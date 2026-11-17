La sottrazione è una delle prime operazioni matematiche che i bambini imparano durante la scuola primaria. Insieme all’addizione, rappresenta una competenza fondamentale per sviluppare il ragionamento logico e affrontare numerose situazioni della vita quotidiana.

Per molti bambini, tuttavia, capire come funziona questa operazione non è immediato. Non basta memorizzare una regola o imparare a utilizzare il segno meno: è necessario comprendere che sottrarre significa togliere una quantità da un’altra, scoprire quanto rimane oppure calcolare la differenza tra due numeri.

Il modo migliore per accompagnare i piccoli nell’apprendimento consiste nel partire da esempi concreti. Si possono utilizzare matite, costruzioni, caramelle, giocattoli o altri oggetti facilmente reperibili in casa.

Per esempio, se un bambino ha 8 macchinine e ne regala 3 a un amico, quante macchinine gli rimangono? Contando gli oggetti, sarà possibile arrivare alla risposta: 8 – 3 = 5.

Questo semplice esercizio permette di collegare un’azione reale alla sua rappresentazione matematica.

È importante non avere fretta di introdurre operazioni difficili. Ogni bambino ha tempi di apprendimento differenti e necessita di occasioni per sperimentare, sbagliare e riprovare. Un approccio sereno, senza pressioni, rende la matematica più accessibile e favorisce la curiosità.

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Sottrazioni a mente

Le sottrazioni a mente rappresentano un passaggio importante nell’apprendimento matematico. Consentono ai bambini di sviluppare la capacità di ragionare sui numeri senza dover ricorrere continuamente alle dita, agli oggetti o alla scrittura.

Inizialmente è consigliabile proporre operazioni molto semplici, utilizzando numeri entro il 10. Quando il bambino avrà acquisito maggiore sicurezza, sarà possibile aumentare gradualmente la difficoltà.

Un primo metodo consiste nel contare all’indietro (o con un saltello all’indietro sulla linea dei numeri). Per esempio, per risolvere 9 – 4, si parte dal numero 9 e si fanno quattro passi indietro: 8, 7, 6, 5. Il risultato è quindi 5.

Un’altra strategia consiste nel visualizzare mentalmente una quantità e immaginare di eliminarne una parte. Questa tecnica può essere utile soprattutto per i bambini che hanno bisogno di rappresentare visivamente le operazioni.

Un alleato prezioso: gli “amici del 10”

Prima di passare alle colonne, un grande alleato del calcolo a mente sono le coppie di numeri che formano il 10, ovvero:

1 e 9

2 e 8

3 e 7

4 e 6

5 e 5.

Conoscere a memoria gli “amici del 10” trasforma la sottrazione in un gioco di “quanto manca?”.

Per esempio, per risolvere 10 – 3, il bambino non dovrà far altro che pensare al suo amico 7. Questo automatismo eviterà l’uso delle dita e velocizzerà enormemente il calcolo:

Quando le prime sottrazioni diventano familiari, si possono introdurre calcoli con numeri più grandi.

Per esempio:

15 – 5 = 10

18 – 6 = 12

24 – 10 = 14

In questi casi è utile riconoscere le relazioni tra i numeri. Sottrarre 10 significa diminuire di una decina, mentre togliere 5 da un numero può essere affrontato anche attraverso la conoscenza delle tabelline e delle combinazioni numeriche.

Un’altra tecnica consiste nello scomporre il numero da sottrarre. Per calcolare 15 – 7, si può prima togliere 5, ottenendo 10, e successivamente togliere altri 2. Il risultato sarà 8. Questo procedimento aiuta a comprendere che un numero può essere diviso in quantità più piccole per rendere il calcolo più semplice.

I giochi matematici sono particolarmente utili per allenare il calcolo mentale. Si possono organizzare piccole sfide durante la giornata, chiedendo quanto manca per raggiungere una determinata quantità oppure quanti oggetti rimangono dopo averne tolti alcuni.

L’obiettivo non deve essere quello di rispondere velocemente, ma di imparare a ragionare e individuare strategie personali per arrivare al risultato corretto.

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In colonna (a due o tre cifre)

Quando i bambini hanno acquisito familiarità con le sottrazioni più semplici, possono iniziare a conoscere il metodo in colonna.

Questa tecnica permette di eseguire operazioni con numeri più grandi, organizzando le cifre in modo ordinato e rispettando il valore posizionale di ciascuna.

La prima regola da comprendere è che le unità devono essere allineate con le unità, le decine con le decine e le centinaia con le centinaia. Per esempio, per calcolare 56 – 23, bisogna scrivere i due numeri uno sotto l’altro, facendo attenzione alla posizione delle cifre.

Si parte dalle unità: 6 – 3 = 3.

Successivamente si passa alle decine: 5 – 2 = 3.

Il risultato finale è 33.

Anche con numeri a tre cifre il procedimento rimane lo stesso. Consideriamo l’operazione 468 – 235.

Si inizia dalle unità: 8 – 5 = 3.

Si passa alle decine: 6 – 3 = 3.

Infine si calcolano le centinaia: 4 – 2 = 2.

Il risultato è 233.

Con prestito e con la virgola

Le sottrazioni con il prestito e quelle con la virgola richiedono un livello di attenzione maggiore, perché introducono regole che possono inizialmente sembrare complicate.

