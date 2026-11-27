Imparare a leggere l’orologio in inglese è un’attività utile per i bambini perché permette di ampliare il vocabolario, familiarizzare con i numeri e acquisire nuove competenze linguistiche. Saper chiedere e dire che ore sono, infatti, è importante non soltanto durante le lezioni di inglese, ma anche nella vita quotidiana: consente di parlare degli orari scolastici, degli appuntamenti, dei momenti della giornata e delle proprie abitudini.

Per imparare a esprimere correttamente l’ora in inglese è necessario conoscere alcune parole ed espressioni specifiche, che seguono regole in parte diverse rispetto all’italiano. Termini come o’clock, past, to, quarter e half sono fondamentali per indicare le ore intere, i minuti, i quarti d’ora e le mezz’ore. La difficoltà può aumentare quando si passa dalla lettura delle ore sul quadrante alla loro espressione verbale, ma un apprendimento graduale, accompagnato da esempi concreti ed esercizi, aiuta a comprendere e memorizzare le diverse formule.

L’approccio più efficace consiste nel procedere per piccoli passaggi, partendo dai numeri e dalla lettura delle ore intere per arrivare progressivamente ai minuti e alle espressioni più articolate. Anche l’utilizzo di orologi didattici, giochi e situazioni familiari può rendere l’apprendimento più coinvolgente, favorendo la comprensione e l’autonomia dei bambini.

Da dove iniziare per imparare a leggere l’orologio in inglese

Prima di imparare a dire che ore sono in inglese è importante acquisire familiarità con alcuni elementi di base: i numeri, le parti del giorno e le parole utilizzate per indicare il tempo. Queste conoscenze costituiscono il punto di partenza per comprendere le diverse espressioni e costruire correttamente le frasi.

Imparare i numeri da 1 a 60

Il primo passaggio consiste nel conoscere i numeri in inglese almeno fino a 60, perché sono indispensabili per indicare sia le ore sia i minuti. È utile iniziare dai numeri da 1 a 12, che corrispondono alle cifre presenti sul quadrante di un orologio analogico, per poi proseguire con le decine e infine i numeri intermedi.

Per facilitare la memorizzazione possono essere utili filastrocche, canzoncine e giochi di associazione tra numeri e immagini. Un esercizio semplice consiste nel mostrare un numero e chiedere al bambino di pronunciarlo in inglese, alternando poi la richiesta: dal numero alla parola e viceversa.

Conoscere le parti della giornata

Un altro aspetto importante riguarda le espressioni utilizzate per distinguere i diversi momenti della giornata. In inglese, infatti, per indicare se un orario è mattutino o pomeridiano si possono utilizzare rispettivamente le sigle a.m. e p.m.

Morning : mattina

: mattina Afternoon : pomeriggio

: pomeriggio Evening : sera

: sera Night : notte

: notte a.m. (ante meridiem): indica le ore dalla mezzanotte fino a prima di mezzogiorno

(ante meridiem): indica le ore dalla mezzanotte fino a prima di mezzogiorno p.m. (post meridiem): indica le ore da mezzogiorno fino a prima della mezzanotte.

È utile ricordare che l’inglese utilizza comunemente il formato a 12 ore, anziché quello a 24 ore. Per esempio, le 8 del mattino si indicano con 8 a.m., mentre le 8 di sera corrispondono a 8 p.m.

Familiarizzare con le parole fondamentali

Prima di passare alla lettura dell’orologio in inglese è infine utile conoscere alcune parole che ricorrono frequentemente quando si parla dell’ora:

Time : tempo / ora

: tempo / ora Clock : orologio da parete o da tavolo

: orologio da parete o da tavolo Watch : orologio da polso

: orologio da polso Hour : ora

: ora Minute : minuto

: minuto Second : secondo

: secondo Hand : lancetta

: lancetta Hour hand : lancetta delle ore

: lancetta delle ore Minute hand: lancetta dei minuti

lancetta dei minuti Second hand: lancetta dei secondi.

Questi vocaboli aiutano a comprendere le spiegazioni e a riconoscere le diverse parti dell’orologio. In particolare, è importante distinguere tra clock, utilizzato per gli orologi da parete o da tavolo, e watch, che indica generalmente l’orologio da polso.

