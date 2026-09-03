Il ritorno a scuola è un momento impegnativo per i bambini e, nondimeno, per i genitori che devono assicurarsi che tutto l’occorrente sia pronto.

La check list per il perfetto Back to school include, ovviamente, il materiale scolastico: dallo zaino all’astuccio, passando per matite e penne. Tornare alla routine coincide anche con la ripresa delle buone abitudini.

Si parte dalla colazione, che deve essere sana e nutriente ma anche invitante e golosa per far iniziare la giornata con una marcia in più. Allo stesso modo è bene prestare attenzione alla merenda da fare a scuola, da custodire in appositi termos e borse termiche. I bambini crescono in fretta e, con l’apertura delle scuole, è anche tempo di acquistare nuovi look. Gli abiti per tutti i giorni devono essere comodi, pratici e farli sentire a loro agio.

Il kit colazione per ripartire con il piede giusto

La sveglia mattutina è sempre stressante per i più piccoli, quindi è bene far seguire al risveglio un rituale piacevole come quello di una buona colazione. Italian Green Bakery propone, a tal proposito, una linea di Brioche pensata appositamente per la colazione (ed eventualmente anche per la merenda) dei bambini.

Italian Green Bakery, Brioche Caramello Salato. Prezzo: 27,90€ (24 pz)

Le Brioche Italian Green Bakery sono realizzate esclusivamente con ingredienti plant based e rappresentano un’alternativa sana alle solite merendine. Sono lievitate naturalmente per 72 ore e vengono preparate con un triplo impasto, soffice e leggero. Tanti i gusti disponibili, dallo sfizioso Caramello Salato a Crema e Mirtilli.

Pane e marmellata o pane e cioccolata? A prescindere da quali siano i gusti dei vostri piccoli, PanPiumino è quello che fa per voi e per la loro colazione. Si tratta di un morbidissimo pane senza crosta preparato con soli 6 ingredienti biologici: farina di grano tenero, acqua, semola di grano duro, lievito naturale, sale marino e olio extravergine di oliva.

PanPiumino, Bio PanPiumino 300 g. Prezzo: 2,70€ su panpiuma.it

Approvato dai nutrizionisti, non contiene zuccheri aggiunti, additivi, conservanti o coloranti e presenta un basso contenuto di sale, lievito e grassi saturi. Complice la lunga lievitazione naturale, inoltre, ha una consistenza sofficissima. Pensato per i bimbi dai 4 agli 8 anni, viene venduto in fette piccole, spesse e comode da maneggiare.

Per una colazione gustosa e sfiziosa ci sono anche i Pancakes di Koch. Cotti e surgelati, quindi pronti per essere mangiati, sono preparati con ingredienti semplici e sono privi di conservanti e coloranti aggiunti. Si preparano in forno a vapore preriscaldato a 126°C (3 minuti), nel forno convenzionale preriscaldato a 150 °C (9 minuti) e anche in forno a microonde a 600 Watt (1 o 2 minuti a seconda del numero dei pezzi). Possono essere farciti in tantissimi modi diversi, accontentando sia i bimbi che il resto della famiglia, mangiati a casa oppure preparati in anticipo e trasportati in un apposito contenitore porta merenda.

Koch, Pancakes Cotti e Surgelati. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare kochbz.it

Materiale scuola: dallo zaino alla cancelleria

Scegliere lo zaino giusto è importante ai fini del rientro a scuola, specialmente quando ci si approccia all’acquisto del primissimo zaino per la scuola primaria. Sono tanti gli zaini tra cui poter scegliere, per cui è bene tenere presenti alcuni fattori fondamentali come comfort, capienza e funzionalità.

Tra i modelli più belli per il Back to school 2026 si distingue lo Zaino Stitch di Disney, ispirato al simpatico combinaguai della saga Lilo e Stitch. In tela, è decorato da ricami, applicazioni e un’originale stampa fantasia. Dispone di uno scomparto principale molto ampio e di spallacci regolabili.

DisneyStore, Zaino Stitch. Prezzo: 31,00€ su disneystore.it

Per i più grandi ci sono gli zaini The North Face come il modello Boreal Classic, con schienale arrotondato, spallacci ergonomici e uno scomparto principale della capienza di 28 litri. Gli zaini del brand sono consigliati soprattutto come zaini per le scuole medie.

