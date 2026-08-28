Come ogni anno, arriva il momento di comprare i testi scolastici. Per quanto riguarda medie e superiori, questa è una spesa che ricade sulle famiglie e che spesso incide molto sul bilancio famigliare.

Risparmiare sui libri scolastici, nuovi e usati è possibile, ad esempio acquistandoli su Amazon, nei supermercati, nelle principali librerie oppure nei mercatini specializzati, sia fisici che online. Ogni modalità ha le sue caratteristiche, i suoi sconti e il proprio metodo per ordinare i libri scolastici.

Supermercati e grande distribuzione: sconti e buoni spesa

Alcuni supermercati offrono non solo la comodità di poter ordinare e ritirare i libri di scuola online oppure quando si fa la spesa, ma spesso propongono anche degli sconti interessanti.

Esselunga, Conad, Coop e Carrefour, ad esempio, mettono a disposizione una pagina web dedicata proprio alla prenotazione dei libri di scuola, che potranno poi essere ritirati all’interno dei punti vendita, risparmiando inoltre fino al 15%.

Conad libri scolastici

Conad offre la possibilità di ordinare i libri scolastici per l’anno 2026/2027 fino al 30 settembre, con uno sconto immediato del 15% (lo sconto si applica esclusivamente ai libri di testo adottati per la Scuola Secondaria) A pagamento è inoltre possibile richiedere un servizio di copertinatura per proteggere i libri durante l’anno scolastico.

Coop libri scolastici

Grazie a Coop è possibile ordinare i libri scolastici dei propri figli (attenzione, però: non è accettata la Carta della Cultura e del Merito come mezzo di pagamento nei negozi Coop Alleanza 3.0).

Il procedimento per ordinare i libri scolastici è semplice: inserendo il codice della propria scuola verrà visualizzata una lista dei testi adottati dalla propria classe, in modo da poterli inserire rapidamente nel carrello.

Prima di ultimare l’acquisto si può scegliere se rivestire le copertine dei libri in modo da farli durare più a lungo (il costo del servizio è di circa 1,40 euro a volume). Quando i libri saranno disponibili per il ritiro si riceverà una notifica; da quel momento ci si potrà recare in negozio per ritirarli e pagarli. Verrà inoltre applicato uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri per la Scuola Secondaria.

È disponibile anche l’opzione libri usati: basterà selezionare la voce “Preferisco ricevere il libro usato, se disponibile” per risparmiare il 40% sul prezzo di copertina. Se non è disponibile un volume usato, al cliente verrà consegnato un libro nuovo. Non solo: i soci Coop avranno anche la possibilità di vendere i libri scolastici usati l’anno precedente ricevendo un buono sconto pari al 30% del prezzo di copertina.

Esselunga libri scolastici

Anche Esselunga offre uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri scolastici nuovi acquistati presso il supermercato, oltre a 200 punti Fragola extra per il primo ordine online. Questo servizio viene offerto da maggio a ottobre e viene gestito in partnership con fornitori terzi. Ordinare è semplice: è sufficiente scegliere i libri di testo, aggiungerli al carrello e completare l’ordine. Una mail o un sms avviseranno quando i libri saranno disponibili per il ritiro nel punto vendita prescelto, dove potranno essere pagati alla consegna.

Carrefour libri scolastici

Sul sito di Carrefour si ha la possibilità di prenotare i libri scolastici online e pagarli al ritiro presso le casse del supermercato, anche senza usare la carta di credito. Per prenotarli basta inserire il codice ISBN dei libri desiderati sul sito, aggiungerli al carrello e decidere se aggiungere una copertina, personalizzandola con testi e disegni (il costo è di circa 1,75 euro a volume). Si può quindi selezionare il punto vendita Carrefour presso cui ritirarli e attendere la notifica che avvisa quando i testi sono disponibili. Si avrà uno sconto del 15% sul prezzo di copertina e un buono sconto di 5 euro al primo acquisto.

