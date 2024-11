Auguri di Buon Onomastico: le frasi più belle da dedicare

Per molti l’onomastico è una ricorrenza importante e da sottolineare, magari con degli auguri speciali. Si tratta di una tradizione di origine cattolica: l’onomastico è il giorno dell’anno in cui si festeggia il Santo che porta il proprio nome.

Ciò significa che non tutti hanno un onomastico ma in quel caso si può comunque festeggiare questa ricorrenza nel giorno di Ognissanti, ovvero l’1 novembre, magari dedicando alcune frasi di auguri pensate per l’occasione. Ecco qualche idea ispirazionale per un bigliettino o per un messaggio dedicato ad una persona per noi speciale!

Auguri di buon onomastico speciali

Che il tuo santo “omonimo” possa accompagnarti lungo tutto il cammino della vita. Buon onomastico!

Auguri di buon onomastico. Il santo di cui porti il nome ti protegga sempre ovunque tu sia.

Un nome, un giorno da non dimenticare: sei una persona unica e speciale, buon onomastico!

So che oggi ci sono milioni di persone che festeggiano il loro onomastico, ma tu sei sicuramente la più speciale. Auguri!

Il più splendido dei nomi per il più straordinario dei festeggiati. Buon onomastico!

Sono in milioni a festeggiare oggi San/Santa…., ma il tuo nome per me è assolutamente unico al mondo. Tanto auguri di buon onomastico.

Con i santi hai poco in comune, ma ti festeggerò lo stesso! Tanti auguri di buon onomastico!

In occasione del tuo onomastico, ti invio i miei migliori auguri. Che la vita ti sorrida sempre.

Il più splendido dei nomi, la più straordinaria delle donne! Auguri di buon onomastico.

Un piccolo augurio per una grande persona con un nome speciale.

Auguri di cuore per il tuo onomastico. Che questa giornata porti con sé tanta gioia e tanti sorrisi.

Ti chiamo ogni giorno con questo splendido nome, e oggi ti faccio tanti auguri di buon onomastico!

Per il mio migliore amico: forse il tuo nome può essere come tanti, ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Non ti scriverò una frase originale, perché le cose più belle sono quelle essenziali: tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone a rendere uniche il nome che portiamo. Buon onomastico.

Quando si conosce una persona come te, capace di rendere unico un nome già così speciale, è impossibile scordarsi del suo onomastico: tanti auguri!

Per il mondo, il tuo nome è solo uno tra tanti. Per me è il suono più simile a “casa”. Tanti auguri per il tuo onomastico!

In passato, credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino. Io ti auguro un futuro splendido, pieno di gioie e di soddisfazioni. Buon onomastico!

A te che porti il nome più bello del mondo, tanti auguri di buon onomastico!

Frasi d’autore

Un nome qualunque non esiste, per così dire non si dà in natura: tutti i nomi recano una certa carica di destino.

(Tommaso Landolfi)

(Tommaso Landolfi) Ho conosciuto la felicità nello stesso istante in cui mi hai detto il tuo nome.

(Joy Musaj)

(Joy Musaj) Ieri, quando il tuo nome qualcuno ha pronunciato mi è parso che una rosa sbocciasse sul selciato.

(Wislawa Szymborska)

(Wislawa Szymborska) Il nome di un uomo non è come un mantello che gli sta penzolante e che gli si può strappare o cacciare di dosso, ma una veste perfettamente adatta, o come la pelle concresciutagli che non si può graffiare senza far male anche a lui.

(Goethe)

(Goethe) Canterò il tuo nome come la valle canta l’eco delle campane. Ascolterò il linguaggio della tua anima come la spiaggia ascolta la storia delle onde.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) Cosa c’è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Pronunzio il tuo nome nelle notti scure, quando sorgono gli astri per bere dalla luna.

(Federico García Lorca)

(Federico García Lorca) E ogni giorno, quando mi sveglio, ripeto il tuo nome in silenzio. Come una vibrazione dentro il cuore.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Dare un nome alle cose è la grande e seria consolazione concessa agli umani.

