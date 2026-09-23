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Il metodo Montessori viene applicato in numerose scuole Montessori in Italia e nel mondo, sia all’interno del sistema scolastico statale sia attraverso strutture paritarie e private.
Il principio con cui possiamo riassumere la sua filosofia è “aiutami a fare da solo”: questo metodo, infatti, incoraggia l’autonomia e l‘indipendenza dei bambini. In ogni attività proposta, quindi, insegnanti ed educatori dovrebbero limitarsi a supervisionare le azioni del bimbo senza interferire, ma dandogli dei suggerimenti per imparare ad essere autonomo.
Come funzionano gli istituti e le scuole Montessori
Maria Montessori è ricordata come la prima donna a laurearsi in medicina (e più precisamente in neuropsichiatria) in Italia, alla Sapienza di Roma. La sua vita è stata quasi interamente dedicata ai più piccoli e alla loro formazione: da questa dedizione è nato quello che ancora oggi è conosciuto come metodo Montessori. Le scuole Montessori sostituiscono ad un’educazione rigida e nozionistica un sistema che ha particolare cura dell’autonomia dei bambini e delle loro particolarità.
Le differenze con la scuola tradizionale spesso cominciano dall’ambiente, che non è solo semplice, ordinato e ricco di materiali, ma nel quale gli oggetti da utilizzare sono in vista e posti ad un’altezza tale che ogni bimbo possa prenderli e utilizzarli quando lo desidera, senza doverlo chiedere. Ogni oggetto ha una sua collocazione precisa, in modo che ogni bimbo sappia esattamente dove trovarlo e dove riporlo dopo averlo usato. In una scuola montessoriana i bambini si possono muovere liberamente nello spazio e dedicarsi a giochi e progetti in maniera autonoma, sempre con la supervisione di un insegnante pronto ad intervenire per supportare ogni bambino quando sarà necessario. Le lezioni frontali sono occasionali, brevi e molto curate, non la normalità come nella scuola tradizionale; anche i tempi di lavoro non vengono imposti dall’insegnante, ma ogni bambino può lavorare alla propria velocità con cura e comprendendo bene ciò che deve fare.
Scuole Montessori pubbliche e private
Le scuole e gli istituti Montessori nel mondo sono circa 65 mila: questo metodo educativo messo a punto da Maria Montessori è però conosciuto e apprezzato soprattutto all’estero. Negli Stati Uniti, infatti, si stima che ci siano oltre 4.500 istituti, 800 circa nel Regno Unito, oltre 1.100 in Germania. Le scuole Montessori in Italia, invece, non superano le 200 unità; si tratta soprattutto di scuole materne, mentre le scuole medie e superiori sono in numero abbastanza limitato.
Sono scuole sia pubbliche che private, anche se quelle private sembrano essere in numero maggiore anche a causa della necessità di assumere docenti specializzati nell’insegnamento del metodo Montessori e del costo di acquisto di arredi e materiali scolastici specifici. Il basso numero di scuole Montessori in Italia rispetto ad altri Paesi viene spiegato con l’avvento del fascismo: dopo una fase iniziale in cui lo Stato decise di promuovere il metodo, ci fu una rottura tra la pedagogista e il Duce. Nel 1934 Maria Montessori lasciò l’Italia, dove tornò solo saltuariamente.
Scuole Montessori in Italia
L’elenco, in costante aggiornamento, delle scuole Montessori in Italia, è tratto in buona parte dal censimento dell’ Opera Nazionale Montessori.
Si tratta di una mappa in continua evoluzione e non del tutto esaustiva: molte scuole statali attivano ogni anno nuove sezioni ad indirizzo differenziato Montessori su autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per verificare la presenza di ulteriori sezioni o nuove aperture nel tuo comune, si può consultare anche il portale scuola in chiaro del Ministero.
