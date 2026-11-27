I compiti a casa sono spesso uno dei momenti più delicati nella quotidianità familiare. Tra stanchezza, impegni e difficoltà scolastiche, il tempo dedicato allo studio può trasformarsi facilmente in una fonte di tensione tra genitori e figli.

Il rischio è che un’attività pensata per consolidare l’apprendimento diventi motivo di discussioni, rimproveri e frustrazione. Eppure, il ruolo dei genitori non dovrebbe essere quello di controllare ogni esercizio o pretendere risultati perfetti, ma di accompagnare i bambini e i ragazzi verso una maggiore autonomia. Bisogna trovare il giusto equilibrio per offrire sostegno senza sostituirsi ai figli, mantenendo un clima sereno e un rapporto basato sulla fiducia.

Abbiamo chiesto a Maria Beatrice Alonzi, scrittrice, divulgatrice scientifica ed esperta di etica della comunicazione, come affrontare i compiti a casa coi figli e superare gli ostacoli senza tensioni.

Le cause

Le tensioni e le incomprensioni legate ai compiti a casa possono nascere da diversi fattori, spesso collegati alle aspettative dei genitori, alle difficoltà dei figli e alla gestione del tempo. Il momento dello studio, infatti, arriva spesso al termine di una giornata impegnativa, a cui spesso si aggiungono anche attività extrascolastiche, quando bambini e ragazzi sono stanchi e hanno bisogno di riposo o svago.

Una delle cause più frequenti è la differenza di aspettative tra genitori e figli. Gli adulti possono attribuire grande importanza alla precisione, alla velocità e ai risultati scolastici, mentre i bambini possono vivere i compiti come un obbligo poco piacevole, soprattutto quando non ne comprendono il senso.

Un altro elemento riguarda la difficoltà a organizzare il lavoro in autonomia. Non tutti i bambini hanno già sviluppato le capacità necessarie per pianificare le attività, rispettare i tempi e mantenere la concentrazione. Di fronte a queste difficoltà, i genitori possono intervenire continuamente, rischiando di trasformare il sostegno in un controllo eccessivo.

Infine, possono incidere il timore di non ottenere buoni risultati, la paura di sbagliare e le difficoltà di apprendimento. Quando il rendimento scolastico diventa una misura del valore personale, ogni errore rischia di essere vissuto come un fallimento, generando insicurezza e frustrazione.

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Il ruolo del genitore

Tra poco tempo per fare i compiti, organizzazione e risultati finali, il genitore deve trovare il suo spazio per aiutare il proprio figlio ad affrontare le varie difficoltà.

“Il ruolo del genitore non dovrebbe essere quello di sostituire l’insegnante o di controllare soltanto che il quaderno sia pieno. È soprattutto proteggere uno spazio nel quale un bambino possa dire ‘questo non l’ho capito’ senza sentire che, insieme alla risposta giusta, è in gioco il giudizio su di lui” – spiega la dottoressa Alonzi.

Il bambino che deve svolgere i compiti, perché il giorno dopo deve dimostrare a scuola di aver rispettato la consegna, deve impegnarsi e sforzarsi di riuscire. A volte, però, l’impegno da solo non basta ed è necessario chiedere aiuto serenamente.

Come sottolinea la specialista: “Alla scrivania di casa può accadere qualcosa di molto delicato: il bambino mostra il proprio sforzo davanti a una persona alla quale è profondamente legato. Non sta imparando soltanto una materia; sta anche facendo esperienza di ciò che succede nella relazione quando incontra un limite. Se l’adulto interviene con impazienza, il bambino può cominciare a nascondere la fatica. Se invece trova ascolto e una presenza che non trasforma l’errore in una colpa, può imparare che chiedere aiuto non riduce il suo valore. Il compito del genitore, quindi, non è garantire una prestazione perfetta. È evitare che il risultato scolastico diventi la misura della relazione.”

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Aiutare i figli senza sostituirsi a loro

Sostenere nelle attività non equivale a fare al posto del bambino. Si può aiutare se ha bisogno di una spiegazione per svolgere il compito, ma non si dovrebbe fornire una risposta finale al quesito, sollevandolo dal suo dovere.

All’apparenza, ci sono due richieste molto simili, specifica la dottoressa. “Quando un bambino domanda ‘mi aiuti?’, può aver bisogno di una spiegazione, ma può anche desiderare che qualcuno faccia sparire una fatica che in quel momento gli sembra troppo grande. Prima di intervenire conviene capire che cosa sta chiedendo davvero: ‘Fammi vedere dove ti sei fermato’ restituisce al bambino un punto dal quale ripartire, invece di consegnargli direttamente la soluzione.”

Spesso è l’ansia dell’adulto che porta a correggere l’errore e fornire una risposta rapida al problema. “Vedere il figlio in difficoltà può riattivare il ricordo di quando sbagliare significava sentirsi giudicati. Così l’adulto rischia di risolvere l’esercizio per calmare la propria tensione, prima che il bambino possa fare esperienza delle sue possibilità.”

Essere presenti, stare nella stessa stanza del bambino è una buona soluzione per non lasciarlo solo ma senza sostituirsi a lui. In questo modo “il genitore resta raggiungibile, risponde a domande precise, aiuta a scomporre il problema; il quaderno, però, rimane del bambino, anche quando contiene un tentativo imperfetto. Aiutare non significa eliminare ogni difficoltà: significa renderla affrontabile senza appropriarsene.”

