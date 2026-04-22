Calendario scolastico 2026/2027: tutte le date di inizio e le festività, regione per regione

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L’anno scolastico in corso non è ancora archiviato, ma per molte famiglie è già tempo di guardare avanti. Organizzare i turni lavorativi, i centri estivi e le prime vacanze autunnali richiede una bussola precisa: il calendario scolastico 2026/2027.
Sebbene le singole Regioni godano di autonomia nel decidere la data del “primo squillo”, esistono dei punti fermi condivisi a livello nazionale.
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La ripartenza a settembre, non per tutti nella stessa data
Come da tradizione, il rientro non è simultaneo per tutti. La Provincia autonoma di Bolzano si conferma la più “mattiniera”, riaprendo i cancelli già il 7 settembre. A ruota seguiranno gli altri territori:
- 10 settembre: Valle d’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento
- 12 settembre: Lombardia
- 14 settembre: Friuli-Venezia Giulia e Umbria
- 15 settembre: Lazio, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna
- 17 settembre: Puglia
Molte altre Regioni stanno ultimando le delibere ufficiali e man mano verranno comunicate le date di inizio.
Festività Nazionali: i giorni di stop uguali per tutti
A prescindere dalla regione di residenza, ci sono date “rosse” sul calendario in cui tutte le scuole d’Italia rimarranno chiuse.
Ecco l’elenco delle festività 2026/2027:
- 4 ottobre 2026: San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
- 1° novembre 2026: Ognissanti
- 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
- 25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
- 1° gennaio 2027: Capodanno
- 6 gennaio 2027: Epifania
- 28 e 29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile 2027: Festa della Liberazione
- 1° maggio 2027: Festa del Lavoro
- 2 giugno 2027: Festa della Repubblica
- Festa del Santo Patrono locale
4 Ottobre: nuova festività del 2026
Ma la vera novità del nuovo calendario scolastico 2026/27 riguarda il Santo Patrono d’Italia, ovvero San Francesco d’Assisi, la cui ricorrenza cade il 4 ottobre. Una notizia che farà piacere alle famiglie, anche se quest’anno cadrà di domenica.
Una sorte condivisa purtroppo anche da altre due date chiave per le vacanze scolastiche: il 1° novembre (Ognissanti) e il 25 aprile (Festa della Liberazione), che nel prossimo ciclo scolastico non regaleranno giorni extra di riposo infrasettimanale.
Vacanze di Natale e Pasqua: le prime anticipazioni locali
Alcune amministrazioni hanno già definito i periodi di pausa più lunghi, permettendo ai genitori di giocare d’anticipo con le prenotazioni:
Regione
Vacanze di Natale
Vacanze di Pasqua
Lazio
Dal 23 dicembre al 6 gennaio
Dal 25 al 30 marzo
Sicilia
Dal 23 dicembre al 7 gennaio
Dal 25 al 30 marzo
Veneto
Dal 24 dicembre al 5 gennaio
Dal 25 al 30 marzo
Tutto quello che quindi si era ipotizzato con la proposta Santanché di rivoluzionare il calendario scolastico e ridurre le vacanze estive, pare non sia attuabile neanche per il prossimo anno scolastico.
Ultimo giorno di scuola del 2027
Anche la fine delle lezioni segue un calendario differenziato, con una costante: le scuole dell’infanzia restano solitamente aperte fino alla fine di giugno per supportare i genitori lavoratori.
- Lazio: ultimo giorno l’8 giugno (il 30 giugno per l’infanzia). La regione garantisce un minimo di 206 giorni di lezione (o 171 per chi adotta la settimana corta)
- Umbria: si chiude l’8 giugno per tutti gli ordini di scuola
- Sicilia: lezioni concluse il 10 giugno, con il consueto prolungamento al 30 giugno per i più piccoli dell’infanzia
I singoli istituti scolastici, grazie all’autonomia, possono deliberare piccoli adattamenti al calendario regionale (come ponti extra), purché venga rispettato il numero minimo di giorni di lezione previsto per legge. Controllare sempre il sito web della scuola dei propri figli per evitare sorprese!