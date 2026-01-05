Ogni anno il 6 gennaio si festeggiano l’Epifania e la tradizione della Befana, personaggio suggestivo e avvolto da una secolare aura magica che porta via con sé tutte le feste. I bambini aspettano impazienti dolciumi e doni e in famiglia ci si scambiano gli auguri.

Se siete a corto di idee non disperate: sono tante le frasi della Befana per bambini (e non solo) da poter usare in questa occasione, da condividere in casa con grandi e piccini, sui classici bigliettini di auguri o via Whatsapp tra amici e colleghi.

Frasi Befana divertenti

Le frasi per la Befana divertenti, simpatiche e irriverenti sono le più adatte per il fidanzato o per il marito che vuole scherzare con la propria dolce metà. Inoltre, possono tornare utili anche per scambiarsi ironici auguri tra amiche.

Eccone alcune da cui prendere spunto:

Non dimenticare la revisione della scopa! Il 6 gennaio si avvicina.

Babbo Natale non esiste, ma di Befane è pieno il mondo. Tanti auguri.

Carissima Befana, se porti il carbone assicurati che sia almeno di prima qualità!

Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!

Amica! Mi fai un favore? Mi manderesti una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana!

Come non amare l’Epifania! È l’unico giorno in cui il look al risveglio mi rispecchia totalmente.

Se quando arriva la Befana ti guarda, piange e ti abbraccia… Capiscila… Non sapeva di avere una sorella gemella!

Ti prego, mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!

Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto tutti i permessi? Hai lucidato la tua scopa? Scusa se ti ricordo i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria.

Sei la persona che immaginavo: sei meravigliosa, sei unica, sei indimenticabile, sei tu la persona che cercavo, la più bella Befana che ho incontrato quest’anno. Auguri!

Un’improvvisa ondata di gelo sta uccidendo generazioni di befane. Copriti e non farmi stare in pensiero!

La Befana ha chiesto un aumento quest’anno: più dolci, meno carbone!

A te, Befana moderna, che porti carbone e risate in quantità industriale!

Citazioni originali

Non mancano le citazioni a tema Befana, frasi famose e celebri tratte da poesie e filastrocche incentrate sulla vecchina che porta dolci e carbone nella notte tra il 5 e il 6 gennaio o, più in generale, sull’Epifania.

Di seguito, trovate qualche esempio:

“Cara Befana. Prendi un trenino che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti con tanti doni e tanti confetti.” (Gianni Rodari)

“La Befana, cara vecchietta, va all’antica, senza fretta. Non prende mica l’aeroplano per volare dal monte al piano, si fida soltanto, la cara vecchina della sua scopa di saggina: è così che poi succede che la Befana… non si vede!” (Gianni Rodari)

“Ognuno chiudendo gli occhi, sogna dolci e balocchi. E Dori, il più piccino, accosta il suo visino alla grande vetrata per veder la sfilata dei Magi, su nel cielo, nella notte di gelo.” (Guido Gozzano)

“La Befana vien pianino cala giù per il camino, porta ai bimbi che son buoni tante chicche, tanti doni. Ma se buoni non sarete, nella calza troverete, come chicchi, come doni, aglio, cenere e carboni.” (Maria Maltoni)

“Zitti, zitti bimbi buoni, presto, presto giù a dormire. La Befana è per venire col suo sacco pien di doni.” (Anonimo)

“In ogni casa elegante c’è la porta principale per i signori e c’è la porticina di servizio per i fornitori; ma non deve mancare la porta celeste per gli dei. Si potrebbe dire che la cappa del camino è il tunnel che congiunge la terra al cielo. […] Per colpa di certe convenzioni, e d’una diffusissima mancanza di coraggio ascensionale, forse questa porta è poco adoperata. Ciò non toglie che la porta della Befana sia la vera porta principale: la porta che si apre sull’universo.” (Gilbert Keith Chesterton)

“La Befana è così simile a una strega. Ma della strega non ha la bellezza, né la sfera di cristallo, né la bacchetta magica, né gli incantesimi prodigiosi e ammalianti. Ha solo una vecchia scopa, capelli grigi e spettinati e il suo unico prodigio è volare nel cielo e mettere il carbone o i regali nelle calze dei bambini. Sembra più una fata che una strega, una persona buona che compare una volta all’anno, fa del bene (ma senza l’ostentazione di Babbo Natale!) e poi scompare nella sua solitudine, senza curarsi di tutte le battute che fanno sulla sua bruttezza.” (Fabrizio Caramagna)

“Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda. Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. Viene viene la Befana.” (Giovanni Pascoli)

“La Befana a volte tarda perché ormai è vecchia e sorda, ma a coloro che son buoni lascia sempre tanti doni. Tra la cenere e il carbone ecco a te un suo bacione!” (Anonimo)

“Arriva la Befana, è già partita da una settimana, con la scopa di saggina,

lei vola per arrivare prima. Viva viva la Befana!” (Anonimo)

Frasi di auguri dolci per la Befana

Queste frasi per la Befana, dolci e affettuose, possono essere utilizzate per scambiarsi gli auguri tra amiche o in coppia. Alcune sono perfette per i bambini che, nel giorno dell’Epifania, desiderano rivolgere un pensiero a mamme, nonne e zie.

Ecco l’elenco:

Befanina, befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “È sol per te tutto il mio amore”!

Discesi dal lettino son là presso il camino, grandi occhi estasiati, i bimbi affaccendati a metter la calzetta che invita la vecchietta a portar chicche e doni per tutti i bimbi buoni.

Io l’ho vista la Befana: era su nel cielo che volava con la scopa e i calzini, s’intrufolava nei camini, per portare gioia e amore ad ogni bimbo e al suo genitore.

Chissà quest’anno cosa mi porti, carbone o caramelle e dolcetti? Non importa, io ti aspetto al solito posto: ti anticipo gli auguri di buona Epifania.

È bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo, ed è bello sapere che qualcuno ti porti balocchi, ma anche sogni… Buona Epifania!

Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!

Tanti calorosi auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana porti solo dolcetti, amore e felicità.

A chi in lei ancora crede, auguro di trovare realizzato quel piccolo sogno: una calza pieno di doni. A tutti gli altri semplicemente Buona Epifania!

Se qualcuno ti dà della Befana, non offenderti. Ti sta dicendo che sei un’epifania, una manifestazione di bellezza e grazia

Befana mia Befana, esci dalla tana, con le tue scarpette rosa, buttami giù qualche cosa!

C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza… lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna. Buona Befana!

Un bel messaggio di dolcissimi auguri: con carboni e dolcetti, riempie le calze sui caminetti, sulla scopa vola via, con i doni nella scia! Al risveglio con stupore, ti ringraziamo per il tuo amore!

In breve Il 6 gennaio è l’occasione ideale per scambiarsi originali e divertenti auguri via social o tramite i più tradizionali bigliettini: se le idee mancano, alcune citazioni o spunti più o meno celebri possono fare al caso nostro!