All’interno del portale è possibile acquistare anche libri usati, pagandoli il 60% del prezzo di copertina dell’anno corrente. Sul sito si ha anche la possibilità di vendere i propri libri usati di scuola secondaria di primo e secondo grado; in questo caso Carrefour provvederà ad inviare una gift card pari al 33% del prezzo di copertina dell’anno precedente al netto delle spese di spedizione, spendibile nei negozi della rete.

Despar libri scolastici

Da Despar è possibile acquistare libri di ogni genere, tra cui anche testi per le vacanze, libri per le scuole medie inferiori, superiori e per l’università. Anche in questo caso, i libri scolastici possono essere ordinati da casa tramite il sito web, per poi essere pagati e ritirati presso il negozio scelto.

Con il Bookstore e l’app Despar Tribù si ottiene il 15% di Cashback sui libri scolastici.

Libri scolastici Il Gigante

I libri adottati dalla propria classe possono essere ordinati e ritirati anche nei punti vendita Il Gigante entro l’1 novembre 2026.

Le modalità per ordinarli sono più o meno le stesse: si selezionano i libri online, si sceglie se usufruire del servizio di copertinatura (circa 1,99 euro a volume) e poi si attende la notifica che i libri sono disponibili per il ritiro presso il punto vendita prescelto.

I titolari Blucard riceveranno inoltre uno sconto del 13% sul prezzo di copertina dei libri di testo e del 5% su dizionari, atlanti ed eserciziari per le vacanze. Si avrà poi diritto ad 1 punto Blucard per ogni euro speso in libri.

Bennet libri scolastici

Fino al 30 settembre è possibile ordinare i libri di testo per la scuola media inferiore e superiore presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa oppure online sul sito web, comodamente da casa.

Il ritiro potrà avvenire presso i punti vendita aderenti tassativamente entro il 19 ottobre; è inoltre possibile usufruire di un servizio di copertura dei libri. Si avrà uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina.

Oasi libri scolastici

Anche Oasi Tigre offre un servizio di prenotazione e di ritiro dei libri scolastici con uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina, non cumulabile con altre promozioni in corso e riservato ai possessori di Carta Unika. I libri si possono ordinare online dal proprio pc o dal proprio smartphone; una notifica avviserà quando saranno pronti da ritirare presso il punto vendita.

Librerie e negozi con libri scolastici in sconto

Le librerie sono tradizionalmente il principale canale attraverso cui acquistare i libri scolastici. Oltre ai negozi fisici del proprio paese, si possono consultare le principali librerie e i negozi online, che spesso offrono libri scolastici usati e in sconto. Mondadori, ad esempio, dà la possibilità di ordinare i libri online e poi riceverli a casa (con spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 29 euro) oppure ritirarli in un punto vendita.

Libreriascolastica.it è un sito interamente dedicato ai libri di testo: offre uno sconto del 10% su tutti i libri di scuola, a patto che siano acquistati con una copertina personalizzata.

Libriusatistore è invece un sito che si occupa della vendita di libri usati, che vengono proposti dopo essere stati controllati. Si possono trovare libri per la scuola media e superiore, testi universitari e dizionari; è possibile inoltre vendere i propri libri usati.

Dove comprarli online

Uno dei metodi più comodi per comprare i libri scolastici è farlo online, in modo che arrivino comodamente a casa senza dover trasportare grossi pesi o perdere tempo facendo la fila in libreria o in un punto vendita. Ci sono alcuni siti che offrono questo servizio, vediamo nel dettaglio dove comprare libri scolastici online.

Amazon

È possibile acquistare libri scolastici anche sul più grande e-commerce del mondo, Amazon, dove sono presenti testi di medie e superiori con uno sconto del 1o% sul prezzo di copertina se si ordinano 4 o più libri entro il 5 settembre. Ordinarli è semplice e intuitivo: basta selezionare la regione, la provincia, il comune, la scuola e la classe che frequenterà vostro figlio per trovare l’elenco dei libri adottati e completare l’acquisto.

