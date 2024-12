Buona Festa dell’Immacolata: le frasi più belle da dedicare a genitori e nonni

Per chi ancora non avesse allestito il presepe o addobbato l’albero giocando d’anticipo, la data fatidica dell’8 dicembre rappresenta la giornata deputata all’inizio dei preparativi per il Natale, in cui già si cominciano ad inviare i primi messaggi di auguri.

Per i cattolici di tutto il mondo è, però, soprattutto la ricorrenza che celebra il concepimento virginale di Maria: ossia, secondo la dottrina, la Madonna fu concepita da sua madre Anna pura e libera dal peccato, appunto Immacolata (letteralmente, “senza macchia”). Anche per i fedeli, quindi, in questo giorno si possono rivolgere dei messaggi d’amore e di amicizia ai propri cari, in attesa di ritrovarsi tutti insieme per festeggiare il Santo Natale.

Frasi dolci

L’8 dicembre è il giorno giusto per far sapere alle persone che amiamo quanto vorremmo siano sempre felici: con una frase speciale possiamo augurare loro un futuro di serenità e gioia.

Con l’augurio che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili, da trascorrere con le persone che ami. Buona Immacolata.

Immacolata: una parola dolce e armoniosa come ciò che rappresenta. Tanti auguri.

Auguri per ogni momento che ti renderà felice, per ogni sogno che vedrai realizzato, per ogni abbraccio ricevuto. Buona Festa dell’Immacolata.

Oggi, 8 dicembre, si celebra l’Immacolata Concezione: ti auguro di trascorrere questa giornata serenamente con le persone a te care.

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case, dovremmo accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

Che l’amore e la dolcezza che caratterizzano questo giorno speciale riempiano il tuo cuore di gioia e serenità. Buona Immacolata!

Spero che tu viva oggi una di quelle giornate speciali che iniziano con un dolce sorriso e finiscono con un augurio di pace e serenità. Buona Festa dell’Immacolata.

In questa santa giornata di festa, desidero mandarti il mio messaggio di amicizia e affetto, perché la serenità e l’amore regnino nella tua casa e nella tua famiglia oggi e sempre. Buona Immacolata!

Buona festa dell’Immacolata! Da oggi inizia la frenesia festosa che ci condurrà al Natale: che questa magia invada lo spirito di tutti, accendendo l’amore in ogni cuore.

Che l’abbraccio protettivo della Madonna vi avvolga sempre e vi spinga a realizzare ogni vostro sogno senza temere mai. Buona festa dell’Immacolata Concezione!

Frasi religiose

Nella tradizione cattolica, l’8 dicembre è prima di tutto il giorno in cui si celebra il dogma dell’Immacolata: a Maria, quindi, va dedicato un pensiero speciale e gli auguri da regalare alle persone care non possono che rivolgersi alla Madonna, affinché con la Sua bontà possa proteggerle e sostenerle nel percorso di vita.

Che la bontà di Maria Vergine possa scendere su di te e guidarti nel sentiero della giusta via. Buona festa dell’Immacolata.

Auguri per la festa dell’Immacolata, che la Madonna ti protegga sempre.

L’Immacolata Concezione vi protegga sempre e doni a voi la grazia e la fede.

La grazia di Maria Vergine scenda su di voi e vi guidi nel cammino della vita. Buona festa dell’Immacolata a tutti!

Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria. Auguri di felice Immacolata.

Con l’augurio di trascorrere una giornata felice e che la luce di Maria possa guidarti nei giorni bui. Buona Immacolata.

Nel giorno dell’Immacolata, auguro che la tua vita sia avvolta dalla grazia divina e che tu possa sperimentare la bellezza della purezza e dell’amore.

Con l’anima piena di devozione, ti invio gli auguri più affettuosi per una felice e santa festa dell’Immacolata Concezione. Che questo giorno porti pace e gioia.

Nell’abbraccio della Vergine Immacolata, trova conforto e serenità. Che questo giorno speciale sia un rifugio di pace per te e i tuoi cari.

Che la festa dell’Immacolata porti nella tua vita la bellezza della fede, la dolcezza della speranza e la forza dell’amore. Auguri di cuore!

Frasi originali

Per stupire amici e familiari con una dedica molto speciale, ecco alcuni messaggi particolari da inviare loro.

Non c’è festa senza luci e Natale senza Immacolata. Buon 8 dicembre.

Auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, auguri per questa giornata magica della Festa dell’Immacolata.

A te che oggi prepari l’albero e il presepe, a te che oggi lavori comunque a tempo pieno, a te che riposi, a te che soffri, a te che sorridi: a tutti voi felice festa dell’Immacolata. Che il suo amore scenda su di voi oggi e per sempre.

In questa speciale giornata di festa che anticipa il Natale, lasciamoci cullare dall’abbraccio amorevole della Madonna. A Lei affidiamoci oggi e sempre. Buona festa dell’Immacolata.

Ti auguro di ritrovarti con i tuoi cari sotto l’albero di Natale per riempirlo di doni e prima ancora ti auguro di riempire il tuo cuore della luce dell’Immacolata Concezione!

Possa la Madre di tutte le madri concederti tutto ciò che desideri. Buona festa dell’Immacolata.

Lasciate che la magia del Natale che arriva pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buona Festa dell’Immacolata!

Oggi la città si riempie di luci e colori;

è un trionfo di bagliori,

nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata.

è un trionfo di bagliori, nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata. A Maria, Madonna benedetta, madre nostra amorosa, Maria, mistica rosa, che splendi in terra e in cielo, fa che nel mio cammino t’abbia sempre vicino. Buona festa dell’Immacolata!

Luci, colori e gioia: tutto è pronto per l’arrivo del Natale. L’Immacolata Concezione vegli su di voi e sulla vostra famiglia.

Citazioni famose

Santi, figure religiose e anche letterati hanno dedicato all’8 dicembre alcune frasi celebri, bellissime da ricordare nei propri auguri.

Maria è il modello per eccellenza della vita cristiana. Buon 8 dicembre. – Papa Giovanni Paolo II

Anche noi, come la Vergine Immacolata, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. – Papa Francesco

Dio ci ha scelti per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. – San Paolo

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore. Buon 8 dicembre a tutti. – Papa Francesco

Nel ventre tuo si riaccese l’amore, Per lo cui caldo nell’eterna pace, Così è germinato questo fiore. – Dante Alighieri

Come il bambino non si stanca mai di ripetere mamma, così il cristiano ripete sempre lo stesso saluto a Maria. – Henri Dominique Lacordaire

Vergine Maria, ricordati di tutti i figli tuoi; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità. – Papa Paolo VI

Per l’Immacolata incomincia la vernata. (ossia, l’inverno: per tradizione dall’otto dicembre arriva il vero freddo)

Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato lei. – Edward Poppe

L’Immacolata mostra che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come lui ci vuole. È Lui che fa in noi tante meraviglie. – San Josemaria Escriva

In breve In attesa degli auguri di Natale, l’8 dicembre può diventare l’occasione giusta per inviare delle frasi speciali, non solo di carattere religioso, magari arricchite di importanti citazioni.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.