Valle d’Aosta
- Datemi Tempo (Privato) – Servizio socio educativo di Agri Tata
Fraz. Letey 5 Gressan, Aosta, 11020
- Casa dei Bambini (Privata) Progetto di Fattoria Sociale
Fraz. Letey 5 Gressan, Aosta, 11020
Piemonte
- Casa dei bambini – I.C. “Rita Levi Montalcini” – plesso Casa dei bambini (Statale)
Via Casalis, Torino, 10138
- Primaria – Direzione Didattica “Alessandro Manzoni” (Statale)
Corso Svizzera 59, Torino, 10143
- Primaria – I.C. “Rita Levi Montalcini” – plesso “Vittorio Alfieri” (Statale)
Via Palmieri 58, Torino, 10138
- Casa dei Bambini e Scuola Primaria Montessori (Statale)
I.C. “Chieri III” – Via Bogino 19, Chieri (TO)
- Scuola dell’Infanzia e Primaria “M. Montessori” (Statale)
I.C. “Nizza Monferrato” – Via San Giovanni 62, Nizza Monferrato (AT)
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “Serafino Riva” – Via Massimo d’Azeglio 12, Domodossola (VB)
Liguria
- Casa dei bambini e Primaria “Montessori” (Statale)
Via S. Martino 41 Sanremo, Imperia, 18038
- Nido (Privato) – Oasis Mascherona
Salita di Mascherona 10R, Genova, 16123
- Nido (Privato) – Oasis Montebruno
Via Parini 21, Genova, 16145
- Primaria “De Scalzi-Polacco” (Statale)
Via Ricci 8, Genova, 16122
- Primaria “Maria Mazzini” – I.C. Castelletto (Statale)
Corso Firenze 1, Genova, 16136
- Scuola dell’infanzia “La Rotonda dei Bambini” (Paritaria)
Via Corsica 16/1, Genova, 16128
Lombardia
- Scuola primaria “Ai Caduti” (Statale)
Via Spalto Don Minzoni 2 Rovato, Brescia, 25038
- Scuola primaria Plesso di Monterotondo (Statale)
Via L. Cadorna 46 Monterotondo fraz. di Passirano, Brescia, 25050
- Asilo infantile del centro – Fondazione scuole dell’infanzia paritarie Enti Morali
Via Staffoli 5 Gussago, Brescia, 25064
- Asilo nido “La Magnolia” (Privata)
Via Daniele Ricciarelli 8 Milano, Milano, 20148
- Asilo Nido “Terraluna” (Privata)
Via Cascina Vega 4 Usmate Velate, Monza e Brianza, 20865
- Asilo Nido “Terraluna” (Privata)
Via De Marchi 18 Monza, Monza e Brianza, 20900
- Casa dei bambini “M. Virgillito” – Suore Domenicane Beata Imelda (Paritaria)
Piazza Ferravilla 2 Milano, Milano, 20129
- Casa dei bambini “Antonio e Maria Bianchi” (Comunale)
Via Stazione 86 Calcinato Frazione di Ponte San Marco, Brescia, 25010
- Casa dei bambini “Il Sassolino” (Paritaria)
Via A. Bagozzi 14/F Gavardo, Brescia, 25085
- Casa dei bambini “Isabella” (Paritaria)
Via Don Giovan Maria Pennacchio 7 Gorzone di Darfo Boario Terme, Brescia, 25047
- Casa dei bambini “Maria Montessori” (Comunale – Paritaria)
Piazzale Michelangelo Mantova, Mantova, 46100
- Casa dei bambini “P. F. Calvi” (Comunale – Paritaria)
Strada Formigosa 72, Mantova, 46100
- Casa dei bambini (Statale)
Via Leonardo da Vinci 10 Sesto San Giovanni, Milano, 20099
- Casa dei bambini – I.C. Borgosatollo (Statale)
Via Roma 42 Borgosatollo, Brescia, 25010
- Casa dei bambini e Primaria “Scuola Montessori” (Paritaria)
Piazza San Gerolamo 6, Milano, 20133
- Casa dei bambini e Primaria – Fondazione Scuola Montessori di Bergamo (Paritaria)
Via Giangiuseppe Brembilla 6, Bergamo, 24129
- Casa dei bambini e Primaria di Via Sturzo (Statale)
Via Don Sturzo Cornaredo, Milano, 20010
- Casa dei bambini e Primaria Montessori (Paritaria)
Via Bartolini 46, Milano, 20155
- Casa dei bambini e Primaria Montessori (Paritaria)
Via Arosio 3, Milano, 20148
- Casa dei bambini e Primaria Montessori – Scuola Montessori Bilingue di Milano
Via Palmieri 72, Milano, 20141
- Casa dei bambini e Primaria Scuola Montessori Milano srl (Parificata)
Via Milazzo 7/9, Milano, 20121
- Casa dei bambini Fondazione Scuola Materna e Asilo nido Rovato Centro (Paritaria)
Via IV Novembre 5 Rovato, Brescia, 25038
- Casa dei bambini Maria Montessori (Statale)
Via dei Bersaglieri 68 Urgnano, Bergamo, 24059
- Casa dei bambini Sacra famiglia (Paritaria)
Via Piave 11 Corticelle Pieve, Dello , Brescia, 25020
- Casa dei bambini, Primaria Montessori “Anna Frank”, Scuola Secondaria di 1° grado (Statale)
Via Friuli 18 Cinisello Balsamo, Milano, 20092
- Micronido Montessori bilingue “I Cuccioli” (Privato)
Via Crocera 17 Sesto Calende, Varese, 21018
- Micronido Primi Sorrisi snc di Taverni Sena e Strada Domenica Paola
Via Roma 83 Pregnana Milanese, MI, 20006
- Nido (Privata) Casa dei bambini e Primaria “Giuseppe Bedetti” (Paritaria)
Via Bignanico 4, Como, 22100
- Nido (Privato), Casa dei bambini e Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado Maria Montessori (Paritarie)
Via Cantoni 6 Castellanza, Varese, 21053
- Nido e Casa dei Bambini “A modo tuo” di Adrover M.
