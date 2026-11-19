E se per una volta, invece di comprare una tavoletta di cioccolato, andassimo a scoprire come viene realizzata? E se i bambini potessero vedere con i propri occhi come il latte diventa formaggio, come nasce una caramella o quali passaggi servono per trasformare il grano in pasta?

Le fabbriche e gli stabilimenti che aprono le proprie porte alle famiglie offrono un’occasione speciale per imparare divertendosi. Tra laboratori, visite guidate, macchinari in funzione e degustazioni, i bambini possono entrare dietro le quinte di alcune delle produzioni più amate, scoprendo il lavoro, la creatività e la tradizione che si nascondono dietro i prodotti di tutti i giorni.

1. Perugina: alla scoperta della Casa del Cioccolato

Chi non conosce i celebri Baci Perugina? A Perugia è possibile entrare nel mondo di uno dei marchi di cioccolato più amati d’Italia e scoprire come nascono queste piccole delizie. La Casa del Cioccolato Perugina accoglie grandi e piccini in un percorso che permette di curiosare dietro le quinte della produzione e conoscere la storia dell’azienda, nata nel 1907.

La visita comincia con un video introduttivo e prosegue all’interno del Museo Storico Perugina, dove fotografie, confezioni d’epoca, vecchie pubblicità e curiosità raccontano oltre un secolo di storia del cioccolato. Non manca una sezione dedicata al cacao e alle sue tecniche di lavorazione, con un approfondimento sulla nascita del mitico Bacio Perugina.

È il momento della visita alla fabbrica: attraverso un percorso sopraelevato è possibile osservare dall’alto una parte delle linee produttive e scoprire come vengono realizzati i prodotti Perugina. Il tour si conclude con una degustazione di cioccolato e una tappa al Gift Shop. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, è possibile abbinare alla visita un corso presso la Scuola del Cioccolato, dove mettersi alla prova con le tecniche di lavorazione guidati da esperti cioccolatieri.

Informazioni utili per la visita

Dove : Casa del Cioccolato Perugina, Viale San Sisto 207/C, Perugia.

: Casa del Cioccolato Perugina, Viale San Sisto 207/C, Perugia. Quando : dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Il mercoledì è prevista un’apertura con orario ridotto nei periodi indicati dall’azienda. La domenica e nei giorni festivi la struttura è chiusa.

: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Il mercoledì è prevista un’apertura con orario ridotto nei periodi indicati dall’azienda. La domenica e nei giorni festivi la struttura è chiusa. Prenotazione: obbligatoria, da effettuare online oppure telefonicamente al numero verde 800 800 907.

obbligatoria, da effettuare online oppure telefonicamente al numero verde 800 800 907. Durata : circa un’ora e mezza. La visita è sempre guidata.

: circa un’ora e mezza. La visita è sempre guidata. Prezzi: 12 euro per il biglietto intero; 10 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni; 6 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni; 2 euro dai 3 ai 5 anni. Ingresso gratuito fino a 2 anni. È previsto inoltre un pacchetto famiglia con gratuità per i figli minorenni dal quinto componente dello stesso nucleo familiare.

Un consiglio per i genitori: la visione delle linee produttive dipende dal calendario e dalle esigenze dello stabilimento, quindi non è garantita durante ogni visita

2. Pastiglie Leone: un viaggio nella Fabbrica della Felicità

Caramelle, pastiglie dalle mille forme e colori, gelée alla frutta e cioccolatini: a Collegno, alle porte di Torino, il marchio piemontese Pastiglie Leone ha inaugurato la Fabbrica della Felicità, uno spazio pensato per raccontare la propria storia e svelare i segreti della produzione dolciaria.

Il percorso museale è un’esperienza multisensoriale che accompagna i visitatori alla scoperta degli ingredienti, delle ricette, delle confezioni storiche e delle tecniche di lavorazione che hanno reso celebri le Pastiglie Leone. Tra ambienti colorati, installazioni immersive, profumi e assaggi, grandi e piccoli possono conoscere da vicino un pezzo di storia della tradizione dolciaria italiana.

