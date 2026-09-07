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L’anno scolastico sta per ripartire, ma il giorno in cui suona la prima campanella cambia da regione a regione. Il calendario scolastico 2026/2027 è infatti deciso dalle amministrazioni regionali che godono comunque di una certa autonomia.
Nonostante ciò, esistono dei punti fermi condivisi a livello nazionale.
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La data di inizio di settembre in base alle regioni
Come da tradizione, il rientro non è simultaneo per tutti. Le date cambiano a seconda che ci si trovi al Nord o al Sud dello stivale:
- 7 settembre 2026: provincia autonoma di Bolzano
- 10 settembre 2026: Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto
- 14 settembre 2026: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria
- 15 settembre 2026: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana
- 16 settembre 2026: Abruzzo, Basilicata e Sardegna
- 17 settembre 2026: Puglia
Festività Nazionali: i giorni di stop uguali per tutti
A prescindere dalla regione di residenza, ci sono date “rosse” sul calendario in cui tutte le scuole d’Italia rimarranno chiuse.
Ecco l’elenco delle festività 2026/2027:
- 4 ottobre 2026: San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
- 1° novembre 2026: Ognissanti
- 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
- 25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
- 1° gennaio 2027: Capodanno
- 6 gennaio 2027: Epifania
- 28 e 29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile 2027: Festa della Liberazione
- 1° maggio 2027: Festa del Lavoro
- 2 giugno 2027: Festa della Repubblica
- Festa del Santo Patrono locale
Ponti scolastici e vacanze 2026/2027
Quest’anno il calendario scolastico non offre molte occasioni per allungare i weekend con i classici ponti, poiché diverse ricorrenze cadranno di domenica, come il 1° novembre 2026 (Ognissanti) e il 25 aprile 2027 (Festa della Liberazione). Il 1° maggio 2027 cadrà invece di sabato.
Le migliori occasioni per sospendere le lezioni arriveranno con:
- Immacolata Concezione (8 dicembre 2026): cade di martedì. Rimanendo chiusi o chiedendo un giorno d’autonomia lunedì 7, si potranno fare 4 giorni consecutivi di pausa.
- Festa della Repubblica (2 giugno 2027): cade di mercoledì.
Vacanze di Natale e Pasqua 2026/2027
Le vacanze natalizie saranno uniformi in tutta Italia dal 23 o 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con la sola eccezione della Sicilia, dove le lezioni riprenderanno l’8 gennaio (con stop esteso fino al 7 gennaio).
Le vacanze di Pasqua sono previste da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027, ad eccezione della Provincia autonoma di Trento, dove la sospensione si allungherà fino a mercoledì 31 marzo.
Vacanze di Carnevale 2027
Nel 2027 il Martedì grasso ricorre il 9 febbraio. Le pause didattiche variano significativamente in base alle delibere delle singole regioni:
- 1 giorno di stop: Sardegna (9 febbraio)
- 2 giorni di stop: Campania, Liguria, Lombardia e Provincia autonoma di Trento (8-9 febbraio)
- 3 giorni di stop: Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto (8-10 febbraio)
- 5 giorni di stop: Piemonte (da sabato 6 a mercoledì 10 febbraio)
- 1 settimana di stop: Provincia autonoma di Bolzano, con scuole chiuse per l’intera settimana invernale (dal 6 al 14 febbraio).
Tabella festività e pausa scolastica 2026/2027
Ricorrenza / Festività
Data / Periodo
Giorno della settimana
Giorni di pausa previsti
Tutti i Santi
1° novembre 2026
Domenica
Nessun ponte
Immacolata Concezione
8 dicembre 2026
Martedì
Possibile ponte di 4 giorni (dal 5 all’8 dic)
Vacanze di Natale
23/24 dic 2026 – 6 gen 2027
Variabile
~14 giorni (fino al 7 gen in Sicilia)
Vacanze di Carnevale
6 – 14 febbraio 2027
Variabile
Da 1 a 7 giorni a seconda della regione
Vacanze di Pasqua
25 – 30 marzo 2027
Da giovedì a martedì
6 giorni (7 giorni a Trento)
Festa della Liberazione
25 aprile 2027
Domenica
Nessun ponte
Festa del Lavoro
1° maggio 2027
Sabato
Nessun ponte infrasettimanale
Festa della Repubblica
2 giugno 2027
Mercoledì
Stop infrasettimanale / Possibile ponte
Leggi anche la proposta di ridurre le vacanze estive e cambiare il calendario scolastico
Ultimo giorno di scuola 2027
Anche la chiusura dell’anno scolastico 2026/2027 è differenziata sul territorio nazionale. Di seguito le date di fine lezioni suddivise per calendario regionale:
- 5 giugno 2027: Emilia-Romagna e Marche
- 8 giugno 2027: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto
- 9 giugno 2027: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta
- 10 giugno 2027: Piemonte, Sicilia e Toscana
- 16 giugno 2027: Provincia autonoma di Bolzano
Per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato per il 30 giugno 2027.