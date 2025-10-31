Frasi di auguri per la festa di Ognissanti: le più belle da dedicare

Da molti secoli il mondo cristiano celebra il primo di novembre la Festa di Ognissanti, nota anche come Festa di Tutti i Santi. Si tratta, come spesso capita, di una festività religiosa dalle origini antiche, che in qualche modo riprendono credenze e festeggiamenti pagani.

Fu Papa Gregorio III a scegliere questa data per celebrare l’onore e la gloria di tutti i Santi della Chiesa cristiana, compresi quelli non canonizzati. È tradizione festeggiare in questa data l’onomastico di tutti, compresi coloro il cui nome non ricorre sul calendario in una giornata precisa. È anche l’occasione per condividere qualche frase significativa con amici e parenti. Vediamo insieme qualche idea!

Frasi dei Santi di buon augurio

Sono davvero molti i Santi e le Sante che ci hanno lasciato la testimonianza delle loro azioni. Vediamo insieme tante frasi dei Santi sulla vita, che possono essere di ispirazione e di buon augurio anche e soprattutto in occasione della Festa di Ognissanti!

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.

(Madre Teresa di Calcutta)

Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.

(San Giovanni Bosco)

Meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata.

(San’Agostino)

Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.

(Padre Pio)

Il demonio ha paura della gente allegra.

(San Giovanni Bosco)

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.

(San Francesco d’Assisi)

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

(Madre Teresa di Calcutta)

Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà.

(San Bernardo di Chiaravalle)

Gli amici veri si rallegrano e si rattristano delle medesime cose.

(San Tommaso d’Aquino)

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

(Madre Teresa di Calcutta)

Non mandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo.

(San Giovanni Bosco)

Tutta l’oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela.

(San Francesco d’Assisi)

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

(Madre Teresa di Calcutta)

La misura dell’amore è amare senza misura.

(San’Agostino)

Sii con Dio come l’uccello che sente tremare il ramo e continua a cantare, sapendo di avere le ali.

(San Giovanni Bosco)

La vita è una lotta dalla quale non possiamo ritrarci.

(Padre Pio)

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.

(San’Agostino)

L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve.

(Padre Pio)

La gioia è molto contagiosa; quindi, siate sempre pieni di gioia.

(Madre Teresa di Calcutta)

Il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati ma nel tendere continuamente alla meta.

(San Bernardo di Chiaravalle)

Non ci può essere gioia nella vita senza la gioia del lavoro.

(San Tommaso d’Aquino)

Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà.

(Sant’Agostino)

Il mondo è nato dall’amore, è sostenuto dall’amore, va verso l’amore ed entra nell’amore

(San Francesco di Sales)

Il rumore non fa bene e il bene non fa rumore.

(San Francesco di Sales)

Non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne.

(San Paolo)

Esercitate la carità, esercitatela con entusiasmo: non fatevi chiamare due volte, siate solleciti. Interrompete qualsiasi occupazione, anche santissima e volate in aiuto dei poveri.

(San Giuseppe Benedetto Cottolengo)

La grande miseria degli uomini, è che sanno così bene ciò che è loro dovuto e sentono così poco ciò che devono agli altri.

(San Francesco di Sales)

La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso.

(Madre Teresa di Calcutta)

Vorrei che si scrivessero i difetti dei santi e quanto essi hanno fatto per correggersi; ciò ci servirebbe assai più dei loro miracoli e delle loro estasi.

(Santa Bernadette Soubirous)

L’ora di fare il bene è subito.

(Santa Caterina da Siena)

È il caso che fa l’eroe, ma è il valore di tutti i giorni che fa il giusto.

(San Pio da Pietrelcina)

Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti, ma degli invisibili, che tengono i loro occhi pieni di luce fissi nei nostri pieni di lacrime.

(Sant’Agostino)

Citazioni famose per celebrare la ricorrenza

La Festa di Ognissanti è l’occasione giusta per ricordare la grandezza di alcuni uomini e donne con frasi e citazioni famose da dedicare alle persone a cui vogliamo bene.

I Santi ci ricordano che gli uomini possono essere grandi anche nelle piccole cose.