Via Monterosso 20 Gallarate, Varese, 21013
- Nido il girasole (Privato), Scuola materna La vittoria (Paritaria)
Via Olimpia 2 Provaglio d’Iseo, BS
- Papaveri nel grano (gestita da La grande casa) (Privato)
Piazza San Martino 7 Bovisio Masciago, MB
- Polo Educativo Bergamella 0/6 – Nido (Privato) e casa dei bambini (Paritaria)
Via Lovati 37 Sesto San Giovanni, Milano, 20099
- Primaria “Don Milani” (Statale)
Via Feramolino 1, Bergamo, 24126
- Primaria – I.C. Don Milani (Statale)
Via Pietro Mascagni 1 Vimercate, Monza e Brianza, 20871
- Primaria – plesso “Benedetto Passerini” – I.C. Manzoni (Statale)
Via San Fedele 7 Sommo (Fraz di Cava Manara), Pavia, 27048
- Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado – I.C. “Ilaria Alpi” (Statale)
Via Salerno 1, Milano, 20142
- Primaria Montessori e Scuola di Secondaria di Primo Grado – plesso Via Quarenghi (Statale)
Via Quarenghi 10, Milano, 20151
- Primaria Scuola primaria Sorriso Montessori (Privata riconosciuta non paritaria)
Via Prima 6, Brescia, 25132
- Scuola dell’infanzia “T. Fiorini” e Nido “S. Carlo”
Via Brescia 42 Lumezzane, Brescia, 25065
- Scuola dell’infanzia di Grumello del Piano (Statale)
Via Tagliamento 2 Bergamo, BG, 24126
- Scuola dell’infanzia “Don A. Piccinelli” (Paritaria)
Via Don A. Piccinelli 14 – 25030 Orzivecchi, Brescia, 25030
- Scuola materna Achille Carsana (Paritaria)
Via F.lli Valenti 1 Alzano Lombardo, BG, 24022
- Scuola primaria “Don Sturzo” (Statale)
Via Carnovali 73 Urgnano, Bergamo, 24059
- Scuola Primaria “T. Olivelli” (Statale)
Via M. Montessori 4 Salò , Brescia, 25087
- Scuola primaria di Gorzone – I.C. Darfo 2 (Statale)
Via Pennacchio Don Giovan Maria 30 – Darfo Boario Terme, Brescia, 25047
- Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado – I.C. Statale Arcadia (Statale)
Via dell’Arcadia 24, Milano, 20142
- Scuola Primaria IC Viale Legnano (Statale)
Via Legnano 6 Parabiago, Milano, 20015
- Scuola primaria “E. De Amicis” – I.C.
Via della Conciliazione 75, Mantova, 46100
- Scuola Secondaria di 1° grado Maria Montessori (Paritaria)
Via Polano 55 Tavernola, Como, 22100
- Sezione Montessori Primaria Scuola Lotto (Statale)
Via Carino 1 Ponteranica, Bergamo, 24010
- Spazio Montessori, uno spazio per la famiglia
Via San Barnaba 48, Milano, 20122
- Casa dei Bambini e Scuola Primaria “M. Montessori” (Statale)
I.C. “G. Nicolini” – Via S. Antonio 2, Caprino Bergamasco (BG)
- Sezione Montessori Primaria (Statale)
I.C. “Koinè” – Via M. M. Spadolini 11, Monza (MB)
- Scuola Primaria Montessori (Statale)
I.C. “Via De Andreis” – Via Ardigò 8, Milano (MI)
- Nido e Casa dei Bambini “La Casa di Alice” (Paritaria)
Via per Cantù 30, Cucciago (CO)
Trentino Alto Adige
- Casa dei bambini “Maria Montessori” (Comunale)
Via Parma 5, Bolzano, 39100
- IC Pergine 2 C. Freinet (Statale)
Via Amstetten 4 Pergine Valsugana, TN, 38057
- IC Rovereto Est (Statale)
Via del Capitello 88, Trento, 38123
- Rione sud Giardino incantato
Via Venezia 11 Rovereto, TN, 38068
- Scuola dell’infanzia equiparata “G.B. Chimelli 1”
Viale Petri 2 Pergine Valsugana, TN, 38057
- Scuola Primaria “Beato Stefano Bellesini” (Statale)
Via Stoppani 3, Trento, 38121
- Scuola primaria – I.C. “Bressanone Milland” (Statale)
Via Maria Montessori 2 Bressanone , Bolzano, 39042
- Scuola primaria A. Zadra ( Statale)
Largo caduti delle foibe 3 Riva del Garda, Trento, 38066
Friuli-Venezia Giulia
- Casa dei Bambini e Primaria “M. Montessori” (Statale)
I.C. “Bergamas” – Via dell’Istria 47, Trieste (TS)
- Casa dei Bambini e Primaria (Statale)
I.C. “Celso Macor” – Via Roma 32, Romans d’Isonzo (GO)
- Scuola dell’Infanzia e Primaria Montessori (Statale)
I.C. Udine VI – Via Scuole 2, Udine (UD)
Veneto
- Nido (Privato) e Casa dei bambini “Fondazione Pirani Cremona” (Paritaria)
Via Gobbi 8 Bassano del Grappa, Vicenza, 36161
- Casa dei bambini “Campedello” (Statale)
Via Gian Maria Bertolo 92, Vicenza, 36100
- Casa dei bambini “D. Cariolato” (Statale)
Strada Bertesina 353, Vicenza, 36100
- Casa dei bambini “Orti di Spagna” (Comunale)
Via Lega Veronese 8/a, Verona, 37123
- Casa dei bambini “S. Maria dei Miracoli” (Paritaria)
Via Cannaregio, Venezia, 6073
- Casa dei bambini A. Caregaro Negrin dipende da IC Zanella (statale)
