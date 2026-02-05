Social vietati ai minori: dopo la Francia, anche la Spagna fissa il limite a 16 anni

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 05/02/2026 Aggiornato il 05/02/2026

Dall'Australia all'Europa, si allarga il fronte del "no" agli under 16: il piano di Pedro Sánchez sfida i giganti del tech con nuovi reati algoritmici e controlli rigorosi sull'età.

divieto social network in spagna

Il giro di vite globale contro l‘accesso indiscriminato dei minori ai social media segna una nuova, importante tappa.

Dopo l’apripista Australia e i recenti annunci di Francia e Portogallo, è la Spagna a scendere in campo con una riforma drastica. Dal palcoscenico del World Governments Summit di Dubai, il premier Pedro Sánchez ha lanciato un monito durissimo: “I social media sono diventati uno stato fallito. Se vogliamo proteggere i nostri figli, dobbiamo riprendere il controllo”.

L’obiettivo principale anche in Spagna è proteggere la salute mentale dei minori e contrastare la diffusione di odio e polarizzazione online, trasformando le piattaforme da “stati falliti” a spazi regolamentati.

Non solo divieti, ma responsabilità legale

La riforma spagnola, che entrerà nel vivo già dalla prossima settimana, non si limita a imporre un limite anagrafico, ma punta a scardinare il modello di business delle Big Tech attraverso cinque pilastri fondamentali:

  1. Responsabilità dei dirigenti: I vertici delle piattaforme saranno legalmente perseguibili per le violazioni commesse sui loro siti
  2. Algoritmi sotto accusa: La manipolazione algoritmica e l’amplificazione di contenuti illegali diventeranno un nuovo reato
  3. Lotta all’odio: Sarà implementato un sistema per tracciare e denunciare come i social alimentino la polarizzazione e la divisione sociale
  4. Soglia dei 16 anni: Il divieto sarà netto. Le piattaforme dovranno implementare barriere tecnologiche reali e funzionanti per la verifica dell’età, superando le attuali e inefficaci “autocertificazioni”
  5. Indagini mirate: Il governo collaborerà con la magistratura per indagare su specifiche violazioni che coinvolgerebbero colossi come TikTok, Instagram e Grok.

Le dichiarazioni di Sánchez non sono passate inosservate oltreoceano. Elon Musk, proprietario di X (e creatore dell’intelligenza artificiale Grok, citata dal premier), ha reagito con estrema durezza, definendo Sánchez un “tiranno” e un “traditore del popolo spagnolo”. Uno scontro che sottolinea la distanza siderale tra la visione libertaria delle piattaforme e la necessità di regolamentazione invocata dai governi europei.

In realtà la decisione di Madrid si inserisce in un contesto internazionale sempre più orientato alla restrizione.

Il divieto dei social under 16 in Europa e nel Mondo

 

PaeseEtà minimaLegge e sanzioni
Australia16 anniPrima nazione al mondo; multe fino a 49,5 milioni di dollari per le piattaforme.
Francia15 anniLegge approvata il 27 gennaio; esclusi servizi educativi e messaggistica privata.
Spagna16 anniRiforma imminente con focus su responsabilità penale dei dirigenti.
Portogallo16 anniProposta in discussione; possibile accesso dai 13 anni con consenso dei genitori.
Danimarca15 anniAccordo tra governo e opposizione per un’età minima nazionale.

 

La situazione in Italia: tra educazione e dibattito

 

Mentre il resto d’Europa accelera, l’Italia resta in una fase di attesa. Attualmente non esiste un divieto legale che impedisca l’uso dei social agli under 16: la soglia rimane fissata a 13 anni, in conformità con il GDPR europeo.

Vietare i social network agli adolescenti è stata una proposta avanzata dal dottor Pellai e dal dottor Novara, che nel 2024 hanno lanciato una petizione per chiedere al Governo italiano di emanare una legge che vieti l’uso dello smartphone prima dei 14 anni di età e il possesso di un profilo social prima dei 16 anni di età.

Qui il nostro approfondimento sul documento presentato al Governo italiano

Nonostante gli sforzi di esperti, esponenti dello spettacolo e della politica, finora il Governo italiano e le autorità hanno preferito puntare sulla responsabilità genitoriale e sull’alfabetizzazione digitale piuttosto che su restrizioni drastiche.

Tuttavia, l’effetto domino innescato da Madrid riaccende prepotentemente il dibattito: l’Italia continuerà sulla via della regolazione graduale o si allineerà alla linea dura dei partner europei?

 
 
 

In breve

La Spagna si unisce a Francia e Australia nel vietare i social ai minori di 16 anni, introducendo una riforma che punisce penalmente i dirigenti delle piattaforme e la manipolazione degli algoritmi. L’obiettivo è sottrarre i giovanissimi a un sistema digitale considerato fuori controllo, garantendo protezione contro l’odio online e la polarizzazione.

 

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Sharenting: in arrivo la proposta di legge che dice stop all’esposizione dei minori sui social

challenge social Challenge social: come proteggere i bambini

adolescenti e tiktok TikTok e adolescenti: come regolarsi e le nuove funzioni proposte dal social

I social aumentano la depressione

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola i tuoi giorni fertili

Calcola le settimane di gravidanza

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Elenco frasi auguri comunione

Elenco frasi auguri compleanno

Elenco frasi auguri cresima

Calcola la data presunta del parto

Le domande della settimana

Inizio gravidanza e raggi X

03/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Marcello Orsi

Nelle primissime fasi della gravidanza, vige la legge del "tutto o nulla" vige anche in radiobiologia.   »

Antibiotico: può causare orticaria a un bimbo di tre anni e mezzo?

02/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Spetta all'allergologo stabilire se la comparsa di un'orticaria dipenda da un'infezione dovuta a un agente infettivo oppure sia una reazione all'antibiotico.   »

Perdite rosa in 7^ settimana: sono da impianto?

02/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le perdite da impianto si manifestano (quando succede) prima della settima settimana di gravidanza.   »

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 