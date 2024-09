Frasi sui gemelli, le più belle da dedicare

Ci sono tante frasi sui gemelli, alcune per celebrarne la nascita, altre ancora per fare gli auguri per questo doppio compleanno; non mancano nemmeno autori e grandi personalità di ogni epoca che hanno dedicato un pensiero o una citazione a queste coppie di fratelli così speciali. Il rapporto tra gemelli è infatti qualcosa di unico. Non si tratta semplicemente di una coppia di fratelli: aver condiviso il grembo materno per nove mesi e poi crescere insieme, sperimentando insieme passo dopo passo tante tappe fondamentali della vita, permette di creare un legame profondo e per molti aspetti un po’ misterioso. Vediamo insieme le più belle frasi da dedicare ai gemelli.

Frasi nascita per i gemelli

Quando una mamma ha una gravidanza gemellare, la gioia di tutta la famiglia si raddoppia o triplica! Ecco alcune frasi di auguri per la nascita dei gemelli, utili da dedicare e sperare il meglio per loro e per i neo genitori.

Due bimbi, doppia felicità: auguri al quadrato!

Non vediamo l’ora di confondervi e riderci sopra insieme: auguri ai gemelli ai loro genitori.

I migliori auguri per la nascita dei gemelli. Con loro, tutto doppio. Doppio sonno, doppio latte, doppi pannolini, ma anche doppie coccole e doppio amore!

Due benedizioni, due motivi per festeggiare: tanti auguri, ora la vostra vita è ancora più piena!

Siete una doppia gioia per gli occhi: benvenuti!

Quando uno piangerà, l’altro avrà fame, quando uno vorrà giocare, l’altro avrà bisogno d’attenzione, quando uno vorrà il motorino, l’altro vi chiederà delle scarpe nuove: tanti auguri… E in bocca al lupo per tutto!

Ci saranno due pannolini da cambiare invece di uno. Ma avrete anche quattro braccia ad abbracciarvi invece che due.

Auguri per questa famiglia che si allarga. Una famiglia numerosa è rumore, caos, ma tanto tanto amore in più.

Almeno non dovrete impazzire per due feste ci compleanno: congratulazioni!

Tantissimi auguri mamma e papà, un grande abbraccio e un grande incoraggiamento per la difficoltà più grande che dovrete affrontare: le battutine sui gemelli!

Frasi di auguri per un compleanno doppio

Nel caso dei gemelli, anche il compleanno è condiviso: quali sono le migliori frasi d’auguri per il compleanno dei gemelli? Ecco qualche spunto da cui prendere ispirazione e da personalizzare!

Un’unica anima racchiusa in due splendi bambini. Auguroni di cuore.

Alle due meraviglie più belle del mondo, simili eppure diversi

Un doppio buon compleanno ai miei due splendidi bimbi. Avete la fortuna di condividere la data più importante della vostra vita insieme. Che possiate essere sempre l’uno la spalla dell’altro.

Auguro un gioioso buon compleanno ai due piselli in un baccello e fratelli di sangue.

Possa Dio raddoppiare la gioia di questo giorno speciale dei gemelli più carini del mondo!

Sebbene siate sorelle gemelle, entrambe siete individualmente uniche, affascinanti e sorprendenti. Buon compleanno agli angeli gemelli.

Il fratello è colui che è più di un amico e molto vicino al tuo cuore. Siamo così fortunati ad essere fratelli gemelli. Buon compleanno!

Buon compleanno, gemelli! Possa Dio riempire entrambe le vostre vite di doppie benedizioni e augurarvi una vita molto più luminosa davanti a voi!

Citazioni note da dedicare

Sul profondo e misterioso legame tra i gemelli si è scritto molto: scrittori, poeti e grandi personalità di ogni epoca hanno dedicato un pensiero e queste speciali coppie di fratelli e di sorelle.

Io e mia sorella eravamo gemelle e voi sapete quanto siano sottili i legami che legano due anime così strettamente alleate.

(Arthur Conan Doyle)

Non è poi così brutto avere due gemelli. Quando uno piange, non si riesce a sentire l'altro.
(Milton Berle)

(Milton Berle)

I gemelli hanno un legame speciale. Si sentono più sicuri tra loro che con i loro coetanei.
(Jeanne Phillips)

(Jeanne Phillips)

A volte i miracoli arrivano in coppia.
(Richard Branson)

(Richard Branson)

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati.
(Melodie Ramone)

(Melodie Ramone)

Noi due insieme / come doppie ciliegie siam cresciute, / divise in apparenza, però unite / nella separazione: belle bacche / nate entrambe su un ramo, in apparenza / corpi distinti, però un solo cuore, / come i colori su uno stesso stemma.
(William Shakespeare)

(William Shakespeare)

Ci sono due cose nella vita per le quali non saremo mai preparati: i gemelli.
(Josh Billings)

(Josh Billings)

Senza gemelli identici, non avrai mai l'esperienza di entrare in una stanza d'albergo con uno di loro e guardarlo correre nello specchio a figura intera perché pensava di aver visto suo fratello.
(Ray Romano)

(Ray Romano)

(Ray Romano) Ce ne sono due da lavare, due da asciugare;

ce ne sono due che discutono, due che piangono;

ce ne sono due da baciare, due da abbracciare;

e soprattutto, ce ne sono due da amare!

(Jerry Smith)

Ce ne sono due da lavare, due da asciugare;
ce ne sono due che discutono, due che piangono;
ce ne sono due da baciare, due da abbracciare;
e soprattutto, ce ne sono due da amare!
(Jerry Smith)
Ho avuto due gemelli, quindi è stato davvero scomodo [dormire], perché sei sdraiato su un lato, e c'è un bambino, e ti stendi sull'altro lato e c'è un bambino. Quindi ho passato un periodo davvero difficile.
(Jennifer Lopez)

(Jennifer Lopez)

Un bambino è più che sufficiente. Finché siete sani di mente, non pregate mai di avere dei gemelli. I gemelli sono una sommossa permanente; e non c'è nessuna differenza fra i trigemini e un'insurrezione.
(Mark Twain)

(Mark Twain)

In breve I gemelli non sono solo una coppia di fratelli: il loro legame è unico e speciale. Ci sono tante frasi a cui ispirarsi per celebrarne la nascita o festeggiarne il compleanno, ma anche tante citazioni di autori famosi che cercano di spiegare questo rapporto.