Via Aldo Moro 53 Sandrigo, Vicenza, 36066
- Casa dei Bambini Le Coccinelle
Via Timavo 11 Verona, VR, 37129
- IC di Montegrotto Terme Primaria (Statale)
Via Claudiana 5 Montegrotto Terme, PD, 35036
- Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”
Via Papa Giovanni XXIII 5 Montebelluna, 31044
- Nido Centro infanzia Montessori (Privato)
Via Falcone 6 San Donà di Piave, Venezia, 30027
- Nido e Casa dei Bambini “G. e C. Moschini” SPES (Paritaria)
Via C. Battisti 229, Padova, 35129
- Nido e casa dei bambini “M. Montessori” – SPES (Paritaria)
Via Tiepolo 85, Padova, 35129
- Nido “Europa” SPES (Paritaria)
Via Dalmazia Curtarolo, Padova, 35010
- Primaria (statale) IC di Susegana
Via Carpeni 7 Susegana , Treviso, 31058
- Primaria (statale) Plesso Bindoni – IC Primo Martini
Via Rapisardi, Treviso, 31100
- Primaria Istituto Comprensivo M. Minerbì
Via Gagliardi 9 Mogliano Veneto, Treviso, 31031
- Primaria Istituto Comprensivo Statale di Casier (Statale)
Via Peschiere 16 Dosson di Casier, Treviso, 31030
- Primaria “M. Montessori” – SPES (Paritaria)
Via Ognissanti 72, Padova, 35129
- Scuola dell’infanzia di Rondò Brenta e Primaria di Viale Diaz dipende da ICS 3 di Bassano del Grappa
Via Veneto Rondò Brenta, Vicenza, 36061
- Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Bilingue (Privata) Montessori school
Via S. Pio X 19 Frazione Passarella del Comune di San Donà di Piave, Venezia, 30027
- Scuola dell’Infanzia Fra’ Giuseppe (Paritaria)
Via Valsugana 80 Villarazzo Castelfranco Veneto, Treviso, 31033
- Scuola primaria “D. Valeri” (Statale)
Via Montesanto 24, Padova, 35142
- Scuola primaria – Plesso “Renier Michiel” (Statale)
Dorsoduro 1184, Venezia, 30124
- Scuola primaria Abramo Massalongo
Via dell’Artigliere 14 Verona, VR, 37129
- Scuola Primaria “M. Montessori” (Statale)
I.C. 2 “S. Giovanni” – Via Trezza 88, Verona (VR)
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “C. Casteller” – Via Delle Rose 7, Paese (TV)
Emilia Romagna
- Casa dei bambini “Parrocchia Sacra Famiglia” (Paritaria)
Via Recchi 6, Ferrara, 44123
- Casa dei bambini “Carducci” (Comunale)
Via Dante 5/2, Bologna, 40136
- Casa dei bambini “Piccolo Seme” (Progetto Culturale Condiviso)
Via Don Cesare Bizzarri 1, Parma, 43126
- Nido e Casa dei bambini “Mary Poppins” (Privata)
Via San Giacomo 24 Carpi, Modena, 41012
- Nido Marchi (Privato)
Via Emilia Ovest 29, Parma, 43126
- Piccolo gruppo educativo Il sassolino (Privato)
Via Aldo Capra 13 San Prospero, PR, 43122
- Piccolo gruppo educativo “Casa dei Piccoli” (Privata)
Borgo Pace 8/A Parma, PR, 43121
- Primaria Istituto Comprensivo 13 (Statale)
Via dell’Angelo Custode 1/3, Bologna, 40141
- Primaria “Giosué Carducci” – Istituto Comprensivo 20 (Statale)
Via Dante 3, Bologna, 40125
- Scuola dell’infanzia Le colline dipende da cd Cesena 4 (Statale)
Via Paradiso 208 Montiano, FC, 47020
- Scuola primaria “Colonnello Lugli” Santa Croce di Carpi – Istituto comprensivo “Carpi 2” (Statale)
Via Melvin Jones 1 Carpi, Modena, 41012
- Scuola Primaria Montessori Montescudo (Paritaria)
Via Santa Maria del Piano di Sotto 58 Montescudo-Monte Colombo, RN, 47854
- Casa dei Bambini “M. Montessori” (Statale)
I.C. “Modena 3” – Via Fratelli Rosselli 198, Modena (MO)
- Scuola Primaria Montessori (Statale)
I.C. “L. da Vinci” – Via Scandellara 54, Bologna (BO)
Toscana
- Casa dei Bambini Montessori – Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale ONLUS (Paritaria)
Passeggio Calamandrei 2, Siena, 53100
- IC ”Centro storico Pestalozzi” Plesso Vittorio Veneto – Scuola Primaria (Statale)
Via della Colonna 1, Firenze, 50121
- IC Vicchio (Statale)
Viale Beato angelico 28 Vicchio, Firenze, 50039
- Loc. San Polo – Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” (Statale)
Via Poggio della Croce 31 Loc. San Polo Greve in Chianti, Firenze, 50022
- Scuola primaria ICS Rossella Casini (Statale)
Via Sassetti 1 Scandicci, Firenze, 50018
- Scuola dell’Infanzia e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “G. B. Niccolini” – Via Monteloro 2, San Giuliano Terme (PI)
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “Don Milani” – Via delle Cerbaie 68, Altopascio (LU)
Marche
- Asilo nido Arcobaleno “Renilde Stoppani Montessori” (Comunale)
