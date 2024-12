Essere madri: frasi originali, divertenti e celebri sulla maternità

Difficile esprimere a parole tutte le emozioni che orbitano intorno all’essere madri. Vi sono, però, delle frasi che ci vanno molto vicine, racchiudendo il senso di quella meravigliosa e imprevedibile esperienza di vita che è la maternità.

Scopriamo insieme le più belle, da quelle originali e divertenti a quelle riflessive che non mancano di considerare gli aspetti più difficili e complicati dell’essere mamma.

Frasi originali sull’essere mamma

Esistono tante frasi originali sull’essere mamma e sull’essenza stessa della maternità. Si tratta di frasi brevi oppure lunghe e articolate, aforismi e citazioni celebri. Possono essere utilizzate per le occasioni speciali, come la Festa della Mamma o altre ricorrenze, e anche per congratularsi con una donna incinta.

Ecco alcuni esempi:

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran)

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che questo sia l’entusiasmo. (Bruce Barton)

La guerra sta all’uomo come la maternità alle donne. (Filippo Tommaso Marinetti)

Una mamma ha due doveri: preoccuparsi ed evitare di farlo. (E.M. Forster)

Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honoré de Balzac)

La maternità è un turbinio di emozioni, dove il cuore batte forte per le gioie e le sfide quotidiane.

Quella delle mamme è l’unica razza che parla la stessa lingua. Una mamma della Manciuria potrebbe conversare con una americana senza perdere nemmeno una parola. (Will Rogers)

Pensateci un minuto: nelle fiabe sono sempre i bambini che hanno le avventure più belle. Le madri devono restare a casa, ad aspettare il ritorno dei bambini che sono volati via dalla finestra. (Audrey Niffenegger)

Avere un bambino è come innamorarsi di nuovo, sia di tuo marito che di tuo figlio. (Tina Brown)

La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito. (Haim G. Ginot)

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho)

La mamma è quella persona che, vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti. (Tenneva Jordan)

Frasi divertenti sulla maternità

Ci sono anche frasi divertenti sull’essere mamma, in grado di strappare un sorriso e di emozionare con leggerezza.

Scopriamole insieme:

Si può fregare tutti per un certo periodo, qualcuno anche per sempre, ma non si può mai fregare la mamma.

Maglione (s.m.): indumento usato dal bambino quando sua madre sente freddo. (Ambrose Bierce)

“Papà, cos’è un uomo?”. “È una persona che si assume le responsabilità della sua vita, della sua casa e della sua famiglia e si prende cura di loro”. “Da grande allora diventerò un uomo, come la mamma”.

Basta davvero poco a rendere una mamma felice: è sufficiente mettersi sempre le mutande pulite e andare piano, anche se vai a piedi.

Non è davvero una mamma se non ti chiama a colazione, pranzo e cena per chiederti “Hai mangiato?” prima ancora di “Come stai?”.

Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani? (Milton Berle)

La mamma è la parte più femminile dei genitori. (Roberto Benigni)

Non ho ancora capito se la mamma è un’istituzione utile all’umanità o se è stata inventata dal Padre Eterno per far guadagnare gli psicoanalisti. (Oliviero Toscani)

Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze. (Anne Morrow Lindbergh)

Frasi sull’essere mamma tratte da canzoni

Rifacendoci al panorama discografico italiano, non mancano le frasi sull’essere mamma diventate famose perché parte di canzoni popolarissime e molto amate.

Di seguito, alcuni esempi rappresentativi:

Oltre a essere tuo figlio, la cosa più bella è che ti assomiglio. (Sottotono)

Che grande donna sei, me ne sono accorto in questi anni miei. (Eros Ramazzotti)

Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. (Toto Cutugno)

Ehi, mamma, guardami adesso: sempre lo stesso figlio anche se non parliamo spesso, come quando da bambino che sembravi mia sorella, ti vedevo in mezzo agli altri ed eri sempre la più bella. Mi ricordo che stavamo, praticamente, sempre insieme. La tua unica missione era farmi stare bene anche quando, invece, non era tutto a posto tu mi guardavi sorridendo e soffrivi di nascosto. (Alex Britti)

Mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella. (Anna Tatangelo)

Viva la mamma affezionata a quella gonna un po’ lunga, indaffarata sempre e sempre convinta, a volte un po’ severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni ’50, così lontana e pure così moderna e così magica. (Edoardo Bennato)

Per fortuna assomigli a tua madre. Per fortuna sei tutto tua madre. (J-Ax)

Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età. Dai mamma, dai, questa sera fuggiamo via. È tanto che non stiamo insieme e non è certo colpa tua. Ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo. E vorrei, vorrei saperti più felice. Si vorrei, vorrei dirti molte più cose. (Luca Barbarossa)

Altre frasi famose sulla maternità

Le frasi famose sull’essere mamma sono davvero tantissime ed è impossibile raccoglierle tutte.

