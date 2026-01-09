Montessori o Steiner? Due metodi educativi a confronto

Il metodo Montessori e il metodo Steiner mettono entrambi al centro il bambino, i suoi bisogni e i suoi tempi personali per maturare e per apprendere. I due metodi, a livello scolastico, si differenziano però per alcuni aspetti, che è bene conoscere per poter fare una scelta consapevole e il più possibile adatta alle esigenze del proprio bambino.

Il metodo Montessori permette ai bambini di costruire le proprie competenze e la propria autonomia fin dalla prima infanzia, in un ambiente strutturato a questo scopo e con insegnanti che osservano e intervengono quando è necessario.

Il metodo Steiner, invece, prevede un percorso di apprendimento che segue fasi evolutive ben precise che rispettano i ritmi naturali del bambini. Grande spazio è riservato all’arte, alla musica, al lavoro manuale e al movimento, mentre l’insegnamento formale viene introdotto gradualmente.

Metodo scuole Montessori

La scuola montessoriana si basa sui principi educativi promossi da Maria Montessori, pedagogista, medico e scienziata attiva tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, che ha improntato il suo metodo sull’indipendenza, l’autonomia e la libertà di scelta dei bambini, mirando così a sviluppare un senso di consapevolezza e di responsabilità in ogni studente.

Negli istituti e scuole Montessori il bambino è protagonista e detta tempi e modi dell’apprendimento; le lezioni frontali sono brevi, sporadiche e accuratamente preparate. Normalmente gli insegnanti non stanno in cattedra, ma a fianco dei bambini per guidare ognuno nel suo percorso di apprendimento.

Uno degli aspetti fondamentali è proprio l’interazione dei bambini con l’ambiente: raramente in una classe montessoriana si vedono i bambini fermi o impegnati tutti nella stessa attività.

L’ambiente è infatti accuratamente preparato per stimolare l’interazione e suscitare l’interesse: ogni bambino può dare sfogo spontaneamente alla propria curiosità e alla propria creatività all’interno di uno spazio semplice, ordinato e ricco di materiali integri e disposti a vista, in modo che i bambini possano raggiungerli autonomamente e utilizzarli.

I maestri e le maestre sono sempre intenti ad osservare i bambini e a intervenire in caso di necessità.

Anche il momento del pranzo, ad esempio, è una palestra di autonomia: i bambini apparecchiano, sparecchiano, versano l’acqua nel bicchiere, imparano a usare il coltello.

Grande importanza è data anche all’interazione tra bimbi di età diverse, grazie a cui i più piccoli possono imparare dai più grandi e i più grandi acquisire un maggiore senso di responsabilità, e all’inclusività.

Le classi montessoriane accolgono infatti bambini con competenze diverse, da chi in prima sa già leggere e scrivere a chi non è ancora capace di tenere la penna in mano; a ognuno è data la possibilità di imparare secondo i propri tempi. I banchi stessi sono disposti a isola proprio per promuovere il lavoro di gruppo e l’interazione tra i bimbi.

Metodo scuole Steiner

Il metodo Steiner è nato nella prima metà del Novecento ad opera di Rudolf Steiner, filosofo e pedagogista austriaco fondatore dell’antroposofia, una dottrina secondo la quale la realtà sarebbe una manifestazione spirituale che si evolve continuamente.

La prima scuola steineriana vide la luce nel 1919 a Stoccarda con la Libera Scuola Waldorf, aperta per accogliere i figli degli operai della fabbrica Waldorf-Astoria. È per questo motivo che il metodo steineriano è chiamato anche metodo waldorfiano.