Via Alfieri 24 Monte San Vito, Ancona, 60037
- Casa dei bambini (STATALE) plesso di Scuola dell’infanzia di Valtesino di di Ripatransone
Borgo la Vigna Ripatransone, Ascoli Piceno, 63065
- Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) Montessori – Istituto Comprensivo Bruno da Osimo
Via Santa Lucia 10 Osimo, Ancona, 60027
- Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) Montessori A. Scocchera
Via XXV Aprile Castelfidardo, Ancona, 60022
- Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) Montessori plesso Tofare
Via Sassari, Ascoli Piceno, 63100
- Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) plesso Scapezzano Montessori
Via A. Da Brescia Senigallia, Ancona, 60019
- Casa dei bambini (Statale) Scuola dell’infanzia plesso Peter Pan
Via Toscana Porto Sant’Elpidio, Fermo, 63821
- Casa dei bambini (STATALE) Scuola Primaria (Statale) Montessori plesso Alfortville
Via Alfortville San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 63074
- Casa dei Bambini (Statale) Scuola Primaria (Statale) Montessori Sandro Pertini
Via C.A. Vecchi Pagliare del Tronto-Spinetoli, Ascoli Piceno, 63078
- Casa dei bambini – I.C. “U. Betti” (Statale)
Via A. Mario, Fermo, 63900
- Casa dei bambini – plesso Via dei Mille (Statale)
Via dei Mille 44 Civitanova Marche, Macerata, 62012
- Casa dei bambini e Primaria (Statale) I.S.C. “Nord”
Via Gino Moretti 79 San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 63074
- Casa dei bambini e Primaria Montessori “E. Fermi” (Statale) – Istituto comprensivo “E.Fermi”
Via Pace 2, Macerata, 62100
- Casa dei bambini e Primaria plesso “Borgo Rosselli” (Statale)
Via Petrarca 129 Porto San Giorgio, Fermo, 63822
- Casa dei bambini Fratte Rosa, dipende da I.C. “Binotti” (Statale)
Via Borgo Torre 67 Torre San Marco di Fratte Rosa, Pesaro Urbino, 61040
- Casa dei Bambini Montessori (Statale)
Via Tommasi 40, Ancona, 60123
- Casa dei bambini Montessori (Statale)
Via S. Andrea Chiaravalle, Ancona, 60033
- Casa dei bambini plesso “Tofare”
Via Colle Gioioso 2 Monteprandone, Ascoli Piceno, 63076
- Casa dei bambini Scuola dell’infanzia plesso “Aladino” (Statale)
Via Fontanella 2 Porto Sant’Elpidio, FM, 63821
- Casa dei bambini “M. Montessori” (Privata)
Via Marconi 1 Porto Recanati, Macerata, 62017
- Casa dei bambini- (Statale) – Plesso scuola dell’infanzia l’Aquilone di Castelferretti
Via Marconi 10 Falconara Marittima, Ancona, 60015
- Centro per l’ infanzia “La carica dei 101” (privato)
Via Benedetto Croce 35, Macerata, 62100
- Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello (Statale)
Via Nanterre Pesaro, PU
- Nido (Comunale)
Via Donizetti 33 Chiaravalle, Ancona, 60033
- Nido (comunale) – Nidotondo
Via Vogel Recanati, Macerata, 62019
- Nido Arca dei bimbi
Via L. Tenco 77 Osimo, Ancona, 60027
- Nido Collefiorito
Via Tonnini 7 Osimo, Ancona, 60027
- Nido d’Infanzia “Aquilone”
Via Salvatore Quasimodo 2 Falconara Marittima, AN, 60015
- Nido Montessori (Privato) Magicabula Nirvana
Via Nicola Abbagnano 13 Senigallia, Ancona, 60019
- Nido Oasi dei Bimbi
Via Martiri della Libertà Osimo, Ancona, 60027
- Nido Peter Pan
Via Santa Cecilia 2/a Osimo, Ancona, 60027
- Primaria (Statale) plesso De Amicis
Via Marche Porto Sant’Elpidio, Fermo, 63821
- Primaria e Scuola secondaria di 1° grado – I.C. “Maria Montessori” (Statale)
Via G. Leopardi 8 Chiaravalle, Ancona, 60033
- Primaria Montessori (Statale)
Via Podgora 30, Ancona, 60123
- Primaria “Maria Montessori” – Istituto Comprensivo “Enrico Mestica” (Statale)
Via dei Sibillini 37, Macerata, 62100
- Scuola dell’ infanzia Muzio Gallo
Via 2 Giugno 7 Osimo, Ancona, 60027
- Scuola dell’infanzia “Casa dei bambini” plesso via dell’Acquasanta, dipende da IC Rossini
Via Acquasanta 19 San Marcello, AN, 60030
- Scuola primaria – plesso “Anita Garibaldi” (Statale)
Via U. Bassi 30 Civitanova Marche, Macerata, 62012
- Scuola primaria – plesso “Grandi” (Statale)
Via Achille Grandi 1 Tolentino, Macerata, 62029
- Scuola primaria di Montelabbatte (Statale)
Via Roma 95 Montellabbate, PU, 61025
- Scuola Primaria plesso Fratte Rosa (Statale)
Via Ravignana Fratte Rosa, Pesaro Urbino, 61040
- Scuola Secondaria di 1 grado “M. Montessori” (Statale)
Via Allende Castelfidardo, Ancona, 60022
Umbria