La visita può trasformarsi anche in un’esperienza pratica: sono infatti disponibili laboratori durante i quali i partecipanti possono realizzare e personalizzare le proprie pastiglie oppure creare una tavoletta di cioccolato da portare a casa.

Per chi desidera scoprire ancora più da vicino il lavoro dei cioccolatieri e dei pasticceri c’è anche la visita guidata Premium, che permette di accedere ai reparti produttivi attivi e osservare le lavorazioni dal vivo.

Informazioni utili per la visita

Dove : La Fabbrica della Felicità, Via Italia 48, Collegno (TO).

: La Fabbrica della Felicità, Via Italia 48, Collegno (TO). Quando : il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30.

: il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30. Visita libera: dura circa 60 minuti, comprende gli assaggi lungo il percorso e costa 20 euro a persona. Sono previste riduzioni: 13 euro per i visitatori dai 6 ai 26 anni, 17 euro per gli over 65 e le convenzioni; ingresso gratuito per i bambini da 0 a 5 anni.

dura circa 60 minuti, comprende gli assaggi lungo il percorso e costa 20 euro a persona. Sono previste riduzioni: 13 euro per i visitatori dai 6 ai 26 anni, 17 euro per gli over 65 e le convenzioni; ingresso gratuito per i bambini da 0 a 5 anni. Visita guidata: dura circa 90 minuti, si svolge ogni sabato e domenica in italiano e costa 27 euro (20 euro per i ragazzi dai 6 ai 26 anni e 7 euro per i bambini da 0 a 5 anni).

dura circa 90 minuti, si svolge ogni sabato e domenica in italiano e costa 27 euro (20 euro per i ragazzi dai 6 ai 26 anni e 7 euro per i bambini da 0 a 5 anni). Visita Premium: costa 55 euro e comprende il percorso museale, l’accesso guidato ai reparti produttivi e una degustazione. Si svolge il primo martedì del mese alle ore 10. Per ragioni di sicurezza non è consentita ai bambini sotto i 6 anni e non è accessibile con passeggini.

costa 55 euro e comprende il percorso museale, l’accesso guidato ai reparti produttivi e una degustazione. Si svolge il primo martedì del mese alle ore 10. Per ragioni di sicurezza non è consentita ai bambini sotto i 6 anni e non è accessibile con passeggini. Laboratori: è possibile abbinare alla visita museale un’attività creativa per realizzare le proprie Pastiglie Leone oppure una tavoletta di cioccolato. Il costo è di 35 euro a partecipante, con riduzioni e convenzioni a 30 euro. I laboratori sono aperti anche ai bambini, che devono essere accompagnati da un adulto.

3. Guido Gobino: nel cuore della fabbrica del cioccolato torinese

Come nasce un gianduiotto? E quali passaggi trasformano le fave di cacao in praline e cioccolatini? A Torino la celebre cioccolateria artigianale Guido Gobino apre le porte del proprio laboratorio per accompagnare grandi e piccoli alla scoperta dei segreti del cioccolato. L’azienda, nata nel 1964, propone un percorso guidato all’interno dello stabilimento produttivo di via Cagliari.

Durante la visita si possono osservare da vicino le diverse fasi di lavorazione: dalla tostatura delle fave di cacao alla preparazione delle ricette, fino alla realizzazione e al confezionamento delle praline. Il tour si conclude con una degustazione di alcune delle specialità della casa, un momento goloso per assaporare il risultato del lavoro appena scoperto.

Informazioni utili per la visita

Dove : stabilimento Guido Gobino, Via Cagliari 15/b, Torino.

: stabilimento Guido Gobino, Via Cagliari 15/b, Torino. Quando : dal lunedì al venerdì, esclusivamente al mattino.

: dal lunedì al venerdì, esclusivamente al mattino. Chiusure : le visite non sono disponibili nei mesi di luglio, agosto, novembre e dicembre e durante il periodo delle festività pasquali.

: le visite non sono disponibili nei mesi di luglio, agosto, novembre e dicembre e durante il periodo delle festività pasquali. Prenotazione : è necessario compilare l’apposito modulo sul sito ufficiale, indicando la data desiderata, il numero dei partecipanti e l’eventuale presenza di bambini sotto i 16 anni.

