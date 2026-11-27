Il Decreto Scuola ha ottenuto il via libera definitivo ed è stato ufficialmente convertito in legge. Emanato inizialmente come decreto-legge ed entrato immediatamente in vigore per rispettare la scadenza di conversione entro 60 giorni, il provvedimento introduce importanti novità su didattica, inclusione, spese per i testi scolastici e regolamenti interni.

Nonostante l’approvazione finale alla Camera con la fiducia posta dal Governo, la norma porta con sé un vivace dibattito politico e alcune misure ampiamente ridimensionate o destinate a subire ulteriori correzioni. Di seguito, un quadro completo di cosa cambia concretamente per studenti e famiglie.

Libri di testo digitali

La norma approvata con il decreto prevedeva l’obbligo per gli editori di vendere i libri in versione digitale a metà prezzo rispetto a quella cartacea.

Tuttavia, la misura non entrerà in vigore da subito così com’è: contestualmente all’approvazione del decreto, il Governo si è impegnato a modificarla e rinviarla nel prossimo provvedimento utile (“Milleproroghe”).

All’atto pratico, nei fatti si è deciso che:

le scuole elementari saranno escluse, in quanto i libri di testo sono già gratuiti per superiori e università l’obbligo farà uno slittamento di un anno, rinviando lo sconto per valutare gli impatti sui costi di stampa effettivi per le famiglie per le scuole medie la misura resta in sospeso, in attesa di un tavolo di confronto tecnico con editori, docenti e famiglie per adattarla alle esigenze didattiche degli studenti di quella fascia d’età.

Tetto del 30% agli alunni stranieri

Un altro pilastro del provvedimento riguarda l’integrazione degli studenti non italiani, una norma su cui il governo stesso ha introdotto diverse deroghe per evitarne l’inapplicabilità rigida.

Come funziona il limite nelle classi prime

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime scatta il limite massimo del 30% di studenti stranieri, calcolato unicamente su chi non possiede un percorso scolastico pregresso in Italia:

scuola primaria: il vincolo riguarda gli alunni non italiani che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia

il vincolo o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia scuola secondaria (medie e superiori): la soglia si applica agli studenti stranieri che non hanno completato con successo almeno tre anni nel sistema scolastico italiano.

Per le iscrizioni in corso d’anno o nelle classi successive alla prima, la regola della distribuzione equilibrata entra in vigore in anticipo, dall’anno scolastico 2026/2027.

Deroghe e tutele per le famiglie

Consapevole degli impedimenti logistici nello spostamento degli studenti da un istituto all’altro, la legge prevede precise tutele:

nessun rifiuto diretto: gli uffici scolastici territoriali coordineranno gli smistamenti tra scuole vicine, tenendo conto della residenza della famiglia e di impedimenti legati alla presenza di disabilità o motivi di salute fondi per i corsi di italiano: per le scuole impossibilitate a rispettare la soglia del 30%, sono stanziati fondi speciali (3,4 milioni nel 2027 e 14,14 milioni annui dal 2028) per finanziare corsi pomeridiani ed extracurricolari di potenziamento della lingua italiana autonomia al Collegio Docenti: la scelta dell’anno di corso più idoneo spetterà al Collegio dei Docenti e non a semplici automatismi anagrafici.

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Sanzioni e regolamenti per i genitori

Il Decreto Scuola inasprisce la responsabilità genitoriale in materia di integrazione e sicurezza.

Corsi di italiano obbligatori per i genitori (Livello A2)

In presenza di persistenti barriere linguistiche dei genitori che ostacolino il percorso scolastico dei figli, la scuola segnalerà il caso ai servizi sociali.

Verrà attivato un piano di studi gratuito presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per il raggiungimento del livello A2.

In caso di rifiuto ingiustificato a seguito di diffida formale a 30 giorni, è prevista una multa da 200 a 1.000 euro irrogata dal Prefetto.

Divieto del volto coperto tra i banchi

Viene introdotto il divieto formale di partecipare alle attività scolastiche (curricolari ed extracurricolari) con il volto coperto o in modalità che ne impediscano la chiara identificazione.

La misura si applica agli indumenti che coprono integralmente il volto, come il niqab e il burqa. La norma non vieta l’hijab, il tradizionale velo islamico che copre i capelli e il collo lasciando il viso del tutto scoperto.

La violazione comporta una multa da 200 a 1.000 euro, che verrà notificata direttamente ai genitori qualora lo studente sia minorenne.

Le nuove denominazioni e la didattica

La riforma interviene in modo profondo sulla percezione e sull’organizzazione dell’offerta formativa secondaria.

Per contrastare il pregiudizio che considera l’istruzione tecnica di livello inferiore, cambiano ufficialmente le denominazioni:

i vecchi istituti tecnici cambiano nome e diventano “licei tecnologici”: continuano a preparare sia per i settori dell’economia (amministrazione, finanza, marketing, turismo) sia per quelli tecnologici e ambientali (informatica, meccanica, edilizia, agraria)

continuano a preparare sia per i settori dell’economia (amministrazione, finanza, marketing, turismo) sia per quelli tecnologici e ambientali (informatica, meccanica, edilizia, agraria) i vecchi istituti professionali cambiano nome e diventano “licei professionali”: continuano a preparare ai mestieri pratici del Made in Italy, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’alberghiero e dei servizi socio-sanitari (compresi ottici e odontotecnici).

L’obiettivo di questo cambio di nome è eliminare l’idea sbagliata che i tecnici e i professionali siano scuole di “serie B” rispetto ai licei tradizionali (come lo Scientifico o il Classico).

Latino facoltativo alle scuole medie

Dal 2027/2028, le scuole medie introdurranno la possibilità di frequentare un corso facoltativo di latino per 1 ora a settimana (33 ore annuali), destinato agli alunni a partire dalla seconda classe e insegnato dai docenti di italiano qualificati.

Revisione del PEI per gli alunni con disabilità

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) non richiederà più la stesura burocratica annuale da capo, ma verrà aggiornato solo in presenza di effettivi cambiamenti didattici o clinici.

Si dà priorità alla conferma del monte ore di sostegno per tutelare la continuità didattica, introducendo scadenze certe per l’approvazione ed evitando blocchi in caso di assenze nei gruppi di lavoro (GLO).

Leggi qui funziona il PEI

Contributi economici per il diritto allo studio

Infine, la nuova legge interviene a supporto delle spese scolastiche delle famiglie con fasce di reddito medio-basse.

Soglia ISEE elevata a 40.000 euro: a partire dal 2027, l’accesso al fondo nazionale per il materiale scolastico (20 milioni di euro annuali gestiti direttamente dal Ministero dell’Istruzione) viene ampliato alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (in precedenza 30.000 euro).

a partire dal 2027, l’accesso al fondo nazionale per il materiale scolastico (20 milioni di euro annuali gestiti direttamente dal Ministero dell’Istruzione) viene ampliato alle famiglie con ISEE (in precedenza 30.000 euro). Classi interessate: i contributi saranno destinati agli studenti iscritti alla prima media e al primo e terzo anno delle scuole superiori .

i contributi saranno destinati agli studenti iscritti alla e al . Fondo libri di testo 2026: inseriti 21 milioni di euro aggiuntivi per garantire la gratuità o il contributo sui libri di testo ai nuclei con reddito basso.

In breve Il Decreto Scuola introduce il tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi, corsi di italiano obbligatori per i genitori a rischio multa e il divieto di volto coperto. Cambiano anche i nomi degli istituti tecnici e professionali in licei, mentre lo scontro digitale sui libri viene rinviato.

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