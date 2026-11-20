Il PEI, ovvero Piano Educativo Individualizzato, è uno strumento fondamentale per progettare un percorso scolastico costruito su caratteristiche, capacità e bisogni degli alunni con disabilità certificata.

Attraverso questo documento vengono individuati gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere e le metodologie più adatte a favorire l’apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica.

Il Piano Educativo Individualizzato viene definito dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione), con il coinvolgimento della famiglia, degli insegnanti e degli specialisti, e aggiornato in base all’evoluzione del percorso dello studente.

A quali alunni è destinato

Il PEI è destinato agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai fini dell’inclusione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio e consentire a ogni studente di partecipare attivamente alla vita scolastica, indipendentemente dalle proprie condizioni personali e dalle difficoltà che può incontrare nel percorso di apprendimento.

Il documento viene predisposto in presenza di una certificazione della condizione di disabilità secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992 e dalla normativa successiva in materia di inclusione scolastica. Non è sufficiente, quindi, la presenza di una generica difficoltà di apprendimento per avere diritto al PEI.

È importante distinguere il Piano Educativo Individualizzato dal PDP (Piano Didattico Personalizzato).

Il primo riguarda gli alunni con disabilità certificata, mentre il secondo viene utilizzato principalmente per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e, in determinate situazioni, per altri bisogni educativi speciali.

Il PEI non rappresenta semplicemente un programma scolastico semplificato. È un progetto educativo costruito considerando le caratteristiche dello studente nella loro complessità, comprese le capacità, le potenzialità, gli interessi, le modalità di comunicazione e le necessità di supporto.

Un aspetto centrale è che l’inclusione non riguarda soltanto il singolo alunno, ma l’intero ambiente scolastico. Per questo motivo, il documento prende in considerazione anche il contesto della classe, le relazioni con i compagni, l’organizzazione degli spazi e le eventuali barriere che possono ostacolare la partecipazione.

Il PEI deve infatti favorire un percorso di crescita personale, sociale e culturale, evitando che la disabilità diventi un ostacolo alla partecipazione alle attività didattiche e alla vita della comunità scolastica.

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Chi compone il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) è l’organismo che si occupa di elaborare, approvare e verificare il Piano Educativo Individualizzato.

Viene costituito presso ogni istituzione scolastica per ciascun alunno con disabilità e rappresenta il principale spazio di collaborazione tra scuola, famiglia e professionisti che partecipano al percorso educativo.

La sua composizione è definita dalla normativa sull’inclusione scolastica, in particolare dal D.Lgs. 66/2017, dalla Legge 104/1992 e dalle disposizioni del Decreto Interministeriale 182/2020, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 153/2023.

Al GLO partecipano innanzitutto i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, compreso l’insegnante di sostegno. Quest’ultimo non lavora esclusivamente con l’alunno con disabilità, ma è un docente della classe e contribuisce alla progettazione educativa condivisa.

Sono presenti anche i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, il cui contributo è particolarmente importante per conoscere le caratteristiche dello studente, le sue abitudini, le capacità sviluppate e le esigenze che emergono nella vita quotidiana.

Partecipano inoltre le figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con l’alunno. Possono essere coinvolti, per esempio, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione e professionisti che seguono lo studente nei servizi territoriali.

L’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’ASL fornisce il necessario supporto attraverso i professionisti sanitari che conoscono la situazione dell’alunno e contribuiscono alla definizione del progetto educativo.

Anche lo studente può partecipare direttamente agli incontri del GLO, secondo il principio di autodeterminazione e in relazione alle proprie possibilità di esprimere opinioni, preferenze e bisogni. La partecipazione attiva è particolarmente importante nella scuola secondaria di secondo grado.

Il gruppo è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che ha il compito di convocare gli incontri e garantire la regolarità delle procedure.

