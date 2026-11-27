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Imparare a leggere l’orologio in inglese è un’attività utile per i bambini perché permette di ampliare il vocabolario, familiarizzare con i numeri e acquisire nuove competenze linguistiche. Saper chiedere e dire che ore sono, infatti, è importante non soltanto durante le lezioni di inglese, ma anche nella vita quotidiana: consente di parlare degli orari scolastici, degli appuntamenti, dei momenti della giornata e delle proprie abitudini.
Per imparare a esprimere correttamente l’ora in inglese è necessario conoscere alcune parole ed espressioni specifiche, che seguono regole in parte diverse rispetto all’italiano. Termini come o’clock, past, to, quarter e half sono fondamentali per indicare le ore intere, i minuti, i quarti d’ora e le mezz’ore. La difficoltà può aumentare quando si passa dalla lettura delle ore sul quadrante alla loro espressione verbale, ma un apprendimento graduale, accompagnato da esempi concreti ed esercizi, aiuta a comprendere e memorizzare le diverse formule.
L’approccio più efficace consiste nel procedere per piccoli passaggi, partendo dai numeri e dalla lettura delle ore intere per arrivare progressivamente ai minuti e alle espressioni più articolate. Anche l’utilizzo di orologi didattici, giochi e situazioni familiari può rendere l’apprendimento più coinvolgente, favorendo la comprensione e l’autonomia dei bambini.
Da dove iniziare per imparare a leggere l’orologio in inglese
Prima di imparare a dire che ore sono in inglese è importante acquisire familiarità con alcuni elementi di base: i numeri, le parti del giorno e le parole utilizzate per indicare il tempo. Queste conoscenze costituiscono il punto di partenza per comprendere le diverse espressioni e costruire correttamente le frasi.
Imparare i numeri da 1 a 60
Il primo passaggio consiste nel conoscere i numeri in inglese almeno fino a 60, perché sono indispensabili per indicare sia le ore sia i minuti. È utile iniziare dai numeri da 1 a 12, che corrispondono alle cifre presenti sul quadrante di un orologio analogico, per poi proseguire con le decine e infine i numeri intermedi.
Per facilitare la memorizzazione possono essere utili filastrocche, canzoncine e giochi di associazione tra numeri e immagini. Un esercizio semplice consiste nel mostrare un numero e chiedere al bambino di pronunciarlo in inglese, alternando poi la richiesta: dal numero alla parola e viceversa.
Conoscere le parti della giornata
Un altro aspetto importante riguarda le espressioni utilizzate per distinguere i diversi momenti della giornata. In inglese, infatti, per indicare se un orario è mattutino o pomeridiano si possono utilizzare rispettivamente le sigle a.m. e p.m.
- Morning: mattina
- Afternoon: pomeriggio
- Evening: sera
- Night: notte
- a.m. (ante meridiem): indica le ore dalla mezzanotte fino a prima di mezzogiorno
- p.m. (post meridiem): indica le ore da mezzogiorno fino a prima della mezzanotte.
È utile ricordare che l’inglese utilizza comunemente il formato a 12 ore, anziché quello a 24 ore. Per esempio, le 8 del mattino si indicano con 8 a.m., mentre le 8 di sera corrispondono a 8 p.m.
Familiarizzare con le parole fondamentali
Prima di passare alla lettura dell’orologio in inglese è infine utile conoscere alcune parole che ricorrono frequentemente quando si parla dell’ora:
- Time: tempo / ora
- Clock: orologio da parete o da tavolo
- Watch: orologio da polso
- Hour: ora
- Minute: minuto
- Second: secondo
- Hand: lancetta
- Hour hand: lancetta delle ore
- Minute hand: lancetta dei minuti
- Second hand: lancetta dei secondi.
Questi vocaboli aiutano a comprendere le spiegazioni e a riconoscere le diverse parti dell’orologio. In particolare, è importante distinguere tra clock, utilizzato per gli orologi da parete o da tavolo, e watch, che indica generalmente l’orologio da polso.
Lo schema da stampare per imparare a leggere l’orologio in inglese
Uno schema illustrato da stampare può essere un valido supporto per aiutare i bambini a imparare a leggere l’orologio in inglese. Le immagini, i colori e le indicazioni visive facilitano infatti l’associazione tra i numeri, la posizione delle lancette e le espressioni linguistiche corrispondenti. Un esempio è rappresentato da questo schema didattico illustrato pensato per avvicinare i più piccoli alla lettura dell’orologio attraverso un supporto visivo.
La stampa può essere utilizzata durante le attività di inglese a casa o a scuola per esercitarsi a riconoscere le ore, imparare i vocaboli e memorizzare le principali espressioni. È possibile, per esempio, indicare un orario sul quadrante e chiedere al bambino di pronunciarlo in inglese, oppure leggere un orario e invitarlo a individuare l’ora corrispondente.
Come esercitarsi a leggere l’orologio in inglese
Dopo aver imparato i numeri, i vocaboli principali e le prime espressioni per indicare l’ora è importante dedicare un po’ di tempo all’esercizio pratico. La ripetizione e il coinvolgimento diretto aiutano i bambini a memorizzare le formule e a utilizzarle con maggiore sicurezza. Per rendere l’apprendimento piacevole possono essere proposti giochi e attività semplici da svolgere a casa o in classe.
Ecco alcune idee:
- il gioco delle lancette: utilizzando un orologio didattico con lancette mobili, un adulto imposta un orario e chiede al bambino di dirlo in inglese. In alternativa può pronunciare un orario e lasciare che sia il piccolo a posizionare correttamente le lancette
- le carte degli orari: si preparano alcuni cartoncini con orari diversi scritti in formato numerico e altri con le corrispondenti espressioni inglesi. Il bambino deve abbinare le coppie corrette, esercitando sia la lettura sia la comprensione
- Che ore sono?: si può trasformare l’apprendimento in un piccolo dialogo. La domanda What time is it? (Che ore sono?) viene rivolta a turno e chi risponde deve utilizzare la formula corretta in inglese
- la routine quotidiana: associare gli orari alle attività abituali, come svegliarsi, fare colazione, andare a scuola o andare a dormire, aiuta a collegare le nuove espressioni a situazioni familiari. Per esempio: I have breakfast at seven o’clock (Faccio colazione alle sette)
- il disegno dell’orologio: il bambino disegna alcuni quadranti, inserisce le lancette e scrive sotto ciascuno l’orario corrispondente in inglese. È un’attività che permette di esercitare contemporaneamente la lettura, la scrittura e la memorizzazione.
È preferibile iniziare con le ore intere e introdurre gradualmente i minuti, le mezze ore e i quarti d’ora, senza proporre troppi concetti nuovi contemporaneamente. Anche brevi sessioni di esercizio, ripetute con regolarità, possono contribuire a consolidare quanto appreso e a rendere i bambini progressivamente più autonomi nella lettura dell’orologio in inglese.