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Come creare una routine serena ed efficace dopo la scuola

La stanchezza dopo la scuola, sia per i bambini che frequentano il tempo antimeridiano, sia quelli del tempo pieno, vale per tutti. E spesso gli adulti etichettano questa stanchezza in un semplice capriccio. Si finisce per sgridare i bambini e minacciare possibili punizioni e privazioni.

“Quello che chiamiamo capriccio può contenere esperienze molto diverse. Un bambino che chiude il libro di colpo non sta necessariamente dicendo una sola cosa: può essere stanco, sentirsi incapace in quel momento oppure non riuscire più a reggere la richiesta. Il comportamento va fermato quando oltrepassa un limite, ma comprenderne la funzione aiuta a non ridurre tutto a una sfida tra adulto e bambino.

Insistere, però, non è la soluzione: “Rende più difficile concentrarsi. Una pausa breve e concordata non equivale a cedere: serve a riportare entrambi in una condizione nella quale sia possibile riprendere. Riconoscere l’emozione non significa autorizzare qualsiasi gesto. Si può dire: ‘Mi sembra che tu sia molto frustrato perché questo passaggio non riesce; fermiamoci un momento. Il quaderno, però, non si lancia’. L’emozione viene accolta e il confine resta visibile.”

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Motivare i bambini e valorizzare l’impegno

Per aiutare i più piccoli a svolgere le consegne, bisogna focalizzarsi non solo sul risultato ottenuto ma anche su tutto il procedimento.

“Domande come ‘da dove hai cominciato?’, ‘che cosa hai capito?’ oppure ‘in quale punto ti sei bloccato?’ cambiano l’oggetto della conversazione. Non interrogano soltanto il risultato: aiutano il bambino a guardare il proprio processo. L’autonomia nasce anche da qui, dalla capacità che si costruisce gradualmente di riconoscere che cosa si sa fare, dove serve più tempo e quando è necessario chiedere aiuto.”

Al termine dello svolgimento, è importante valorizzare l’impegno spiegando, però, in modo chiaro quali sono stati i passaggi, gli errori e il risultato. In poche parole bisogna rendere visibile il processo, così il bambino può collegare le proprie azioni a ciò che è accaduto. Si può fare con frasi, quali ‘Hai provato due strategie diverse’, ‘Hai chiesto una spiegazione nel punto in cui non capivi’, ‘Hai rifatto quell’esercizio e hai trovato l’errore’.

“Non sono elogi generici e non negano il risultato. Rendono visibile il processo, così il bambino può collegare le proprie azioni a ciò che è accaduto. In quello spazio comincia a formarsi un’idea di sé che non dipende interamente da chi lo guarda. È un passaggio importante perché, crescendo, nessuno riceve continuamente un voto o un applauso: serve poter riconoscere da soli il modo in cui si è affrontata una difficoltà.”

A tal proposito la dottoressa Alonzi spiega che anche questa è una delle ragioni in cui nel suo libro Tu non sei i tuoi genitori (Sperling & Kupfer, 2023) “mi sono occupata dei copioni che ereditiamo senza accorgercene: il modo nel quale ci siamo sentiti misurati da bambini può diventare il modo nel quale continuiamo a misurarci da adulti.”

Quando chiedere supporto a insegnanti o specialisti

L’impegno quotidiano non basta quando le difficoltà diventano sistematiche, bloccando lo studio o generando sofferenza continua. Confrontarsi con gli insegnanti aiuta a capire se il carico è adeguato, come il bambino lavora in classe e quali strategie adottare insieme.

Rivolgersi a specialisti è opportuno se emergono segnali persistenti di fatica nell’apprendimento, cali di autostima o conflitti che logorano la relazione.

Chiedere un confronto esterno non significa ammettere un fallimento, ma offrire al bambino strumenti mirati e proteggere il clima familiare, evitando che lo studio resti un terreno di scontro.

“Scuola e famiglia hanno un compito essenziale di osservazione. Possono notare se alcune difficoltà si ripetono nel tempo, in quali attività compaiono e quali strategie sembrano aiutare; possono poi mettere in comune queste informazioni. Non spetta però né ai genitori né agli insegnanti formulare da soli una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento. Quando i segnali sono persistenti e significativi, l’eventuale valutazione compete ai professionisti qualificati, attraverso i percorsi previsti.”

E, a proposito dei DSA, la specialista spiega: “I disturbi specifici dell’apprendimento hanno una base neuroevolutiva: non dipendono da scarsa volontà o insufficiente impegno. Se una difficoltà di questa natura viene interpretata come pigrizia, alla fatica scolastica può aggiungersi la vergogna di non riuscire a soddisfare le aspettative.”

In breve Ascolto, pazienza, pause e valorizzazione dell’impegno aiutano a superare le difficoltà. Quando i problemi persistono, il confronto tra famiglia, scuola e specialisti può offrire un supporto adeguato.

Fonti / Bibliografia Tu non sei i tuoi genitori. Libera il tuo cuore dalle scelte di chi ti ha rovinato la vita. Anche se non voleva! : Alonzi, Maria Beatrice: Amazon.it: LibriTu non sei i tuoi genitori. Libera il tuo cuore dalle scelte di chi ti ha rovinato la vita. Anche se non voleva! : Alonzi, Maria Beatrice: Amazon.it: Libri

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