Il GLO non si riunisce soltanto per compilare il documento iniziale. Il suo lavoro prosegue durante tutto l’anno scolastico, attraverso momenti di confronto e verifica, che permettono di valutare l’efficacia degli interventi e apportare eventuali modifiche.

La collaborazione tra tutti i componenti è essenziale: il PEI deve essere il risultato di un progetto condiviso, non una decisione presa da un singolo docente o da una sola figura professionale.

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Come si redige il documento

La redazione del Piano Educativo Individualizzato segue un modello nazionale, introdotto dal Decreto Interministeriale 182/2020 e modificato dal Decreto Ministeriale 153/2023.

Il documento viene costruito partendo dalla conoscenza dell’alunno e dall’analisi delle sue caratteristiche personali, delle capacità già sviluppate e delle difficoltà che possono influenzare la partecipazione alle attività scolastiche.

Un riferimento importante è il Profilo di Funzionamento, elaborato secondo la prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo approccio non considera soltanto la condizione di disabilità, ma analizza il rapporto tra la persona e l’ambiente in cui vive.

Quando il Profilo di Funzionamento non è ancora disponibile, la normativa consente, in via transitoria, di utilizzare la documentazione precedente, come la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, ove presenti.

La prima fase della progettazione consiste nell’osservazione dell’alunno. Gli insegnanti e gli altri componenti del GLO raccolgono informazioni sul comportamento, sulle modalità di apprendimento, sulle relazioni con i compagni, sulla comunicazione e sul livello di autonomia.

Il modello nazionale del PEI prende in considerazione quattro dimensioni fondamentali.

La prima riguarda la relazione, l’interazione e la socializzazione, cioè la capacità dello studente di instaurare rapporti con gli altri, partecipare alle attività di gruppo e sviluppare relazioni positive con compagni e insegnanti. La seconda dimensione è quella della comunicazione e del linguaggio. Vengono osservate le modalità con cui l’alunno comprende i messaggi, esprime pensieri e bisogni e interagisce con le persone. Possono essere previste anche forme di comunicazione alternativa e aumentativa, quando necessarie. La terza riguarda l’autonomia e l’orientamento. In questo caso vengono considerate le capacità di gestire le attività quotidiane, muoversi negli ambienti scolastici, organizzare il proprio materiale e affrontare situazioni diverse con un livello crescente di indipendenza. La quarta dimensione comprende gli aspetti cognitivi, neuropsicologici e dell’apprendimento. Si analizzano le capacità attentive, la memoria, il ragionamento, la comprensione, le competenze scolastiche e le modalità con cui lo studente acquisisce nuove conoscenze.

A partire da queste osservazioni, il GLO definisce gli obiettivi educativi e didattici personalizzati. Gli obiettivi devono essere realistici, chiari e coerenti con le potenzialità dell’alunno, tenendo conto dei tempi necessari per raggiungerli.

Non si tratta soltanto di stabilire quali contenuti scolastici affrontare, ma anche di individuare le competenze da sviluppare sul piano relazionale, comunicativo e personale.

Il documento specifica inoltre strategie didattiche, strumenti compensativi eventualmente necessari, materiali da utilizzare e modalità di organizzazione delle attività.

Possono essere previsti, per esempio, materiali semplificati, supporti visivi, strumenti digitali, attività laboratoriali, tempi più distesi e modalità di comunicazione personalizzate.

Un’altra parte importante riguarda l’organizzazione degli interventi di sostegno. Il PEI definisce le modalità di supporto didattico e indica il fabbisogno di risorse professionali, comprese le ore di sostegno, con adeguata motivazione.

Il documento considera anche gli eventuali interventi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, oltre alle misure necessarie per favorire la partecipazione alle attività scolastiche.

Il PEI deve essere un progetto concreto e applicabile, capace di tradurre le esigenze dello studente in attività quotidiane, interventi educativi e strategie condivise da tutti i soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda le scadenze, le disposizioni sono state aggiornate dal Decreto-Legge 170/2026, entrato in vigore il 1° ottobre 2026.

Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il PEI viene predisposto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro il 15 ottobre. Per gli studenti già iscritti e inseriti in un percorso di supporto, il documento viene redatto in via definitiva entro giugno, con possibilità di aggiornamenti e integrazioni entro le prime due settimane di ottobre.

La normativa prevede inoltre che, nel passaggio da un anno scolastico al successivo, venga valutato prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno dell’anno precedente, fatti salvi i vincoli relativi all’organico e gli eventuali aggiornamenti motivati.

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Come valutare i progressi dell’alunno

Il PEI non è un documento statico, ma uno strumento di progettazione che accompagna l’alunno durante tutto l’anno scolastico. Per questo motivo, dopo la sua approvazione, è necessario verificare periodicamente se gli interventi previsti stanno producendo i risultati attesi.

Il monitoraggio consente di comprendere se gli obiettivi educativi e didattici sono adeguati, se le strategie utilizzate risultano efficaci e se le risorse disponibili rispondono realmente alle necessità dello studente.

La valutazione dei progressi non deve concentrarsi esclusivamente sui risultati scolastici o sulla quantità di contenuti appresi. È importante considerare anche i miglioramenti nell’autonomia, nella comunicazione, nella socializzazione e nella partecipazione alle attività della classe.

Per esempio, un alunno potrebbe non aver ancora raggiunto tutti gli obiettivi previsti in una disciplina, ma aver sviluppato una maggiore capacità di lavorare in gruppo, chiedere aiuto quando necessario oppure gestire autonomamente alcune attività quotidiane.

Anche questi risultati rappresentano progressi significativi nel percorso educativo e devono essere riconosciuti e documentati.

La verifica viene effettuata attraverso osservazioni sistematiche, prove personalizzate, attività pratiche, colloqui e analisi dei risultati ottenuti durante le lezioni.

Le modalità di valutazione devono essere coerenti con gli obiettivi stabiliti nel PEI. È quindi necessario che le prove siano adeguate alle caratteristiche dello studente e permettano di rilevare effettivamente le competenze acquisite.

Il GLO svolge un ruolo centrale anche nella fase di monitoraggio. Durante gli incontri programmati, i componenti del gruppo analizzano l’andamento del percorso, condividono le osservazioni e valutano l’eventuale necessità di modificare gli interventi.

Se una strategia non produce i risultati sperati, è possibile introdurre nuovi strumenti, cambiare le modalità di lavoro o rivedere alcuni obiettivi. Allo stesso modo, quando l’alunno raggiunge determinati traguardi, il progetto può essere aggiornato per individuare nuove competenze da sviluppare.

La verifica finale assume particolare importanza perché permette di confrontare gli obiettivi iniziali con i risultati effettivamente raggiunti. In questa fase vengono documentati i progressi, le difficoltà ancora presenti e gli interventi che hanno dimostrato maggiore efficacia.

Il GLO elabora inoltre le indicazioni utili per la prosecuzione del percorso nell’anno scolastico successivo, comprese le proposte relative alle risorse professionali necessarie.

La valutazione del PEI deve quindi essere continua, personalizzata e orientata al miglioramento. Non serve soltanto a stabilire se un obiettivo è stato raggiunto, ma soprattutto a comprendere quali condizioni possano favorire ulteriormente la crescita e l’apprendimento dell’alunno.

In questa prospettiva, il Piano Educativo Individualizzato diventa uno strumento fondamentale per costruire una scuola realmente inclusiva, nella quale ogni studente possa sviluppare le proprie capacità e partecipare alla vita scolastica secondo le proprie possibilità.

In breve Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) organizza il percorso scolastico degli alunni con disabilità. Viene predisposto dal GLO, insieme alla famiglia e agli specialisti, e definisce obiettivi, interventi didattici e strumenti di supporto. Durante l’anno scolastico viene verificato e aggiornato per monitorare i progressi raggiunti.

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