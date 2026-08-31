Ci sono storie che appartengono a un’epoca e altre che, invece, sembrano non avere tempo. È il caso di Harry Potter, il giovane mago che da venticinque anni continua a conquistare lettori e spettatori. È un fenomeno nato dai libri e arrivato al cinema, ma diventato negli anni anche un universo fatto di esperienze, giochi, prodotti e nuove storie.

Nel 2026 il mondo di Harry Potter torna sotto i riflettori per un anniversario speciale: i 25 anni dall’arrivo sul grande schermo di Harry Potter e la Pietra Filosofale, un traguardo che si intreccia con il tradizionale Back to Hogwarts, il periodo dell’anno in cui i fan si preparano idealmente a salire sull’Hogwarts Express e a tornare tra i banchi della scuola di magia più famosa di sempre.

Una magia che dura 25 anni

Era il 2001 quando Harry Potter e la Pietra Filosofale, diretto da Chris Columbus, arrivava al cinema portando sul grande schermo il mondo già conosciuto dai lettori dei romanzi di J.K. Rowling. Da allora sono passati 25 anni e la saga continua a far parte dell’immaginario di persone cresciute con i libri e i film, ma anche di chi la scopre oggi per la prima volta.

Il successo cinematografico ha trasformato i sette romanzi della saga in otto film, con Harry Potter e i Doni della Morte diviso in due parti. Nel tempo, intorno alle storie originali sono nate anche altre forme di intrattenimento: esperienze dal vivo, videogiochi, parchi a tema e iniziative dedicate ai fan.

Tra gli appuntamenti più riconoscibili c’è il Back to Hogwarts, ovvero il 1° settembre, data in cui, nella storia, gli studenti di magia tornano a scuola. Quello che nei libri era un momento del calendario scolastico di Harry, Ron e Hermione è diventato negli anni un appuntamento internazionale per gli appassionati. Nel 2026 la ricorrenza assume un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni per il 25esimo anniversario del primo film e accompagna l’attesa per la nuova serie HBO Original, in arrivo a Natale.

In Italia, i festeggiamenti avranno come cornice Venezia, con un evento esclusivo che culminerà nella proiezione celebrativa del primo film. Anche le sale cinematografiche di tutto il Paese torneranno a ospitare Harry Potter e la Pietra Filosofale: fino al 2 settembre sarà possibile rivedere sul grande schermo il film che ha dato inizio alla saga cinematografica.

Harry Potter e la Pietra Filosofale: dal cinema alla serie HBO

A 25 anni dal debutto cinematografico, Harry Potter e la Pietra Filosofale torna al centro dell’attenzione anche per un altro motivo. È infatti il primo romanzo della saga a essere adattato nella nuova serie HBO Original, attesa su HBO Max a Natale 2026.

La serie riprenderà la storia di Harry Potter a partire dagli eventi del primo libro, inaugurando un nuovo adattamento televisivo della saga. Il formato permetterà di sviluppare il racconto su più episodi e di dedicare maggiore spazio a personaggi, ambientazioni e situazioni che nei film erano state necessariamente condensate.

Per chi è cresciuto con i film sarà quindi l’occasione per tornare a Hogwarts attraverso un nuovo cast e una nuova interpretazione delle storie conosciute. Per chi appartiene a una generazione più giovane, invece, sarà un nuovo punto di ingresso nel mondo di Harry Potter.

Il ritorno della Pietra Filosofale mette così in dialogo due momenti diversi della storia della saga: da una parte il film del 2001, che nel 2026 festeggia il suo 25° anniversario tornando nelle sale; dall’altra la nuova serie, che si prepara a raccontare nuovamente l’inizio del viaggio di Harry, Ron e Hermione.

Tutti i cinema dove verrà trasmesso

Dal 26 agosto al 2 settembre 2026 Harry Potter e la Pietra Filosofale torna al cinema e le proiezioni sono distribuite in diverse città italiane, con la possibilità di scegliere tra grandi circuiti e cinema multisala.

Tra le principali catene coinvolte c’è The Space Cinema, che ha inserito il film nella programmazione dedicata alle prossime uscite. Anche diverse sale UCI Cinemas partecipano all’iniziativa, insieme a cinema indipendenti e multisala locali. La disponibilità può variare da una città all’altra e, in alcuni casi, anche da un giorno all’altro.

