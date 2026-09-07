Calendario Scolastico 2026/2027: date di inizio, ponti e vacanze regione per regione

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 07/09/2026 Aggiornato il 07/09/2026

Mentre Bolzano vedrà gli Istituti aprire già il 7 settembre, la maggior parte degli studenti tornerà in aula il 14, mentre la Puglia sarà l'ultima a tornare sui banchi di scuola.

Insegnante con bambini a scuola

L’anno scolastico sta per ripartire, ma il giorno in cui suona la prima campanella cambia da regione a regione. Il calendario scolastico 2026/2027 è infatti deciso dalle amministrazioni regionali che godono comunque di una certa autonomia.

Nonostante ciò, esistono dei punti fermi condivisi a livello nazionale.

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La data di inizio di settembre in base alle regioni

Come da tradizione, il rientro non è simultaneo per tutti. Le date cambiano a seconda che ci si trovi al Nord o al Sud dello stivale:

  • 7 settembre 2026: provincia autonoma di Bolzano
  • 10 settembre 2026: Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto
  • 14 settembre 2026: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria
  • 15 settembre 2026: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana
  • 16 settembre 2026: Abruzzo, Basilicata e Sardegna
  • 17 settembre 2026: Puglia

Festività Nazionali: i giorni di stop uguali per tutti

A prescindere dalla regione di residenza, ci sono date “rosse” sul calendario in cui tutte le scuole d’Italia rimarranno chiuse.

Ecco l’elenco delle festività 2026/2027:

  • 4 ottobre 2026: San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
  • 1° novembre 2026: Ognissanti
  • 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
  • 25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
  • 1° gennaio 2027: Capodanno
  • 6 gennaio 2027: Epifania
  • 28 e 29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo
  • 25 aprile 2027: Festa della Liberazione
  • 1° maggio 2027: Festa del Lavoro
  • 2 giugno 2027: Festa della Repubblica
  • Festa del Santo Patrono locale

Ponti scolastici e vacanze 2026/2027

Quest’anno il calendario scolastico non offre molte occasioni per allungare i weekend con i classici ponti, poiché diverse ricorrenze cadranno di domenica, come il 1° novembre 2026 (Ognissanti) e il 25 aprile 2027 (Festa della Liberazione). Il 1° maggio 2027 cadrà invece di sabato.

Le migliori occasioni per sospendere le lezioni arriveranno con:

  • Immacolata Concezione (8 dicembre 2026): cade di martedì. Rimanendo chiusi o chiedendo un giorno d’autonomia lunedì 7, si potranno fare 4 giorni consecutivi di pausa.
  • Festa della Repubblica (2 giugno 2027): cade di mercoledì.

Vacanze di Natale e Pasqua 2026/2027

Le vacanze natalizie saranno uniformi in tutta Italia dal 23 o 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con la sola eccezione della Sicilia, dove le lezioni riprenderanno l’8 gennaio (con stop esteso fino al 7 gennaio).

Le vacanze di Pasqua sono previste da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027, ad eccezione della Provincia autonoma di Trento, dove la sospensione si allungherà fino a mercoledì 31 marzo.

Vacanze di Carnevale 2027

Nel 2027 il Martedì grasso ricorre il 9 febbraio. Le pause didattiche variano significativamente in base alle delibere delle singole regioni:

  • 1 giorno di stop: Sardegna (9 febbraio)
  • 2 giorni di stop: Campania, Liguria, Lombardia e Provincia autonoma di Trento (8-9 febbraio)
  • 3 giorni di stop: Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto (8-10 febbraio)
  • 5 giorni di stop: Piemonte (da sabato 6 a mercoledì 10 febbraio)
  • 1 settimana di stop: Provincia autonoma di Bolzano, con scuole chiuse per l’intera settimana invernale (dal 6 al 14 febbraio).

Tabella festività e pausa scolastica 2026/2027

Ricorrenza / Festività

Data / Periodo

Giorno della settimana

Giorni di pausa previsti

Tutti i Santi

1° novembre 2026

Domenica

Nessun ponte

Immacolata Concezione

8 dicembre 2026

Martedì

Possibile ponte di 4 giorni (dal 5 all’8 dic)

Vacanze di Natale

23/24 dic 2026 – 6 gen 2027

Variabile

~14 giorni (fino al 7 gen in Sicilia)

Vacanze di Carnevale

6 – 14 febbraio 2027

Variabile

Da 1 a 7 giorni a seconda della regione

Vacanze di Pasqua

25 – 30 marzo 2027

Da giovedì a martedì

6 giorni (7 giorni a Trento)

Festa della Liberazione

25 aprile 2027

Domenica

Nessun ponte

Festa del Lavoro

1° maggio 2027

Sabato

Nessun ponte infrasettimanale

Festa della Repubblica

2 giugno 2027

Mercoledì

Stop infrasettimanale / Possibile ponte

Leggi anche la proposta di ridurre le vacanze estive e cambiare il calendario scolastico

Ultimo giorno di scuola 2027

Anche la chiusura dell’anno scolastico 2026/2027 è differenziata sul territorio nazionale. Di seguito le date di fine lezioni suddivise per calendario regionale:

  • 5 giugno 2027: Emilia-Romagna e Marche
  • 8 giugno 2027: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto
  • 9 giugno 2027: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta
  • 10 giugno 2027: Piemonte, Sicilia e Toscana
  • 16 giugno 2027: Provincia autonoma di Bolzano

Per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato per il 30 giugno 2027.

 
 
 

In breve

Il calendario scolastico 2026/2027 vede la Provincia di Bolzano capofila con il rientro il 7 settembre, seguita dalla maggior parte delle regioni tra il 10 e il 17. Pochi ponti scolastici sfruttabili per le famiglie italiane mentre le soste più lunghe saranno, come sempre, a Natale e Pasqua in tutte le regioni. 

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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