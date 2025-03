Frasi sulla primavera per bambini

La primavera è una stagione di rinascita, in cui possiamo assistere al risveglio della natura e osservare i primi bocciali di fiori sulle piante. Molto amata proprio per questo motivo da tanti autori, poeti e personaggi illustri hanno dedicato frasi, citazioni, aforismi e poesie alla primavera. P

Qui di seguito un insieme delle più belle frasi sulla primavera, da leggere con i bambini, o da dedicare a loro. I più creativi potranno creare anche dei simpatici lavoretti a tema, ad esempio dei colorati bigliettini su cui trascrivere una frase breve sulla primavera oppure una citazione d’autore su questa colorata stagione.

Frasi brevi sulla primavera

Le frasi brevi sono particolarmente adatte per i bambini, anche per i più piccoli, che possono impararle a memoria senza fatica oppure scriverle su un bigliettino colorato o su un disegno fatto da loro stessi.

La primavera è il modo in cui la natura dice “facciamo festa!”

(Robin Williams)

(Pablo Neruda) Fiori che sbocciano, cuori che sorridono.

(Anonimo)

(Anonimo) La primavera è il segno che ogni inizio può essere bellissimo.

(Anonimo)

(Anonimo) Non importa quanto freddo sia l’inverno, dopo c’è sempre la primavera.

(Eddie Vedder)

(Eddie Vedder) Aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori.

(Anonimo)

(Anonimo) E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) Profumo di fiori, sussurri di vento: primavera.

(Anonimo)

(Anonimo) Fiore dopo fiore inizia la primavera.

(Algernon Swinburne)

(Algernon Swinburne) Ogni attesa è più dolce se si aspetta la primavera.

(Anonimo)

(Anonimo) Felicità? Il suo colore deve essere verde primavera.

(Frances Mayes)

La primavera è quando la vita è viva in ogni cosa.

(Christina Rosetti)

(Christina Rosetti) I colori della primavera dipingono il mondo.

(Anonimo)

(Anonimo) La primavera apre i fiori per dipingere un terreno sorridente.

(Reginald Heber)

(Reginald Heber) In primavera, ogni prato è un sogno di pace.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) La primavera è l’urlo d’amore della natura.

(Andrea Barani)

(Andrea Barani) La primavera è la speranza vestita di fiori e profumi.

(Anonimo)

(Anonimo) La primavera è la fonte dell’amore per l’inverno assetato.

(Munia Khan)

(Munia Khan) In primavera, la vita scoppia in colori che il cuore non può ignorare.

(Hal Borland)

(Reginald Heber) La primavera non è primavera se non arriva troppo presto.

(Gilbert Keith Chesterton)

(Gilbert Keith Chesterton) Il sole della primavera scioglie la neve fiocco dopo fiocco…

(Khaled Hosseini)

(Khaled Hosseini) È primavera. Non sentite la natura cantare?

(Victor Hugo)

(Victor Hugo) La primavera è il canto della natura: ascoltalo, vivi il suo ritmo.

(Anonimo)

(Anonimo) Quando un fiore sboccia, la primavera si risveglia ovunque.

(John O’Donohue)

Frasi di autori famosi

Ci sono scrittori, poeti e autori famosi che hanno dedicato pensieri o poesie a questa stagione, esprimendo le loro emozioni con parole intense e toccanti. Ecco alcune delle frasi sulla primavera di autori famosi più belle da leggere con i nostri bambini.

L’inverno è nella mia testa, ma una eterna primavera è nel mio cuore.

(Victor Hugo)

(Victor Hugo) È una gioia vedere tanti rami/verdissimi nel vento e tanti fiori/prepotenti, sboccianti, è una gran gioia/perché nel sangue pure è primavera.

(Cesare Pavese)

(Cesare Pavese) I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) Il giorno in cui il Signore creò la speranza fu probabilmente lo stesso giorno in cui creò la primavera.

(Bernard Williams)

(Bernard Williams) La primavera è l’arte del cambiamento fatta da un artista invisibile.

