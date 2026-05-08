Non c’è bene più grande di quello che una madre nutre per il proprio figlio. Infatti, il legame tra una mamma e il figlio maschio è profondissimo: per ogni donna mettere al mondo un piccolo uomo e crescerlo è un compito sicuramente complesso, ma anche tanto emozionante.

A questo rapporto sono state dedicate frasi che, con la forza delle parole, riescono a esprimere le infinite sfumature di un amore incondizionato che dura tutta la vita.

Frasi dolci

L’amore tra mamma e bimbo è totalizzante, fatto, nei primi anni di vita, di tenerezza e momenti buffi ma anche di tante difficoltà durante le diverse fasi della crescita. Per esprimere al meglio queste emozioni, le più adatte sono le frasi dolci che omaggiano la devozione di ogni madre per il proprio cucciolo.

Eccone alcune:

Cosa c’è di più bello che sentire la mano di un bambino nella tua? Così piccola, soffice e calda, come un gattino che si raggomitola tra le tue braccia. (Marjorie Holmes)

Una donna il suo gioiello più prezioso non lo indossa, lo mette al mondo. (Isabella Viola)

Più un figlio è costato lacrime agli occhi della madre, e più caro è al suo cuore. (Alexandre Dumas)

Non una sola madre dirà di se stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei è il suo bambino. (Marina Ivanovna Cvetaeva)

Ogni bambino che viene al mondo è un nuovo pensiero di Dio, una possibilità sempre fresca e radiosa. (Kate Douglas Wiggin)

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Il bambino è una sorgente d’amore; quando lo si tocca, si tocca l’amore. (Maria Montessori)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta)

È felice il figlio la cui fede nella propria madre rimane indiscutibile. (Louisa May Alcott)

C’è una tenerezza duratura nell’amore di una madre per un figlio che trascende tutti gli altri affetti del cuore. (Washington Irving)

La strada della donna porta sempre al figlio, prima e dopo la maternità. (Rainer Maria Rilke)

Citazioni famose

Molti scrittori e personalità illustri hanno dedicato frasi e citazioni al rapporto mamma figlio. Alcune sono diventate famosissime ed emblematiche, proprio perché in grado di esprimere appieno tutte le sfaccettature di questo legame.

Di seguito, qualche esempio da cui prendere spunto:

È più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti. (Frederick Douglass)

Dicono che il primo obbligo verso i nostri figli è renderli felici. Spero, figlio, di aver adempiuto a questo meraviglioso mandato con te. (Edgardo Chas)

Gli uomini sono ciò che le madri hanno fatto loro. (Ralph Waldo Emerson)

Ci saranno molte volte che ti sentirai come se avessi fallito. Ma negli occhi, nel cuore e nella mente di tuo figlio, sei una supermamma. (Stephanie Precourt)

I gioielli più preziosi che mai avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli. (Gaspard Mermillod)

Per la madre i figli sono ancore della vita. (Sofocle)

Lascia che i tuoi ragazzi mettano alla prova le loro ali. Potrebbero non essere aquile, ma ciò non significa che non dovrebbero volare liberi. (C.J. Milbrandt)

Mamma è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra e nel cuore. (William Makepeace Thackeray)

La maggior parte dei giovani sono così noiosi. Non hanno vissuto abbastanza a lungo per capire che per il mondo non sono le meraviglie che sono per le loro madri. (Lucy Maud Montgomery)

Amate i figli che la Provvidenza vi manda; ma amateli di vero, profondo, severo amore; non dell’amore snervato, irragionevole, cieco, ch’è egoismo per voi, rovina per essi. (Giuseppe Mazzini)

Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo senso, tragico. Richiede il più intenso amore dal lato della madre, ma questo amore deve aiutare il bambino a crescere lontano dalla madre, e a diventare completamente indipendente. (Erich Fromm)

L’unico amore in cui credo veramente è quello di una madre per i suoi figli. (Karl Lagerfeld)

Rendere i tuoi figli capaci di essere onesti è il principio dell’educazione. (John Ruskin)

Se vuoi che tuo figlio cammini onorevolmente per il mondo, non tentare di liberare le pietre dal suo cammino, ma insegnargli a camminarci sopra con fermezza. Non insistere col tenerlo per mano, ma lascia che impari ad avanzare da solo. (Anne Brontë)

Canzoni che parlano del legame mamma/figlio

Tra le frasi più belle e toccanti incentrate sull’amore tra mamma e bimbo ve ne sono molte estrapolate da canzoni. Tanti artisti del panorama musicale italiano hanno dedicato parole al rapporto unico e speciale che lega una madre al proprio figlio.

Alcune frasi nascono come vere e proprie dediche ai figli maschi, altre calzano comunque a pennello e quindi possono essere utilizzate per scrivere biglietti di auguri o rivolgere un pensiero affettuoso.

Ecco una selezione:

Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è, io nel mio piccolo tento qualcosa ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te. A ogni compleanno vai un po’ più via da me. A modo tuo, andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. A modo tuo vedrai a modo tuo dondolerai, salterai, cambierai sempre a modo tuo. (Elisa, A modo tuo)

C’è una sola cosa che io posso fare, è di nutrire i tuoi sogni e poi lasciarteli realizzare, ma se le tue illusioni si trasformassero in delusioni io cercherò di darti la forza per continuare a sperare (lottare). (Eugenio Finardi, Mio cucciolo d’uomo)

Avrai avrai avrai Il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai avrai avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore avrai. (Claudio Baglioni, Avrai)

A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. (Jovanotti, A te)

Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età. Dai mamma, dai, questa sera fuggiamo via. È tanto che non stiamo insieme e non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono, io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo. (Luca Barbarossa, Portami a ballare)

Scopri qui le frasi sul legame mamma-figlia

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