Il punto di forza della pedagogia steineriana è una profonda conoscenza del bambino e dei suoi bisogni, da cui prende origine un sistema educativo rispettoso delle sue fasi di sviluppo e con un piano di studi che può accompagnare i bambini dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Le fasi evolutive del bambino sono suddivise in settenni:

prima fase, da 0 a 7 anni: viene offerto “un mondo buono da imitare”, con attività basate sull’imitazione e sulla vita in comunità

viene offerto “un mondo buono da imitare”, con attività basate sull’imitazione e sulla vita in comunità seconda fase, da 7 a 14 anni: ai bambini serve “un mondo bello da sperimentare”. In questa fase si rapportano con il mondo, imparando l’educazione dei sentimenti

ai bambini serve “un mondo bello da sperimentare”. In questa fase si rapportano con il mondo, imparando l’educazione dei sentimenti terza fase, da 14 a 21 anni: i ragazzi sperimentano “un mondo vero da conoscere”, fatto anche di contrasti e contraddizioni. Si aspira a libertà e autonomia, a soddisfare la sete di conoscenza e a rispondere alle domande sulla vita e sul mondo.

In ogni fase lo studente viene considerato nella sua interezza: elemento razionale, elemento emotivo-relazionale e elemento corporeo. È poi possibile modulare l’educazione a seconda del temperamento di ogni bambino, mirando al tempo stesso ad armonizzarlo:

temperamento collerico (fuoco)

temperamento flemmatico (acqua)

temperamento sanguinico (aria)

temperamento malinconico (terra).

La modalità di apprendimento si basa più sull’esperienza attiva e sulla comprensione che sulla memorizzazione; i testi scolastici sono quindi usati in maniera marginale, così come le lezioni frontali, mentre viene dato ampio spazio a materie meno tradizionali come arte, musica, teatro, lavoro manuale, euritmia e due lingue straniere fin dalla scuola primaria.

Al tempo stesso, viene eliminato qualsiasi tipo di pre-scolarizzazione: fino ai sette anni si punta su gioco libero, esperienze, passeggiate, canto, attività manuali e così via. Un altro elemento fondamentale del metodo steineriano è la valutazione della maturità scolare per capire se il bambino sia pronto o meno per l’ingresso nella scuola primaria; c’è anche la possibilità di fare “l’anno del re”, ossia di entrare nella scuola primaria una volta compiuti i sette anni.

Differenze tra i due metodi educativi

Pur condividendo una visione della scuola centrata sul rispetto del bambino e dei suoi tempi di crescita, il metodo Montessori e il metodo Steiner si distinguono per impostazione pedagogica, finalità e organizzazione dell’apprendimento.

Il metodo Montessori parte da un approccio scientifico e osservativo: l’obiettivo è favorire l’autonomia e l’autoeducazione attraverso un ambiente strutturato, materiali specifici e la libertà di scelta, permettendo al bambino di costruire attivamente le proprie competenze, anche accademiche, fin dalla prima infanzia.

Il metodo Steineriano, invece, si fonda su una visione più simbolica e umanistica dello sviluppo, legata all’antroposofia, e privilegia un’educazione globale che armonizzi pensiero, emozioni e volontà. Qui l’apprendimento segue precise fasi evolutive, con un forte rispetto dei ritmi naturali: l’insegnamento formale viene introdotto gradualmente, mentre grande spazio è riservato all’esperienza, all’arte, al movimento e alla relazione.

Le principali differenze tra metodo Montessori e metodo Steiner possono essere riassunte così:

visione pedagogica: il metodo Montessori si fonda su un approccio scientifico e osservativo, mentre il metodo Steiner nasce da una visione antroposofica e umanistica dello sviluppo umano

il metodo Montessori si fonda su un approccio scientifico e osservativo, mentre il metodo Steiner nasce da una visione antroposofica e umanistica dello sviluppo umano obiettivo educativo: Montessori mira principalmente allo sviluppo dell’autonomia, dell’autodisciplina e dell’autoeducazione; la pedagogia steineriana punta all’educazione armonica di pensiero, sentimento e volontà