(Percy Bysshe Shelley)

(Percy Bysshe Shelley) La forza della primavera non sarebbe niente se non avesse dormito l’inverno.

(José Saramago)

(José Saramago) L’autunno arriva la mattina presto, la primavera alla fine di una giornata d’inverno.

(Elizabeth Bowen)

(Elizabeth Bowen) Ora ogni campo è coperto di erba e ogni albero di foglie; ora i boschi fioriscono e l’anno assume il suo aspetto allegro.

(Virgilio)

(Virgilio) Non è nei vasti campi o nei grandi giardini che vedo giungere la primavera. È nei rari alberi di una piccola piazza della città. Lì il verde spicca come un dono ed è allegro come una dolce tristezza.

(Fernando Pessoa)

(Fernando Pessoa) E la primavera, sentita ovunque come lo spirito d’amore, si levò sul vago giardino: ed ogni fiore ed ogni erba del bruno seno della terra si destò dai sogni del suo riposo invernale.

(Percy Bysshe Shelley)

Ascolta: riesci a sentirla? La dolce cantata della primavera. I ciuffi d’erba che spingono attraverso la neve. Il canto delle gemme che erompono dal ramo. Il tenero timpano del cuore di un giovane pettirosso. Primavera.

(Diane Frolow)

(Diane Frolow) La primavera è il risveglio della terra. Il vento di marzo è lo sbadiglio mattutino.

(Lewis Grizzard)

(Lewis Grizzard) La primavera è arrivata, e quando la natura riprende la sua bellezza, anche l’animo umano tende a rinascere.

(Harriet Ann Jacobs)

(Harriet Ann Jacobs) Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) Non c’è alcun tempo, come la primavera, in cui la vita è viva in ogni cosa.

(Christina G. Rossetti)

(Christina G. Rossetti) Sicuramente i fiori di cento primavere sono semplicemente le anime delle cose belle.

(Lucy Maud Montgomery)

(Lucy Maud Montgomery) Le giornate di sole non sono mai così belle come quelle che arrivano dopo l’inverno.

(Henry David Thoreau)

(Henry David Thoreau) Ogni cosa buona, ogni dono perfetto, viene dall’alto, discendendo dal cielo come la pioggia di primavera.

(James Montgomery)

(Khalil Gibran) È di nuovo primavera. Posso sentire gli uccelli cantare di nuovo. Guarda i fiori che iniziano a sbocciare. Guarda i giovani innamorarsi.

(Lou Rawls)

(Lou Rawls) Vieni, usciamo. Tempo è di rifiorire. Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio. Serba ancora per noi qualche sentiero.

(Gabriele D’Annunzio)

(Gabriele D’Annunzio) Sono nata il ventuno a primavera/ ma non sapevo che nascere folle/ aprire le zolle/ potesse scatenar tempesta.

(Alda Merini)

(Alda Merini) La prima rondine venne iersera/ a dirmi:/ È prossima la Primavera!/ Ridon le primule nel prato, gialle,/ e ho visto, credimi, già tre farfalle./ Accarezzandola così le ho detto:/ Sì è tempo, rondine, vola sul tetto!

(Gianni Rodari)

(Gianni Rodari) Un minuto di primavera/ dura spesso più a lungo/ di un’ora di dicembre/ una settimana di ottobre/ un anno di luglio/ un mese di febbraio.

(Jacques Prévert)

(Jacques Prévert) A ogni incontro con la primavera,/ non so star quieta – sorge il desiderio,/ antico, un’ansia mista ad un’attesa,/ una promessa di bellezza,/ e una gara di tutto il mio essere,/con qualcosa che in essa si nasconde./ Quando la primavera svanisce,/ v’è il rimorso di non averla guardata abbastanza.

(Emily Dickinson)

Citazioni e aforismi

Citazioni e aforismi di personaggi famosi o di autori anonimi riescono ad esprimere a parole tutti i colori, i profumi, le sensazioni e la voglia di rinascita che la primavera porta con sé. Eccone alcuni da leggere insieme e da ricordare.

V’è qualcosa nella primavera che non si può esprimere a parole.

