Guida completa per risparmiare sui libri scolastici nuovi e usati per l’anno 2024/2025

Per risparmiare sui libri scolastici nuovi e usati per l’anno 2024/2025 si può ricorrere ad alcune strategie. La prima cosa che viene in mente quando si pensa a come comprare libri scolastici con sconto, è quella di rivolgersi al mercato dei libri scolastici usati. È sicuramente una strada percorribile, che consente un risparmio dal 30 al 50% rispetto al prezzo di copertina. È fattibile principalmente a due condizioni: i libri devono prima di tutto essere in buone condizioni, con tutte le pagine disponibili e non troppo “pasticciati” dallo studente che li ha usati precedentemente. Bisogna poi assicurarsi che l’edizione del libro sia ancora in corso e non superata: per verificarlo si può fare una ricerca sul sito dell’Associazione italiana editori.

Ma dove comprare libri scolastici usati? Oltre che fare un giro sulle bacheche di compravendita sui social, si possono contattare gli studenti della stessa scuola che hanno frequentato la classe che comincerà vostro figlio; è possibile che qualcuno abbia dei testi scolastici usati in buone condizioni da vendere ad un prezzo vantaggioso. Ci sono poi dei siti web dove ordinare i libri scolastici sia nuovi che usati, come ad esempio Libraccio.it, ma anche tanti mercatini in Italia in cui è possibile acquistare libri scolastici usati dopo averli visionati personalmente.

Libri scolastici nuovi in sconto: ordinali nei supermercati

Quella per i libri scolastici rimane una spesa consistente per le famiglie, ma alcuni supermercati offrono non solo la comodità di poter ordinare online e ritirare i libri di scuola quando si fa la spesa, ma spesso propongono anche degli sconti interessanti. Da giugno a settembre, ad esempio, Esselunga, Conad, Coop, Carrefour e alcuni altri mettono a disposizione sui propri siti una pagina dedicata proprio alla prenotazione dei libri di scuola, che potranno poi essere ritirati all’interno dei punti vendita, con un risparmio fino al 15%.

Conad

Conad offre la possibilità di ordinare i libri scolastici per l’anno 2024/2025 fino al 30 settembre, con uno sconto immediato del 15%. In aggiunta è possibile richiedere un servizio di copertinatura per proteggere i libri durante l’anno scolastico.

Coop

Coop dà la possibilità di ordinare i libri scolastici dei propri figli senza bisogno di carte di credito e senza spese di spedizione (attenzione, però: non è accettata la Carta della Cultura e del Merito come mezzo di pagamento nei negozi Coop Alleanza 3.0).

Il procedimento per ordinare i libri scolastici è semplice: inserendo il codice della propria scuola verrà visualizzata una lista dei testi adottati dalla propria classe, in modo da poterli inserire rapidamente nel carrello. Prima di ultimare l’acquisto si può scegliere se rivestire le copertine dei libri in modo da farli durare più a lungo. Quando i libri saranno disponibili per il ritiro si riceverà una notifica; da quel momento ci si potrà recare in negozio per ritirarli e pagarli in quel momento.

Verrà inoltre applicato uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri. È disponibile anche una selezione di libri usati, che vengono venduti con uno sconto del 40% sul prezzo di copertina. Non solo: i soci Coop avranno anche la possibilità di vendere i libri scolastici usati l’anno precedente.

Esselunga

Anche Esselunga offre uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri scolastici nuovi acquistati presso il supermercato, oltre a 200 punti fragola extra. Questo servizio viene offerto da maggio a ottobre e viene gestito in partnership con fornitori terzi. Ordinare i libri sul sito Esselunga è semplice: è sufficiente scegliere i libri di testo, aggiungerli al carrello e completare l’ordine. Una mail o un sms avviseranno quando i libri saranno disponibili per il ritiro nel Punto Fidaty prescelto, dove potranno essere pagati alla consegna.

Carrefour

Sul sito Carrefour si ha la possibilità di prenotare i libri scolastici online e pagarli al ritiro presso il punto vendita, anche senza usare la carta di credito. Per prenotarli basta inserire il codice ISBN dei libri desiderati sul sito, aggiungerli al carrello e decidere se aggiungere una copertina, personalizzandola con testi e disegni. Si può quindi selezionare il punto vendita Carrefour presso cui ritirarli e attendere la notifica che avvisa quando i testi sono disponibili.

All’interno del portale è possibile acquistare anche libri usati, pagandoli il 60% del prezzo di copertina dell’anno corrente. Sul sito si ha anche la possibilità di vendere i libri usati di scuola secondaria di primo e secondo grado; in questo caso Carrefour provvederà ad inviare una gift card pari al 33% del prezzo di copertina dell’anno precedente al netto delle spese di spedizione, spendibile nei negozi della rete.

Despar

Da Despar è possibile acquistare libri di ogni genere, tra cui anche testi per le vacanze, libri per le scuole medie inferiori, superiori e per l’università. Anche in questo caso, i libri scolastici possono essere ordinati da casa tramite il sito web, per poi essere pagati e ritirati presso il negozio scelto. In fase di ordine si può scegliere se aggiungere una copertina al libro e personalizzarla con tre righe di testo e con un logo a propria scelta.

