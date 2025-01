Frasi sui bambini: le più belle ed emozionanti

Esistono frasi per qualsiasi ricorrenza e molte delle più belle e toccanti riguardano l’infanzia. Sono davvero tante le frasi sui bambini a cui potersi ispirare per rivolgere un pensiero speciale in occasione delle più varie celebrazioni, come il Battesimo o i compleanni, oppure semplicemente per rendere omaggio alla loro innocenza e ricchezza interiore.

Dalle frasi sui primi passi a quelle sui sogni dei bambini, le citazioni celebri sull’età più spensierata portano la firma di autori della letteratura, grandi personalità della pedagogia e perfino della religione.

Frasi sui bambini felici

Le frasi sui bambini felici che giocano, ridono e si godono con leggerezza le loro prime volte sono un inno alla gioia e fanno bene al cuore.

Di seguito alcuni esempi:

“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”. (Charlie Chaplin)

“Il sorriso che trema sulle labbra di un bambino quando dorme sa qualcuno dov’è nato? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il contorno di una nuvola autunnale in dissolvenza e là sia nato il sorriso, nel sogno di un mattino lavato dalla rugiada”. (Rabindranath Tagore)

“I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso”. (Milan Kundera)

“Ogni risata di un bambino è un piccolo capolavoro di gioia”. (Anonimo)

“Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra cosa”. (Osho)

“Gli adulti sono troppo seri per me. Non sanno ridere. Meglio scrivere per i bambini, è l’unico modo per divertire anche me stesso”. (Roald Dahl)

“La gioventù sorride senza un motivo. È una delle sue grazie maggiori”. (Oscar Wilde)

“Il sorriso di un bambino cancella i ricordi intrappolati nell’anima di chi non sa perdonare”. (Ada Roggio)

Frasi di autori famosi sui bambini

Tra autori della letteratura e personaggi illustri, in molti si sono fatti ispirare dalla magia dell’infanzia, dall’innocenza dei bambini e dal loro modo di guardare il mondo. Scopriamo insieme una ricca raccolta di frasi sui bambini divise per autore.

Paulo Coelho

L’autore brasiliano Paulo Coelho ha scritto, tra le righe dei suoi libri, alcune bellissime frasi sui bambini.

Di seguito, le più famose:

“Un bambino può insegnare sempre tre cose a un adulto: essere contento senza un motivo, essere sempre occupato con qualche cosa e pretendere con ogni sua forza quello che desidera”.

“Se non torneremo a guardare la vita con l’innocenza e l’entusiasmo dell’infanzia, non ci sarà più significato nel vivere”.

“Non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze: sarebbe una tragedia se lo credesse”.

Piccolo Principe

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è un grande classico della letteratura ed è uno di quei libri che ogni bambino (e ogni adulto) dovrebbe leggere almeno una volta nella vita. Il romanzo racchiude frasi sui bambini davvero emozionanti, alcune delle quali ormai iconiche.

Ecco le più belle:

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano”.

“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta”.

“Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una bambola di pezza e lei diventa così importante che, se gli viene tolta, piangono”.

“Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comperano dai mercati le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami!”.

Maria Montessori

Le frasi pedagogiche sui bambini più rappresentative sono quelle di Maria Montessori, fondatrice del metodo Montessori.

Qui le più celebri passate alla storia:

“I bambini sono così capaci di distinguere fra le cose naturali e le cose soprannaturali che la loro intuizione ci ha fatto pensare ad un periodo sensitivo religioso: la prima età sembra congiunta con Dio”.

“Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino”.

“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo”.

“La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice”.

è immensamente felice”. “Spesso, tra bambini e genitori, si invertono le parti. I bambini, che sono degli osservatori finissimi, hanno pietà dei loro genitori e li assecondano per procurare loro una gioia”.

“Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo. Aiutiamoli a fare da soli”.

“Chi non comprende che insegnare a un bambino a mangiare, a lavarsi, a vestirsi, è lavoro ben più lungo, difficile, e paziente che imboccarlo, lavarlo, vestirlo. Tutto quanto è aiuto inutile, è impedimento allo sviluppo delle forze naturali”.

“Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità”.

Gandhi

Il politico Mahatma Gandhi, leader del movimento per la libertà e l’indipendenza dell’India, ha pronunciato frasi sui diritti dei bambini e sulla loro educazione che ancora oggi, a distanza di decenni, fanno molto riflettere.

“Se vuoi costruire un mondo migliore inizia con i bambini”.

“Ho visto dei bambini superare felicemente gli effetti di un’eredità malvagia. Questo è dovuto al fatto che la purezza è una qualità insita nell’anima”.

“Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si scottino le dita”.

Pablo Neruda

Tornando alla letteratura, anche Pablo Neruda ha scritto meravigliose frasi sui bambini. In particolar modo, l’autore spagnolo ha firmato frasi sui bambini che giocano molto toccanti incentrate sulla loro innata capacità di divertirsi, emozionarsi e sognare.

“Nella mia casa ho riunito giocattoli grandi e piccoli, senza i quali non potrei vivere. Il bimbo che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che era dentro di sé e che gli mancherà molto”.

“Io non credo all’età. Tutti i vecchi portano negli occhi un bambino e i bambini a volte ci osservano come saggi anziani”.

Gianni Rodari

Gianni Rodari ha scritto tante poesie e filastrocche sui diritti dei bambini e, non a caso, è reputato uno degli scrittori per l’infanzia più importanti della storia della letteratura italiana.

Ecco alcune frasi sui bambini dell’autore piemontese:

“I bambini sono come le stelle: puoi non vederli sempre, ma sai che ci sono”.

“L’immaginazione dei bambini è la fioritura della vita. Coltivala con storie, giochi e sogni”.

“I bambini sono artisti naturali. Dobbiamo solo fornire loro gli strumenti giusti per esprimere la loro creatività”.

“Nel mondo dei bambini, ogni gioco è una scoperta e ogni scoperta è una conquista”.

“I bambini hanno una capacità innata di sorprendersi. Dobbiamo imparare da loro a vedere il mondo con occhi nuovi ogni giorno”.

“I bambini sono poeti senza saperlo, ogni loro parola è una poesia in potenza”.

“I bambini sono il nostro investimento più prezioso per il futuro. Dobbiamo coltivare le loro menti e i loro cuori con cura”.

“Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”.

Frasi religiose

Da dedicare in occasione del Battesimo e della Comunione oppure per omaggiare i più piccoli nel segno della fede, le frasi religiose sui bambini sono state pronunciate dai grandi Papi o sono scritte tra le pagine del Vangelo. Alcune ci invitano a riflettere sulle brutture del mondo che, purtroppo, non risparmiano i più indifesi.

Papa Francesco

“La predica di un bambino in chiesa è più bella di quella del prete, di quella del vescovo e di quella del Papa”.

“I bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero”.

“Un popolo che non si prende cura degli anziani e dei bambini è un popolo in declino”.

Papa Giovanni Paolo II

“Giovani di ogni continente non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio!”.

“Non ‘lasciatevi vivere’, ma prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico e personale capolavoro!”.

“Nelle vicende del Bimbo di Betlemme potete riconoscere le sorti dei bambini di tutto il mondo”.

“Se è vero che un bambino rappresenta la gioia non solo dei genitori, ma della Chiesa e dell’intera società, è vero pure che ai nostri tempi molti bambini, purtroppo, in varie parti del mondo soffrono e sono minacciati: patiscono la fame e la miseria, muoiono a causa delle malattie e della denutrizione, cadono vittime delle guerre, vengono abbandonati dai genitori e condannati a rimanere senza casa, privi del calore di una propria famiglia, subiscono molte forme di violenza e di prepotenza da parte degli adulti”.

“Come è possibile rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza di tanti bambini, specialmente quando è causata in qualche modo dagli adulti?”.

Frasi del Vangelo

“Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli”. (Matteo 19:14)

“Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me”. (Isaia 49:15-16)

“Corona dei vecchi sono i figli dei figli, onore dei figli i loro padri”. (Proverbi 17:6)

“E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell’educazione e nella disciplina del Signore”. (Efesini 6:4)

“Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: Se non cambiate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi, pertanto, si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque accoglie un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare”. (Matteo 18:2-6)

“E, preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro; poi lo prese in braccio e disse loro: “Chiunque riceve uno di questi piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato”. (Marco 9:36-37)

Frasi dei Santi

Molte frasi religiose sui bambini sono state pronunciate dai Santi. Da Madre Teresa di Calcutta a San Paolo, eccone alcune:

“I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”. (Madre Teresa)

“Cercare di infondere nei cuori dei vostri figli l’amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa”. (Madre Teresa)

“Il mio amore per i bambini non finirà mai perché loro sono la mia vita: questa è una delle cose più importanti che ci siano”. (Madre Teresa)

“I bambini sono bambini e i bambini si occupano di cose da bambini”. (San Paolo)

“Non si è mai così grandi come quando ci chiniamo, nell’amore di Dio, verso i piccoli”. (Don Orione)

“Felice quegli che, per amore di Gesù, diventa fanciullo!”. (Don Orione)

In copertina Foto di Freepik Via Freepik.com

