I migliori film con Babbo Natale per bambini

Babbo Natale, con le sue renne e il suo sacco di regali, è attesissimo dai bambini di tutto il mondo. Cosa ne dite, nell’attesa del 25 dicembre, di guardare insieme i migliori film con Babbo Natale? Ci sono pellicole classiche, ormai dei veri e propri cult, come ad esempio Il miracolo della 34esima strada oppure La vera storia di babbo Natale, e altri più recenti ma che sono già entrati nel cuore di grandi e piccini, come Polar Express. In alcuni film, poi, Babbo Natale è proposto in una versione più insolita e irriverente, come in Nightmare Before Christmas, in cui Jack Skeleton rapisce Babbo Natale per carpirne i segreti. Il periodo che precede il Natale è quindi l’occasione giusta per calarsi nell’atmosfera delle feste rivedendo insieme i più bei film con Babbo Natale e scoprendone di nuovi: ecco quali sono i migliori da scoprire e riscoprire!

1 – Miracolo sulla 34° strada (1947)

In questo film cult del 1947 un uomo di nome Kris Kringle viene assunto in un centro commerciale Macy’s per impersonare Babbo Natale. L’anziano signore sostiene però di essere il vero Santa Claus e per questo motivo viene ritenuto pazzo e portato in tribunale, dove però ci sarà un colpo di scena.

2 – La storia di Babbo Natale – Santa Claus (1985)

In un Polo Nord scintillante di lucine natalizia, la leadership di Babbo Natale (e del suo elfo Patch) viene messa in discussione da un perfido costruttore di giocattoli, che vuole soltanto arricchirsi. Inutile dire che, con l’aiuto di alcuni amici, Babbo Natale riuscirà a risolvere la situazione nel migliore dei modi.

3 – Caro Babbo Natale (1991)

Nella famiglia O’Fallon si preannuncia un triste Natale: i genitori di Hallie ed Ethan sembrano intenzionati a divorziare. I due ragazzini si rivolgono al Babbo Natale dei grandi magazzini Macy’s perché risolva la situazione e faccia tornare insieme i genitori. Una gag dopo l’altra e con l’indispensabile aiuto di Babbo Natale, riusciranno nel loro intento.

4 – Nightmare Before Christmas (1993)

Il film in animazione in stop-motion di Tim Burton è ormai tra i film con Babbo Natale imperdibili, anche se questa figura viene presentata in maniera poco tradizionale. Il vero protagonista è infatti Jack Skeleton, che governa i mostri del Paese di Halloween; visitata la Città di Natale, però, decide di rapire Babbo Natale per carpirne i segreti e prenderne il posto.

5 – Santa Clause (1994)

Un padre divorziato diventa apprendista di Babbo Natale per amore del figlioletto. Dopo aver accidentalmente ucciso un uomo che sembra essere Babbo Natale, per riparare il danno deve mettersi nei panni di Santa Claus e continuare nella sua opera, portando i doni per i bambini di tetto in tetto.

6 – Chi sono? Babbo Natale? (2000)

Babbo Natale, proprio a pochi giorni dal 25 dicembre, cade dalla sua slitta e perde la memoria. La sua caduta si conclude a Los Angeles dove, a causa della sua amnesia, si ritrova a lavorare in un centro commerciale. Ma c’è qualcuno che ha capito qual è la sua vera identità…

7 – Chiamatemi Babbo Natale (2001)

In questo film con Babbo Natale troviamo tra i protagonisti anche Whoopi Goldberg e Nigel Hawthorne. Proprio Woopi Goldberg interpreta Lucy, una cinica produttrice televisiva che assume un uomo per interpretare Babbo Natale in uno dei suoi programmi. C’è un colpo di scena: l’uomo dichiara di essere il vero Babbo Natale, alla ricerca di un successore.