(Elias Canetti)

(Elias Canetti) I nostri nomi sono etichette, chiaramente stampate sull’essenza racchiusa del nostro comportamento passato.

(Logan Pearsall Smith)

(Logan Pearsall Smith) Il tuo nome nasce da tutti i colori del giorno.

(Alexandre O’Neill)

(Alexandre O’Neill) Dicono che il giorno in cui morirai il tuo nome sarà scritto su una nuvola.

(Virginia Houston)

(Virginia Houston) C’è un nome nascosto nell’ombra della mia anima, lo leggo giorno e notte e nessun occhio lo vede.

(Alphonse de Lamartine)

(Alphonse de Lamartine) Il tuo nome, giacché tu l’hai. La vita non è stata altro che un nome.

(Vincente Aleixandre)

(Vincente Aleixandre) Ogni egiziano riceveva due nomi conosciuti rispettivamente come il vero nome e il nome buono, o come il nome grande e il nome piccolo: e mentre il nome buono o piccolo era pubblico, il nome vero e grande si teneva nascosto con ogni cura. Il bambino bramino riceveva due nomi, uno per l’uso comune, l’altro segreto, conosciuto soltanto dal padre e dalla madre. Questo secondo nome non si usa che nei riti, come nel matrimonio. Quest’uso è destinato a proteggere la persona dalla magia, poiché un incantesimo diventa efficace soltanto in combinazione col nome vero.

(James G.Frazer)

Citazioni famose

Ricordatevi che per una persona il suo nome è il suono più importante e più dolce, in qualsiasi lingua.

(Dale Carnegie)

(Dale Carnegie) Il tuo nome è un bacio dato alla neve.

Un sorso di fonte, gelato, turchino.

Con il tuo nome il sonno è profondo.

(Marina Cvetaeva)

Un sorso di fonte, gelato, turchino. Con il tuo nome il sonno è profondo. (Marina Cvetaeva) Un pensiero mi lega a te. Un pensiero che gli altri chiamano amore. Io invece lo chiamo con il tuo nome.

(Catherine M. Ramos)

(Catherine M. Ramos) Nomen omen – Il nome è destino.

(Detto latino)

(Detto latino) Il mio cuore trema ogni volta che ci cade sopra il tuo nome.

(Erich Fried)

(Erich Fried) Ho sempre il tuo nome sulla punta della lingua, come un colpo in canna puntato all’altezza del cuore.

(Valentino Zeichen)

(Valentino Zeichen) Le lettere del proprio nome hanno una terribile magia, come se il mondo fosse composto di esse. Sarebbe pensabile un mondo senza nomi?

(Elias Canetti)

(Elias Canetti) Chiamate il vostro nome e sorridete al lui o alla lei che siete. È molto importante. È qualcuno che avete trascurato molto e che ha sofferto abbastanza. Ora ha bisogno della vostra attenzione, della vostra consapevolezza, del vostro abbraccio consapevole. Dovreste richiamare il vostro nome alla vostra mente con molto amore e compassione.

(Thich Nhat Hanh)

(Thich Nhat Hanh) È importante vedere come la gente sceglie i nomi. Morire e dare nomi – non si fa altro di sincero, probabilmente, per tutto il tempo che si campa.

(Alessandro Baricco)

(Alessandro Baricco) Le parole hanno un significato e i nomi hanno un potere.

(Anonimo)

(Anonimo) Giovanotto, i nomi sono cose potenti. Non si può usarli in giro senza nessun motivo.

(Rick Riordan)

(Rick Riordan) I nomi propri sono poesia allo stato grezzo, e come tutte le poesie, sono intraducibili.

(W. H. Auden)

(W. H. Auden) I destini delle persone sono semplificati dai loro nomi.

(Elias Canetti)

(Elias Canetti) Non è il nome a rendere unica una persona, ma la persona a rendere unico il nome!

(Lucia Gaianigo)

(Lucia Gaianigo) Un nome aderisce perché si adatta a un individuo o l’individuo, inconsciamente, si evolve nel proprio nome?

(Robert Harris)

