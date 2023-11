Le più belle frasi sulla gravidanza da dedicare

Quello della gravidanza è un periodo intenso e di grande cambiamento per ogni donna, che proverà emozioni uniche e indescrivibile nel sentire una vita che cresce dentro di sé. Proprio per questo motivo scrittori, poeti, autori e tanti personaggi celebri hanno riflettuto su questo tema, scrivendo alcune delle più belle frasi sulla gravidanza da dedicare. Abbiamo raccolto le più belle, da dire o scrivere a un’amica, una sorella, una collega o una conoscente in dolce attesa. Vediamole tutte.

Frasi sulla gravidanza di autori famosi

Nessuno stato è così simile alla pazzia da un lato, e al divino dall’altro quanto l’essere incinta. La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera.

(Erica Jong) Il parto è un cambiamento e non importa se hai già avuto otto bambini. È sempre un cambiamento la volta in cui nasce un altro bambino, perché non sei più la stessa donna che eri prima di avere quel bambino.

(Penny Handford) Il legame più potente che ci unisce alla donna è quello della maternità.

(Iginio Ugo Tarchetti) Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino.“Eri un desiderio dentro al cuore”.

(Tagore) Quando sei incinta, non riesci a pensare ad altro se non a riavere il tuo corpo indietro. Ma dopo aver partorito ti rendi conto che la parte più grossa di te ora è da qualche parte fuori, soggetta a tutti i pericoli e a tutte le sparizioni. Così passi il resto della tua vita a cercare di capire come tenerla abbastanza vicina da poterla confortare. Ecco la cosa più strana dell’essere madre: ti rendi conto di quanto ti mancasse un bambino solo nel momento in cui lo hai.

(Jodi Picoult) Il bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di disperazione.

(Marina Cvetaeva) Di solito sostengo che le donne incinte non dovrebbero leggere libri sulla gravidanza e il parto. Il loro tempo è troppo prezioso. Esse dovrebbero, piuttosto, guardare la luna e cantare per il loro bambino nel grembo materno.

(Michel Odent) Una madre non resta incinta per dare lavoro al personale sanitario. Partorire è un’avventura giubilare ed estatica preclusa agli uomini. È il coronamento creativo della vita di una donna.

(John Stevenson) Facciamo della gravidanza un’occasione in cui apprezziamo i nostri corpi femminili.

(Merete Leonhardt) L’amore è il mezzo con cui la natura garantisce le gravidanze.

(Sujatha) I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé.

(Larry Barretto) C’è un potere che entra nelle donne quando partoriscono. Le donne non lo chiedono, ne vengono semplicemente invase. Si accumula come nuvole all’orizzonte e passa attraverso di loro, portando il bambino con sé.

(Sheryl Feldman) Tutto nella donna è un enigma, ma tutto nella donna ha una soluzione: questa si chiama gravidanza.

(Friedrich Wilhelm Nietzsche) Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura.

(Dalai Lama) Se tornassi indietro, invece di non vedere l’ora che finissero i nove mesi della gravidanza, ne avrei amato ogni attimo, consapevole del fatto che la cosa stupenda che mi viveva dentro era la mia unica occasione di collaborare con Dio alla realizzazione di un miracolo.

(Erma Bombeck) Una barca a vela e una donna incinta, sono le due più belle cose che possono essere viste.

(Benjamin Franklin) Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore.

(Gabriela Mistral) Quando ti sei mosso, mi sono sentita attanagliata da un’infatuazione e da un senso di protezione selvaggia. Siamo una cosa sola. Niente, nemmeno la morte, può cambiarlo.

(Suzanne Finnamore) Nessuna donna può definirsi libera se non possiede e controlla il proprio corpo. Nessuna donna può definirsi libera fino a che non sceglie coscientemente se vuole oppure no essere una madre.

(Merete Leonhardt) Non puoi capire la vita finché non cresce dentro di te.

(Sandra Chami Kassis) Dovremmo riconoscere che le donne diventano madri nel momento in cui sono incinte.

(Alveda King) “Come hai saputo che sono incinta?”

“Non è ancora cresciuto il ventre, ma i figli brillano già negli occhi delle madri”.