È importante distinguere i due procedimenti e presentarli con esempi separati, dopo che il bambino ha acquisito una buona padronanza delle sottrazioni in colonna.

La sottrazione con il prestito

La difficoltà aumenta quando la cifra del minuendo è più piccola di quella del sottraendo nella stessa colonna. In questo caso entra in gioco il cosiddetto cambio (chiamato tradizionalmente anche “prestito”), una tecnica fondamentale che permette di proseguire correttamente l’operazione.

Per evitare confusione, è utile spiegare che nelle sottrazioni si può dover cambiare una decina in dieci unità oppure una centinaia in dieci decine.

Un esempio pratico è 73 – 46.

Si parte dalle unità: 3 – 6. Per procedere, si prende una decina dal 7, che diventa 6. Il 3 diventa invece 13.

Si calcola 13 – 6 = 7.

Nella colonna delle decine rimane 6 – 4 = 2.

Il risultato è 27.

Un altro esempio, con tre cifre, è 524 – 286.

Nella colonna delle unità si esegue 14 – 6 = 8, dopo aver trasformato una decina in dieci unità.

Nella colonna delle decine si trova 1 – 8. Occorre quindi prendere una centinaia dal 5 (che diventa 4), trasformandola in dieci decine. Le decine diventano così 11 (10+1) e si calcola 11 – 8 = 3.

Infine, nella colonna delle centinaia, rimangono le 4 centinaia di prima, dalle quali sottraiamo le 2 del sottraendo, ovvero 4 – 2 = 2.

Il risultato è 238.

Questi esercizi aiutano a consolidare il concetto di cambio tra le diverse posizioni numeriche.

La sottrazione con la virgola

Le sottrazioni con i numeri decimali vengono generalmente introdotte quando i bambini hanno già compreso il funzionamento delle operazioni con i numeri interi.

La regola fondamentale è semplice: la virgola deve essere sempre allineata sotto la virgola. In questo modo le unità, i decimi e i centesimi rimangono nelle rispettive colonne.

Un esempio quotidiano particolarmente efficace è quello del denaro.

Immaginiamo di avere 8,50 euro e di spendere 3,20 euro. Quanto rimane?

L’operazione da eseguire è: 8,50 – 3,20 = 5,30 euro.

Si procede sottraendo prima i centesimi, poi i decimi e infine le unità, mantenendo sempre l’allineamento delle cifre.

Un secondo esempio è 12,75 – 4,38.

Nella colonna dei centesimi si deve calcolare 5 – 8. Si prende quindi un decimo, trasformandolo in dieci centesimi: 15 – 8 = 7.

Nella colonna dei decimi rimangono 6 – 3 = 3.

Per le unità si calcola 2 – 4. Occorre prendere una decina dal 1, trasformando il 2 in 12: 12 – 4 = 8.

Infine, nella colonna delle decine rimane 0.

Il risultato è 8,37.

Per aiutare i bambini a comprendere meglio i numeri decimali, si possono utilizzare esempi legati ai prezzi dei prodotti, alle misure e alle quantità di ingredienti di una ricetta.

Anche in questo caso, la rappresentazione concreta è molto importante: vedere che 1 euro corrisponde a 100 centesimi permette di comprendere meglio il valore delle cifre dopo la virgola.

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Come aiutare i bambini a esercitarsi senza annoiarli

L’apprendimento delle sottrazioni non deve necessariamente essere associato a lunghe sessioni di esercizi sul quaderno. Esistono numerose attività che permettono di allenare le capacità matematiche attraverso il gioco e le esperienze quotidiane.

Un’idea semplice consiste nel preparare un piccolo negozio in casa. Si possono assegnare prezzi agli oggetti e utilizzare monete finte per simulare gli acquisti. Il bambino dovrà calcolare quanto denaro rimane dopo aver pagato un prodotto.

Un’altra attività consiste nel creare una scatola con un numero variabile di oggetti. Dopo averne tolti alcuni, sarà necessario scoprire quanti ne sono rimasti. Questa esperienza permette di collegare direttamente l’operazione alla situazione concreta.

Anche le carte da gioco possono diventare uno strumento interessante. Si estraggono due carte con valori differenti e si chiede di calcolare la differenza tra i numeri.

Quando il bambino ha già acquisito le basi, si possono proporre piccoli problemi matematici da risolvere autonomamente. Le situazioni narrative stimolano la comprensione del testo e aiutano a riconoscere quando è necessario utilizzare una sottrazione.

È importante valorizzare il ragionamento oltre al risultato finale. Se un esercizio viene svolto in modo errato, può essere utile ripercorrere insieme i passaggi per individuare il punto in cui è nato l’errore.

Gli errori fanno parte del processo di apprendimento e non devono diventare motivo di frustrazione. Un bambino che si sente libero di provare sviluppa maggiore autonomia e affronta con più serenità anche le attività difficili.

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In breve Imparare a sottrarre è un percorso che richiede esercizio, pazienza e comprensione. Per insegnare ai bambini a fare le sottrazioni è fondamentale partire da esempi semplici, utilizzare oggetti concreti e introdurre gradualmente i diversi metodi di calcolo. Dalle prime operazioni a mente fino alle sottrazioni in colonna con il prestito e ai numeri decimali, ogni passaggio contribuisce a sviluppare competenze matematiche importanti.

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