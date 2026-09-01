Molti genitori lo sanno bene: basta salire in auto, allacciare le cinture e iniziare il tragitto perché un adolescente, magari taciturno per tutto il giorno, cominci improvvisamente a raccontare qualcosa di sé: un litigio con un amico, una preoccupazione, una delusione, una cotta o un pensiero che fino a poco prima sembrava impossibile da condividere.

È quello che viene definito car confessional, un’espressione utilizzata per descrivere questa particolare propensione ad aprirsi durante gli spostamenti in automobile. Non si tratta, naturalmente, di un fenomeno psicologico formalmente riconosciuto, ma di un modo per descrivere una situazione che può favorire la conversazione tra ragazzi e adulti.

La spiegazione potrebbe risiedere proprio nelle caratteristiche dell’ambiente: in auto si sta fianco a fianco, senza necessariamente guardarsi negli occhi, si condivide un tempo circoscritto e spesso non programmato e ci sono meno occasioni per trasformare il dialogo in un vero e proprio “confronto”. Come sfruttare questo momento per creare un momento di vera condivisione tra genitori e ragazzi?

Perché i bambini raccontano tutto in macchina

Perché proprio in macchina diventa più facile parlare? Non esiste una spiegazione unica, né è detto che accada con tutti i bambini e gli adolescenti. L’auto offre però alcune condizioni che possono rendere la conversazione più naturale. Prima di tutto, genitore e figlio sono seduti uno accanto all’altro e non devono necessariamente sostenere un contatto visivo diretto: per alcuni ragazzi questo può ridurre la sensazione di essere osservati o messi sotto pressione. Anche il fatto di condividere un’attività quotidiana, come uno spostamento, crea un tempo insieme non strutturato e senza l’obiettivo esplicito di “dover parlare”.

C’è poi un altro elemento importante: nell’adolescenza cresce il bisogno di autonomia e di privacy. Per questo un ragazzo può essere meno disponibile se percepisce che un adulto sta cercando deliberatamente di ottenere una confidenza, mentre può lasciarsi andare quando sente di avere maggiore controllo sulla conversazione.

L’auto, quindi, non ha una proprietà “magica”: può semplicemente creare una situazione favorevole. Il genitore è presente, ma non necessariamente incalza con domande, il tragitto offre un tempo condiviso e limitato, la conversazione può nascere spontaneamente, senza che il ragazzo abbia la sensazione di essere sottoposto a un interrogatorio. È proprio questa combinazione di presenza, vicinanza e minore pressione a poter trasformare un normale viaggio in un momento prezioso di dialogo.

Per questo, quando una confidenza arriva durante un tragitto, più che cercare di capire perché il figlio “parla solo in macchina”, può essere utile cogliere l’occasione e ascoltare, senza interrompere subito con giudizi, soluzioni o domande a raffica.

Come far aprire i ragazzi al dialogo

Far parlare un adolescente non significa necessariamente trovare la domanda giusta. Spesso significa, prima di tutto, creare le condizioni perché senta di poter parlare senza essere giudicato, interrotto o immediatamente corretto. L’ascolto, in questo senso, è più importante della quantità di parole che l’adulto riesce a ottenere: essere presenti, mantenere un atteggiamento calmo e prendere sul serio ciò che il ragazzo racconta aiuta a costruire uno spazio di fiducia.

Può essere utile anche scegliere il momento giusto e seguire i suoi tempi. Non tutti gli adolescenti hanno voglia di parlare quando il genitore lo propone: alcuni possono sentirsi più a loro agio durante un’attività condivisa, mentre si cammina o, appunto, durante un tragitto in automobile.

L’importante è non trasformare quell’occasione in un interrogatorio: UNICEF suggerisce di lasciare che la conversazione proceda in modo naturale, privilegiando domande specifiche e aperte rispetto a richieste generiche come “Com’è andata oggi?”.

Anche la risposta dell’adulto è fondamentale. Se un ragazzo racconta qualcosa di delicato, reagire con allarmismo, minimizzare quello che prova o partire subito con consigli e rimproveri può rendergli più difficile tornare sull’argomento. Meglio ascoltare fino in fondo, chiedere eventualmente qualche chiarimento e riconoscere ciò che sta provando, anche quando non si condivide il suo punto di vista. L’obiettivo non è necessariamente risolvere subito il problema, ma far capire al ragazzo che può rivolgersi al proprio genitore anche quando ha qualcosa di difficile da raccontare.

Ecco perché, nel caso del car confessional, può essere utile non lasciarsi sfuggire quei momenti di apertura spontanea. Se durante un viaggio arriva una confidenza, non è necessario approfittarne per affrontare tutti gli argomenti rimasti in sospeso: a volte la cosa più importante è semplicemente ascoltare. Con il tempo, questa disponibilità può contribuire a costruire una relazione nella quale il ragazzo sa di poter parlare quando ne sente il bisogno, anche fuori dall’abitacolo dell’auto.

Quando è il caso di fermarsi e arginare gli scontri

Anche il momento della confidenza può trasformarsi rapidamente in uno scontro. Un genitore può reagire con preoccupazione, rabbia o paura a ciò che il figlio racconta e, dall’altra parte, l’adolescente può sentirsi giudicato, frainteso o poco ascoltato. Non tutti i conflitti, però, sono un segnale di qualcosa che non funziona: nella crescita, il desiderio di maggiore autonomia può portare a discussioni e momenti di opposizione. Il punto, quindi, non è evitare ogni contrasto, ma imparare a riconoscere quando è il momento di fermarsi.

Se la conversazione si trasforma in urla, insulti, minacce o una rabbia che impedisce a entrambi di ascoltarsi, è preferibile interrompere il confronto e rimandarlo. Anche quando si è convinti di avere ragione, continuare a discutere mentre si è arrabbiati difficilmente aiuta a risolvere il problema. Prendersi una pausa, lasciare che le emozioni si abbassino e tornare sull’argomento in un momento più tranquillo permette di affrontare la questione senza trasformarla in una gara a chi ha l’ultima parola.

Ci sono poi situazioni in cui non basta semplicemente “lasciar sbollire” il litigio. Cambiamenti marcati e persistenti nel comportamento o nell’umore, isolamento, forte tristezza o ansia, difficoltà che interferiscono con la vita quotidiana, comportamenti molto rischiosi, uso di sostanze, aggressività o discorsi relativi all’autolesionismo o al suicidio sono segnali che meritano attenzione e, se persistono, il confronto con un professionista della salute. In presenza di un pericolo immediato per il ragazzo o per altre persone, invece, è necessario chiedere tempestivamente aiuto.

Anche nel car confessional, dunque, ascoltare non significa accettare qualsiasi comportamento né rinunciare a porre dei limiti. Significa riuscire a trasmettere due messaggi contemporaneamente: “puoi raccontarmi quello che ti succede” e “quando c’è un rischio per te o per gli altri, il mio compito è intervenire per proteggerti”.

È proprio questo equilibrio tra ascolto, rispetto dell’autonomia e tutela della sicurezza che può aiutare a mantenere aperto il dialogo anche nei momenti più difficili.

Immagine di copertina di KoolShooters da Pexels

In breve Litigi, primi amori, difficoltà scolastiche o piccole soddisfazioni: per molti bambini e adolescenti sembra più facile raccontare le loro esperienze in auto e aprirsi con i genitori nei brevi tragitti quotidiani.

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