Ecco alcune delle principali città in cui cercare le proiezioni:

Roma : tra le sale che hanno programmato il film ci sono Andromeda Roma, Cinema Barberini, Odeon Multiscreen e altre sale della città. Sono previste anche proiezioni in versione originale con sottotitoli in italiano

: tra le sale che hanno programmato il film ci sono e altre sale della città. Sono previste anche proiezioni in versione originale con sottotitoli in italiano Milano : il film è disponibile nella programmazione dei cinema che aderiscono alla distribuzione dell’evento, tra cui le principali multisale della città e dell’area metropolitana

: il film è disponibile nella programmazione dei cinema che aderiscono alla distribuzione dell’evento, tra cui le principali multisale della città e dell’area metropolitana Torino : tra le sale che lo proiettano c’è il Massaua Cityplex, con spettacoli dal 26 agosto al 2 settembre

: tra le sale che lo proiettano c’è il con spettacoli dal 26 agosto al 2 settembre Bologna : il film è in programmazione anche al Multisala Lumière dal 26 agosto al 2 settembre

: il film è in programmazione anche al dal 26 agosto al 2 settembre Napoli e provincia: sono disponibili proiezioni in sale come UCI Cinemas Casoria e The Space Cinema Napoli.

Gli orari e le sale disponibili possono subire variazioni: prima di acquistare il biglietto è quindi consigliabile controllare la programmazione del cinema scelto per la data desiderata.

Per trovare la sala più vicina, si può consultare la programmazione dei principali circuiti oppure cercare il titolo direttamente sui siti dei cinema della propria città.

I gadget imperdibili per i 25 anni di Harry Potter

Per celebrare il Back to Hogwarts e il 25esimo anniversario dell’arrivo al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products propone una nuova collezione di prodotti che porta l’universo di Harry Potter nella quotidianità, tra giochi, accessori, articoli per la casa e idee pensate anche per i più piccoli.

Tra le novità spiccano i nuovi set LEGO®, dedicati a diverse ambientazioni e personaggi della saga. Si va dal Ministero della Magia – Edizione del Collezionista, con 14 minifigure e scene ispirate ai film, a Dobby™ l’elfo libero, con display personalizzabile, fino allo Stemma della Casa di Hogwarts™, al set Harry Potter e la Pietra Filosofale – Edizione del Collezionista e a Castello di Hogwarts™: Ala Est. Grazie alla funzione Build Together dell’app LEGO® Builder, alcuni set possono inoltre essere costruiti insieme ad amici e familiari.

Per i più piccoli c’è anche la collezione Colgate, che porta Harry Potter nella routine dell’igiene orale. La linea comprende spazzolini manuali con setole ultra-morbide, disponibili in due design, e un dentifricio cambia-colore pensato per rendere più coinvolgente il momento di lavarsi i denti e incoraggiare una maggiore durata dello spazzolamento.

Per la casa arrivano invece le collezioni di Excélsa ed Egan. La prima, in uscita a settembre, propone accessori per la tavola ispirati alle Casate e ai simboli di Hogwarts. Egan dedica invece una linea all’incantesimo “Expecto Patronum”, con lampade, ciotole, piatti e tazze caratterizzati dalle grafiche dei Patronus e dei personaggi della saga.

Per chi ama collezionare c’è la nuova Harry Potter Always di Panini, una trading card collection con nuovi artwork e illustrazioni dedicate a personaggi, creature e luoghi della saga. La raccolta comprende bustine Retail e Premium, una Premium Treasure Box in edizione limitata con card esclusive e uno Starter Pack con raccoglitore, bustine e card Limited Edition. Le card saranno disponibili anche nel formato Ecoblister.

Non mancano le proposte dedicate al tempo libero e alla quotidianità. Witor’s presenta una latta da collezione in edizione limitata che contiene diversi prodotti a tema, tra cui Popping Candy, Cioccorana, tavolette di cioccolato e una sorpresa.

Yamamay propone invece una capsule collection pensata per tutta la famiglia, con pigiami coordinati, calze antiscivolo e accessori. La collezione, caratterizzata da tonalità blu notte e bordeaux e da grafiche illustrate con Harry, Ron e Hermione, sarà distribuita in due drop.

Infine, Sodico propone un gift set composto da una valigetta in latta, un bagnoschiuma da 100 ml e uno shampoo delicato da 100 ml.

Le novità Harry Potter saranno disponibili anche in diversi punti vendita e store specializzati, tra cui Toys Center, Rocco Giocattoli, Mornati Paglia, A&S e La Saponeria, dove si potranno trovare giochi da tavolo, playset LEGO®, kit creativi Clementoni e mini-creazioni fai-da-te MGA Miniverse. Per gli appassionati di collezionabili, i negozi Funside propongono invece bacchette della Noble Collection, Funko Pop! e repliche speciali, oltre ad aree a tema ispirate a Hogwarts.

Dal 31 agosto è inoltre prevista una promozione speciale della durata di due settimane: acquistando un prodotto Harry Potter nei punti vendita e nei canali indicati nell’iniziativa, si riceverà in omaggio uno charm da collezione in edizione limitata.

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