia Zannoni consulente del sonno

Se il sonno notturno è caratterizzato da numerosi risvegli, a volte può aiutare a risolvere la situazione ridurre la durata dei sonnellini diurni.  »

Bimbo di 9 mesi che non sempre si gira quando viene chiamato e non gattona: come stimolarlo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Giorgio Rossi

Non tutti i bambini gattonano, ce ne sono alcuni che muovono direttamente i primi passi. E se sono concentrati su qualcosa è ovvio che non reagiscano quando vengono chiamati per nome. Nulla di questo preoccupa.   »

Pipì a letto di notte a 4 anni: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Può capitare che nel periodo di vacanza ci siano regressioni rispetto al controllo notturno della vescica, ma in genere tutto si risolve con il ritorno alla normale routine quotidiana.   »

Massaggiatore elettrico vibrante: si può usare in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, perché può causare problemi anche importanti. Tuttavia, un uso occasionale per brevissimo tempo non dovrebbe provocare conseguenze.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 