(Stephen Littleword) I santi ci mostrano con una chiarezza insuperabile che le loro opere non scaturiscono da loro stessi. Essi sono una porta aperta verso il Signore.

(Adrienne von Speyr) Essere poveri nel cuore, reagire con umile mitezza, saper piangere con gli altri, cercare la giustizia con fame e sete, guardare e agire con misericordia: questo è santità.

(Papa Francesco) Essere un uomo grande e un santo per se stesso, ecco l’unica cosa importante.

(Charles Baudelaire) La musica ha bisogno della cavità del flauto, le lettere della pagina bianca, la luce del vuoto della finestra, e la santità dell’assenza di sé.

(Anthony De Mello) Tutti gli uomini sono santi, se prendono veramente sul serio i propri pensieri e le proprie azioni. Chi reputa che una cosa sia giusta deve anche farla.

(Hermann Hesse) Il miglior modo di onorare i santi è di imitarli.

(Erasmo da Rotterdam) I santi hanno fortemente voluto perché appassionatamente amavano.

(Natale Ginelli)

Io non sono un santo, a meno che non si pensa a un santo come un peccatore che continua a cercare.

(Nelson Mandela) I santi cercarono sempre di stare nascosti e di non apparire santi, e non hanno potuto perché quanto più si nascondevano e quanto più occultavano l’opere loro, tanto più Iddio le manifestava agli altri.

(Girolamo Savonarola) Il giorno in cui acconsentiamo a un po’ di bontà è un giorno che la morte non potrà più strappare dal calendario.

(Christian Bobin) I Santi sono degli Angeli nel cielo che indicano la via di un Dio che si fa Uomo per noi.

(Stephen Littleword) Il santo è l’uomo vero, un uomo vero perché aderisce a Dio e quindi all’ideale per cui è stato costruito il suo cuore, di cui è costituito il suo destino.

(Madre Caterina Lavizzari) I santi ci incoraggiano con la loro vita e la loro intercessione presso Dio, e noi abbiamo bisogno gli uni degli altri per diventare santi.

(Papa Francesco) La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie.

(Luigi Monza) I voluttuosi entrano nel dolore attraverso la porta del piacere; i santi entrano nella gioia attraverso la porta del dolore.

(Roger Judrin) Chiunque abbia avuto la ventura di incontrare un santo non gli sarà facile, per tutto il resto della sua vita, pronunciare senza un’estrema cautela la parola bellezza.

(Cristina Campo) I santi sono appesi in croce tra l’aldiqua e l’aldilà; esiliati dalla terra e non ancora accolti in cielo; da questa loro posizione, come da un pulpito, predicano con tutta la propria vita, il cielo sulla terra.

(Hans Urs von Balthasar) I santi sono come piccole locande lungo il cammino; possono ristorare, ma non trattenere troppo a lungo l’ospite.

(Adrienne von Speyr) La santità non è un mantello che si possa indossare come si vuole, ma una stoffa che bisogna tessere filo per filo e giorno per giorno.

(Madre Caterina Lavizzari) Non si nasce santi; lo si diventa con molte tribolazioni e dolori.

(Louisa May Alcott) Tutti gli uomini sono santi, se prendono veramente sul serio i propri pensieri e le proprie azioni.

(Santa Bernadette Soubirous) I santi, che spesso agli occhi del mondo contano poco, in realtà sono quelli che lo sostengono, non con le armi del denaro e del potere, ma con le armi della preghiera.

(Papa Francesco) Invoco l’intercessione dei Santi quando sento che il mondo intorno a me è buio, triste, e senza amore.

Invoco l’amore dei Santi quando scopro di essere un uomo piccolo al cospetto di Dio.

Invoco la gioia dei Santi, quando voglio trovare il Coraggio di cambiare le cose.

(Stephen Littleword)

Frasi di auguri da inviare a chi festeggia l’onomastico il 1 Novembre

Dalle frasi più profonde a quelle più simpatiche e spiritose, ecco alcuni auguri di Ognissanti da dedicare a chi festeggia il proprio onomastico in occasione di questa ricorrenza.