(José Saramago) E all’improvviso la sensazione di diventare madre le si attaccò al corpo come neve caduta abbondante e silenziosa durante la notte.

(Fabrizio Caramagna) Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita è sempre un gesto di grande coraggio.

(Rosa Perrotta) Quando una donna ha vent’anni, un figlio la deforma; quando ne ha trenta, la conserva; quando ne ha quaranta la ringiovanisce.

(Léon Blum) Il grembo che ci ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del battito del cuore della mamma.

(Papa Francesco) La gravidanza è un processo che invita a cedere alla forza invisibile che si nasconde nella vita.

(Judy Ford) Io ho sempre considerato la donna molto più forte dell’uomo, perché la donna dà la vita.

(Claudia Cardinale) Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità.

(Banana Yoshimoto) La gravidanza mi ha fatto capire quale sia il vero rapporto con il mio corpo.

(Amy Adams) La coerenza delle cure materne attribuisce un inizio di significato al mondo che circonda il bambino. Qualunque gestazione realizza un’incarnazione: è la conversione di un desiderio, di un progetto, in uno sviluppo biologico.

(M. Bydlowski) Essere madre è la gioia più grande del mondo, ma porta anche problemi, sfinimento, dolore. Niente al mondo ti potrà mai rendere più felice o più triste, più orgogliosa o più stanca. Perché nulla è complicato quanto aiutare una persona a sviluppare la propria individualità, mentre stai ancora lottando per conservare la tua.

(Marguerite Kelly) Voglio avere bambini, ma le mie amiche mi spaventano. Una di loro mi ha detto di aver avuto un travaglio di trentasei ore. Io non voglio neanche fare qualcosa di piacevole per trentasei ore!

(Rita Rudner) Maternità e paternità sono dono di Dio, ma accogliere il dono, stupirsi della sua bellezza e farlo splendere nella società, questo è il compito dei genitori. Ognuno dei vostri figli è una creatura unica che non si ripeterà mai più nella storia dell’umanità.

(Papa Francesco) L’unica volta in cui una donna vorrebbe essere più vecchia di un anno è quando è in attesa di un bambino.

(Mary Marsh) C’è un tempo per ridere e un tempo per piangere. Un tempo per gioire e un tempo per soffrire. Un tempo per restare e un tempo per partire. Ma un tempo massimo per restare incinte. Dopo di che… ciao.

(Luciana Littizzetto) La maternità non è la paternità. Nella maternità la donna abbandona il proprio corpo al bambino. E i bambini le stanno sopra come su una collina, come in un giardino, la mangiano, la picchiano, ci dormono sopra e lei si lascia divorare e qualche volta dorme mentre loro le stanno addosso. Niente di simile avverrà mai nella paternità.

(Marguerite Duras) Essere mamma non è un mestiere; non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti.

(Oriana Fallaci) Un bambino è qualcosa che porti dentro di te per nove mesi, tra le tue braccia per tre anni, e nel tuo cuore fino al giorno in cui muori.

(Anonimo) Le donne incinte sono invulnerabili.

(Daria Bignardi) Nel momento in cui un bambino nasce anche una madre sta nascendo. Lei non è mai esistita prima. La donna esisteva, ma la madre, mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo.

(Osho Rajneesh) Una delle cose belle dell’aspettare un figlio è che non si è mai soli.

(Daria Bignardi) Consiglio alle madri in dolce attesa: dovete ricordarvi che quando siete incinte, state mangiando per due. Ma dovete anche ricordarvi che l’altra persona ha più o meno le dimensioni di una palla da golf, perciò non esageriamo. Insomma, molte donne incinte mangiano come se l’altra persona per cui mangiano fosse Orson Welles.

(Dave Barry) Al primo trimestre il bambino era una speranza, poi una certezza, ma non aveva realtà; al secondo, è diventato una presenza; al terzo, il bambino è il centro esclusivo dei pensieri, degli interessi, delle preoccupazioni della futura madre.

(Laurence Pernoud) La gravidanza non è una punizione inflitta dalla natura per farti pagare il brivido di un momento. È un miracolo che deve svolgersi con la stessa spontaneità che benedice gli alberi, i pesci.