: è necessario compilare l’apposito modulo sul sito ufficiale, indicando la data desiderata, il numero dei partecipanti e l’eventuale presenza di bambini sotto i 16 anni. Prezzo: la tariffa della visita non è pubblicata sul sito, è quindi necessario richiedere un preventivo o un’indicazione del costo direttamente all’azienda.

4. Boella & Sorrisi: nella fabbrica del cioccolato

Restiamo a Torino per un’altra tappa all’insegna della dolcezza. Questa volta entriamo nel mondo di Boella & Sorrisi, azienda artigianale piemontese nata dall’incontro di due storiche famiglie di pasticceri e cioccolatieri. Nel moderno stabilimento di via Poliziano tradizione e innovazione convivono dando vita a gianduiotti, praline, tavolette, creme spalmabili e tante altre specialità.

La visita guidata accompagna i partecipanti in un viaggio che parte dalle piantagioni di cacao e arriva fino al prodotto finito. Accompagnati da un maestro cioccolatiere si scoprono le diverse varietà di cacao, le caratteristiche delle materie prime e le tecniche utilizzate per trasformarle in cioccolato. Il momento più interessante è quello che permette di osservare da vicino i maestri al lavoro, tra macchinari, lavorazioni artigianali e decorazioni. Naturalmente non può mancare una degustazione finale per assaporare alcune delle creazioni dell’azienda e imparare a riconoscerne profumi e sfumature.

Informazioni utili per la visita

Dove : Boella & Sorrisi, Via Poliziano 54, Torino.

: Boella & Sorrisi, Via Poliziano 54, Torino. Quando : le visite guidate sono disponibili il mercoledì e il venerdì esclusivamente su prenotazione e previa conferma dell’azienda.

: le visite guidate sono disponibili il mercoledì e il venerdì esclusivamente su prenotazione e previa conferma dell’azienda. Prenotazione : è necessario contattare l’azienda via email all’indirizzo ordini@boella.it

: è necessario contattare l’azienda via email all’indirizzo ordini@boella.it Prezzo : non pubblicato; occorre richiedere un preventivo direttamente all’azienda.

: non pubblicato; occorre richiedere un preventivo direttamente all’azienda. Numero di partecipanti: le visite sono organizzate per gruppi da un minimo di 15 a un massimo di 25 persone.

le visite sono organizzate per gruppi da un minimo di 15 a un massimo di 25 persone. Età minima: 6 anni.

5. Biscottificio Antonio Mattei, alla scoperta dei cantucci di Prato

A Prato, in Toscana, c’è un luogo dove il profumo dei biscotti appena sfornati accompagna i visitatori in un viaggio nella tradizione dolciaria italiana. È il Biscottificio Antonio Mattei, fondato nel 1858 e famoso per i suoi cantucci, confezionati ancora oggi negli iconici sacchetti blu legati a mano.

Il laboratorio storico di via Ricasoli apre periodicamente le proprie porte al pubblico, offrendo la possibilità di scoprire da vicino come nascono questi biscotti. Durante la visita guidata si entra nel cuore della produzione e si possono osservare i pasticceri al lavoro nelle diverse fasi della preparazione: dall’impasto alla cottura, fino alle lavorazioni finali. Non mancano racconti, aneddoti e curiosità sulla storia della famiglia Mattei e sulle ricette tramandate da generazioni.

Il percorso si conclude con una degustazione di alcune specialità appena sfornate: oltre ai classici biscotti alle mandorle, si possono assaggiare quelli al cioccolato fondente, al pistacchio e alle nocciole.

Informazioni utili per la visita

Dove : Biscottificio Antonio Mattei, via Bettino Ricasoli 20/22, Prato.

: Biscottificio Antonio Mattei, via Bettino Ricasoli 20/22, Prato. Quando : da gennaio a giugno, esclusivamente il sabato mattina. Le visite sono organizzate in date prestabilite, da verificare sul calendario delle prenotazioni.

