I problemi di matematica non richiedono soltanto di saper eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Per trovare la soluzione è necessario soprattutto comprendere il testo, riconoscere le informazioni importanti e capire che cosa viene richiesto.

Quando un bambino si blocca davanti a una consegna, spesso la difficoltà non riguarda il calcolo, ma l’interpretazione del problema. Attraverso un metodo semplice, fatto di lettura attenta, ragionamento e piccoli passaggi, è possibile affrontare gli esercizi senza ansia e sviluppare maggiore autonomia.

Da dove iniziare

Per molti bambini, affrontare un problema di matematica significa trovarsi davanti a un testo che sembra difficile da decifrare. Ci sono numeri, parole, informazioni diverse e una domanda finale alla quale bisogna rispondere. La prima reazione può essere quella di cercare subito un’operazione da eseguire, nella speranza di arrivare rapidamente al risultato. Il primo passo, invece, è fermarsi e leggere.

Un problema non è una semplice operazione accompagnata da qualche frase. È una piccola situazione da comprendere, nella quale ogni informazione ha un significato preciso. Per questo motivo, prima ancora di prendere la matita e fare i calcoli, è importante che il bambino riesca a immaginare ciò che sta accadendo.

Può essere utile leggere la consegna una prima volta senza preoccuparsi dei numeri. L’obiettivo è capire la situazione generale: chi sono i protagonisti? Che cosa possiedono? Che cosa succede? Si stanno aggiungendo degli oggetti, vengono tolti oppure si devono distribuire?

Una seconda lettura permette di concentrarsi sui dettagli. La comprensione del testo viene prima del calcolo, perché un’operazione eseguita correttamente non porta alla soluzione giusta se il problema è stato interpretato male.

Anche la lettura ad alta voce può essere un valido aiuto. Sentire le parole, fare una pausa tra una frase e l’altra e ripetere il testo con parole proprie permette di individuare eventuali passaggi poco chiari.

È importante evitare di trasmettere fretta. Se il bambino impiega più tempo per capire la consegna, non significa necessariamente che abbia difficoltà con la matematica. Potrebbe semplicemente aver bisogno di allenare la lettura e il ragionamento.

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Come procedere

Dopo aver compreso la situazione descritta, arriva il momento di organizzare le informazioni. È proprio in questa fase che molti bambini iniziano a sentirsi più sicuri, perché il problema smette di apparire come un unico blocco difficile e viene suddiviso in passaggi più piccoli.

Come per la comprensione delle letture, bisogna suddividere la consegna in varie fasi:

leggere il testo con attenzione

immaginare la situazione, anche con un disegno o uno schema

individuare la domanda e analizzare i dati necessari

riflettere, scegliere l’operazione adatta e calcolare

infine, controllare la correttezza dei calcoli: se sì, il lavoro è completo; se no, ripetere il passaggio precedente.

Un primo accorgimento consiste nell’individuare i dati presenti nel testo. I dati sono le informazioni che possono servire per rispondere alla domanda: quantità, prezzi, oggetti, persone, distanze oppure altre misure.

Non tutti i numeri, però, devono essere utilizzati automaticamente. Alcuni problemi contengono informazioni che non servono direttamente al calcolo. È quindi importante capire il significato di ciascun dato, anziché limitarsi a copiarlo.

Successivamente bisogna individuare la domanda. Che cosa bisogna scoprire? La quantità totale? Quanti oggetti rimangono? La differenza tra due numeri? Il numero di elementi che spettano a ciascuna persona?

A questo punto si può ragionare sull’operazione più adatta.

Esempio

Luca ha 12 figurine e il suo amico gliene regala altre 5. Quante figurine ha adesso?

Dati utili: 12 figurine iniziali + 5 figurine ricevute in regalo

12 figurine iniziali + 5 figurine ricevute in regalo Domanda: quante figurine ha in totale dopo il regalo?

quante figurine ha in totale dopo il regalo? Ragionamento e calcolo: le figurine aumentano, quindi si fa un’addizione: 12 + 5 = 17

le figurine aumentano, quindi si fa un’addizione: 12 + 5 = 17 Risposta completa: Luca adesso ha 17 figurine.

Questo esempio mostra perché è importante comprendere la situazione prima di scegliere l’operazione. Non basta riconoscere la presenza di due numeri: bisogna capire che relazione esiste tra le quantità.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la risposta finale. Il risultato numerico deve essere accompagnato da una frase che risponda chiaramente alla domanda. Scrivere soltanto 17 non è sufficiente: è necessario spiegare che cosa rappresenta quel numero.

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La domanda nascosta

Uno degli ostacoli più interessanti nei problemi di matematica riguarda la cosiddetta domanda nascosta. Si tratta di un passaggio intermedio che non viene sempre espresso direttamente nel testo, ma che è necessario comprendere per arrivare alla soluzione.

Questo accade soprattutto nei problemi con più operazioni, nei quali non è possibile rispondere alla domanda finale utilizzando immediatamente tutti i dati disponibili.

Esempio

Un treno è formato da 10 vagoni. In ogni vagone ci sono 60 posti a sedere. Quanti posti restano liberi se i passeggeri sono 485?

