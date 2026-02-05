Social vietati ai minori: dopo la Francia, anche la Spagna fissa il limite a 16 anni

Il divieto dei social under 16 in Europa e nel Mondo

Paese Età minima Legge e sanzioni Australia 16 anni Prima nazione al mondo; multe fino a 49,5 milioni di dollari per le piattaforme. Francia 15 anni Legge approvata il 27 gennaio; esclusi servizi educativi e messaggistica privata. Spagna 16 anni Riforma imminente con focus su responsabilità penale dei dirigenti. Portogallo 16 anni Proposta in discussione; possibile accesso dai 13 anni con consenso dei genitori. Danimarca 15 anni Accordo tra governo e opposizione per un’età minima nazionale.

La situazione in Italia: tra educazione e dibattito

Mentre il resto d’Europa accelera, l’Italia resta in una fase di attesa. Attualmente non esiste un divieto legale che impedisca l’uso dei social agli under 16: la soglia rimane fissata a 13 anni, in conformità con il GDPR europeo.

Vietare i social network agli adolescenti è stata una proposta avanzata dal dottor Pellai e dal dottor Novara, che nel 2024 hanno lanciato una petizione per chiedere al Governo italiano di emanare una legge che vieti l’uso dello smartphone prima dei 14 anni di età e il possesso di un profilo social prima dei 16 anni di età.

Nonostante gli sforzi di esperti, esponenti dello spettacolo e della politica, finora il Governo italiano e le autorità hanno preferito puntare sulla responsabilità genitoriale e sull’alfabetizzazione digitale piuttosto che su restrizioni drastiche.

Tuttavia, l’effetto domino innescato da Madrid riaccende prepotentemente il dibattito: l’Italia continuerà sulla via della regolazione graduale o si allineerà alla linea dura dei partner europei?

