Gardaland 2023: tutte le novità della nuova stagione

Gardaland apre ufficialmente i battenti e inaugura la stagione 2023 con la nuova attrazione, JUMANJI® The Labyrinth disponibile in maniera continuativa per tutta la stagione. Con l’obiettivo di coinvolgere e conquistare tutta la famiglia, quest’anno Gardaland offre ben 5 novità rivolte a tutte le fasce di età.

Jumanji® -The Labyrinth

Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji® -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva caratterizzata da una storia emozionante che rende bambini e ragazzi i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. Oltrepassato l’imponente Portale d’Ingresso, gli “avventurieri” dovranno affrontare una serie di prove prima di riuscire a salvare Jumanji dall’imminente siccità che ne minaccia l’esistenza: un vortice verde pronto a “risucchiare” gli ospiti ispirato al fascio di luce verde dei film della serie; un labirinto di oltre 40 specchi dove gli ospiti saranno assorbiti dal riflesso delle proprie immagini e indotti in percorsi sbagliati, fino a un imponente labirinto della giungla formato da oltre 2.000 piante vere all’interno del quale si nascondono deviazioni, bivi, vicoli ciechi ed effetti a sorpresa. Arrivati nel cuore del labirinto, i visitatori troveranno di fronte a sé le iconiche statue del film: un giaguaro, una scimmia, un elefante e un coccodrillo alte 180 cm a fare da protezione alla sacra gemma, per arrivare poi al maestoso Tempio dell’Elefante: unica via di uscita che consente – idealmente – di riportare l’acqua nel regno di Jumanji.

Nautilus

Ma le novità non finiscono qui: A Gardaland Theatre via libera alle emozioni con Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vede il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Gli ospiti – circondati da grandi oblò e un imponente lucernaio – avranno la sensazione di essere nella sala di osservazione del leggendario vascello Nautilus appartenuto al misterioso e geniale Capitano Nemo, pronti a vivere l’incredibile esperienza di un’esplorazione sottomarina negli abissi oceanici.

Miniland di LEGOLAND® Water Park

E ancora. La Miniland di LEGOLAND® Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione in scala 1:20 di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con circa 400.000 colorati ed iconici mattoncini LEGO®. Dalla simbolica Torre Velasca, al Grattacielo Pirelli, dalla colorata Torre Arcobaleno fino Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid. Non mancano, le recenti costruzioni come la Torre UnipolSai e l’inconfondibile NH Hotel Fiera

Mowgli’s 4D Jungle Adventure

Tra le novità non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience® Mowgli’s 4D Jungle Adventure, un Mowgli – ispirato a Il libro della giungla di Rudyard Kipling – che permetterà di vivere coinvolgenti effetti speciali e immagini 3D in alta definizione.

CoComelon Meet&Greet – incontra JJ e balla con lui! JJ

Per i piccolissimi di casa, arriva a Gardaland un nuovo ed imperdibile Meet&Greet: CoComelon Meet&Greet – incontra JJ e balla con lui! JJ, il protagonista della famosa serie musicale CoComelon, ballerà sulle note di alcune delle canzoni più belle della serie e si presterà per scattare una simpatica foto-ricordo con tutti i bambini.

Gardaland SEA LIFE Aquarium

E continuano a pieno ritmo le attività del Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta.

Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel

Le attrattive del Resort comprendono, infine, anche i tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, pronti ad accogliere le famiglie per prolungare anche di notte la magia del Parco: con un’offerta di 475 stanze – di cui 264 completamente tematizzate – Gardaland Resort detiene il primato come unico polo italiano negli hotel tematizzati.