Domanda nascosta: prima di sapere quanti posti restano liberi, bisogna chiedersi: quanti posti ci sono in tutto sul treno?

prima di sapere quanti posti restano liberi, bisogna chiedersi: Primo calcolo (posti totali): 60 posti × 10 vagoni = 600 posti

60 posti × 10 vagoni = 600 posti Secondo calcolo (posti liberi): 600 posti totali − 485 passeggeri = 115 posti liberi

600 posti totali − 485 passeggeri = Risposta completa: Sul treno restano liberi 115 posti

Questo esempio permette di comprendere un concetto fondamentale: alcuni problemi richiedono di rispondere prima a una domanda intermedia e soltanto dopo a quella finale.

Per aiutare i bambini a riconoscere questo meccanismo, può essere utile chiedere: «Che cosa bisogna sapere prima di poter rispondere?».

È una domanda semplice, ma molto efficace, perché sposta l’attenzione dal calcolo al ragionamento.

Anche rappresentare la situazione con un piccolo disegno può fare la differenza. La rappresentazione visiva rende più comprensibile il collegamento tra le diverse operazioni.

La domanda nascosta non deve essere vissuta come una complicazione aggiuntiva. È, piuttosto, un passaggio logico che aiuta a costruire la soluzione.

Problemi più complessi (IV e V scuola primaria)

Una volta apprese le basi, cioè capire come leggere un problema e individuare i dati e la domanda nascosta, si può procedere con problemi di matematica più difficili, che richiedono un ragionamento maggiore e diverse operazioni.

Esempio

Una scuola organizza una gita a Roma per 48 bambini e 4 insegnanti. Il costo del pullman è di 520 euro, mentre il biglietto d’ingresso al museo costa 6 euro per ogni bambino. Gli insegnanti entrano gratuitamente. Quanto spenderà complessivamente la scuola per la gita?

Dati utili: 48 bambini, 520 euro per il pullman, 6 euro a biglietto per i bambini

48 bambini, 520 euro per il pullman, 6 euro a biglietto per i bambini Dato che non serve al calcolo: 4 insegnanti (entrano gratis, quindi non modificano la spesa dei biglietti)

4 insegnanti (entrano gratis, quindi non modificano la spesa dei biglietti) Domanda nascosta: Quanto costano in totale i biglietti per tutti i bambini?

Quanto costano in totale i biglietti per tutti i bambini? Passaggi: Costo dei biglietti: 48 bambini × 6 euro = 288 euro Spesa complessiva: 288 euro (biglietti) + 520 euro (pullman) = 808 euro

Risposta completa: la scuola spenderà complessivamente 808 euro per organizzare la gita a Roma.

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Come arrivare alla soluzione senza stress

La difficoltà nei problemi di matematica non è sempre legata alle capacità del bambino. In molti casi entrano in gioco anche l’insicurezza, la paura di sbagliare e la convinzione di dover trovare immediatamente la risposta.

Quando un esercizio sembra troppo complicato, il bambino può bloccarsi ancora prima di iniziare. La fretta di concludere, inoltre, rischia di aumentare gli errori e rendere l’attività ancora più frustrante.

Per questo motivo è importante creare un clima sereno, nel quale sbagliare rappresenti una parte normale del processo di apprendimento.

Un errore non deve essere considerato un fallimento, ma un’occasione per capire quale passaggio non è stato compreso. Se il risultato è sbagliato, può essere utile tornare alla consegna e verificare se sono stati individuati correttamente i dati, se la domanda è stata interpretata nel modo giusto oppure se è stata scelta un’operazione non adatta.

Anche il linguaggio utilizzato dagli adulti ha un ruolo importante. Espressioni come «È facilissimo» o «Dovresti saperlo già» possono aumentare il senso di inadeguatezza.

È preferibile valorizzare il ragionamento, riconoscendo i progressi compiuti anche quando la soluzione non è ancora corretta.

Un’altra strategia efficace consiste nel proporre problemi di matematica legati alla vita quotidiana. Fare la spesa, dividere una merenda tra amici, calcolare quanti giorni mancano a un evento oppure organizzare alcuni oggetti sono situazioni che permettono di avvicinare i concetti matematici alla realtà.

In questo modo i numeri non rimangono elementi astratti, ma diventano strumenti utili per comprendere ciò che accade intorno.

È importante anche rispettare i tempi individuali. Alcuni bambini riescono a individuare rapidamente le informazioni, mentre altri hanno bisogno di rileggere più volte la consegna o di rappresentare graficamente la situazione. Non esiste un’unica velocità corretta per arrivare alla soluzione.

Con l’esercizio costante, il metodo diventa progressivamente più familiare. Il bambino impara a riconoscere le informazioni, distinguere i dati importanti, individuare eventuali passaggi intermedi e scegliere le operazioni con maggiore consapevolezza.

L’obiettivo non è risolvere tanti problemi nel minor tempo possibile, ma imparare a ragionare con sicurezza.

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In breve Non sono i calcoli ma il ragionamento che consente la corretta comprensione del testo della consegna. Con attenzione ed esercizio, attraverso esempi pratici e semplici strategie, sarà sempre più semplice risolvere i problemi di matematica, consentendo al bambino di sviluppare autonomia, ragionamento logico e fiducia nelle proprie capacità.

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