Milano Design Week 2023: tutti gli eventi dedicati ai bambini

La Milano Design Week 2023 dal 17 al 23 aprile, prevede tantissimi eventi e installazioni tra Salone e Fuorisalone, che includono anche il pubblico dei bambini. Un’occasione unica e originale per scoprire il mondo del Design con gli occhi vispi dei bambini: sono tantissime le proposte dei brand per questa settimana dedicate alle famiglie e ai loro piccoli.

Vediamo insieme tutti gli eventi della Design Week 2023 dedicati ai bambini e le location in cui si svolgeranno.

unduetrestella Design Week 2023

unduetrestella ha ideato un format dedicato ai bambini e ai brand che da oltre tredici anni fanno parte del loro portfolio clienti. Nel nuovo spazio Teg, nei pressi di Porta Genova, ci sarà un’esposizione di prodotti e aziende che hanno come scopo quello di celebrare il design rivolto appunto ai più piccoli e il tema dell’ecosostenibilità.

Una rappresentazione visiva degli spazi e delle atmosfere di casa vissuta da una famiglia composta da genitori e figli, allestita con l’aiuto di brand nazionali e internazionali, ecco cosa sarà possibile trovare all’interno dello spazio espositivo di TEG. Una tavola apparecchiata per grandi e piccini, tante creazioni originali di giretti, uccellini e patchwork come quelle di POOKATOY, per bambini curiosi; la seduta per bambini piccoli come quella proposta da BUGABOO o quelle vintage di Kartell, colorati cupcake o cubetti di cioccolato di THE TEA CLUB @theteaclubtoys, un nuovo brand creativo dalla Grecia che si ispira a una filosofia dello slow living. In questo spazio espositivo le famiglie potranno giocare insieme: un luogo pensato soprattutto per stimolare creatività e immaginazione dei bambini.

TEG via Filippo Argelati, 35

18-23 aprile 2023 orario 10 – 19

The Secret garden di Bene

Installazione botanica scenografica che si ispira al mondo dei fiori e degli arredi esterni quella pensata all’interno dello show-room nel Brera Design District. Un posto non appositamente pensato per i bambini ma dove portare quelli più grandi e che sono affascinati dalla natura.

Lo showroom prevede, previa registrazione, vari eventi giornalieri floreali tra cui la colazione “The Botanical Breakfast” dalle 8 alle 11 dal 18 al 21 aprile mentre martedì 18 dalle 17 alle 22 è in programma “The Colourful Aperitivo”.

BENE ITALIA SHOWROOM

Foro Buonaparte 53

18-21 aprile- Martedì 8-22, Mercoledì-Giovedì-Venerdì 8-17

TRAME installazione interattiva

Stark, azienda di Interactive Experience, propone Trame, un’installazione sonora e visuale interattiva all’interno dell’Acquario Civico di Milano. Laboratorio Futuro è un’interpretazione dell’essere umano come parte di una comunità, per cui ogni singola azione si intreccia e ripercuote su altre soggettività, un invito a riflettere sulla narrazione creativa che scaturisce da un incontro, verso una comprensione olistica e percettiva dell’ambiente.

Acquario Civico Milano – via Gadio 2,

17-23 Aprile – orario 9-19

Alcova Project Space

Come ogni anno Alcova dà nuova vita a uno spazio abbandonato di Milano realizzando installazioni innovative e design ricercato. Dopo l’ex ospedale militare di Baggio, per il 2023 la location scelta è quella dell’Ex Macello di Porta Vittoria, 150mila mq nel quartiere di Calvairate, inserita nel nuovo progetto di riconversione del quartiere. Un luogo diverso e alternativo dove portare i bambini per una nuova visione del design e degli spazi e per dare nuova linfa a un quartiere sempre più in fermento. La cattedrale industriale, costruita a inizi del ‘900 e dismessa ormai da quasi trent’anni, ospiterà infatti la collettiva, curata da Joseph Grima e Valentina Ciuffi, di giovani designer che metteranno in mostra una visione alternativa di passato e futuro del design.

Ex-Macello di Porta Vittoria, viale Molise 62

17-23 aprile 2023, orario 11- 19

ELEMENTS TCL Green Horizon

Una mostra-viaggio attraverso gli elementi della natura per evidenziare quanto l’ambiente che ci circonda sia motivo di ispirazione, creatività e innovazione. Un percorso che si sviluppa attraverso i quattro elementi della natura: acqua, terra, fuoco e aria. TCL vuole sostenere lo sviluppo sostenibile ed essere di ispirazione verso un futuro armonioso attraverso un design coinvolgente e innovativo.

TCL Green Horizon – via Tortona 14

18-23 aprile – orario 11-21 (variabili in base ai giorni)

INTERNI Design Re-generation @ Università Statale

Come ogni anno, anche il Fuorisalone 2023 torna con una mostra evento presso l’Università Statale di Milano e altre 5 location suggestive come Orto Botanico di Brera, Torre Velasca, Urban Up Unipol, Audi House of Progress e Eataly Milano Smeraldo.

