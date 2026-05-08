Quella tra una madre e sua figlia è una connessione unica e irripetibile. Un legame indistruttibile, così profondo e intricato che può essere davvero difficile descriverlo a parole. Negli anni, però, ci sono riusciti – o, perlomeno, ci sono andati molto vicini – tanti scrittori celebri, autori e cantanti che hanno dedicato frasi intense a questo rapporto così speciale.

Da utilizzare nelle occasioni particolari, per scrivere un bigliettino di auguri che colpisca nel segno, o da inviare in un messaggio Whatsapp per farsi una coccola, le frasi mamma-figlia racchiudono tutte le sfaccettature di uno dei rapporti più profondi che possa esistere.

Frasi simpatiche

Per strappare un sorriso, oltre che per emozionare, non c’è niente di meglio di alcune frasi divertenti. Sono l’ideale per sdrammatizzare momenti difficili e per riflettere insieme tra un abbraccio e una risata.

Ecco qualche esempio:

Non ti rendi conto di quanto sei drammatica fino a quando non hai una figlia uguale a te.

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.

Quando ti rendi conto che tua madre aveva ragione, hai una figlia che pensa che tu abbia torto. (Sada Malhotra)

La mia mamma è colei che mi ha insegnato l’ironia: ‘Prova a ridere e ti faccio piangere io!’; colei che mi ha insegnato il ciclo della natura: ‘Così come ti ho fatto, ti distruggo!”; colei che mi ha insegnato la logica: ‘Perché lo dico io, ecco perché!’.

Quando tua madre chiede: ‘Vuoi un consiglio?’, è una formalità. Non importa se rispondi sì o no. Lei te lo darà comunque. (Erma Bombeck)

Tutto quello che so è che ti ho portato per 9 mesi. Ti ho dato da mangiare, ti ho vestito, ho pagato per la tua istruzione universitaria. Darmi l’amicizia su Facebook mi sembra una piccola cosa da chiedere in cambio. (Jodi Picoult)

Finché una donna può sembrare 10 anni più giovane di sua figlia è perfettamente soddisfatta. (Oscar Wilde)

Non riesco a credere a quanto sono diventata simile a mia madre. Mi dispiace per i miei figli. (Melanie White)

Forse è solo il compito di una figlia far arrabbiare sua madre. (Chuck Palahniuk)

Mia madre è letteralmente una parte di me. Non puoi dirlo di molte persone, tranne i parenti e i donatori di organi. (Carrie Latet)

Sorrido perché sono tua figlia. Rido perché non puoi farci niente. (Anonimo)

Citazioni famose

Si leggono spesso su Facebook, Instagram, Pinterest e Tumblr, ma nascono tra le pagine dei libri e nei pensieri di grandi menti o sono state pronunciate da personalità illustri.

Di seguito, alcune frasi mamma e figlia celebri per omaggiare questa unione incredibile:

Una madre che irradia amore e accettazione di sé in realtà vaccina sua figlia contro la bassa autostima. (Naomi Wolf)

Coraggio, sacrificio, determinazione, impegno, tenacia, cuore, talento. Questo è ciò di cui sono fatte le bambine. (Bethany Hamilton)

L’amore di una madre per sua figlia non conosce legge, non ha pietà. Osa tutto e schiaccia spietatamente tutto ciò che incontra sul suo cammino. (Agatha Christie)

Da quando sei arrivata tu, la vita è stata come un libro straordinario: non vedo l’ora di voltare pagina, per vedere quali cose nuove hai fatto. Non so se preferisco i capitoli tranquilli e sereni, o le grandi scene drammatiche, o quelle piene di suspence. Questo libro non è mai noioso, anche se non riesco a rendermi conto di aver partecipato alla sua stesura. (Pam Brown)

Improvvisamente, nel dare alla luce una figlia, una donna si trova faccia a faccia non solo con una bambina, una ragazza, una futura donna, ma anche con i suoi conflitti irrisolti dal passato e le sue speranze e sogni per il futuro. (Elizabeth Debold)

Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. (Caitlin Houston)

C’è una fisicità nel rapporto madre-figlia che nulla al mondo potrà modificare e lega i due corpi, quello più piccolo a quello più grande, in un abbraccio naturale, anche quando sono lontane e non si vedono. (Dacia Maraini).