(Isaac Bashevis Singer)

(Isaac Bashevis Singer) Ogni fiore che sboccia in primavera è una promessa che la vita continua.

(Anonimo)

(Anonimo) Tra le frasi sulla primavera che tratteggiano con più precisione questa stagione, vi sono senza dubbio quelle pronunciate dai bambini.

(Alistar McRowan)

(Alistar McRowan) In primavera ho contato 136 differenti tipi di tempo all’interno di ventiquattro ore.

(Mark Twain)

(Mark Twain) Arriva la primavera: i fiori imparano le loro forme colorate.

(Maria Konopnicka)

(Maria Konopnicka) La primavera trasforma il silenzio della terra in un concerto.

(Anonimo)

(Anonimo) Possono le parole descrivere la fragranza dell’aria di primavera?

(Neltje Blanchan)

(Neltje Blanchan) La primavera dimostra ciò che Dio può fare con un mondo triste e sporco.

(Virgil A. Kraft)

(Virgil A. Kraft) La stagione preferita del mondo è la primavera. Tutto sembra possibile a maggio.

(Edwin Way Teale)

Non c’è stagione più coraggiosa della primavera: fiorisce anche dopo il gelo più rigido.

(Anonimo)

(Anonimo) Sai che farò: coglierò la gioia della primavera, strapperò la fantasia ai sogni, toglierò l’infinito dal cielo, per amarti.

(Umberto Cefalà)

(Umberto Cefalà) La primavera è un poeta silenzioso che scrive versi con fiori e cieli tersi.

(Anonimo)

(Anonimo) Il primo germoglio della primavera canta agli altri semi affinché si uniscano alla sua rivolta.

(Amanda Gorman)

(Amanda Gorman) L’aria di aprile si muove tra le foglie di salice, una farfalla fluttua ed è in equilibrio.

(Bashō)

(Bashō) È di nuovo primavera. La Terra è come un bambino che sa le poesie.

(Rainer Maria Rilke)

(Rainer Maria Rilke) L’inverno è solo il preludio alla primavera, una promessa scritta nel gelo.

(Anonimo)

(Anonimo) La primavera è una rinascita: un invito a lasciare andare ciò che è passato e accogliere il nuovo.

(Harriet Ann Jacobs)

(Harriet Ann Jacobs) È che dietro le cose ci sei tu, Primavera, che incominci a scrivere nell’umidità, con dita di bambina giocherellona, il delirante alfabeto del tempo che ritorna.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) Aspettare la primavera è come aspettare un vecchio amico: sai che arriverà e porterà gioia.

(Anonimo)

(Anonimo) Finalmente venne il mese d’oro delle genti selvagge, dolce come il miele di maggio, quando gli uccelli tornano e i fiori sbocciano, e l’aria è piena dei profumi dell’alba e dei canti dell’anno nascente.

(Samuel Scoville Jr.)

(Samuel Scoville Jr.) La primavera è quando hai voglia di fischiare anche se hai una scarpa piena di fanghiglia.

(Doug Larson)

(Doug Larson) È una gioia vedere tanti rami, verdissimi nel vento e tanti fiori, prepotenti, sboccianti, è una gran gioia, perché nel sangue pure è primavera.

(Cesare Pavese)

(Cesare Pavese) Siediti tranquillamente, non fare nulla, la primavera arriva e l’erba cresce da sola.

(Proverbio Zen)

(Proverbio Zen) La primavera è tornata, il sole ha abbracciato la terra: presto vedremo i figli del loro amore. Ogni seme, ogni animale si è svegliato. Anche noi siamo stati generati da questa grande forza. Per questo crediamo che anche gli altri uomini e i nostri fratelli animali abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra.

(Toro Seduto)

(Toro Seduto) La primavera è quel periodo dell’anno in cui è estate sotto il sole e inverno all’ombra.

(Charles Dickens)

Frasi sulla primavera in Pdf da scaricare

In breve Le più belle frasi sulla primavera per bambini sapranno sicuramente stimolare la fantasia dei più piccoli e suscitare la loro emozione: perché non tradurre queste parole in colorati disegni o in lavoretti creativi?