Buon onomastico di cuor ricorda sempre di onorare il nome che indossi!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti. Buon onomastico!

Oggi è la festa di Tutti i Santi. Tantissimi auguri anche a te, sei sempre nel mio cuore!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Il tuo nome non c’è sul calendario, ma approfitto di questa giornata speciale per farti tanti cari auguri.

Buon primo novembre! Ti auguro la più grande luce che tutti i Santi oggi in cielo esprimono con il loro grande amore per noi!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Dimenticarsi di una data importante come questa è impossibile, così come dimenticarsi di persone importanti come te: tanti auguri!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Auguri scintillanti, tra preghiere e canti, oggi che è la festa di tutti i santi.

Buon onomastico di cuore, nel giorno di Ognissanti si festeggia il proprio nome indossato da un Santo, ricorda sempre di onorarlo.

Bisogna ammettere che tu con i Santi non hai molto in comune, però…tanti auguri!

Ti faccio gli auguri più sinceri per il tuo onomastico. Come sarebbe a dire che non è oggi? Oggi è Ognissanti, auguri!

Il tuo nome non l’ho mai trovato sul calendario, quindi approfitto di questa giornata speciale per farti tanti cari auguri di buon onomastico.

Del tuo onomastico se ne ricordano sempre in pochi, ma oggi potrai prenderti una rivincita visto che gli auguri giungeranno anche a te. Buona festa di Ognissanti.

Sì, lo so: mi son scordato di farti gli auguri per il tuo onomastico, ma posso rimediare facendoli oggi. Auguri!

È bello pensare che oggi sia l’onomastico anche di coloro che non hanno un onomastico. Quindi auguri vivissimi anche a te che, nonostante questo, porti uno dei nomi più affascinanti al mondo.

Questi sono giorni illuminanti, di una luce che dall’alto ci ricorda i nostri santi! Buona festa!

Tanti auguri per la festa di Ognissanti, che questi possano sempre illuminare il tuo cammino soprattutto nelle giornate più buie.

Che i Santi veglino sempre su di te, sorreggendoti se ne avrai bisogno ed indirizzandoti sempre verso il giusto cammino. Sentiti auguri per la festa di Ognissanti.

Il mio augurio più sincero per voi è che vi giunga la più raggiante luce che tutti i Santi oggi in cielo esprimono con il loro grande amore per noi.

Tanti auguri per la festa di Ognissanti, che siano Loro a ispirare il tuo cammino soprattutto nelle giornate meno luminose.

Tanti auguri per la festa di Ognissanti. Che il loro sostegno sia sempre con te e con la tua famiglia in ogni circostanza della vita.

Un piccolo augurio per una grande persona con un nome speciale.

Che tu sappia trovare la via seguendo la luce dei Santi! Auguri

Ti auguro di avere la sapienza di tutti i Santi per poter illuminare ogni tua giornata!

Tra tutti i milioni di persone che oggi festeggiano l’onomastico tu sei la più speciale: tanti auguri

Frasi e riflessioni da dedicare ad Ognissanti

Che la luce di tutti i Santi illumini il nostro cammino.

Oggi celebriamo la gloria di chi ha vissuto seguendo l’esempio di Cristo.

I Santi ci ricordano che la santità è una meta possibile per tutti.

Che l’intercessione di tutti i Santi ci protegga e ci guidi.

Oggi il Cielo e la Terra si uniscono in una sola, grande festa.

Ricordiamo i Santi non come eroi lontani, ma come fratelli che ci hanno preceduto.

Che questa giornata porti pace e riflessione nei nostri cuori.

Ognissanti: una festa di gioia, perché il bene ha trionfato in loro.

Sull’esempio dei Santi, impariamo ad amare di più ogni giorno.

Che la forza dei Santi ci ispiri nelle sfide quotidiane.

La santità non è perfezione, ma amore perseverante. Buona festa di Ognissanti.

Oggi ricordiamo che siamo tutti chiamati a essere luce nel mondo.

Che lo splendore dei Santi riscaldi i nostri cuori.

Ognissanti ci ricorda la bellezza di una vita donata.

Buona festa di Ognissanti, nel segno della speranza eterna.

