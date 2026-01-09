Iscrizioni scuola primaria di primo e secondo grado 2026/27: al via dal 13 gennaio

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 è possibile effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-27, un momento fondamentale per tante famiglie italiane alle prese con il percorso scolastico dei propri figli.

Non è necessario affrettarsi non appena aprono le iscrizioni, ma è bene verificare di avere a disposizione tutti i documenti necessari e procedere comunque in breve tempo per evitare possibili rallentamenti della piattaforma negli ultimi giorni e per scongiurare il rischio che i posti nella scuola di propria scelta risultino esauriti.

La procedura è semplice: basta collegarsi alla piattaforma UNICA, compilare la domanda in ogni sua parte, allegare i documenti richiesti e attendere il riepilogo della domanda via mail.

Date di inizio e fine iscrizione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito che ufficialmente le iscrizioni scuola online si potranno effettuare dal 13 gennaio 2026 dalle ore 8 al 14 febbraio 2026 alle ore 20. La data ultima del 14 febbraio è inderogabile e le scuole possono accettare domande fuori termine solo in pochi casi specifici e documentati, ad esempio per motivi lavorativi o per famiglie con situazioni particolari.

Non si tratta di un click day, quindi non è necessario affrettarsi non appena aprono le iscrizioni, ma è comunque consigliabile completare la procedura nei primi giorni utili per non rischiare che i posti nella scuola di interesse siano esauriti e per evitare i possibili sovraccarichi della piattaforma negli ultimi giorni.

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione i bambini che iniziano la scuola dell’infanzia o la scuola primaria, gli studenti che passano dalla scuola primaria alle medie e i ragazzi che passano dalle medie alle superiori.

Le date indicate per effettuare l’iscrizione valgono per la scuola primaria, secondaria di primo grado e superiore, mentre per la scuola dell’infanzia le tempistiche sono analoghe ma la procedura è differente.

Come funziona il portale Unica

Da alcuni anni le iscrizioni scuola online si effettuano tramite la piattaforma dedicata UNICA, che permette di gestire in maniera semplificata le domande. La procedura non è difficile, ma comporta alcuni passaggi da seguire con attenzione.

I documenti da preparare

Prima di cominciare la procedura sulla piattaforma UNICA, è bene assicurarsi di avere sottomano alcuni documenti e dati utili:

dati anagrafici del minore e del genitore

codice fiscale di entrambi

indirizzo di residenza

i dati relativi a eventuali disabilità o DSA

codice della scuola scelta

un recapito dei genitori.

Possono poi essere richieste altre informazioni come ad esempio la scelta del tempo scuola (normale, prolungato o tempo pieno), preferenze per insegnanti di religione, informazioni sulle vaccinazioni obbligatorie e l’indicazione di ulteriori opzioni nel caso di esaurimento posti nella scuola scelta.

Accesso alla piattaforma

Si può accedere alla piattaforma usando diverse credenziali: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure eIDAS, cioè l’identità digitale rilasciata da uno stato europeo.

Come effettuare la domanda

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, si devono seguire alcuni semplici passaggi:

selezione la tipologia di iscrizione, se alla scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado

compilare tutti i dati richiesti, comprese eventuali preferenze o bisogni educativi speciali

inserire tutti gli allegati richiesti

confermare e inviare la domanda

aspettare il riepilogo della procedura via mail.

Lo stato della domanda può essere tracciato accedendo alla piattaforma.

Scuola primaria

Per la scuola primaria le iscrizioni si possono effettuare solo online. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026. Si possono iscrivere anche i bambini nati entro il 30 aprile 2027.

I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione online, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

Il sistema di iscrizioni online comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione. L’assegnazione dei posti in genere viene effettuata secondo i criteri seguiti dalle singole scuole, che possono prevedere ad esempio la vicinanza, eventuali fratelli già iscritti e altro ancora.

Scuola secondaria di I grado

All’atto dell’iscrizione online, i genitori devono esprimere le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee.

In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, sportivo o linguistico i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.

Per l’iscrizione di alunni con bisogni speciali è importante segnalare la necessità di piani didattici personalizzati e allegare eventuali certificazioni utili.

Scuola secondaria II grado

Nella domanda di iscrizione online alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

Scuola dell’infanzia: l’iscrizione è in formato cartaceo

L’iscrizione alla scuola d’infanzia per 2026/27 deve invece essere effettuata in formato cartaceo, presentando l’apposito modulo disponibile presso la segreteria della scuola o sul sito istituzionale.

Oltre al modulo compilato in ogni parte, bisogna presentare la fotocopia del documento di identità dei genitori, il codice fiscale del bambino e il certificato di vaccinazione. Anche in questo caso vale sempre la scadenza ministeriale del 14 febbraio 2026.

Dove trovare il codice della scuola

In occasione dell’iscrizione occorre avere il codice della scuola scelta: MIIC seguito da un numero. Se non lo si conosce, si può cercare qui.

Il sito raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo all’organizzazione oraria, fino agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza relativi a università e mondo del lavoro.

Visto che si possono indicare tre scuole, elencandole in ordine di preferenza, occorre procurarsi in anticipo tutti i codici.

In breve La procedura per l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado possono essere effettuate esclusivamente online tramite la piattaforma UNICA.