The North Face, Borealis Classic. Prezzo: 125,00€ su thenorthface.com e presso i rivenditori autorizzati

Dopo aver scelto lo zaino, con la stessa attenzione si procede alla scelta dell’astuccio scuola. Una delle novità per questo anno scolastico è la collezione Giotto Stilnovolovers. Gli astucci 3 zip della linea sono realizzati in PVC e prevedono accostamenti cromatici originali e brillanti. Sono tutti funzionali e capienti, così da riuscire a contenere ciò che occorre per le lezioni e organizzare il materiale al meglio.

Giotto, Stilnovolovers Astuccio Scuola 3 Zip. Prezzo: 24,99€

A proposito di materiale scolastico, Carioca firma un’interessante novità per il rientro a scuola. I Memo Switch sono i nuovi evidenziatori a doppia punta e a doppio colore del marchio. Da un lato evidenziano parole e concetti chiave con colori accesi, dall’altro servendosi di una speciale punta trasformano il colore appena utilizzato in una nuova sfumatura. Da provare per l’organizzazione degli appunti e per sottolineare i libri di testo, personalizzando così il proprio metodo di studio, vengono venduti in confezioni multiple da 4 pezzi.

Carioca, Memo Switch Set 4 Evidenziatori Magici. Prezzo: 9,60€

Legami rende divertente e leggero il ritorno a scuola con una collezione ricca di nuovi personaggi, tra cui i cagnolini del Set di 3 Penne Cancellabili Fur-ever Friends. Scrivendo con queste penne dall’inchiostro termosensibile, è possibile correggere gli errori come per magia semplicemente sfiorando la sfera.

Legami, Set di 3 Penne Gel Cancellabili Fur-ever Friends. Prezzo: 7,75€

La merenda perfetta per affrontare il rientro

Mila, realtà specializzata nella produzione di prodotti lattiero-caseari con latte di montagna dell’Alto Adige, propone nuove idee per la merenda in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Sono disponibili due nuovi gusti della linea di Yogurt G+G Loacker Edition, realizzata in collaborazione con il noto brand di wafer.

Yogurt Fior di Latte & Choco Wafer Napolitaner abbina alla cremosità dello yogurt la croccantezza e il gusto inconfondibile dei wafer alla nocciola con copertura di cioccolato al latte.

Mila, Yogurt Mila G+G Loacker Edition. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare mila.it

Per una merenda veloce ma ugualmente sana e nutriente ci sono i Flauti Cioccolato di Mulino Bianco. Per il Back to school 2026 è disponibile la nuova collezione di Sorpresine Il ritorno degli Animabili: 8 animaletti tutti da collezionare, ognuno con una funzionalità diversa per impreziosire e rendere speciale la cancelleria. Acquistando i prodotti Mulino Bianco aderenti all’iniziativa è possibile collezionare 4 set composti da 2 animaletti e, inoltre, provare a vincere una delle 45 esperienze messe in palio per l’intera famiglia presso gli stabilimenti del marchio.

Mulino Bianco, Flauti Cioccolato. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare mulinobianco.it

Per concludere la merenda non c’è niente di meglio di un succo di frutta Alce Nero. Disponibili in vari gusti, tra cui i classici Nettare di Pesca biologico e Nettare di Pera biologico, sono senza aromi aggiunti e prodotti con frutta biologica italiana, a partire dalla purea di frutta, cui si uniscono zucchero di canna e succo di limone. Il formato con cannuccia da 200 ml è l’ideale per il consumo fuori casa, inoltre l’imballaggio è riciclabile.

Alce Nero, Nettare di Pera. Prezzo: 12,99€

Per sorseggiare con calma – anche quando ci si trova fuori casa – la propria bevanda preferita, ci sono le borracce termiche. La Borraccia Termica formato lattina Egan – Disney viene proposta in un nuovo e pratico formato lattina da 350 ml, ideale per la scuola e per il tempo libero. La collezione si compone di 8 versioni ispirate ai personaggi più iconici dei cartoni.

Egan – Disney, Borraccia Termica formato lattina Disney. Prezzo: 13,90€ cad. su egan.it

Nuovi look per scuola e post scuola, tra comodità e stile

Comodi e pratici, i look per la scuola (e per il post scuola) accompagnano le giornate dei bambini e devono, quindi, farli sentire prima di tutto a loro agio oltre che rispecchiare i loro gusti. Sono tanti i brand a proporre collezioni moda per il Back to school, tra cui Mango.