Libraccio.it

Quando si pensa a libri scolastici online usati, uno dei primi siti che viene in mente è Libraccio, dove è possibile acquistare sia libri nuovi sia testi usati con uno sconto consistente, che può arrivare anche al 50%.

Anche in questo caso si tratta di testi messi in vendita da altri utenti che usano Libraccio libri scolastici usati come intermediario, che garantirà che il libro non sia troppo rovinato. In ogni caso, è possibile fare il reso entro due settimane.

Ebay libri

Anche Ebay propone una sezione di libri scolastici online, che si possono acquistare sia nuovi che usati anche da venditori privati facendo una ricerca sul marketplace. La possibilità di fare buoni affari è concreta!

Mercatini dell’usato, la prima scelta per risparmiare

Oltre ai mercatini dei libri scolastici usati fisici, ci sono altri modi per risparmiare sull’acquisto dei libri per medie e superiori.

La rete sociale offre buone risorse anche online: i gruppi Facebook locali (spesso rintracciabili digitando “Libri usati” seguito dal nome della propria città o quartiere) permettono uno scambio a chilometro zero tra famiglie della stessa scuola, azzerando le spese di spedizione.

Recentemente, poi, l’universo delle applicazioni second-hand ha aperto canali verticali molto efficienti. Piattaforme molto popolari come Vinted ospitano intere sezioni dedicate ai materiali didattici e ai testi per medie e superiori; qui il trucco per risparmiare ulteriormente è acquistare più libri dallo stesso venditore per ammortizzare i costi di spedizione.

Per gli scambi liberi tra privati, siti storici e affidabili come Subito.it e Comprovendolibri.it rimangono i punti di riferimento per trovare interi pacchetti di testi a prezzi d’occasione.

Bonus libri scolastici e agevolazioni regionali: come richiederli

Il sostegno pubblico rappresenta l’ancora di salvataggio più solida per contrastare il caro-scuola, grazie a una serie di misure nazionali e territoriali mirate ad alleggerire il bilancio familiare:

Bonus Libri scolastici (Regionale e Comunale): è un contributo statale gestito a livello locale per coprire totalmente o parzialmente le spese dei testi di medie e superiori. Ogni Regione gestisce le domande tramite un proprio portale dedicato (ad esempio Dote Scuola in Lombardia, Voucher Scuola in Piemonte o la piattaforma ER.GO in Emilia-Romagna). Per richiederlo serve un ISEE in corso di validità (con soglie che variano tra i 10.000 e i 15.748 euro a seconda del bando locale). I fondi vengono erogati sotto forma di rimborsi, voucher digitali o cedole spendibili presso le cartolerie convenzionate.

Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito: sono due voucher governativi da 500 euro ciascuno, cumulabili tra loro, dedicati agli studenti dell’ultimo triennio delle superiori o neo-maggiorenni. La prima è riservata ai nuclei con ISEE fino a 35.000 euro, la seconda a chi si diploma con il massimo dei voti. Entrambe si possono utilizzare per acquistare libri di testo, manuali ed e-book registrandosi sulla piattaforma ufficiale Carte Giovani Cultura

e sono due voucher governativi da 500 euro ciascuno, cumulabili tra loro, dedicati agli studenti dell’ultimo triennio delle superiori o neo-maggiorenni. La prima è riservata ai nuclei con ISEE fino a 35.000 euro, la seconda a chi si diploma con il massimo dei voti. Entrambe si possono utilizzare per acquistare libri di testo, manuali ed e-book registrandosi sulla piattaforma ufficiale Carte Giovani Cultura la Carta del Docente: se in famiglia è presente un genitore insegnante di ruolo, il bonus annuale da 500 euro destinato all’aggiornamento professionale può essere legittimamente impiegato per l’acquisto di libri, testi scolastici, dizionari e riviste utili allo studio, offrendo un’ottima risorsa.