- Casa dei Bambini “E. Pestalozzi” (Statale)
Via Simpatica, Perugia, 06128
- Casa dei bambini (Statale) “A. Manzoni”
Via Dell’Acacia, Perugia, 06129
- Casa dei bambini (Statale) “M. A. Paolini”
Via Vittorio Alfieri, Perugia, 06126
- Casa dei bambini (Statale) “M. Montessori”
Via Fonti Coperte, 38/N, Perugia, 06124
- Casa dei bambini (Statale) “Villaggio Kennedy”
Via Cotani 1, Perugia, 06128
- Casa dei bambini (Statale) “G. Santucci”
Via Pian della Genna 16 Perugia, Perugia, 06128
- Casa dei bambini e Primaria “Assisi International School” (Statale)
Via Cristoforo Cecci 2C Assisi, Perugia, 06081
- Casa dei bambini e Primaria (Statale)
Via Piermarini Foligno, Perugia, 06034
- Casa dei bambini e Primaria (Statale)
Via XX Settembre 57, Terni, 05100
- Casa dei bambini e Primaria “Montessori” c/o Complesso Monumentale di S. Pietro (Statale)
Piazza S.Pietro Gubbio, Perugia, 06024
- Primaria “Maria Montessori” (Statale)
Via Brunamonti 7 Perugia, Perugia, 06123
- Scuola dell’infanzia “S. Croce” – Casa dei bambini (Paritaria) “Maria Montessori”
Via dell’Asilo 1, Perugia, 06122
Lazio
- Api Operose Spazio gioco (Privato)
Via Augusto Vera 32 Roma, RM, 00142
- Asilo nido l’Arcobalocco (Privato)
Via Acquaregna 90 Tivoli, RM, 00019
- Asilo Nido Montessori “S. Lucia” (Privata)
Via dei Tigli 7, Rieti, 02100
- Casa dei bambini “Montessori” – I.C. “Regina Elena” (Statale)
Via Puglie 6, Roma, 00187
- Casa dei Bambini – I.C. Tullio De Mauro (Statale)
Viale Santi 65, Roma, 00155
- Casa dei bambini – I.C. Via P. A. Micheli (Statale)
Via P. A. Micheli 21, Roma, 00197
- Casa dei bambini – plesso “C. Ferrini” (Statale)
Via di Villa Chigi 22, Roma, 00199
- Casa dei bambini – plesso “Chiovini” (Statale)
Via Zinardini 6, Roma, 00139
- Casa dei bambini – plesso “Francesco Crispi” (Statale)
Via Anton Giulio Barrili 13, Roma, 00152
- Casa dei bambini – plesso “Lorenzo Cuneo” (Statale)
Via Cerveteri 55, Roma, 00183
- Casa dei bambini – plesso “Via dei Marsi” (Statale)
Via dei Marsi 58, Roma, 00185
- Casa dei bambini e Nido “Anghingò” (Privata e comunale)
Via Appia Nuova 889, Roma, 00178
- Casa dei bambini e Primaria “Angelo Mauri” (Statale)
Via Angelo Mauri 5, Roma, 00139
- Casa dei bambini e Primaria “Elena Guerra” (Paritaria)
Via Silvestro II 22, Roma, 00167
- Casa dei bambini e Primaria – I.C. “Viale Adriatico” (Statale)
Viale Adriatico 140, Roma, 00141
- Casa dei bambini e Primaria – IC “Giovan Battista Valente” (Statale)
Viale G.B.Valente 100, Roma, 00177
- Casa dei bambini e Primaria – plesso “Santa Maria Goretti” – 7° Circolo (Statale)
Via S. Maria Goretti 41, Roma, 00199
- Casa dei bambini e Primaria – plesso Via Monte Ruggero (Statale)
Via Monte Ruggero 39, Roma, 00139
- Casa dei bambini e Primaria – plesso “Flaminia Guidi” (Statale)
Via Lemonia 242, Roma, 00174
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori – I.C. “San Nilo” (Statale) – Plesso R. di Feo
Via G. Quattrucci Grottaferrata (RM), Roma, 00046
- Casa dei bambini e Primaria plesso “Villa Paganini” (Statale)
L.go di Villa Paganini 18, Roma, 00198
- Casa dei bambini Montessori – I.C. “Falcone e Borsellino” (Statale)
Via Reggio Calabria 34, Roma, 00162
- Casa dei bambini Montessori di Via Livenza (Statale)
Via Livenza 8, Roma, 00198
- Casa dei bambini, Primaria, Scuola secondaria di 1° grado – I.C. “Via G. Messina” (Statale)
Via G. Messina 51, Roma, 00173
- Educazione primaria bilingue Montessori Farm “Flaminia Guidi” (Privata)
Largo Città dei Ragazzi 1, Roma, 00163
- I.C. Marconi Sacchetti Sassetti (Statale)
Piazza Mazzini 7, Rieti, 02100
- Il Nido Blu – Cooperativa Sociale San Saturnino (Privata)
Via Tevere 40, Roma, 00198
- Micronido e Casa dei bambini – La margherita – La casa operosa (APS Montessori) (Privata)
Via Amedeo Avogadro 60/62, Roma, 00146
- Micronido Montessori (in convenzione con Roma Capitale)
Via Nomentana 54, Roma, 00161
- Nido “InaBimbi” di InaAssitalia – Generali (Privata)
Via Bissolati 23, Roma, 00187
- Nido (Comunale), Casa dei bambini e Primaria (Private) “Scuola Internazionale Montessori Nerina Noè”
Via Viggiano 78, Roma, 00178
- Nido (Privata), Casa dei bambini e Primaria “Paolina Poggi” (Paritarie)
Via A. Moscatelli 284 Mentana, Roma, 00013