Celebriamo chi ha saputo fare della propria vita un capolavoro d’amore.

Che questo Ognissanti rinnovi la nostra fede e la nostra carità.

I Santi ci mostrano mille strade diverse per arrivare a Dio.

Ricordiamo che la santità fiorisce nelle piccole cose fatte con grande amore.

Che la pace che hanno trovato i Santi sia anche con noi oggi.

Ognissanti è la festa di chi ha creduto, sperato e amato fino in fondo.

Affidiamo i nostri cari e le nostre intenzioni a tutti i Santi del Paradiso.

Un giorno per riflettere sul senso vero della nostra vita. Buona festa di Ognissanti.

Più che i miracoli, oggi celebriamo la perseveranza quotidiana di chi ha saputo trasformare l’ordinario in straordinario amore.

I Santi non sono eroi irraggiungibili, ma la prova vivente che è possibile fiorire là dove Dio ci ha piantati.

Ognissanti ci svela che la santità non è assenza di difetti, ma la capacità di lasciarsi incessantemente scolpire dalla Grazia.

La solennità di Ognissanti ci ricorda che la santità non è un privilegio per pochi, ma il destino glorioso a cui ogni battezzato è chiamato.

Oggi festeggiamo il trionfo dell’umiltà: la gloria di chi ha saputo farsi piccolo sulla terra per diventare grande nei Cieli.

La loro intercessione è la mano tesa di un fratello maggiore che, conoscendo la fatica del cammino, sostiene il nostro passo.

I Santi sono le stelle fisse nel firmamento della Chiesa: ognuno con la sua luce unica, orientano la nostra navigazione.

Ognissanti non è solo memoria del passato, ma una chiamata urgente al presente: “Ciò che sono loro, possiamo esserlo anche noi”.

La santità è lasciare che la luce di Dio filtri attraverso le nostre crepe. Ognissanti celebra chi ha avuto il coraggio di restare trasparente.

Ricordiamo i Santi non come statue di marmo, ma come uomini e donne in carne e ossa che hanno lottato, dubitato e amato fino alla fine.

Non siamo chiamati a imitare i Santi nelle loro opere straordinarie, ma nel loro amore straordinario per l’ordinario.

Oggi respiriamo “l’aria di casa”: il Paradiso, la nostra vera patria, di cui i Santi sono i cittadini gloriosi che ci attendono.

I Santi ci mostrano che è possibile permettere a Dio di scrivere dritto sulle righe storte della nostra fragile umanità.

Ognissanti ci insegna a vivere con i piedi per terra, ma con il cuore già saldamente ancorato in Cielo.

Questa festa ci scuote dalla mediocrità, ricordandoci che siamo fatti per “le cose grandi”, per l’Infinito.

Come fari nella nebbia del tempo, i Santi ci mostrano che è possibile approdare al porto sicuro dell’eternità.

I Santi sono la risposta affermativa dell’umanità all’invito d’amore di Dio.

La santità è l’arte di amare Dio con il cuore del prossimo, e il prossimo con il cuore di Dio.

Ognissanti ci ricorda che non siamo mai soli nelle nostre lotte: un popolo immenso fa il tifo per noi dagli spalti del Cielo.

La gloria dei Santi non li allontana da noi, ma li rende più vicini, profondamente partecipi delle nostre speranze e angosce.

Ognissanti è il grande “raccolto” del Cielo: oggi Dio contempla i frutti maturi della sua Redenzione.

I Santi ci rassicurano: nessuna lacrima versata per amore sarà sprecata, nessuna preghiera sussurrata andrà perduta.

Celebrare Ognissanti significa rinnovare il nostro “sì” battesimale alla chiamata universale alla santità.

I Santi non hanno avuto paura di “sporcarsi le mani” con la realtà, ma l’hanno fatto tenendo lo sguardo fisso su Dio.

La loro vita è il Vangelo tradotto in pratica, la dimostrazione che la Parola può davvero farsi carne in ogni epoca.

Non siamo soli nel nostro cammino: una schiera di Santi prega per noi.

Oggi celebriamo la vita eterna e la meta luminosa che attende tutti noi.

In breve

