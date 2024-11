La vacanza sulla neve è al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel 

I colori vibranti dei boschi autunnali cominciano già a cedere il passo al candore della neve: a Ortisei, in Val Gardena, nel centro delle Dolomiti e patrimonio naturale UNESCO, l’atmosfera diventa ancora più magica e suggestiva sia per gli adulti che per i bambini.

Non c’è modo migliore per immergersi in questa ambientazione da favola che alloggiare al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, un castello incantato perfetto per trascorrere un po’ di relax con tutta la famiglia.

Nel corso dei suoi 175 anni di storia, il Cavallino Bianco si è trasformato da locanda della posta a family hotel. Premiato come miglior hotel per famiglie al mondo, questa struttura è dedicata all’accoglienza di bambini e genitori, in modo da rendere speciale ogni esperienza tramite gioco, sorpresa, divertimento e tanto altro.

Le attività outdoor invernali

La montagna in inverno è sinonimo di sport e divertimento: la posizione privilegiata del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel permette infatti di scoprire tutto il fascino delle Dolomiti con gli sci ai piedi. Si trova infatti in prossimità degli impianti di risalita: si potrà quindi uscire dall’hotel con gli sci in spalla e partire alla scoperta degli oltre 1.200 chilometri di piste di Dolomiti Superski, uno dei comprensori sciistici più grandi e moderni al mondo, con piste dedicate a discesisti, freestyler e fondisti di tutte le età e di ogni livello di abilità.

Per permettere ai propri ospiti di viaggiare leggeri, l’hotel ha recentemente rinnovato il noleggio sci interno che permette di avere l’attrezzatura sempre a portata di mano e praticare ogni attività sulla neve senza rinunciare al divertimento.

I bimbi potranno vivere appieno la magia della neve insieme ai nuovi amici conosciuti al Lino Land partendo tutti insieme dall’hotel in compagnia degli animatori: anche gli ospiti più piccoli e alle prime armi potranno andare sulle piste baby seguiti dai maestri della Scuola Sci Ortisei. Una volta tornati in hotel, sempre insieme ai collaboratori del Lino Land, potranno indossare abiti più comodi, fare merenda e continuare a divertirsi con bimbi della stessa età. Nel frattempo i genitori potranno dedicarsi senza pensieri alle escursioni, allo sci o al relax, sapendo che i loro bambini sono in ottime mani.

Rimedi ‘antifreddo’ del Cavallino Bianco

In inverno le temperature in montagna cominciano decisamente ad abbassarsi e, dopo una giornata trascorsa all’aria aperta, quello che ci vuole è un po’ di relax nella zona Beauty&Spa del family hotel Cavallino Bianco.

La conclusione perfetta dopo una giornata intensa sulla neve è proprio quella di trascorrere un po’ di tempo nelle cinque piscine riscaldate sia interne che esterne. Per i più piccoli esiste anche una baby pool, la piscina dove potranno giocare, divertirsi e rilassarsi, in totale sicurezza, insieme a mamma e papà.

Non mancano poi le saune, tra le quali spicca la nuova Sauna Arena, dotata di effetti visivi e sonori, per un’esperienza davvero immersiva e speciale.

Inoltre, le proposte dell’area Beauty comprendono una gamma di trattamenti pensati per ogni età, dai massaggi per neonati ai suggestivi rituali di coppia.

Lino Land, il mondo dei bambini

I veri protagonisti al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel sono i bambini, ai quali sono dedicati servizi specifici. Lino Land è uno spazio pensato per i più piccoli che offre ogni giorno assistenza a tutti i minori, suddivisi per fasce d’età, dal primo mese di vita fino ai 17 anni.

Baby Lino è l’asilo nido dedicato ai bambini da 0 a 3,5 anni e organizzato con tante attività: area soft play, piscina con palline, morbide costruzioni, casette gioco, area relax per il riposino e nursing room con tutto il necessario per l’allattamento.

Junior Lino è invece dedicato ai bimbi dai 3,5 fino ai 10 anni di età, che potranno scatenarsi con tante attività divertenti con la supervisione di un esperto team di animatori. Qualche esempio? Battaglia dei pirati, arena sportiva, parete di arrampicata sportiva e montagne di costruzioni Lego!

Non mancano le proposte nemmeno per i teenager, fino ai 17 anni di età. A loro è dedicata la teenager room, dove potranno trovare un tecnologico Iwall per sfide interattive, un calcio balilla ad otto giocatori e Dart (freccette), oltre ad una Gaming room dove sono presenti diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. E ancora… fiaccolate notturne, pizzate, escape room e tanto altro.