- Nido (Privato) e Casa dei bambini (Paritaria) – Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi
Viale IV Novembre 23, Viterbo, 01100
- Nido e Casa dei bambini “Il Girasole” scuola bilingue italiano-LIS (Privata)
Via Macedonia 17, Roma, 00179
- Nido Montessori “Crescere Insieme” (Privata)
Via di Montespaccato 26, Roma, 00166
- Nido Montessori “Il Giardino dell’Infanzia” (Privata)
Via Cardinale Massimi 13, Roma, 00167
- Nido Montessori “L’Astronauta” (Privata)
Via Gerolamo Belloni 88, Roma, 00191
- Nido “La Pisanella” – Cooperativa Sociale San Saturnino (Privata)
Via della Pisana 974, Roma, 00163
- Nido “Pan di zucchero” – Cooperativa Sociale San Saturnino (Privata)
Via Tripoli 64, Roma, 00199
- Nido, Casa dei bambini e Primaria “Centro Educativo Maria Montessori” (Privata)
Via Tito Livio 7, Roma, 00136
- Nido, Casa dei bambini e Primaria “Il Giardino di Archimede” (Privata)
Via di Cori 54 Velletri, Roma, 00049
- Primaria plesso “Garibaldi” (Statale)
Via Mondovì 16, Roma, 00183
- Casa dei bambini “Forte Antenne” (Statale)
Via Ponte Salario 140, Roma, 00199
- Scuola dell’infanzia – Istituto Comprensivo Colleferro I “Margherita Hack” (Statale) – Plesso Barchiesi
Vicolo Schiavi 7 Colleferro, Roma, 00034
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “Ugo Guidi” – Via della Giustiniana 201, Roma (RM)
- Scuola dell’Infanzia e Primaria “M. Montessori” (Statale)
I.C. “Ezio Crespi” – Via XXIV Maggio, Latina (LT)
Abruzzo
- Plesso San Sisto, dipende da IC Mazzini (Statale)
Via della Fonte 5 L’Aquila, AQ, 67100
Molise
- Casa dei Bambini “Maria Montessori” (Statale)
I.C. “I. Petrone” – Via Pietro Scaroina, Campobasso (CB)
Campania
- Casa dei bambini “Giacomo Costa” – VI Circolo Didattico “Medaglie d’Oro” (Statale)
Via Giacomo Costa 4 Salerno, SA, 84126
- Casa dei bambini “I Rondinotti” – 28° Circolo Comunale (Comunale)
Via L. Rizzo 2, Napoli, 80125
- Casa dei bambini “Montessori” (Statale)
Via Nolana Pompei, Napoli, 80045
- Casa dei bambini “Plesso Murelle” (Statale)
Via Murelle 4 Mugnano di Napoli, Napoli, 80018
- Casa dei bambini “Plesso S. Giovanni” (Statale)
Via C. Colombo 5 Mugnano di Napoli, Napoli, 80018
- Casa dei bambini “The International School of Naples” (Privata)
Viale della Liberazione 1, Napoli, 80125
- Casa dei bambini – I.C. “Italo Calvino” (Statale)
Via Bologna 57 Villaricca, Napoli, 80010
- Casa dei bambini “Viale dei Gemelli” (Statale)
Via Pigna 27 Giugliano di Campania, Napoli, 80014
- Nido (Privata) e Casa dei bambini (Paritaria) Istituto Montessori Pozzuoli
Via Montenuovo 105D Pozzuoli, Napoli, 80072
- Nido e casa dei bambini – Rainbow Playschool – Montessori Method in English (Privata)
Via Europa 3D Cercola, Napoli, 80040
- Nido Kalymera (Privata)
Via Santo Strato 6, Napoli, 80123
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “88° Eduardo De Filippo” – Via S. Gennaro dei Poveri 22, Napoli (NA)
- Scuola dell’Infanzia Montessori (Statale)
I.C. “Costantinopoli” – Via San Vincenzo 21, Napoli (NA)
Puglia
- Asilo nido I tre pastorelli di Fatima
Strada provinciale 79 Ordona, Foggia, 71040
- Casa dei bambini (Statale) – II circolo didattico Garibaldi
Via Ofanto 21 Altamura, Bari, 20022
- Casa dei bambini – I.C. “Polo 2” (Statale)
Via Capuana Casarano, Lecce, 73042
- Casa dei bambini – I.C. “G. Catalano – G. Moscati” (Statale)
Via M. Altamura, Foggia, 71122
- Casa dei bambini – plesso di Via A. Guglielmi (Statale)
Via A. Guglielmi, Foggia, 71100
- Casa dei bambini e Primaria – plesso Montessori – IX Circolo “Manzoni” (Statale)
Via Nannarone 21, Foggia, 71100
- Casa dei Bambini e Primaria Direzione Didattica Statale 4° Circolo (Statale)
Via Cantobelli, Lecce, 73100
- Lecce Micronido d’infanzia “Oxford” – Casa dei bambini “Maria Montessori” – Scuola Primaria Bilingue (Paritaria)
Via Adriatica 10, Lecce, 73100
- Monteroni di Lecce Casa dei bambini – I.C. “Polo 1” (Statale)
Via Gramsci Monteroni di Lecce, Lecce, 73047
- Nido (Privata) e Casa dei bambini (Paritaria) bilingue – Kindergarten “Dragonetti”
Via Contrada Monte d’Alba 10 Trani, Barletta Andria Trani, 76125
- Nido Peter Pan- (Privato)- Istituto Opera San Francesco
Via Paolo Borsellino 65 Cerignola, Foggia, 71042
- Nido-Micronido (Privata) e Casa dei bambini (Paritaria) “Coop. Sociale ONLUS a.r.l.”
