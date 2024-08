Frasi lista nascita: le più belle da dedicare

L’arrivo di un bambino è un evento speciale che merita di essere celebrato con gesti e parole altrettanto speciali. La gioia di una nascita porta spesso a festeggiare l’evento facendo un dono al piccolo, ma scegliere cosa regalare non è sempre semplice. Per facilitare le cose a parenti e amici, i genitori a volte scelgono di stilare una lista nascita, cioè un elenco di oggetti, accessori, giocattoli o vestiti di cui il bimbo avrebbe bisogno, ottenendo così il duplice vantaggio di ricevere doni utili e graditi e di evitare doppioni.

Scegliere la frase giusta da accompagnare a un regalo per la lista nascita può rendere quel dono ancora più significativo. Vediamo insieme alcune delle frasi più evocative e dolci per accompagnare il nostro regalo e accogliere il nuovo arrivato, che si tratti di un maschietto o di una femminuccia!

Frasi evocative per accompagnare il regalo

Il nostro regalo per il nuovo nato sarà ancora più personale se accompagnato con un bigliettino scritto a mano, personalizzato con una frase che esprima il nostro benvenuto al piccolo.

Ogni bambino porta con sé un po’ di magia. Benvenuto al piccolo miracolo!

Che la tua vita sia piena di sogni, avventure e tanto amore.

Questo dono è un piccolo gesto per celebrare un grande evento: la tua nascita.

Che la tua vita sia come una favola, piena di momenti magici.

Sei il regalo più prezioso per mamma e papà. Auguri!

Un dono speciale per un bambino speciale, che riempirà il mondo di gioia.

Questo regalo è solo l’inizio di una vita piena di gioie.

Che la tua nascita porti un arcobaleno di felicità nella vita di chi ti circonda.

Benvenuto nel mondo, piccolino. Ti aspetta una vita di avventure e scoperte!

Questo piccolo dono è solo l’inizio di un mare di auguri per te.

frasi lista nascita arcobaleno

frasi lista nascita regalo

frasi lista nascita sogni





Frasi lista nascita bambino

Siete in cerca di frasi lista nascita per accompagnare il dono da fare ad un maschietto? Ce ne sono molte a cui potersi ispirare, da personalizzare in base ai vostri gusti, aggiungendo anche il nome del destinatario del dono per dare un tocco ancora più personale ai vostri auguri.

Benvenuto, piccolo eroe! Che la tua vita sia piena di avventure straordinarie.

Che tu possa crescere forte e coraggioso, come un vero cavaliere.

Piccolo campione, il mondo ti aspetta per conquistarlo!

Con il tuo arrivo, ogni giorno sarà una festa!

Un futuro luminoso attende un bambino speciale come te.

Che la tua vita sia piena di macchinine, palloni e sogni da realizzare.

Ogni eroe ha bisogno del suo tempo per crescere. Auguri piccolo!

Siamo sicuri che sarai un bambino forte e determinato, proprio come i tuoi genitori.

Benvenuto al mondo, piccolo esploratore! Pronto a scoprire nuove avventure?

Con te, ogni giornata sarà un nuovo capitolo di un’avventura fantastica.

Piccolo uomo, che tu possa crescere con coraggio e gentilezza.

Siamo pronti a vedere come conquisterai il mondo, un passo alla volta.

Sei già il nostro piccolo campione. Benvenuto!

Ogni tua risata sarà come un raggio di sole nelle nostre vite.

Che la tua vita sia ricca di avventure, sorrisi e tanto amore.

frasi lista nascita cavaliere

frasi lista nascita esploratore

frasi lista nascita sole





Frasi lista nascita bambina

E se la piccola festeggiata è una bambina? Le frasi lista nascita da dedicare non mancano nemmeno in questo caso! Eccone alcune da cui prendere ispirazione.

Benvenuta, piccola principessa! Che la tua vita sia piena di dolcezza e magia.

Ogni fiore sboccia per festeggiare il tuo arrivo. Benvenuta!

Con te il mondo diventa un posto più bello e luminoso.

Un futuro radioso ti attende, piccola stellina.

Che la tua vita sia piena di sorrisi, giochi e sogni realizzati.

Benvenuta, dolce bambina. Che ogni giorno sia un’avventura incantata.

Piccola meraviglia, che la tua vita sia sempre circondata d’amore e felicità.

Che tu possa crescere forte e felice, piccola principessa.

Piccola stella, che tu possa brillare sempre nella vita di chi ti ama.

Benvenuta, dolce bambina. Sei il nostro raggio di sole.

Che la tua vita sia piena di dolci sorrisi e di sogni da realizzare.

Benvenuta, piccola stella. Che la tua luce illumini ogni cuore che incontri.

Con te, ogni giornata diventa speciale. Benvenuta, piccola meraviglia!

Che tu possa crescere serena e felice, circondata da amore e gioia.

Benvenuta, piccola fata. Che tu possa vivere una vita magica e felice.

frase lista nascita fiori

frasi lista nascita fata

frasi lista nascita stella





Frasi religiose lista nascita

Se i genitori del bimbo appena nato sono particolarmente religiosi, ci sono molte frasi per accompagnare il vostro dono che possono mettere in luce questo aspetto.

Che il Signore benedica il tuo cammino e ti guidi sempre verso la luce.

Che gli angeli ti proteggano e ti accompagnino lungo il cammino della vita.

Possa Dio riempire la tua vita di amore e di grazia.

Che la tua nascita sia l’inizio di una vita piena di benedizioni divine.

Il Signore ti ha donato al mondo come un segno del Suo amore. Benvenuto!

La tua vita sia sempre guidata dalla fede e dall’amore di Dio!

Che Dio ti benedica e ti protegga in ogni giorno della tua vita.

Possa il Signore riempire il tuo cuore di amore, pace e serenità.

Che la benedizione di Dio ti accompagni in ogni passo della tua vita.

Il Signore ti ha donato a questo mondo e noi siamo immensamente grati.

Che tu possa crescere sotto la protezione del Signore, illuminato dalla Sua luce.

Possa la tua vita essere sempre guidata dalla luce del Signore.

Che il tuo cammino sia sempre sotto la protezione e la guida divina.

Possa tu crescere in fede e saggezza, con la grazia di Dio.

Dio ti guidi e ti protegga sempre, piccolo angelo.

frasi lista nascita angelo

frasi lista nascita guida

frasi lista nascita benedizione





Frasi lista nascita da stampare

Se le frasi dei nostri biglietti da accostare ai regali della lista nascita vi sono piaciute, qui trovate i pdf da scaricare, stampare e personalizzare.

frasi lista nascita sogni.pdf

frasi lista nascita regalo.pdf

frasi lista nascita arcobaleno.pdf

frasi lista nascita cavaliere.pdf

frasi lista nascita esploratore.pdf

frasi lista nascita sole.pdf

frasi lista nascita fiori.pdf

frasi lista nascita stella.pdf

frasi lista nascita fata.pdf

frasi lista nascita angelo.pdf

frasi lista nascita guida.pdf

frasi lista nascita benedizione.pdf

In copertina foto di Анна Кухарчук da Pexels

In breve Un piccolo dono è il modo migliore per accogliere un bimbo appena nato, ma spesso non basta ad esprimere i nostri sentimenti. Si può allora scegliere di accompagnalo con un bigliettino scritto a mano e dedicato al piccolo, ispirandosi alle più belle frasi lista nascita per bimbo e per bimba.