Gruppi di acquisto tra genitori e scambio tra studenti

La cooperazione tra famiglie è una delle armi più efficaci per abbattere i costi e creare al tempo stesso una forte rete di solidarietà scolastica:

i gruppi di acquisto collettivo: unire le forze tra genitori della stessa classe o sezione permette di fare massa critica. Presentarsi in una cartolibreria di zona con una lista cumulativa di venti o trenta studenti per lo stesso anno scolastico dà un forte potere contrattuale, consentendo di negoziare sconti di gruppo significativi (spesso dal 10% al 15% sul prezzo di copertina) che i negozianti tendono a concedere a fronte di un fatturato garantito

unire le forze tra genitori della stessa classe o sezione permette di fare massa critica. Presentarsi in una cartolibreria di zona con una lista cumulativa di venti o trenta studenti per lo stesso anno scolastico dà un forte potere contrattuale, consentendo di negoziare sconti di gruppo significativi (spesso dal 10% al 15% sul prezzo di copertina) che i negozianti tendono a concedere a fronte di un fatturato garantito i mercatini di plesso a chilometro zero: molte scuole, spesso supportate dai comitati dei genitori o dai rappresentanti di classe, organizzano giornate di scambio alla fine dell’anno scolastico o nei primissimi giorni di settembre all’interno degli spazi dell’istituto. Questo sistema permette il passaggio diretto dei testi dai ragazzi delle classi superiori a quelli delle classi inferiori, azzerando i passaggi intermedi

molte scuole, spesso supportate dai comitati dei genitori o dai rappresentanti di classe, organizzano giornate di scambio alla fine dell’anno scolastico o nei primissimi giorni di settembre all’interno degli spazi dell’istituto. Questo sistema permette il passaggio diretto dei testi dai ragazzi delle classi superiori a quelli delle classi inferiori, azzerando i passaggi intermedi le chat di classe e le bacheche digitali: per rendere lo scambio più immediato, i genitori possono sfruttare i canali digitali già esistenti come i gruppi WhatsApp di classe o le bacheche online della scuola.

Vendere i vecchi libri per rientrare del budget

L’ultimo tassello per ottimizzare la spesa scolastica consiste nel trasformare i testi usati degli anni passati in un vero e proprio autofinanziamento per i nuovi acquisti.

Ecco alcuni consigli utili:

il momento migliore per monetizzare è l’inizio dell’estate, tra la fine di giugno e i primi di luglio, subito dopo la pubblicazione delle nuove liste di adozione da parte delle scuole. Aspettare settembre riduce le possibilità di vendita, poiché la maggior parte delle famiglie ha già completato gli acquisti per ottenere il massimo guadagno (fino al 50-60% del prezzo di copertina originale), la vendita tra privati rimane la strada più redditizia. Si possono sfruttare le chat di classe, i mercatini di quartiere o le app come Vinted e Subito.it, dove la spedizione è a carico dell’acquirente e i pagamenti sono protetti se si preferisce risparmiare tempo ed evitare trattative, piattaforme come Libraccio offrono un servizio di ritiro immediato sia online (tramite corriere gratuito a domicilio) sia nei negozi fisici. Il pagamento avviene in contanti o tramite buoni spesa da reinvestire subito nei libri per l’anno successivo, sebbene la valutazione sia generalmente inferiore rispetto alla vendita diretta (attorno al 20-30% del prezzo di copertina) il valore di un libro dipende strettamente dalle sue condizioni. Per massimizzare il profitto, abituate i bambini a cancellare accuratamente le scritte a matita, evitate l’uso di evidenziatori indelebili sulle pagine e rimuovete le vecchie copertine plastificate se usurate, restituendo al volume un aspetto pulito e ordinato.

Foto di copertina di Atlantic Ambience da Pexels

In breve L’acquisto dei libri scolastici, a partire dalle scuole medie, ricade sulle famiglie e può incidere in maniera importante sul bilancio famigliare. I metodi per risparmiare sono tanti e per tutti i gusti, dai mercatini all’interno dell’istituto scolastico all’acquisto di testi nuovi o usati online sfruttando e-commerce o piattaforme second-hand

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