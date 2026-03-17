Litigare davanti a un neonato: le conseguenze di cui tener conto

L’esposizione a continui e intensi litigi può avere delle conseguenze negative sui bambini, anche se neonati, che nel tempo potrebbero accusare ad esempio stress, disturbi del sonno e maggiore irritabilità. L’ideale sarebbe non litigare davanti ad un neonato, ma se capita è importante rassicurare il piccolo e addolcire i toni.

La sensibilità del neonato

I bambini molto piccoli, è vero, non sono in grado di capire le parole che vengono pronunciate intorno a lui, ma sono molto sensibili agli stimoli sensoriali che lo circondano. L’udito, ad esempio, è già ben sviluppato fin dalla nascita: non a caso il piccolo è in grado di riconoscere la voce della mamma che ha sentito dal grembo materno.

I bambini sono quindi particolarmente attenti alle voci umane e riescono a distinguere variazioni nel tono, nel ritmo e nell’intensità dei suoni. Molti studi dimostrano che i neonati non reagiscono solo al volume dei suoni – che rimane comunque un fattore importante – ma anche alla loro qualità emotiva: reagiscono meglio e prestano maggiore attenzione alle voci con intonazione affettiva rispetto a quelle neutre e sono in grado di percepire tonalità felici o tristi nel linguaggio.

Il cervello dei neonati reagisce velocemente anche ai segnali vocali sociali come il pianto o le risate di altri bambini: questo suggerisce che la percezione delle emozioni attraverso la voce è una capacità umana presente molto precocemente.

Come vive un neonato il litigio tra gli adulti

“Spesso si tende a dire che i neonati non capiscono – afferma la psicologa Serena Mongelli -. I neonati possono non comprendere il contenuto del litigio, il motivo, ma di certo sono ben pronti fin da subito a capire che qualcosa è turbato nell’economia famigliare. Notano i cambiamenti del tono di voce e sono dotati di sensibilità emotiva, percepiscono lo stress degli adulti! I bambini quindi possono piangere di più, avere difficoltà a dormire o ad addormentarsi, possono mostrarsi agitati e più o meno attaccati all’adulto dopo un litigio”.

Sebbene i neonati non comprendano il contenuto delle parole, le ricerche in psicologia dello sviluppo mostrano che sono molto sensibili ai segnali emotivi e prosodici presenti nelle interazioni tra adulti. Quando assistono a un conflitto – ad esempio voci più alte, tono irritato o espressioni facciali tese – i bambini possono reagire con segnali di disagio come agitazione, pianto, aumento della vigilanza o difficoltà a calmarsi.

Di conseguenza sarebbe bene evitare discussioni persino in presenza di un neonato che dorme: studi sperimentali indicano che anche durante il sonno il cervello dei neonati è in grado di processare il tono emotivo della voce umana.

Alcuni studi hanno mostrato che i neonati esposti a toni vocali arrabbiati presentano un’attivazione maggiore nelle aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione dello stress e delle emozioni. Altri studi sul funzionamento fisiologico indicano che livelli più elevati di conflitto tra genitori sono associati ad alterazioni nella regolazione dello stress nei bambini, ad esempio nella regolazione cardiaca durante le interazioni sociali.

Queste evidenze suggeriscono che, pur senza comprenderne il significato, i neonati possono percepire la tensione emotiva dell’ambiente e reagirvi perché nei primi mesi di vita il loro benessere dipende fortemente dalla stabilità e dalla sicurezza del contesto in cui crescono.

Le conseguenze negative sul bebè

“Le conseguenze dipendono sempre da come il piccolo sceglie di reagire – spiega la psicologa Mongelli – ma potrebbero insorgere ansia o ipervigilanza, difficoltà relazionali e anche maggiore sensibilità ai conflitti. Come sempre non è UN litigio a provocare il problema, ma la creazione di un ambiente disfunzionale in cui i litigi non vengono gestiti e sono all’ordine nel giorno”.

Le ricerche in psicologia dello sviluppo e neuroscienze indicano infatti che l’esposizione frequente e intensa ai conflitti tra adulti può influenzare diversi aspetti del benessere e dello sviluppo dei neonati, soprattutto quando il clima di tensione è cronico e non viene compensato da momenti di rassicurazione e stabilità emotiva.

Le possibili conseguenze sui neonati possono includere:

maggiore stress fisiologico. I neonati possono reagire ai conflitti con un aumento dell’attivazione del sistema dello stress

I neonati possono reagire ai conflitti con un aumento dell’attivazione del sistema dello stress maggiore irritabilità e difficoltà di autoregolazione. Un ambiente emotivamente teso può rendere più difficile per il bambino calmarsi dopo uno stimolo stressante. Alcuni neonati esposti a conflitti frequenti mostrano più agitazione, pianto o difficoltà a tranquillizzarsi

Un ambiente emotivamente teso può rendere più difficile per il bambino calmarsi dopo uno stimolo stressante. Alcuni neonati esposti a conflitti frequenti mostrano più agitazione, pianto o difficoltà a tranquillizzarsi disturbi del sonno. Il clima di tensione può influire sul ritmo sonno-veglia e sulla qualità del riposo. Il sonno dei neonati è molto sensibile agli stimoli ambientali, compresi i suoni e il tono emotivo delle interazioni

Il clima di tensione può influire sul ritmo sonno-veglia e sulla qualità del riposo. Il sonno dei neonati è molto sensibile agli stimoli ambientali, compresi i suoni e il tono emotivo delle interazioni maggiore sensibilità alle emozioni negative . I neonati possono diventare più reattivi ai segnali di rabbia o tensione nella voce umana, come se il loro cervello fosse più “in allerta” rispetto agli stimoli emotivi negativi

. I neonati possono diventare più reattivi ai segnali di rabbia o tensione nella voce umana, come se il loro cervello fosse più “in allerta” rispetto agli stimoli emotivi negativi possibili effetti sullo sviluppo emotivo nel lungo periodo. Quando il conflitto familiare è intenso e prolungato, alcuni studi suggeriscono un possibile collegamento con difficoltà successive nella regolazione delle emozioni, nell’ansia o nel comportamento.

Tuttavia gli effetti non sono inevitabili: la presenza di relazioni affettive sicure e di adulti responsivi può mitigare molto questi rischi.

Come fare

“Il modo corretto per gestire un litigio quando è presente un neonato – afferma la psicologa Serena Mongelli – è fare in modo che il neonato non sia presente al litigio. Gli adulti devono fare gli adulti e rimandare il litigio: ci si mette in pausa e se ne parla in un secondo momento in cui si è da soli. Se capita, è importante provare a riparare il conflitto, mostrare al bambino che si sta facendo pace, che i toni tornano più calmi, la voce si abbassa e si addolcisce. Questo è molto utile. Chiaramente usando un linguaggio diverso a seconda dell’età del piccolo!”.

In breve Litigare davanti ai figli, anche se molto piccoli, può avere conseguenze negative su di loro. Il modo corretto per gestire un litigio è evitare di discutere davanti ai bambini; se però dovesse capitare, è importante abbassare i toni e rassicurarli o mostrare loro di fare pace.

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