Il Gigante

I libri adottati dalla propria classe possono essere ordinati e ritirati anche nei punti vendita Il Gigante. Le modalità per ordinarli sono più o meno le stesse: si selezionano i libri online, si sceglie se usufruire del servizio di copertinatura e poi si attenda la notifica che i libri sono disponibili per il ritiro presso il punto vendita prescelto. I titolari Blucard riceveranno inoltre uno sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Bennet

Fino al 30 settembre è possibile ordinare i libri di testo per la scuola media inferiore e superiore presso l’apposito stand che si trova nei punti vendita Bennet oppure online sul sito web, comodamente da casa. Il ritiro potrà avvenire presso i punti vendita aderenti entro il 20 ottobre; è inoltre possibile usufruire di un servizio di copertura dei libri. Si avrà uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina.

Oasi Tigre

Anche Oasi Tigre offre un servizio di prenotazione e di ritiro dei libri scolastici con uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina, non cumulabile con altre promozioni in corso e riservato ai possessori di Carta Unika. I libri si possono ordinare online dal proprio pc o dal proprio smartphone; una notifica avviserà quando saranno pronti da ritirare presso il punto vendita.

Librerie e negozi con libri scolastici nuovi in sconto o usati

Le librerie sono tradizionalmente il principale canale attraverso cui acquistare i libri scolastici. Oltre ai negozi fisici del proprio paese, si possono consultare le principali librerie e i negozi online, che spesso offrono libri scolastici usati e in sconto.

Mondadori , ad esempio, dà la possibilità di ordinare i libri online e poi riceverli a casa (con spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 24 euro) oppure ritirarli in un punto vendita.

, ad esempio, dà la possibilità di ordinare i libri online e poi riceverli a casa (con spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 24 euro) oppure ritirarli in un punto vendita. Libreriascolastica.it è un sito interamente dedicato ai libri di testo: offre uno sconto del 10% su tutti i libri di scuola, a patto che siano acquistati con una copertina personalizzata.

è un sito interamente dedicato ai libri di testo: offre uno sconto del 10% su tutti i libri di scuola, a patto che siano acquistati con una copertina personalizzata. Libriusatistore è invece un sito che si occupa della vendita di libri usati, che vengono proposti dopo essere stati controllati. Si possono trovare libri per la scuola media e superiore, testi universitari e dizionari; è possibile inoltre vendere i propri libri usati.

è invece un sito che si occupa della vendita di libri usati, che vengono proposti dopo essere stati controllati. Si possono trovare libri per la scuola media e superiore, testi universitari e dizionari; è possibile inoltre vendere i propri libri usati. Libraccio è un sito storico dove trovare sia libri scolastici online usati sia testi nuovi con uno sconto consistente, che può arrivare anche al 50%. Anche in questo caso si tratta di testi messi in vendita da altri utenti che usano come intermediario Libraccio a garanzia che il libro non sia troppo rovinato. In ogni caso, è possibile fare il reso entro due settimane.

è un sito storico dove trovare sia sia testi nuovi con uno sconto consistente, che può arrivare anche al 50%. Anche in questo caso si tratta di testi messi in vendita da altri utenti che usano come intermediario a garanzia che il libro non sia troppo rovinato. In ogni caso, è possibile fare il reso entro due settimane. Su Amazon è possibile acquistare libri scolastici, dove sono presenti testi di medie e superiori con uno sconto del 15% sul prezzo di copertina. Ordinarli è semplice e intuitivo: basta selezionare la regione, la provincia, il comune, la scuola e la classe che frequenterà vostro figlio per trovare l’elenco dei libri adottati e completare l’acquisto.

è possibile acquistare libri scolastici, dove sono presenti testi di medie e superiori con uno sconto del 15% sul prezzo di copertina. Ordinarli è semplice e intuitivo: basta selezionare la regione, la provincia, il comune, la scuola e la classe che frequenterà vostro figlio per trovare l’elenco dei libri adottati e completare l’acquisto. Su Ebay si trova una sezione di libri scolastici usati online, che si possono acquistare sia nuovi che usati anche da venditori privati facendo una ricerca sul marketplace. La possibilità di fare buoni affari è concreta!

Mercatini e altri modi per risparmiare sui libri scolastici

Se un tempo si trovavano in ogni città dei mercatini con libri scolastici usati, adesso è più facile ricorrere ai social come ad esempio gruppi Facebook dedicati a questo scopo. Ad ogni modo ci sono altri modi per risparmiare sull’acquisto dei libri per medie e superiori, come ad esempio avvalersi dei bonus libri erogati dalle regioni di cui parliamo in questo articolo.

Con la Carta del Docente, ovvero un bonus di 500 euro voluto dal Ministero dell’Istruzione, gli insegnanti possono acquistare i libri scolastici per i propri figli. Allo stesso modo, per i genitori iscrittu alla Cassa Edile potrà avere un rimborso per la spesa dei libri scolastici sostenuta per i figli che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, a seconda della fascia di reddito di appartenenza.

In breve I libri scolastici non si comprano più solo in libreria. Le alternative non sono solo mercatini, librerie online e marketplace, ma anche supermercati dove comprare libri scolastici nuovi e usati.