Qui di seguito una selezione di altre citazioni che sono passate alla storia, tratte da grandi opere della letteratura e della filosofia:

Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce qui. (Robert Browning)

La maternità è il più grande privilegio della vita. (Mary R. Cocker)

La centralità della nostra vita di donne è lo spirito della maternità. (Susanna Tamaro)

Tamaro) Una madre che nutre il figlio, dà immediatamente se stessa, il proprio corpo come cibo per i suoi figli, i quali senza ciò non sarebbero vivi. E questo è l’amore. (Lev Tolstoj)

Le madri possono perdonare qualsiasi cosa! Dimmi tutto, tanto non ti lascerò mai andare, anche se il mondo intero dovesse voltarti le spalle. (Louisa May Alcott)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

Riflessioni sull’essere mamma

Essere mamma è sicuramente un grande dono, un percorso bellissimo ed emozionante che dura per tutta la vita. Inevitabilmente, però, il bagaglio di esperienze di una madre racchiude momenti di sconforto e di smarrimento.

Essere madre è anche difficile, e a questa riflessione si rifanno le frasi che trovate nell’elenco qui sotto, tra malinconia e consapevolezza:

Maternità: i giorni sono lunghi, gli anni brevi. (Susan Mitchell)

C’è così tanto da insegnare ai figli e il tempo scorre così veloce. (Emma Bombeck)

La maternità è la cosa più grande e la cosa più difficile. (Ricki Lago)

Essere una mamma non è facile, ma è sicuramente il miglior lavoro che chiunque possa avere.

Essere madre è difficile: è una materia che non ho mai studiato. (Ruby Wax)

Essere madre è la gioia più grande del mondo, ma porta anche problemi, sfinimento, dolore. Niente al mondo ti potrà mai rendere più felice o più triste, più orgogliosa o più stanca. Perché nulla è complicato quanto aiutare una persona a sviluppare la propria individualità, mentre stai ancora lottando per conservare la tua. (Marguerite Kelly)

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. (Jill Churchill)

Quanto è bello e, nello stesso tempo quanto è difficile essere madre. Si ha paura di tutto. (Anton Cecov)

Essere mamma significa affrontare notti insonni e giorni pieni di impegni, ma la gioia di vedere il sorriso del proprio piccolo ripaga ogni fatica.

La strada della maternità è spesso in salita, ma è anche costellata di momenti di dolcezza che ripagano gli sforzi.

La differenza tra una madre buona e una cattiva non sta nel commettere errori, ma in ciò che si fa degli errori commessi. (D. W. Winnicott)

Essere mamma è un mestiere difficile, dove la vulnerabilità si trasforma in forza e l’amore diventa la guida per affrontare le tempeste.

Frasi sul parto e sulla gravidanza

Concludiamo con alcune frasi dedicate alle future mamme, incentrate sul parto e sulla gravidanza. Sono citazioni e aforismi che infondono fiducia e coraggio, adatte a motivare chi si sta preparando all’incontro più importante della vita: quello con il proprio figlio.

Ecco alcune delle più significative:

Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

Da oggi in poi non sarà più il tuo mondo, ma il vostro mondo. Respirerai i suoi respiri e ti nutrirai dei suoi piccoli, grandi progressi.

Il gioiello più prezioso non si mette al dito, ma si porta in grembo per 9 mesi.

Facciamo della gravidanza un’occasione in cui apprezziamo i nostri corpi femminili. (Merete Leonhardt)

Il parto deve essere il tuo più grande successo, non la tua più grande paura. (Jane Weideman)

Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore. (Gabriela Mistral)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. (Larry Barretto)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino.”Eri un desiderio dentro al cuore.” (Tagore)

C’è un potere che entra nelle donne quando partoriscono. Le donne non lo chiedono, ne vengono semplicemente invase. Si accumula come fanno le nuvole all’orizzonte e passa attraverso di loro, portando il bambino con sé. (Sheryl Feldman)