Il tesoro di una madre è sua figlia. (Catherine Pulsifer)

Il posto migliore per piangere è tra le braccia di una madre. (Jodi Picoult)

Man mano che crescono, le nostre figlie diventano sempre più simili a noi. (Amy Newmark)

Non importa quanti anni abbia, a volte una ragazza ha solo bisogno di sua madre. (Cardinal Mermillod)

Le madri di figlie sono figlie di madri e tali rimangono, in cerchi congiunti a cerchi, da quando è cominciato il tempo. (Signe Hammer)

Si è madri per proteggere quando i fulmini solcano la notte, quando i tuoi scuotono la terra, quando il fango impantana. Si è madri per amare senza inizio né fine. (Mariama Bâ)

L’amore di una madre e di una figlia non può mai essere separato. (Viola Shipman)

Già da bambina avevo capito che le donne hanno dei segreti, e che alcuni di questi devono essere raccontati solo alle figlie. In questo modo saranno legate insieme per l’eternità. (Alice Hoffman)

Il legame tra una madre e sua figlia è l’unico vero e puro legame al mondo, l’unico vero amore che possiamo mai trovare nella nostra vita. (Ama H. Vanniarachchy)

Le madri sono la forza più dinamica e influente nello sviluppo del viaggio di una giovane donna verso l’essere se stessa. (Hillary L. McBride)

Una madre vuole sempre il meglio per sua figlia, ma non sempre sa cosa sia. (Lauren Tingley)

Frasi mamma e figlia dalle canzoni

Anche il mondo della musica può essere una valida fonte di ispirazione se si è alla ricerca di frasi mamma e figlia. Le più belle, inutile dirlo, sono state cantate (e, in alcuni casi, anche scritte) da donne che si sono rivolte alle loro figlie o alle loro madri.

Ecco una selezione:

Mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella. Sei solo tu che dai calore e tanto amore regalandomi il tuo sole, per far luce nel mio cuore. Perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta. Come vorrei sempre più averti qui vicino a me, solo per me. (Anna Tatangelo, La più bella)

Amor che nulla hai dato al mondo, quando l’estate arriverà sarà il dolore di un crescendo, Ssrà come riaverti dentro. Ogni tanto penso a te, sposti tutti i miei confini. Amor che bello è darti al mondo, amor che bello è darsi al mondo, quando quest’alba esploderà vivrò nel fuoco di una stella per lasciare con te la terra. (Gianna Nannini, Ogni tanto)

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto quanto ti voglio bene, tu che hai trovato sempre un posto dove nascondere le mie paure. È che l’orgoglio a volte è un mostro che ci fa solo allontanare e se un giorno sarò una mamma vorrei essere come mia madre. (Giordana Angi, Come mia madre)

Mamma ho sognato che bussavi alla mia porta e un po’ smarrita ti toglievi i tuoi occhiali, ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivo che sentivi che non siamo uguali. E abbracciandomi ti sei meravigliata che fossi così triste e non trovassi pace. Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata e in quel silenzio ho detto piano mi dispiace. (Laura Pausini, Mi dispiace)

Sarà difficile lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me e nel bel mezzo del tuo girotondo non poterti proteggere. Sarà difficile ma sarà fin troppo semplice mentre tu giri e continui a ridere. A modo tuo, andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai, sempre a modo tuo. A modo tuo, vedrai a modo tuo, dondolerai, salterai, cambierai, sempre a modo tuo. (Elisa, A modo tuo)

Cullami come hai fatto con le bambole. Ti ricordi quelle favole che mi raccontavi? Quando io fingevo di dormire, la tua guancia bianca sulla mia. Mi ritorna in mente la poesia di una notte che cade entre il tuo sorriso splende eternamente. (Emma Marrone, Cullami)

Sento tra i pensieri un’eco di richiamo, bambina. Ti aspetto qui a braccia aperte verso il cielo. I giorni a volte non passano mai, chiudendo le mani davanti allo specchio. Ti parlo, ti penso, ti stringerei sul mio petto e sento il mio amore che sta crescendo, le emozioni che sto vivendo. C’è uno strato di pelle che ci separa. (Syria, Lettera ad Alice)

Guardo una foto di mia madre, era felice avrà avuto vent’anni. La scruto per filo e per segno e ritrovo il mio stesso sguardo. E pensare a quante volte l’ho sentita lontana, e pensare a quante volte le avrei voluto parlare di me, chiederle almeno il perché dei lunghi ed ostili silenzi e di quella arbitraria indolenza. (Carmen Consoli – In bianco e nero)

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In copertina Foto di Prostooleh Via Freepik.com

In breve Dai poeti ai romanzieri, passando per cantanti e musicisti, tantissime personalità più o meno illustri hanno esplorato con frasi emozionanti o divertenti un legame indissolubile come quello tra una mamma e la propria figlia.

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