Prove Invalsi: cosa sono, come prepararsi

Francesca La Rana A cura di Francesca La Rana Pubblicato il 08/04/2026 Aggiornato il 08/04/2026

Somministrate ogni anno agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono basate su standard internazionali e costituiscono uno strumento fondamentale per il monitoraggio della salute del sistema d’istruzione.

prove invalsi a scuola

Ogni anno gli studenti di diverse classi della scuola primaria e secondaria devono affrontare delle sfide importanti: le prove Invalsi.

A differenza delle verifiche che somministrano le docenti nel corso dell’anno, le prove Invalsi sono uguali per tutti gli studenti dello stesso grado scolastico su tutto il territorio nazionale. Servono a misurare i livelli di apprendimento in tre aree chiave: italiano, matematica e inglese.

I risultati dei test sono necessari per comprendere il livello di istruzione scolastica in tutta l’Italia: si registrano, dunque, dati statistici utili a scuole e Ministero dell’Istruzione per migliorare l’offerta formativa.

A cosa servono le prove Invalsi

L’obiettivo primario è il miglioramento del sistema scolastico. Attraverso la raccolta di dati anonimi e aggregati, l’Istituto Invalsi può identificare quali aree geografiche o tipologie di scuole presentano maggiori criticità o eccellenze.

Per le singole istituzioni scolastiche, i risultati rappresentano un potente strumento di autovalutazione. I docenti possono confrontare i livelli di competenza dei propri studenti con le medie regionali e nazionali, rivedendo, di conseguenza, la programmazione didattica.

Come funzionano

Il meccanismo delle prove varia a seconda del grado di istruzione. Per la scuola primaria (seconda e quinta elementare), i test sono ancora cartacei.

Dalla scuola secondaria di primo grado (terza media) alla secondaria di secondo grado (secondo e quinto superiore), si utilizza la modalità CBT.

Le prove CBT si svolgono all’interno di una “finestra temporale” definita dal Ministero, durante la quale le classi accedono ai laboratori informatici.

Un aspetto fondamentale del funzionamento attuale è il carattere adattivo di alcuni test (in particolare per la terza media): il sistema è in grado di proporre domande di difficoltà variabile in base alle risposte fornite dall’alunno, permettendo una misurazione più precisa delle competenze effettive.

Materie

Le aree d’indagine sono italiano (comprensione del testo e grammatica), matematica (problem solving e logica) e inglese (comprensione scritta e orale), calibrate secondo i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

1) Italiano

La prova di Italiano è strutturata per verificare la capacità di comprensione del testo e la padronanza delle strutture grammaticali.

Gli studenti devono analizzare testi narrativi, espositivi o argomentativi, rispondendo a quesiti che richiedono di individuare informazioni esplicite, fare inferenze complesse e interpretare il significato globale dello scritto. La sezione di riflessione sulla lingua si focalizza invece su ortografia, morfologia, sintassi e lessico, valutando la consapevolezza linguistica dell’alunno.

2) Matematica

Il test di Matematica non richiede semplici calcoli, ma la risoluzione di problemi basati su situazioni quotidiane. Le domande sono suddivise in quattro ambiti principali:

  1. numeri
  2. spazio e figure
  3. relazioni e funzioni
  4. dati e previsioni.

L’obiettivo è valutare se lo studente possiede gli strumenti logici per interpretare grafici, gestire variabili e applicare teoremi geometrici. È fondamentale la capacità di argomentare il procedimento scelto, dimostrando una reale comprensione dei concetti matematici.

3) Inglese

Introdotta più recentemente, la prova di Inglese valuta le competenze ricettive degli studenti in conformità con il QCER.

Si divide in due parti:

  1. Reading (comprensione della lettura)
  2. Listening (comprensione dell’ascolto).

Per la terza media, il livello richiesto è l’A2, mentre per l’ultimo anno delle superiori si punta al B2.

Gli studenti ascoltano brani audio o leggono brevi testi, rispondendo poi a quesiti a scelta multipla o a completamento, dimostrando di saper estrapolare informazioni da messaggi in lingua originale.

Invalsi e DSA: tutte le indicazioni

Le prove Invalsi prevedono tutele specifiche per gli studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), garantendo pari opportunità nel percorso di valutazione.

Secondo la normativa vigente e le indicazioni dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), l’adozione di misure personalizzate è strettamente vincolata a quanto riportato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Per le prove di Italiano e Matematica, gli alunni possono avvalersi di strumenti compensativi, quali:

  • Sintetizzatore vocale (text-to-speech) per la lettura dei quesiti
  • Tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti extra per sessione)
  • Strumenti analogici come calcolatrici, tabelle e formulari, purché usati abitualmente in classe

La prova di Inglese prevede l’esonero totale o la dispensa dalla sezione scritta e ascolto, se previsto dal PDP. In tali casi, pur partecipando alle altre prove, lo studente non riceverà la certificazione dei livelli di competenza in lingua straniera da parte di Invalsi, che resterà di competenza della scuola.

È fondamentale che il Consiglio di classe documenti correttamente tali necessità per assicurare uno svolgimento sereno e inclusivo delle rilevazioni nazionali.

Approfondimento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento

BES 

Le prove Invalsi sono progettate per essere inclusive, garantendo l’accesso anche agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).

In base al PEI (Piano Educativo Individualizzato), gli studenti con disabilità possono utilizzare misure compensative, come tempi aggiuntivi e sintesi vocale, o essere dispensati da alcune prove. Per gli altri BES, la scuola può decidere l’uso di strumenti abituali. 

Esercitazioni

La preparazione alle prove Invalsi non deve essere vissuta come uno studio extra, ma come un consolidamento delle competenze acquisite durante l’anno.

Tuttavia, la familiarità con la tipologia di quesiti e con l’interfaccia informatica può fare la differenza nel ridurre l’ansia e ottimizzare i tempi.

Il punto di riferimento imprescindibile è il portale Invalsiopen, dove è possibile trovare:

  1. Esempi di prove (Guest e Demo): piattaforme simulate dove gli studenti possono interagire con i software reali utilizzati durante le prove ufficiali
  2. Archivio prove anni precedenti: consultare i test del passato è utile per capire la struttura ricorrente delle domande e i criteri di correzione
  3. Griglie di correzione: destinate a docenti e studenti più autonomi, permettono di capire il motivo di una risposta corretta rispetto a una errata.

Consigli pratici per lo studente

Per affrontare i test con successo, è consigliabile adottare alcune strategie metodologiche.

  • Gestione del tempo: durante le esercitazioni, cronometrare le sessioni per imparare a non soffermarsi troppo su un singolo quesito ostico
  • Lettura critica: in italiano, leggere prima le domande e poi il testo può aiutare a focalizzare l’attenzione sulle informazioni necessarie
  • Uso della calcolatrice e del foglio di brutta: in matematica (dove consentito), è essenziale riportare i passaggi logici per evitare errori di distrazione
  • Ascolto attivo: per l’inglese, abituarsi all’ascolto di podcast o video in lingua aiuta a migliorare la comprensione dei diversi accenti proposti nei test di Listening.
 
 
 

In breve

Le prove Invalsi rappresentano un potente mezzo di valutazione che, in modo anonimo, registra il livello di istruzione scolastica in diversi istituti di ordine e grado in Italia. Il fine è quello di migliorare l’offerta formativa.

 

Fonti / Bibliografia

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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