Lo schema da stampare per imparare a leggere l’orologio in inglese

Uno schema illustrato da stampare può essere un valido supporto per aiutare i bambini a imparare a leggere l’orologio in inglese. Le immagini, i colori e le indicazioni visive facilitano infatti l’associazione tra i numeri, la posizione delle lancette e le espressioni linguistiche corrispondenti. Un esempio è rappresentato da questo schema didattico illustrato pensato per avvicinare i più piccoli alla lettura dell’orologio attraverso un supporto visivo.

La stampa può essere utilizzata durante le attività di inglese a casa o a scuola per esercitarsi a riconoscere le ore, imparare i vocaboli e memorizzare le principali espressioni. È possibile, per esempio, indicare un orario sul quadrante e chiedere al bambino di pronunciarlo in inglese, oppure leggere un orario e invitarlo a individuare l’ora corrispondente.

Come esercitarsi a leggere l’orologio in inglese

Dopo aver imparato i numeri, i vocaboli principali e le prime espressioni per indicare l’ora è importante dedicare un po’ di tempo all’esercizio pratico. La ripetizione e il coinvolgimento diretto aiutano i bambini a memorizzare le formule e a utilizzarle con maggiore sicurezza. Per rendere l’apprendimento piacevole possono essere proposti giochi e attività semplici da svolgere a casa o in classe.

Ecco alcune idee:

il gioco delle lancette: utilizzando un orologio didattico con lancette mobili, un adulto imposta un orario e chiede al bambino di dirlo in inglese. In alternativa può pronunciare un orario e lasciare che sia il piccolo a posizionare correttamente le lancette

utilizzando un orologio didattico con lancette mobili, un adulto imposta un orario e chiede al bambino di dirlo in inglese. In alternativa può pronunciare un orario e lasciare che sia il piccolo a posizionare correttamente le lancette le carte degli orari: si preparano alcuni cartoncini con orari diversi scritti in formato numerico e altri con le corrispondenti espressioni inglesi. Il bambino deve abbinare le coppie corrette, esercitando sia la lettura sia la comprensione

si preparano alcuni cartoncini con orari diversi scritti in formato numerico e altri con le corrispondenti espressioni inglesi. Il bambino deve abbinare le coppie corrette, esercitando sia la lettura sia la comprensione Che ore sono? : si può trasformare l’apprendimento in un piccolo dialogo. La domanda What time is it? (Che ore sono?) viene rivolta a turno e chi risponde deve utilizzare la formula corretta in inglese

: si può trasformare l’apprendimento in un piccolo dialogo. La domanda What time is it? (Che ore sono?) viene rivolta a turno e chi risponde deve utilizzare la formula corretta in inglese la routine quotidiana: associare gli orari alle attività abituali, come svegliarsi, fare colazione, andare a scuola o andare a dormire, aiuta a collegare le nuove espressioni a situazioni familiari. Per esempio: I have breakfast at seven o’clock (Faccio colazione alle sette)

associare gli orari alle attività abituali, come svegliarsi, fare colazione, andare a scuola o andare a dormire, aiuta a collegare le nuove espressioni a situazioni familiari. Per esempio: I have breakfast at seven o’clock (Faccio colazione alle sette) il disegno dell’orologio: il bambino disegna alcuni quadranti, inserisce le lancette e scrive sotto ciascuno l’orario corrispondente in inglese. È un’attività che permette di esercitare contemporaneamente la lettura, la scrittura e la memorizzazione.

È preferibile iniziare con le ore intere e introdurre gradualmente i minuti, le mezze ore e i quarti d’ora, senza proporre troppi concetti nuovi contemporaneamente. Anche brevi sessioni di esercizio, ripetute con regolarità, possono contribuire a consolidare quanto appreso e a rendere i bambini progressivamente più autonomi nella lettura dell’orologio in inglese.

In breve Conoscere le espressioni inglesi per indicare l’ora aiuta i bambini ad ampliare il vocabolario e a utilizzare la lingua in situazioni quotidiane. Giochi, orologi didattici e attività legate alla routine favoriscono la comprensione e la memorizzazione delle formule principali.

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