(Oriana Fallaci) Per molte donne la gravidanza è un arricchimento dell’amore verso il marito. Si aspettano che questo ammiri la loro nuova bellezza di gestante e soffrono se non avviene. Per molte donne la nascita del figlio completa il loro amore.

(Francesco Alberoni)

Le più belle poesie e canzoni sulla gravidanza

Cariocinesi

Un nucleo si divide

e due sono le vite

e quattro e otto ancora

in giusta progressione

processo di magia

processo forse cieco

o forse illuminato

da memoria senza passato

un nucleo si divide

l’errore lo interrompe

e dentro il meccanismo

un velo che si chiama caso.

(Franco Battiato)

Basta non fare opposizione, non spaventarsi,

nè irritarsi della forza, della frenesia che il bambino mette a voler nascere.

Infine, supremo sacrificio, abnegazione totale,

bisogna dirgli dentro di sé

sì, lasciami.

La vita, la tua vita è là, davanti a te.

Prendila

(Frederick Leboyer)

A mio figlio

Ti ho generato col solo pensiero figlio

e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada.

Però sei diventato un’ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo

e a mia volta son diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero.

Forse, quando morirò, partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo

perché figlio, ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai conosciuto.

Figlio figlio mio sognato, figlio ti ho solo pensato

non sei mai sceso nel corpo come una buona rugiada

ti ho guardato a lungo, ma non ti ho conosciuto mai.

(Alda Merini)

Mi ha fatto la mia mamma

Persone male informate

O più bugiarde del diavolo

Dicono che tu sei nato

Sotto a una foglia di cavolo!

Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sei venuto al mondo

A bordo di una cicogna!

(Gianni Rodari)

Lettera ad Alice

Sento tra i pensieri un eco di richiami bambina

ti aspetto qui

a braccia aperte verso il cielo

i giorni a volte non passano mai

io tendo le mani davanti allo specchio

ti parlo, ti penso

ti stringerei sul mio petto

e sento

il mio amore che sta crescendo

c’è uno strato di pelle che ci separa.

(Syria)

Profumo di mamma

Sento qualcosa alla pancia e più tonda la guancia che cosa sarà

Oggi mi gira la testa lo stomaco è in festa chissà che sarà

Ora mi faccio un tè caldo più tardi poi scendo e vengo da te

Dopo preparo la cena con quello che c’è

Forse ho capito qualcosa sarà una sorpresa stasera per te

Qui c’è qualcuno che bussa ma non alla porta, è dentro di me.

(Anna Tatangelo)

Esisti tu

Ora lo so

Esisti tu!

Tu sei l’aria che sto respirando.

E da una vita che io

Sono in cerca di te.

Ma tu sei più di quanto m’aspettavo

Io lo so che per te

Qualunque cosa farei

Per riempire di sole

Questi occhi tuoi.

Abbraccerei tutto il mondo solamente perché

Esisti tu!

Esisti dentro di me.

Ora esisti tu!

Ed io esisto per te.

(Valerio Scanu)

Celeste

Ti aspetterò

E prima o poi

Arriverai senza nemmeno far rumore

Ti sentirò

E resterai

Mentre ormai le foglie cambiano colore

Al mio paese che ancora non sai

Dove l’autunno odora di caldarroste

E il cielo è così, Celeste.

(Laura Pausini)

Ogni tanto

Amor che bello darti al mondo

Amor che bello darsi al mondo

Quando quest’alba esploderà

Vivrò nel fuoco di una stella

Per lasciare con te la terra

(Gianna Nannini)

Proverbi sulla gravidanza dall’Italia e dal mondo

Quando la pancia è larga sul fianchetto, nasce un bel maschietto, quando la pancia è aguzza è certo femminuzza.

Quando duol la pancia, la femmina non manca.

La gravidanza, ogni problema scansa.

Ogni gravidanza ha la sua usanza.

La gravidanza e la groppa di un cammello non possono essere nascoste.

(Proverbio arabo)

(Proverbio cinese)

(Proverbio ruandese)

In copertina foto di Marjonhorn da Pixabay

In breve

Le emozioni e le sensazioni che si provano nel sentir crescere un bimbo dentro di sé sono difficili da esprimere. Ci hanno provato scrittori, poeti, cantanti e autori di tutte le epoche, che hanno scritto alcune delle più belle frasi sulla gravidanza.