: da gennaio a giugno, esclusivamente il sabato mattina. Le visite sono organizzate in date prestabilite, da verificare sul calendario delle prenotazioni. Orari : al momento della prenotazione viene indicato l’orario disponibile.

: al momento della prenotazione viene indicato l’orario disponibile. Prenotazione : obbligatoria, attraverso la sezione Visite del sito ufficiale oppure direttamente nel negozio di Prato.

: obbligatoria, attraverso la sezione Visite del sito ufficiale oppure direttamente nel negozio di Prato. Durata : circa 35-40 minuti.

: circa 35-40 minuti. Prezzo: 14 euro a persona, comprensivi di visita guidata, degustazione e kit monouso di protezione necessario per accedere al laboratorio. Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni. La struttura accoglie gruppi fino a un massimo di 15 persone.

Un consiglio per i genitori: trattandosi di un laboratorio realmente operativo, i bambini potranno osservare i macchinari in funzione e i pasticceri al lavoro. È importante quindi seguire attentamente le indicazioni della guida e indossare i dispositivi di protezione forniti all’ingresso. La visita è breve, caratteristica che la rende interessante anche per i più piccoli.

6. Caseificio Sociale Ponte di Barbarano: come nasce il formaggio

Come si trasforma il latte in una grande forma di Grana Padano? E quanto tempo occorre perché un formaggio raggiunga la giusta stagionatura? Per trovare le risposte basta raggiungere Ponte di Barbarano, nel territorio dei Colli Berici, in provincia di Vicenza, dove il Caseificio Sociale Ponte di Barbarano organizza visite guidate all’interno del proprio stabilimento.

Fondato nel 1922 dalla cooperazione di un gruppo di allevatori locali, il caseificio è oggi una realtà produttiva che unisce tradizione e tecnologie moderne, specializzata nella lavorazione del Grana Padano DOP e dell’Asiago Pressato DOP. Durante il percorso, della durata di circa 35-40 minuti, i visitatori possono entrare in diversi ambienti dello stabilimento e osservare le fasi di trasformazione del latte: dalla lavorazione nelle grandi caldaie alla formazione delle forme, fino alla salatura e alla stagionatura. Al termine del tour è prevista una degustazione dei formaggi del caseificio, con la possibilità di acquistare le specialità locali direttamente nello spaccio aziendale.

Informazioni utili per la visita

Dove : Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Via Sant’Antonio 2, Ponte di Barbarano, Barbarano Mossano (VI).

: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Via Sant’Antonio 2, Ponte di Barbarano, Barbarano Mossano (VI). Quando : tutto l’anno, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi.

: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi. Orari : dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Le visite devono essere concordate anticipatamente con il caseificio.

: dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Le visite devono essere concordate anticipatamente con il caseificio. Prenotazione: obbligatoria, telefonando al numero 0444 795306 oppure scrivendo a info@caseificiobarbarano.it.

obbligatoria, telefonando al numero 0444 795306 oppure scrivendo a info@caseificiobarbarano.it. Durata : circa 35-40 minuti.

: circa 35-40 minuti. Prezzo : la visita guidata è gratuita.

: la visita guidata è gratuita. Degustazione : al termine del percorso è possibile assaggiare i formaggi prodotti dal caseificio.

: al termine del percorso è possibile assaggiare i formaggi prodotti dal caseificio. Bambini: sono ammessi, purché accompagnati da un adulto. La struttura accoglie anche scolaresche e gruppi fino a un massimo di 40 partecipanti.

Un consiglio per i genitori: per accedere ai diversi ambienti produttivi è necessario indossare un kit igienico composto da camice, cuffia e copriscarpe. Il caseificio specifica che i visitatori devono procurarselo autonomamente in farmacia o nei negozi specializzati.

7. Pastificio Artigiano Fabbri: un museo per scoprire come nasce la pasta

La pasta è uno degli alimenti più amati dai bambini, ma quanti sanno davvero come viene prodotta? A Strada in Chianti, nel territorio di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, il Pastificio Artigiano Fabbri apre le porte del proprio stabilimento e del Museo della Pasta Giovanni Fabbri per un viaggio alla scoperta di questo alimento simbolo della cucina italiana.

