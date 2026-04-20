Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel si festeggia la primavera preparando una nuova, splendida stagione estiva

In Val Gardena aprile è il mese della rinascita. Alzando lo sguardo si scorge ancora il candore delle nevi sulle vette mentre scendendo lungo i pendii per arrivare fino in paese si respira aria di primavera: sbocciano timidi i primi fiori e le giornate hanno quella luce unica che fa dimenticare in un attimo il lungo inverno.

È il risveglio della natura, un momento magico per grandi e piccini che diventa ancora più speciale se vissuto in un castello incantato.

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel è infatti un’antica locanda della posta che nel corso dei suoi 175 anni di vita ha cambiato d’abito diventando sempre più accogliente e propositiva al punto da meritare il titolo di “miglior hotel al mondo per famiglie”.

È tempo di preparativi

Durante il mese di aprile il Cavallino Bianco si mette a riposo, senza però che la sua magia si fermi: anzi, il periodo di chiusura è il momento in cui fervono maggiormente le attività in preparazione delle numerose proposte che riempiranno di gioia e magia il vostro soggiorno estivo.

C’è molto da fare, infatti, perché le giornate trascorse nella splendida cornice delle Dolomiti diventino un ricordo prezioso per le famiglie che decideranno di passare un periodo di vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel. Nulla va trascurato, tutto va preparato con ordine e dedizione, fin nei minimi dettagli, perché ogni appuntamento della vacanza diventi un momento speciale, vissuto all’insegna del gioco e del divertimento tra attività all’aperto, pause da condividere insieme, esplorazioni e nuove scoperte.

Tutto ciò vi attende dal 21 maggio, giorno in cui le porte del castello incantato più amato dalle famiglie di tutto il mondo si riapriranno per regalarvi ricordi indelebili.

Cambio d’abito

Per il Cavallino Bianco arriva quindi il momento di vestirsi a nuovo e prepararsi alla bella stagione. Il noleggio interno è il primo a cambiare veste: da deposito per l’inverno a noleggio sci, scarponi e slittini si trasforma in noleggio bike super tecnologico, che mette a disposizione degli ospiti tutta l’attrezzatura necessaria per vivere la montagna su due ruote. L’annessa sede della MTB School Ortisei consente di prenotare lezioni e regalare vere e proprie avventure nella natura ai propri piccoli, in tutta sicurezza grazie alla supervisione costante e puntuale dei maestri della scuola.

Sognando l’estate

Mentre il Cavallino Bianco a poco a poco si attrezza per accogliere i suoi ospiti durante l’estate, tutta attorno la splendida cornice della Val Gardena si arricchisce ogni giorno di luci, colori e profumi.

La bella stagione non è poi così lontana e sono tante le esperienze che si potranno vivere: dal trekking alle gite con vista sui paesaggi mozzafiato delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, dalle esplorazioni con le guide locali ai picnic con gli animatori, dai giochi all’aperto che sanno trasmettere il rispetto per la flora e la fauna del posto fino all’attesissima grigliata settimanale presso la baita privata dell’hotel sull’Alpe di Siusi per un “Family Time” semplicemente unico.

Qualsiasi proposta del Cavallino Bianco è studiata per offrire un’esperienza emozionante per grandi e piccini. E se queste sono le attività già messe in scaletta per l’estate, riproposte a cadenza settimanale, non mancano tante altre sorprese pronte a stupire e a trasformarsi in momenti da ricordare una volta tornati a casa.

Il mondo magico dei piccoli

Nessun problema poi se un giorno si decide di non mettere piede fuori dall’hotel. La noia non trova posto al Cavallino Bianco, dove sono di casa invece divertimento e relax, da vivere sia tutti insieme in famiglia, sia in momenti e spazi differenziati, alcuni dedicati ai grandi e altri ai più piccini. Sono proprio gli ospiti più giovani i più coccolati nella struttura, che mette a loro disposizione il magico mondo del Lino Land, un paradiso dove uno staff di animatori ed educatori offre 13 ore di assistenza e intrattenimento, permettendo ai genitori di godersi lunghi momenti di relax, con la consapevolezza che i propri piccoli siano in ottima compagnia.

Il Baby Lino, con la sua divertente piscina con le palline, l’area soft play, la zona per l’allattamento e le stanze dedicate alla nanna, ospita i più piccini, dal primo mese di vita fino ai 3 anni.

Allo Junior Lino invece, i bambini dai 3,5 ai 10 anni si divertono giocando con una montagna di Lego o cimentandosi con una parete di arrampicata interattiva. La Teen Room mette a disposizione degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni un IWall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori e una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. Anche per i più grandicelli non manca un ricco programma di attività pensato proprio per creare amicizie e condividere momenti di puro divertimento tra coetanei.

Pause di benessere

Voglia di relax ma anche di divertimento? Non resta che “immergersi” nel mondo Aqua Sana, l’area dell’hotel dedicata al benessere e alla bellezza di tutta la famiglia: vi attendono quattro piscine riscaldate interne ed esterne, diverse saune, tra cui la nuova Sauna Arena, e un’attrezzata sala fitness, dove grandi e piccini possono trascorrere momenti insieme oppure da soli per rilassarsi e rigenerarsi.

Nell’area beauty, infine, è possibile godere di un ricco menù di trattamenti calibrati sulla fascia d’età: massaggi per i neonati che aiutano a conciliare il riposo, rituali divertenti e profumati che insegnano ai bambini il rispetto del corpo e l’ascolto delle emozioni, bagni rilassanti per regalare buonumore agli adolescenti, massaggi defatiganti per gli adulti e suggestivi rituali a due per la coppia.

CIN: IT021061A14TCEKZKO

Scopri tutti i servizi che puoi trovare al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

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