8 – S.O.S. Natale (2014)

Steve non è certo il padre perfetto: si trova in carcere per un tentativo di furto di gioielli, ma viene rimesso in libertà poco prima di Natale. Dopo tre anni di lontananza decide di ristabilire un legame con il figlio Tom. Una sera riceve una telefonata: un anziano che sostiene di essere Babbo Natale dice di aver perso slitta e renne e di aver bisogno di aiuto. Steve decide quindi di aiutarlo e, insieme al figlio, di trovare un modo per salvare il Natale.

9 – Polar Express (2004)

Proprio durante la notte di Natale, un ragazzino comincia a dubitare dell’esistenza di Babbo Natale e a ritenere che sia una grande bugia. Un forte rumore lo costringe a uscire di casa, dove trova un enorme treno a vapore, il Polar Express, su cui è invitato a salire. Destinazione? La casa di Babbo Natale, al Polo Nord!

10 – Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (2007)

Fred Claus è la pecora nera della famiglia, che cerca di rovinare l’atmosfera natalizia con il suo cinismo e con il suo odio per tutto ciò che rappresenta il Natale, a differenza di suo fratello Nicholas, meglio conosciuto come Santa Claus. Rimasto senza lavoro e senza soldi, però, Fred accetta l’invito del fratello di andare a lavorare nel suo laboratorio di giocattoli al Polo Nord. Qui Fred causerà molti problemi, ma litigio dopo litigio i due fratelli recupereranno il loro rapporto e insieme riusciranno a salvare il Natale.

11 – Il figlio di Babbo Natale (2011)

Babbo Natale, come ogni Vigilia di Natale, deve consegnare due miliardi di regali ai bambini di tutto il mondo, aiutato dal figlio maggiore Steve e con una slitta ultramoderna. È invece il goffo figlio minore, Arthur, a rispondere alla letterine a Babbo Natale. Al termine delle consegne, ci si accorge che un regalo non è stato consegnato: per Steve si tratta di un errore accettabile, ma Arthur decide di partire per consegnare l’ultimo regalo a sole due ore dall’alba di Natale.

12 – Le 5 leggende (2012)

Questo film con Babbo Natale è una pellicola d’animazione che si basa su una serie di libri dello scrittore William Joyce. Qui Babbo Natale è una figura atipica: il suo nome è Nicholas St. Nord, ha un forte accento russo, tatuaggi sulle bracci, vola su una slitta super tecnologica e combatto contro l’Uomo Nero usando due spade.

13 – Qualcuno salvi il Natale (2018)

I fratelli Kate e Teddy Pierce si intrufolano sulla slitta di Babbo Natale, facendola precipitare e facendo perdere a Babbo Natale il sacco di regali e il suo cappello magico. Con l’aiuto dei due fratelli, babbo Natale dovrà ritrovare i regali e consegnarli entro l’alba per salvare il Natale. Ce la faranno?

14 – Io sono Babbo Natale (2021)

Dopo un’infanzia trascorsa senza ricevere regali di Natale, Ettore si ritrova ad essere un delinquente dalla vita sgangherata e senza obiettivi. Un giorno si ritrova nella casa di Nicola, un anziano signore che non possiede oggetti di valore, ma che rivela di essere il vero Babbo Natale. Ettore diventa il suo aiutante e, con il supporto degli elfi, parte con lui per la consegna dei regali di Natale. A un certo punto, però, Ettore inizia di nascosto a usare il costume e i poteri magici di Babbo Natale per compiere furti. Come andrà a finire?

15 – In fuga con Babbo Natale (2023)

Antonio ha 7 anni e non ha più il papà. Per Natale il suo più grande desiderio sarebbe quello di volare con la slitta di Babbo Natale fino alla stella dove ora vive il suo papà. Proprio per questo motivo, quando vede Babbo Natale scendere sul tetto di casa sua decide di seguirlo, senza sapere che si tratta di un ladro travestito da Babbo Natale per rubare indisturbato.