La storia dell’azienda comincia nel 1893 e si tramanda da cinque generazioni. Il museo custodisce oltre 400 oggetti storici tra strumenti agricoli, attrezzi per la lavorazione del grano, torchi, setacci e macchinari che raccontano la vita contadina e l’evoluzione della produzione della pasta. La visita guidata prosegue poi nel cuore del pastificio, dove è possibile osservare le macchine originali degli anni Cinquanta ancora utilizzate per la lavorazione.

I visitatori possono inoltre conoscere le fasi di trafilatura al bronzo e di essiccazione naturale, che nel metodo Fabbri può richiedere dai tre ai sei giorni. Al termine della visita ogni partecipante riceve in omaggio un pacco di pasta realizzata con grani biologici 100% italiani.

Informazioni utili per la visita

Dove : Pastificio Artigiano Fabbri, Piazza Emilio Landi 18, Strada in Chianti, Greve in Chianti (FI).

: Pastificio Artigiano Fabbri, Piazza Emilio Landi 18, Strada in Chianti, Greve in Chianti (FI). Quando : dal lunedì al venerdì

: dal lunedì al venerdì Orari : le visite sono disponibili dalle 9 alle 17, con ultimo ingresso alle 15.30.

: le visite sono disponibili dalle 9 alle 17, con ultimo ingresso alle 15.30. Prenotazione : obbligatoria almeno una settimana prima, compilando il modulo sul sito ufficiale oppure contattando il numero 055 858013.

: obbligatoria almeno una settimana prima, compilando il modulo sul sito ufficiale oppure contattando il numero 055 858013. Durata : circa un’ora.

: circa un’ora. Prezzo : 25 euro a persona; ingresso gratuito per i bambini. Sono previsti sconti per gruppi di almeno 10 partecipanti.

: 25 euro a persona; ingresso gratuito per i bambini. Sono previsti sconti per gruppi di almeno 10 partecipanti. Numero massimo: 20 persone per gruppo.

20 persone per gruppo. Lingue : italiano, inglese e francese.

: italiano, inglese e francese. Omaggio: al termine della visita viene regalato a ogni partecipante un pacco di pasta prodotta con grani biologici 100% italiani.

8. Pontificia Fonderia Marinelli, dove nascono le campane

Ci sono luoghi in cui un mestiere antico continua a essere tramandato di generazione in generazione. È il caso della Pontificia Fonderia Marinelli ad Agnone, in Molise, considerata la più antica fonderia italiana e tra le più antiche del mondo, con una tradizione che affonda le radici nel Medioevo.

Qui si realizzano campane in bronzo destinate a chiese e santuari di tutto il mondo, seguendo tecniche artigianali tramandate nel corso dei secoli. La visita comincia con la proiezione di un breve filmato che illustra le diverse fasi di lavorazione di una campana: dalla progettazione artistica alla costruzione del modello, dalla fusione fino al collaudo. Si prosegue poi nel Museo Storico della Campana Giovanni Paolo II, dove è custodita una preziosa collezione di campane, documenti, manoscritti e testimonianze legate all’arte campanaria.

Il percorso si conclude entrando nella fonderia vera e propria, accompagnati da un esperto tecnico e maestro campanaro, per conoscere i luoghi di produzione e ascoltare il suono delle campane. Un’esperienza davvero particolare per i bambini, che possono scoprire l’arte campanaria tradizionale, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità nel 2024.

Informazioni utili per la visita

Dove : Pontificia Fonderia Marinelli e Museo Storico della Campana Giovanni Paolo II, Via Felice D’Onofrio 14, Agnone (IS).

: Pontificia Fonderia Marinelli e Museo Storico della Campana Giovanni Paolo II, Via Felice D’Onofrio 14, Agnone (IS). Quando : tutti i giorni, su prenotazione. La domenica pomeriggio il museo è chiuso.

: tutti i giorni, su prenotazione. La domenica pomeriggio il museo è chiuso. Orari : durante l’anno sono previsti due turni, alle ore 12 e alle ore 16. Nel mese di agosto le visite si svolgono anche alle 11 e alle 17.