Montessori mira principalmente allo sviluppo dell’autonomia, dell’autodisciplina e dell’autoeducazione; la pedagogia steineriana punta all’educazione armonica di pensiero, sentimento e volontà struttura dell’apprendimento: nelle scuole Montessori l’apprendimento è auto-diretto e individualizzato; nelle scuole Steiner segue fasi evolutive precise legate all’età e allo sviluppo del bambino

nelle scuole Montessori l’apprendimento è auto-diretto e individualizzato; nelle scuole Steiner segue fasi evolutive precise legate all’età e allo sviluppo del bambino ruolo dell’insegnante: nel metodo Montessori l’insegnante è una guida che osserva e interviene solo quando necessario; nel metodo Steiner l’insegnante ha un ruolo più centrale e accompagna la classe nel tempo, spesso per più anni consecutivi

nel metodo Montessori l’insegnante è una guida che osserva e interviene solo quando necessario; nel metodo Steiner l’insegnante ha un ruolo più centrale e accompagna la classe nel tempo, spesso per più anni consecutivi ambiente scolastico: l’ambiente montessoriano è ordinato, essenziale e progettato per favorire l’autonomia individuale; quello steineriano è caldo, accogliente e ricco di materiali naturali, pensato per stimolare immaginazione e senso estetico

l’ambiente montessoriano è ordinato, essenziale e progettato per favorire l’autonomia individuale; quello steineriano è caldo, accogliente e ricco di materiali naturali, pensato per stimolare immaginazione e senso estetico materiali didattici: Montessori utilizza materiali strutturati e autocorrettivi; la pedagogia steineriana privilegia materiali semplici e naturali e un uso più limitato di strumenti didattici standardizzati

Montessori utilizza materiali strutturati e autocorrettivi; la pedagogia steineriana privilegia materiali semplici e naturali e un uso più limitato di strumenti didattici standardizzati introduzione delle competenze accademiche: nel metodo Montessori lettura, scrittura e matematica vengono introdotte precocemente, rispettando i tempi individuali; nel metodo Steiner l’insegnamento formale è posticipato per favorire una maturazione globale

nel metodo Montessori lettura, scrittura e matematica vengono introdotte precocemente, rispettando i tempi individuali; nel metodo Steiner l’insegnamento formale è posticipato per favorire una maturazione globale importanza dell’arte e del corpo: nel metodo Steiner arte, musica, teatro, movimento ed euritmia sono centrali nel curriculum; nelle scuole Montessori queste attività sono presenti ma meno strutturanti rispetto all’impianto complessivo

nel metodo Steiner arte, musica, teatro, movimento ed euritmia sono centrali nel curriculum; nelle scuole Montessori queste attività sono presenti ma meno strutturanti rispetto all’impianto complessivo organizzazione della classe: le classi Montessori sono spesso eterogenee per età e favoriscono il lavoro autonomo; nelle scuole Steiner il gruppo classe è stabile e il senso di comunità ha un ruolo fondamentale.

Quale scuola scegliere per infanzia e primaria

Scegliere la scuola per il proprio bambino è una decisione importante che dipende da molti fattori, tra cui stile di apprendimento, ritmi individuali, valori educativi della famiglia e aspettative per il futuro. Non esiste un metodo migliore in assoluto: esistono approcci differenti, ciascuno con i propri punti di forza, che possono rispondere in modo diverso ai bisogni di ogni bambino. I genitori possono orientarsi anche visitando le scuole, parlando con gli educatori e osservando l’ambiente e le dinamiche di classe.

Se si è interessati ad un approccio centrato sull’autonomia, sulla libertà di scelta e sull’apprendimento auto-diretto fin dalla prima infanzia, il metodo Montessori può essere in linea con queste esigenze. Per approfondire le possibilità scolastiche in Italia è possibile consultare l’elenco delle scuole Montessori che raccoglie istituti per l’infanzia e la primaria.

Per le famiglie attratte da un percorso in cui ritmi di sviluppo, esperienza artistica e relazione emotiva hanno un ruolo centrale, il metodo Steiner-Waldorf può offrire un ambiente educativo dove il bambino cresce attraverso attività creative, manuali e comunitarie, in un contesto che valorizza la gradualità e l’armonia tra pensiero, sentimento e azione.

Bisogna sempre tenere presente che ogni bambino è unico e ciò che funziona bene per uno potrebbe non essere ideale per un altro. Lasciare spazio all’osservazione e al confronto con gli insegnanti può aiutare i genitori a fare una scelta più serena e consapevole.

In copertina foto di Ksenia Chernaya da Pexels