Il brand spagnolo invita i piccoli a sognare in grande e a essere sempre curiosi, a esplorare e a conoscere. La nuova collezione si ispira all’energia della città, alla curiosità di scoprire e di apprendere cose nuove. T-shirt, felpe, jeans e capispalla presentano linee confortevoli e rilassate, tingendosi di colori moda come azzurro cielo e marrone.

Per scoprire tutta la collezione Mango Back to School visitare shop.mango.com

Per le bambine il brand spagnolo propone tantissimi jeans e altrettanti articoli di maglieria. Grandi protagoniste le righe che decorano felpe, t-shirt e pullover.

Mango, Pullover maglia a righe. Prezzo: 25,99€ su mango.com

Tra i capi di abbigliamento per i maschietti meritano una menzione speciale i capispalla: pratici e di grande tendenza, accompagneranno i bambini durante l’autunno e opportunamente abbinati anche per buona parte dell’inverno.

Mango, Cappotto twill collo velluto a coste. Prezzo: 69,99€ su mango.com

Nel guardaroba dei più sportivi non possono mancare le felpe. Quelle con cappuccio di Jordan, dallo stile urban e rubate al mondo del basket, si indossano con altri capi statement come t-shirt grafiche e joggers.

Jordan, Felpa con cappuccio Jordan Brooklyn Fleece. Prezzo: 49,99€ su nike.com

Per maschietti e femminucce, la scuola inizia con il piede giusto se si calzano delle nuove sneakers. Dal sapore vintage e senza tempo, le classiche Converse Chuck Taylor All Star vengono declinate in colori perfetti per l’autunno.

Converse, Chuck Taylor Throwback. Prezzo: 85,00€ su converse.com

3 must have per il Back to school dei piccolissimi

È tempo di ripresa e di nuovi inizi anche per i bimbi molto piccoli che, magari, si trovano alle prese con l’asilo nido. Per facilitare la routine Joolz, brand olandese di passeggini premium sostenibili, presenta la nuova collaborazione con Maxi-Cosi, tra i marchi di seggiolini auto top di gamma al mondo.

Dall’incontro tra queste due realtà d’eccellenza nasce Joolz x Maxi-Cosi Pebble Slide Pro, sistema da viaggio 3-in-1 progettato per rendere più semplici gli spostamenti quotidiani accompagnando il passaggio dall’auto al passeggino con un unico gesto fluido.

Joolz, Pacchetto Joolz x Maxi-Cosi Pebble Slide Pro. Prezzo: 539,90€ su joolz.com

Questo nuovo sistema integra il seggiolino auto Pebble Slide Pro con la base FamilyFix Slide Pro e tutti i passeggini Joolz compatibili, agevolando le famiglie fin dalla nascita. Il merito è dell’innovativa tecnologia SlideTech®2 che permette al seggiolino di scorrere fino a 27 centimetri fuori dall’abitacolo e di ruotare a 360° utilizzando una sola mano. Il seggiolino (con un peso di 3,9 kg) è leggero da trasportare e si può agganciare direttamente al telaio del passeggino Joolz, senza interrompere eventuali sonnellini. Sono disponibili le colorazioni Sandy Taupe, Forest Green e Space Black.

Per il nido o per la scuola dell’infanzia Fila propone il nuovo zainetto Didò Pupazzo. Con le sue faccine simpatiche, manine morbide e piedini, ricorda un vero e proprio pupazzo e presenta schienale imbottito e cintura sternale. Contiene, inoltre, 400 g di Didò e tanti piccoli attrezzi per la creatività dei bambini.

Fila, Didò Zainetto Pupazzo. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare fila.it

Soprattutto chi ha bambine e bambini con i capelli lunghi o ricci sa bene quanto possa essere difficile sistemarli in fretta prima di uscire. Per i bimbi di tutte le età, inclusi i più piccoli, c’è lo Spray Districante Baby della Linea MammaBaby. Si tratta di uno spray senza risciacquo formulato con ingredienti delicati e naturali come proteine del riso, estratti biologici di camomilla e di calendula che rendono i capelli istantaneamente più morbidi, idratati e facili da pettinare.

Linea MammaBaby, Spray Districante Baby. Prezzo: 9,90€ su lineamammababy.net

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In breve Scegliere la colazione e la merenda giusta rende più semplice il ritorno a scuola, così come l’acquisto di nuovi look e di nuovo materiale di cancelleria. Coinvolgere i bambini renderà l’attesa del nuovo anno scolastico ancora più emozionante e stimolante.

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