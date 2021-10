Il metabolismo non cambia fino ai sessant’anni

Inutile dare la colpa al metabolismo se si ingrassa da adulti. Uno studio condotto da John Speakman, della University of Aberdeen che ha coinvolto 6400 individui in 29 paesi sfata questa credenza sul metabolismo umano e tante altre, come il fatto che il metabolismo aumenti durante la pubertà e in gravidanza o si riduca durante la mezza età, portando a ingrassare. Il metabolismo del nostro corpo ha un picco nel primo anno di vita, resta stabile fino alla mezza età e comincia a declinare inesorabilmente solo dopo i 60 anni.

Dai neonati agli ultranovantenni

Gli esperti hanno studiato un campione eterogeno (composto da bimbi piccoli anche solo pochi giorni di vita fino a 95enni) tenendo conto del peso corporeo di ciascuno, visto che il metabolismo cresce al crescere delle dimensioni del corpo. Si è notato che dalla nascita al primo anno di vita, il metabolismo passa dall’essere uguale a quello materno fino a raggiungere un picco il 50% maggiore di quello degli adulti. Non si hanno, invece, cambiamenti metabolici tra i 20 e i 60 anni: ciò significa che l’aumento di peso molto diffuso durante la mezza età è da attribuire a un eccessivo introito calorico, non a rallentamento metabolico.

Rallenta dopo i 60 anni

Soltanto dopo i sessant’anni si assiste realmente a un declino permanente del metabolismo, che anno dopo anno porta gli anziani ad avere un metabolismo il 26% inferiore rispetto alla mezza età. Il declino, però, è molto lento.

Quadro stupefacente

“È un quadro mai visto finora, pieno di sorprese – spiega Speakman -. L’aspetto più sorprendente è che non ci sono cambiamenti metabolici durante tutta la vita adulta, quindi se persone di mezza età si ritrovano ingrassate, la colpa non si può attribuire a un rallentamento metabolico”. Va cercata, invece, nell’introito calorico, quindi nell’alimentazione, e nella diminuzione di movimento.

Da sapere!

