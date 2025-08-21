Zaini scuola primaria: i più belli tra cui scegliere

La scelta in termini di zaini per la scuola primaria è davvero molto ampia. I genitori e i bambini possono sbizzarrirsi individuando lo zaino per la scuola elementare migliore tra un’infinità di modelli diversi, a seconda del gusto personale e delle esigenze.

In linea generale, gli zaini per la scuola elementare devono essere prima di tutto comodi e funzionali. Lo zaino ideale è capiente e robusto ma leggero, non ingombrante. Tra le caratteristiche da ricercare ci sono lo schienale regolabile e gli spallaci imbottiti, a loro volta regolabili. I modelli con chiusura a patella sono i più adatti ai primissimi anni di scuola elementare, mentre gli zaini per la scuola primaria con zip sono consigliati ai bambini più grandi.

Un altro modello molto venduto è lo zaino trolley, da scegliere quando il carico si fa importante per non gravare sulla schiena.

Quanto deve essere grande lo zaino

Specialmente quando si sta per acquistare il primo zaino per la scuola primaria, quindi per bambini molto piccoli, è fondamentale valutarne con attenzione le dimensioni. Gli zaini per la scuola primaria solitamente hanno una capacità di circa 20/30 litri e uno spessore compreso tra 10 e 22 cm. L’altezza è di circa 43 cm, mentre la larghezza di 30 cm.

Lo zaino dovrebbe poi essere leggero, anche quando è vuoto. I bambini della scuola primaria possono portare sulla schiena un peso di 2,5 kg nei loro primi anni di studi, carico che può arrivare a un massimo di 5 kg negli anni a seguire. I genitori, in ogni caso, dovrebbero sempre tenere presente la costituzione e la struttura del bambino in fase di acquisto.

Zaini scuola primaria per bambina

Gli zaini per bambini al giorno d’oggi sono spesso caratterizzati da stampe e colori unisex, ma per praticità abbiamo pensato di darvi comunque qualche suggerimento specifico partendo dagli zaini scuola elementare bambina.

Tra i più belli ci sono quelli realizzati da Seven per Disney, ispirati ai personaggi più amati dei film d’animazione come gli adorabili Lilo & Stitch. Il modello di seguito è sdoppiabile, con una tasca ampia sulla pattina, nastri e zip in contrasto e una tasca laterale in rete porta borraccia.

Seven per Disney, Zaino Sdoppiabile Big Lilo & Stitch. Prezzo: 64,90€ presso i rivenditori autorizzati

Un altro modello della nuova collezione è quello di Seven per Disney e Pixar dedicato a Inside Out 2. Ha una tasca frontale e una tasca laterale porta borraccia in rete. Le zip sono colorate e tra le stampe digitali su PVC lucido si distingue anche un indicatore di emozioni sul pannello frontale.

Seven per Disney e Pixar, Zaino Sdoppiabile Big Inside Out 2. Prezzo: 47,40€

Restando in casa Disney sono tantissime le proposte tra cui potersi destreggiare, come per esempio lo zaino Principesse Disney dedicato alle iconiche protagoniste dei cartoni. Le pratiche zip e le tasche portaoggetti con retina laterali lo rendono il modello ideale per affrontare i primi giorni di scuola.

Disney, Zaino Principesse Disney. Prezzo: 21,99€

Vantano buone recensioni anche gli zaini Ergobag. Gli zaini del brand presentano una struttura solida e robusta e sono ergonomici, come il modello di seguito declinato in un acceso punto di fucsia.

Ergobag, Backpack bambina (pack da 2). Prezzo: 123,90€ in offerta

Come anticipato, gli zaini per la scuola primaria dovrebbero avere spallacci bene imbottiti per risultare comodi. La struttura di sostegno deve essere rinforzata principalmente in corrispondenza di spalle e dorso, per attutire peso e urti. Anche la scelta del materiale è importante: i tessuti traspiranti e impermeabili, antigraffio e antimacchia, sono i migliori in assoluto e i più facili da lavare.

Fandare, Zainetto scuola primaria. Prezzo: 33,99€

Gli zaini estensibili sono i più pratici e sono l’ideale se si ha intenzione di acquistare uno zaino che possa essere utilizzato per più anni di seguito. Generalmente duplicano o triplicano la loro capienza tramite zip laterali e sono dotati anche di ulteriori tasche. Su Amazon se ne trovano tantissimi, dedicati a icone dei cartoni Disney come Minnie e altri personaggi fantastici.

Seven, Zaino Doppio Scomparto MINNIE M IS FOR MOUSE. Prezzo: 37,90€

SJ Gang, Zaino Big Animali Fantasy Colorato. Prezzo: 56,00€ in offerta

Seven propone zaini bambina utilizzabili anche per le scuole medie, caratterizzati da stampe grafiche come graffiti, pattern geometrici e motivi camouflage che possono andar bene anche per gli anni successivi. Meglio scegliere, soprattutto in questo caso, dei modelli estensibili e capienti.

Seven, Zaino New Fit. Prezzo: 59,40€

Zaini scuola primaria per bambino

Passiamo agli zaini per la scuola elementare da bambino. Le caratteristiche da ricercare, ovviamente, sono le stesse: spazi centrali molto ampi per organizzare il materiale scolastico, tasche frontali capienti e spallacci imbottiti.

