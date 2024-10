Festa di Ognissanti: le frasi di auguri da dedicare

Citazioni famose, frasi d'autore e semplici parole per il 1 Novembre.

Fu Papa Gregorio III a scegliere questa data per celebrare l’onore e la gloria di tutti i Santi della Chiesa cristiana, compresi quelli non canonizzati. È tradizione festeggiare in questa data l’onomastico di tutti, compresi coloro il cui nome non ricorre sul calendario in una giornata precisa. È anche l’occasione per condividere qualche frase significativa con amici e parenti. Vediamo insieme qualche idea!

Da molti secoli il mondo cristiano celebra il primo di novembre la Festa di Ognissanti , nota anche come Festa di Tutti i Santi. Si tratta, come spesso capita, di una festività religiosa dalle origini antiche, che in qualche modo riprendono credenze e festeggiamenti pagani.