: durante l’anno sono previsti due turni, alle ore 12 e alle ore 16. Nel mese di agosto le visite si svolgono anche alle 11 e alle 17. Prenotazione: è possibile prenotare i biglietti attraverso il sito ufficiale oppure acquistarli all’ingresso.

è possibile prenotare i biglietti attraverso il sito ufficiale oppure acquistarli all’ingresso. Durata : circa un’ora.

: circa un’ora. Prezzo: 9 euro per gli adulti; 5 euro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni; ingresso gratuito per i bambini in età prescolare.

9 euro per gli adulti; 5 euro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni; ingresso gratuito per i bambini in età prescolare. Modalità: la visita è esclusivamente guidata e comprende il museo e l’accesso alla fonderia.

9. Ducati, alla scoperta della fabbrica dove nascono le moto

A Borgo Panigale, alle porte di Bologna, si trova la sede storica di Ducati. La casa motociclistica apre le porte del proprio stabilimento attraverso la Borgo Panigale Experience, un percorso che permette di entrare nel mondo della produzione e conoscere da vicino il lavoro che si nasconde dietro ogni moto. Accompagnati da una guida ufficiale, i visitatori attraversano alcune delle principali aree produttive, osservando le lavorazioni meccaniche, le linee di assemblaggio dei motori e quelle dedicate alla costruzione delle motociclette. Si scoprono così le diverse fasi di lavorazione, i controlli di qualità e le verifiche estetiche che precedono la spedizione del prodotto finito.

L’esperienza può essere completata con la visita al Museo Ducati, dove sono esposti modelli storici, motociclette da competizione, prototipi e testimonianze dei successi sportivi del marchio.

Informazioni utili per la visita

Dove : Ducati, Via Antonio Cavalieri Ducati 3, Borgo Panigale, Bologna.

: Ducati, Via Antonio Cavalieri Ducati 3, Borgo Panigale, Bologna. Quando : lo stabilimento è visitabile dal lunedì al martedì e dal giovedì alla domenica.

: lo stabilimento è visitabile dal lunedì al martedì e dal giovedì alla domenica. Orari delle visite in italiano: dal lunedì al martedì e dal giovedì al venerdì, alle 9.15 e alle 15.15.

dal lunedì al martedì e dal giovedì al venerdì, alle 9.15 e alle 15.15. Prenotazione: obbligatoria e da effettuare online attraverso il sito ufficiale Ducati. L’accesso alla fabbrica è garantito esclusivamente con biglietto acquistato online.

obbligatoria e da effettuare online attraverso il sito ufficiale Ducati. L’accesso alla fabbrica è garantito esclusivamente con biglietto acquistato online. Durata: la durata del tour può variare in base alle esigenze produttive e al percorso disponibile. La visita al museo può invece essere effettuata autonomamente.

la durata del tour può variare in base alle esigenze produttive e al percorso disponibile. La visita al museo può invece essere effettuata autonomamente. Prezzo: il pacchetto Factory Tour + Museo costa 46 euro per gli adulti, 36 euro per i visitatori sotto i 30 anni e per gli over 65. I bambini sotto gli 11 anni entrano gratuitamente. È previsto un costo di prevendita online di 2 euro per ciascun biglietto.

il pacchetto Factory Tour + Museo costa 46 euro per gli adulti, 36 euro per i visitatori sotto i 30 anni e per gli over 65. I bambini sotto gli 11 anni entrano gratuitamente. È previsto un costo di prevendita online di 2 euro per ciascun biglietto. Abbigliamento: per ragioni di sicurezza è obbligatorio indossare scarpe chiuse.

Un consiglio per i genitori: è importante sapere che, per esigenze produttive o di riservatezza, alcune aree potrebbero non essere accessibili e il percorso potrebbe subire variazioni. In questi casi la guida integra la spiegazione con contenuti video che illustrano le diverse fasi di lavorazione.

In breve Visitare una fabbrica o uno stabilimento è un modo coinvolgente per far scoprire ai bambini come nascono i prodotti di uso quotidiano. Prima di metterti in viaggio, controlla sempre orari, età consigliata e prenotazione obbligatoria.

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