Super Mario, Zaino scolastico. Prezzo: 40,00€

Tra le stampe più apprezzate dai bambini ci sono quelle che vedono protagonisti personaggi dei videogiochi, dei cartoni animati e dei fumetti: da Super Mario e Sonic a Spider-Man, fino ai dinosauri di Jurassic World, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Seven, Zaino estensibile Spider-Man. Prezzo: 55,00€ in offerta

Sonic, Zaino Scuola Elementare. Prezzo: 22,99€

Jurassic World, Zaino bambino Dinosauri. Prezzo: 20,99€

Su Amazon si trovano a ottimi prezzi zaini per la scuola primaria firmati Marvel, da sfruttare sia nei primi anni di studi che, eventualmente, più avanti. Comodo e leggero, questo zainetto è dotato di uno scomparto principale con cerniera, una tasca frontale e una tasca laterale in rete.

Marvel, Zaino scuola primaria bambino Avengers. Prezzo: 26,49€

Al cinema in questi ultimi anni ha riscosso grande successo il film Deadpool & Wolverine. Proprio a Deadpool, il Mercenario Chiacchierone interpretato sul grande schermo da Ryan Reynolds, si ispira questo zaino che farà felici tutti i suoi fan.

Marvel, Zaino Bambini Deadpool. Prezzo: 25,49€

I papà e le mamme che stravedono per Star Wars e che stanno educando i loro bimbi alla saga non potranno resistere. Comodo e pratico, lo zaino ispirato alla serie The Mandalorian è uno dei più gettonati su Amazon ed è adatto sia agli ultimi anni di primaria che alle scuole medie.

Disney, The Mandalorian Cartella Scuola – Zaino Scuola Elementare Bambino. Prezzo: 24,49€

Non è detto che i bambini vogliano utilizzare lo stesso zaino per l’intero ciclo di scuola primaria, ma scegliendo accuratamente motivi e stampe è possibile assicurare allo zaino una sopravvivenza maggiore. Seven e Invicta restano i marchi più venduti.

Seven, Urban Rock Zaino Estensibile. Prezzo: 67,83€

Invicta, Zaino Scuola Pixel Camo Blue. Prezzo: 67,84€

Zaino trolley: sì o no?

Al classico zaino si affianca un altro modello, molto dibattuto tra i genitori, ovvero lo zaino trolley. Sceglierne uno per la scuola primaria comporta sia vantaggi che svantaggi. Risulta sicuramente pratico quando il carico si fa più importante, ma in particolar modo per i bambini molto piccoli potrebbe rivelarsi addirittura d’intralcio.

Questo modello di zaino è per alcuni versi poco funzionale, ecco alcuni svantaggi che abbiamo trovato:

ruote del trolley che raccolgono sporcizia lungo la strada e sui marciapiedi (portandola quindi in casa);

non sempre può essere lavato in lavatrice;

poco funzionale da trasportare se il bambino deve salire o scendere le scale.

Tra i vantaggi c’è il fatto che lo zaino può essere anche pieno di libri ma sarà comunque facile da trasportare anche per un bambino di prima elementare, nel percorso casa-scuola. Un buon compromesso è scegliere uno zaino con trolley staccabile, da poter utilizzare sia come trolley che come zaino tradizionale.

Se il modello trolley piace a voi e ai vostri bambini, Seven per Disney e Pixar propone interessanti novità per l’anno scolastico in arrivo. Trolley Jack-3WD Inside Out 2 è un trolley scomponibile con doppio scomparto, tasca frontale, sistema a 3 ruote, barra doppia telescopica con doppio scatto e fondo rigido imbottito. Presenta anche un pratico elastico interno porta borraccia, zip colorate e, come tutti i prodotti della linea, una bellissima stampa digitale su PVC lucido scintillante e un indicatore di emozioni applicato sul pannello frontale.

Seven per Disney e Pixar, Trolley Jack-3WD Inside Out 2. Prezzo: 103,90€

Big Trolley Spider-Man porta la firma di Seven per Marvel ed è un trolley doppio scomparto con tasca frontale, barra telescopica a doppia asta, piedini antiribaltamento, scocca antiurto e ruote da 75mm. Anche questo modello è dotato di elastico interno porta borraccia, tasca frontale stampata su PVC imbottito e sagomato e patch in PVC imbottito sopra la tasca frontale.

Seven per Marvel, Big Trolley Spider-Man. Prezzo: 80,00€

Perletti firma trolley carinissimi ispirati al mondo degli animali, adatti in particolar modo ai primi anni di scuola. Presentano dettagli catarifrangenti che sono molto utili in inverno e durante le giornate di pioggia più uggiose se si fanno tragitti a piedi.

Perletti, Zaino Trolley bambino. Prezzo: 29,99€

Tra i migliori trolley ci sono poi quelli di SJ Gang, linea di Seven pensata appositamente per i più piccoli disponibile anche su Amazon.

SJ Gang, Trolley scuola – SJ Girl Zaino staccabile. Prezzo: 75,00€ in offerta

