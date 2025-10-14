Il Cavallino Bianco raddoppia: dalle Dolomiti all’Adriatico, nasce il nuovo Luxury Family Beach Resort a Caorle

Il modello di ospitalità per famiglie che ha reso il Cavallino Bianco di Ortisei un’icona mondiale sbarca sull’Adriatico. È stato presentato a Milano il Cavallino Bianco Caorle – Venezia, il nuovo resort 5 stelle lusso che sorgerà nella rinomata località balneare veneta.

Firmato da Ralph A. Riffeser, anima creativa del gruppo, il progetto rappresenta non una replica, ma un’evoluzione del celebre family hotel dolomitico, con l’obiettivo di creare una destinazione balneare unica nel suo genere.

“A Ortisei abbiamo dato nuova vita a un’eredità familiare. A Caorle stiamo creando una destinazione da zero”, ha dichiarato Riffeser, sottolineando l’originalità e l’indipendenza del progetto, finanziato interamente senza fondi esterni per garantire coerenza e libertà di visione.

Un’oasi di lusso e natura sulla spiaggia

Il resort nascerà dalla riqualificazione dell’area storica della ex Colonia Pordenone, trasformandola in un simbolo di rigenerazione urbana affacciato direttamente sulla spiaggia Bandiera Blu. La struttura offrirà 101 lussuose suite (da 46 a 118 m²), tutte con terrazza vista mare, ambienti separati per adulti e bambini, doppi bagni (di cui uno a misura di bambino) e pantry attrezzata, per unire comfort e autonomia.

Il cuore pulsante dell’esperienza sarà l’esclusiva spiaggia privata di 5 ettari: un’area punteggiata da dune rinverdite e profumate di macchia mediterranea, dove le famiglie potranno godere di cabanas chiudibili dotate di ogni comfort.

A completare l’offerta, un centro wellness di oltre 4.000 m² con piscine, saune, beauty farm e una spettacolare Rooftop Spa adults-only con Infinity Sky Pool vista Adriatico. Per i più piccoli, il Lino Land offrirà 750 m² di spazi indoor e outdoor dedicati al gioco e all’apprendimento, basati su una filosofia pedagogica che unisce libertà e sicurezza.

L’offerta gastronomica si articolerà in tre ristoranti a tema: il Family Restaurant, conviviale e ispirato alle piazze veneziane; il Marco Polo – Adults-Only Restaurant, un’oasi di tranquillità per le coppie; e il Ristorante dei Bambini, con un menù su misura per i loro gusti.

La filosofia del tempo: “It’s Family Time – Live it Now”

Ciò che distingue il Cavallino Bianco è la sua filosofia, ideata da Riffeser per promuovere un’esperienza di vacanza equilibrata. Simbolo di questo approccio è l’albero della vacanza, che guida le famiglie a bilanciare quattro dimensioni fondamentali del tempo:

Family Time: momenti vissuti tutti insieme Kids Time: tempo per i bambini e i loro coetanei My Time: spazio per il benessere individuale dei genitori Two Time: momenti dedicati alla coppia.

Questa filosofia permea ogni aspetto del resort, trasformando la vacanza in “una stazione di rifornimento di amore e rigenerazione dei rapporti interfamiliari”, come la definisce lo stesso Riffeser.

Il legame con gli ospiti viene coltivato anche dopo il soggiorno, attraverso iniziative come l’album dei ricordi e la community degli habitué, che rafforzano il senso di appartenenza.

Impatto sul territorio e visione futura

Il progetto di Caorle, frutto di oltre 15 anni di ricerca, non solo eleverà l’offerta turistica balneare italiana, ma genererà anche un forte impatto positivo sul territorio, con la creazione di oltre 180 posti di lavoro diretti e il coinvolgimento di imprese e artigiani locali.

Il resort punta a un’apertura di almeno 10 mesi all’anno, creando una sinergia esperienziale tra le destinazioni montagna e mare del brand.

“Vogliamo creare luoghi in cui la vacanza non sia una parentesi, ma un’opportunità di ritrovarsi”, ha concluso Riffeser. “Caorle sarà questo: un nuovo orizzonte per le famiglie, nel segno della bellezza e dell’eccellenza italiana”. Le prenotazioni sono già aperte.

