I migliori film e cartoni di Natale per bambini del 2024

Le vacanze di Natale rappresentano l’occasione perfetta per andare al cinema con tutta la famiglia o per godersi un bel film nell’intimità di casa propria insieme ai bambini. La ricetta è semplice: tanta voglia di divertirsi e trascorrere un momento spensierato, una buona scorta di popcorn e caramelle, e il titolo giusto.

Il grande Natale degli animali

Composto da cinque episodi, racconta altrettante diverse storie ambientate nel bosco, ovviamente a Natale. La Volpe e la Cicogna sfoderano tutto il loro coraggio per affrontare il riscaldamento dei ghiacci e permettere così a Babbo Natale di partire in tempo. Un piccolo Pulcino, eccitato per il suo primo Natale, si offre di occuparsi del pollaio al posto del Gallo in difficoltà.

Nel grande Natale degli animali c’è spazio anche per una mamma e la sua bambina, alle prese con la ricerca dell’albero, e per due fratellini che fanno un incontro inaspettato con uno strano procione. Nell’ultimo episodio, gli animali del bosco si uniscono per un meraviglioso spettacolo di Natale.

Me contro Te presenta: cattivissimi a Natale

I Me contro Te tornano al cinema, per la prima volta con un film tutto natalizio, che entra a pieno titolo nella lista dei film con Babbo Natale per bambini. Ad accompagnarli in questa nuova avventura c’è Zenzero, un elfo un po’ dispettoso e birichino che scappa dal Polo Nord ed entra di nascosto nella casa di Luì e Sofì. Ovviamente creerà presto scompiglio, architettando tanti scherzi mentre i due sono alle prese con lucine e addobbi. Ma Zenzero punta più in alto e mira a mettere i bastoni fra le ruote a Babbo Natale e a rovinare le feste a tutti i bambini.

Per fortuna, in aiuto di Babbo Natale arrivano i cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia. Chissà cosa succederà?

Il bambino e l’amico polpo

Il corto di Natale 2024 della Disney racconta l’amicizia tra un bambino e un polpo curioso di conoscere il mondo, che si appiccica sulla testa del protagonista durante un bagno in mare perché vuole andare con lui in città.

Il bambino decide così di nasconderlo sotto a un cappello forato per permettergli di vedere tutti i posti in cui va. Quando arriva il Natale, il polpo rimane meravigliato da tanta bellezza.

Oceania 2

Dopo tre anni, Vaiana e Maui si riuniscono per una nuova grande avventura. Diventata ormai una leader del suo villaggio, Vaiana riceve un messaggio dai suoi antenati e si rimette così in viaggio. Affronta acque pericolose e dimenticate, per capire se esistono altri esseri umani e creare una connessione tra i diversi popoli delle Isole del Pacifico.

Ad accompagnare Vaiana in questa nuova sfida anche una serie di improbabili navigatori, dagli amici animali non parlanti a un contadino un po’ scontroso.

Mufasa- Il re Leone

Com’è cominciato il Cerchio della Vita? Da Mufasa, il padre di Simba. Il nuovo film della Disney, prequel de Il Re Leone, racconta come tutto ebbe inizio attraverso le parole di Rafiki (il mandrillo/sciamano). Quando è solo un cucciolo, Mufasa perde i suoi genitori a causa di una piena del fiume. Rimane così solo e sperduto, fino a quando incontra una famiglia di leoni che lo accoglie come un figlio. Avventura dopo avventura, Mufasa cresce e diventa il re di una nuova dinastia.

Wicked: Parte I

Com’era il magico mondo di Oz prima dell’arrivo di Dorothy? A raccontarlo in Wicked, un film musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo, sono le streghe Elphaba e Glinda, un tempo legate da una profonda amicizia.

Un altro titolo perfetto da aggiungere alla lista dei film e cartoni di Natale 2024.

Kung Fu Panda 4

Protagonista del quarto capitolo della saga è ancora una volta il panda Po, che, anche in questa occasione, deve compiere una missione molto speciale: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace.

Nonostante il compito importante, Po non ha alcuna intenzione di tralasciare il suo amore per il cibo e per l’arte del kung fu.

Inside out 2

Riley è ormai un’adolescente e sta per iniziare il liceo. A gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto si aggiungono quindi nuove emozioni: ansia, ovviamente, fedele compagna di molti ragazzi, ma anche invidia, gelosissima di tutto ciò che hanno gli altri, ed ennui, annoiata, apatica e indifferente.

Infine, non può certo mancare l’imbarazzo.

Il Robot Selvaggio

Il film, adattamento dell’omonimo romanzo illustrato, ha per protagonista un robot precipitato dal cielo e attivato dagli animali del luogo in cui atterra. Il nuovo arrivato porterà scompiglio fra la fauna locale, fra un susseguirsi di avventure, incontri, nuove scoperte.

Garfield – Una missione gustosa

Il famosissimo gatto Garfield ritrova inaspettatamente il padre perduto da tempo. Peccato che insieme a quest’ultimo e al suo amico canino Odie sia costretto a partire per una mirabolante avventura lasciando momentaneamente la sua vita piena di comodità.

L’improbabile trio si unisce al gatto di strada Vic per una rapina ad alto tasso di divertimento e ostacoli.

Buffalo Kids

Fra i migliori film e cartoni di Natale 2024, consigliato anche Buffalo Kids. Una trama avvincente, ideale per chi ama i colpi di scena e le avventure.

Due ragazzi orfani partono dalla loro terra natale, l’Irlanda, alla volta di New York per conoscere lo zio e ricevere la loro eredità. Lungo il percorso, i due si trovano a vivere episodi pieni di suspense ed emozione.

La Banda di Don Chisciotte – Missione Mulini a Vento

Protagonista di questo film è Alfonso, un ragazzo che vive in una piccola città spagnola e ha tre amici immaginari, tre conigli musicisti. A un certo punto una misteriosa nube si forma sopra al suo villaggio e Alfonso, insieme ai suoi tre amici a cui si uniscono anche Pancho e Victoria, decide di indagare.

Quando la banda di amici scopre che il responsabile è un perfido costruttore che vuole distruggere tutto, si arma di coraggio per sabotare i suoi piani.

Foto di copertina di Tima Miroshnichenko da Pexels

In breve Quale miglior momento delle vacanze di Natale per andare tutti insieme al cinema o per riunirsi sul divano e guardare un film con tutta la famiglia? L’elenco delle pellicole da vedere è lunghissimo e trovare un titolo che metta d’accordo grandi e piccini non sarà per nulla complicato.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.