Nel cortile principale e in quelli secondari della Statale di Milano ci sono varie installazioni che sicuramente incuriosiranno e divertiranno i bamnbini che potranno fare un viaggio sensoriale nel vortice di vetro The Synesthetic Swirl di Whirpool; farsi avvolgere dalla microarchitettura Oasi di Massimo Iosa Ghini che si ispira agli organismi della natura, visitare la struttura/espositore di piante Grow Together, Grow Green di Topotek; dondolarsi nel Cortile della Farmacia dell’Università Statale sull’altalena Swing nell’Amazing Playground, installazione di Stefano Boeri Interiors e Amazon; meravigliarsi di fronte al Cortile d’Onore che si tinge di rosso con l’installazione luminosa di Artemide con Mario Cucinella Architects.

Interni Design Re-Evolution si svolge in 6 location della città:

17-26.04 Università degli Studi di Milano via Festa del Perdono 7

17-26.04 Orto Botanico di Brera, ENI Space, via Fiori Oscuri 4

17-23.04 Audi House of Progress, Portrait Milano, corso Venezia 11

17.04-1.05 Eataly Milano Smeraldo, Piazza XXV Aprile 10

17-23-04 Urban Up | Unipol, De Castillia 23, via De Castillia 23

17-26.04 Torre Velasca, Piazza Velasca 3/5, digital installation

Eventi per bambini e bambine al BASE MILANO

Nella location di BASE Milano avrà luogo We Will Design-I.D.E.A (acronimo di Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità), un agglomerato di eventi in cui si svolgeranno tanti workshop, appuntamenti e laboratori che coinvolgeranno designer conosciuti ma anche emergenti. Nel fitto calendario del BASE Milano ci saranno anche alcuni laboratori rivolti ai bambini. Vediamo insieme quali sono

We will Design KIDS – BASE Milano

We Will Design KIDS dedica tre momenti speciali durante la Design Week 2023 ai bambini: ogni appuntamento è pensato per i bambini che avranno voglia di misurarsi con il design e avvicinarsi ai valori di inclusione e accessibilità.

L’associazione Coi Ludosofici organizza dal 2010 contenuti ed esperienze che stimolano il pensiero critico e la creatività in adulti bambini. Lo scopo è rendere visibile l’invibile utilizzando strumenti e metodi dell’arte e della filosofia in ogni forma e dimensione. Corpo, Metamorfosi, Immaginazione, Relazione: quattro tematiche per un viaggio fatto di interazione, gioco e fantasia che coinvolgerà bambini e bambine dai 6 agli 11 anni.

BASE MILANO – via Bergognone 34

We Will Design – Kids

Laboratorio sabato 22 aprile, 11.30 previa registrazione

Playing Ground-Giocare con la città -BASE MILANO

Il 17 aprile un workshop artistico ed esperienziale per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni al BASE di Milano. L’artista Isabella Martin invita bambini e bambine a partecipare a questo laboratorio creativo in cui condurrà i piccoli partecipanti a vivere in maniera alternativa e originale il rapporto corpo-città reinterpretandolo e immaginando nuove forme di connessione e ridefinizione dello stesso. Organizzato con il supporto di Fondazione Maurizio Fragiacomo e il contributo di Danish Arts Foundation, Playing Ground-Giocare con la città è un progetto site specific di arte pubblica con l’intento di immaginare e rilanciare nuove visioni della città, grazie alla collaborazione creativa dei bambini.

BASE MILANO – via Bergognone 34

Learning Rooms – 17 aprile – orario 16,30-18,30

Experience Design Bed& Show + Quercetti

Il 22 aprile, all’interno della casa show-room di Experience Design ci sarà una piccola giungla urbana dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni con area gioco realizzata da Quercetti, famoso brand di giocattoli sostenibili: proprio qui i bambini potranno passare il tempo con alcuni dei più iconici prodotti del brand e provare le ultime novità.

Il Fuorisalone 2023 è anche quindi un’occasione per giocare green e dare modo alle famiglie di trascorrere un momento di relax con giochi eco sostenibili, per tutti coloro che sono attenti alla salvaguardia dell’ambiente e del pianeta, grazie alla selezione di materiale eco-friendly e plastica riciclata che sono alla base della filosofia dell’azienda torinese.

Experience Design bed&show

Ingresso da via Voghera 3A

22 aprile entrata libera- orari 11-13 e 14-18

Mostra Lumières di Saint-Louis – Chiostro e sacrestia Chiesa Santa Maria del Carmine

La mostra Lumières di Saint-Louis è allestita nel chiostro di Santa Maria del Carmine, l’affascinante chiesa del quartiere Brera. Dal 18 al 23 aprile 2023 Saint-Louis invita pubblico, designer e architetti, a visitare le installazioni luminose e sonore pensate in collaborazione con lo studio NONOTAK. Non indicata per i bambini sotto i due anni e per chi soffre di epilessia, la mostra di Sant-Louis è un dialogo contemporaneo tra cristallo, luci e suono, tutto da scoprire.

Chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine -Piazza del Carmine 2

18 – 23 aprile 2023- ingresso previa prenotazione, orari 10:00 – 00:00