Via Monte S. Michele 1, Foggia, 71100
- Plesso Pizzigoni dipende da IC Cappuccini (Statale)
Via Don Luigi Guanella, 2 Brindisi, BR, 72100
- Scuola dell’infanzia “Frati Cappuccini”, dipende da IC Mazzini – Modugno (Statale)
Piazzetta Frati Cappuccini, Bari, 70122
- Scuola dell’infanzia e primaria IC S. G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini (Statale)
Corso Vittorio Emanuele 32 Gravina in Puglia, Bari, 70024
- Scuola dell’infanzia paritaria M. Montessori gestita da Associazione Insieme donne (Paritaria)
Via Bitonto 10 Altamura, BA, 70022
- Scuola primaria “G. Mazzini”, dipende da IC Mazzini – Modugno (Statale)
Via Suppa 7, Bari, 70122
Basilicata
- Casa dei bambini – plesso “Gianni Rodari” (Statale)
Via Emilia, Matera, 75100
- Casa dei bambini e Primaria – I. C. “Leonardo Sinisgalli” (Statale)
Via Anzio snc, Potenza, 85100
- Nido “La casetta magica Srl” (Privato)
Via Adolfo Consolini 30, Potenza, 85100
- Scuola dell’infanzia ICS n°1 “L. Milani” (statale)
Via Puglia 4 Policoro, Matera, 75025
- Scuola dell’infanzia e Primaria Montessori – I.C. “G. Giacomo” (Statale)
- Via Tirreno, Potenza, 85100 (nuova sezione statale)
Calabria
- Casa dei bambini “Evelina Cundari” – dipende da I.C. Via Roma – Spirito Santo (Statale)
Via Spirito Santo 1, Cosenza, 87100
- Casa dei bambini e primaria – IC Rende Commenda (statale)
Via Caduti di Nassirya Rende, Cosenza, 87036
- Istituto Comprensivo San Lucido (Statale)
Via Strada 1 San Lucido, Cosenza, 87038
- Nido Angolo Montessori (Privato)
Via Lucrezia della Valle 102/1, Catanzaro, 88100
- Nido e Casa dei bambini MOM – Montessori Montalto (Privata)
Corso Italia 13 Montalto Uffugo, Cosenza, 87046
- Scuola dell’infanzia Diaz dipende da IC E Borrello-F. Fiorentino (Statale)
Piazza 5 Dicembre Lamezia Terme Sambiase, CZ, 88046
- Scuola primaria “Lidya Plastina Pizzuti” – I.C. Via Roma – Spirito Santo (Statale)
Via Spirito Santo 1, Cosenza, 87100
Sicilia
- Casa dei bambini “Montessori” (Statale)
Via Capitano Verri, Trapani, 91100
- Casa dei bambini – Direzione Didattica 1° Circolo “Leonardo da Vinci” (Statale)
Via San Pietro 54, Trapani, 91100
- Casa dei bambini – I.C. “G. G. Ciaccio Montalto” (Statale)
Via Tunisi 37, Trapani, 91100
- IC Maria Montessori (Statale)
Via Vittorio Veneto 273 Alcamo, TP, 91011
- Trapani Primaria “Montessori” 3° Circolo Didattico Statale “Umberto di Savoia”
a G. B. Fardella 285 Trapani, Trapani, 91100
- Casa dei Bambini e Primaria Montessori (Statale)
I.C. “Cavour” – Via Ammiraglio Rizzo 68, Palermo (PA)
- Casa dei Bambini e Primaria “M. Montessori” (Statale)
I.C. “E. De Amicis” – Piazza Vincenzo Bellini 1, Catania (CT)
Sardegna
- Casa dei bambini e Primaria I.C. di San Donato – plesso “Fabrizio De Andrè” (Pubblica) Via Artiglieria 1
Via Artiglieria 1, Sassari, 07100
- Casa dei bambini IC Pasquale Tola (Statale)
Via Washington, 1 Sassari, 07100
- Primaria 2° circolo didattico – Plesso di Via Caprera
Via Caprera 1 Capoterra, Cagliari, 09012
- Primaria IC Pasquale Tola (Statale)
Via Rockefeller Sassari, 07100
In copertina foto di Anastasia Shuraeva da Pexels