Ponti 2025 e scuola chiusa: tutte le vacanze da fare con i bambini

Il 2025 sarà ricco di ponti e di occasioni in cui la scuola sarà chiusa: questo significa vacanze da trascorrere con la famiglia! Subito dopo le feste di inizio anno ci sarà un breve periodo di pausa in occasione del Carnevale; in questo caso le date precise variano da regione a regione nel periodo che va dall’1 all’8 marzo 2025.

Si passa poi alle vacanze di Pasqua che, salvo alcune eccezioni, andranno dal 17 al 22 aprile 2025 per la maggior parte delle regioni. I ponti del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno, infine, offriranno ulteriori opportunità di svago e di riposo, sempre con possibili variazioni regionali.

Dopo la pausa estiva, si starà a casa da scuola in occasione di Ognissanti (1 novembre), dell’Immacolata (8 dicembre) e di nuovo per le vacanze natalizie. Ai ponti e alle vacanze programmate a livello nazionale e regionale, si aggiungeranno poi le giornate in cui le scuole potrebbero rimanere chiuse per ragioni elettorali, feste patronali, scioperi o maltempo.

Le festività nazionali per il 2025

Ci sono date in cui si fermano tutte le scuole d’Italia. Si tratta di:

Capodanno: mercoledì 1 gennaio

Epifania: lunedì 6 gennaio

Pasqua: domenica 20 aprile

Pasquetta: lunedì 21 aprile

Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile

Festa dei Lavoratori: giovedì 1 maggio

Festa della Repubblica: lunedì 2 giugno

Ferragosto: venerdì 15 agosto

Ognissanti: sabato 1 novembre

Immacolata: lunedì 8 dicembre

Natale: giovedì 25 dicembre

Santo Stefano: venerdì 26 dicembre

Le chiusure regionali

Oltre alle feste nazionali, alcune regioni prevedono la chiusure delle scuole anche in altri giorni:

Abruzzo: sabato 26 aprile per la Festa della Liberazione;

sabato 26 aprile per la Festa della Liberazione; Basilicata: lunedì 3 e martedì 4 marzo per Carnevale, sabato 26 aprile;

lunedì 3 e martedì 4 marzo per Carnevale, sabato 26 aprile; Calabria: sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio per la Festa dei Lavoratori;

sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio per la Festa dei Lavoratori; Campania: lunedì 3 e martedì 4 marzo, sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

lunedì 3 e martedì 4 marzo, sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Friuli Venezia Giulia: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, sabato 26 aprile;

da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, sabato 26 aprile; Liguria: venerdì 2 e sabato 3 maggio;

venerdì 2 e sabato 3 maggio; Lombardia: venerdì 7 marzo;

venerdì 7 marzo; Marche: sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Molise: sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Piemonte: da sabato 1 a martedì 4 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

da sabato 1 a martedì 4 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Puglia: sabato 26 aprile;

sabato 26 aprile; Sardegna: lunedì 28 aprile per la festa della Sardegna, lunedì 3 e martedì 4 marzo;

lunedì 28 aprile per la festa della Sardegna, lunedì 3 e martedì 4 marzo; Trentino: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Valle d’Aosta: sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Veneto : da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio, sabato 26 aprile;

: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio, sabato 26 aprile; Umbria: sabato 26 aprile.

Le principali feste patronali

In Italia ci sono poi molte feste patronali, che variano da città a città e durante le quali le scuole rimangono chiuse. Tra le principali possiamo trovare:

3-5 febbraio: Sant’Agata a Catania

25 aprile: San Marco a Venezia

13 giugno: Sant’Antonio a Padova

24 giugno: San Giovanni Battista a Firenze

29 giugno: Santi Pietro e Paolo a Roma

3 settembre: Santa Rosa a Viterbo

19 settembre: San Gennaro a Napoli

6 dicembre: San Nicola a Bari

7 dicembre: Sant’Ambrogio a Milano

Ponti 2025 e scuole chiuse regione per regione

Il calendario della chiusura delle scuole può variare leggermente da regione a regione. Ecco cosa sapere.

Abruzzo

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Basilicata

3 e 4 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Calabria

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Campania

3 e 4 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Emilia Romagna

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Friuli Venezia Giulia

3, 4 e 5 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Lazio

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Liguria

Vacanze di Pasqua dal 17 al 21 aprile;

25 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Lombardia

7 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

1 maggio;

2 giugno

Marche

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Molise

3, 4 e 5 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Piemonte

1, 2, 3 e 4 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Puglia

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Sardegna

3 e 4 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

28 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Sicilia

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Toscana

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Umbria

Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile;

25 e 26 aprile;

1 maggio;

2 giugno.

Valle d’Aosta

Vacanze di Pasqua dal 17 al 21 aprile;

25 e 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Veneto

3, 4 e 5 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 21 aprile;

25 e 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

Bolzano

Dall’1 al 9 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 17 al 21 aprile;

25 e 26 aprile;

1 e 2 maggio;

2 giugno;

9 giugno.

Trento

3, 4 e 5 marzo;

Vacanze di Pasqua dal 18 al 26 aprile;

1, 2 e 3 maggio;

2 giugno.

In copertina foto di Mihail_fotodeti da Pixabay

