Milano Design Week 2024: tutti gli eventi dedicati ai bambini

Milano Design Week per famiglie e bambini: agenda fitta dal 16 al 24 aprile per prendere parte a tutti gli eventi che si susseguono in città in questi giorni. Tantissimi appuntamenti e installazioni per il Salone del Mobile e il FuoriSalone, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tram Nou, MemorIA, Preciosa Lighting, Grow with Nature, The Pattern of Dreams, Terrasza, Antropocene, Mooring by the Moon, Design Society, Materia Natura, Chiquita House, unduetrestella Design Week, SunRice: vediamoli tutti.

Importante ricordare che, oltre a tutti gli eventi del Fuorisalone in giro per Milano, i più piccoli hanno anche diritto a un ingresso al Salone facilitato: i piccoli da 0 a 9 anni entrano gratis, i bambini tra i 10 e i 13 anni con un biglietto ridotto, mentre i ragazzi dai 14 anni in su possono usufruire degli sconti e dei vantaggi della categoria “studenti”.

Tram Nou “Missione Cassandra”

Lo studio di architettura e ingegneria Nou Group arriva a Milano con “Missione Cassandra”, il primo tram che arriva dal futuro. Questa mostra itinerante intende farci fare un viaggio nel futuro, come se fosse una vera e propria capsula del tempo. Per questa occasione infatti un tram storico, ancora funzionante, è stato ricoperto di materiale olografico per offrirgli un aspetto futuristico. Al suo interno contiene della vegetazione, come a simboleggiare l’ultimo angolo di natura presente nel futuro. I bambini possono ammirare questa “navicella spaziale” mentre attraversa la città e, insieme, ricevere un messaggio fondamentale sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente. I ragazzi un po’ più “maturi” possono anche assistere ai talk sull’ambiente che si tengono all’interno del tram stesso.

Il tram ha in programma di girovagare per le strade di Milano durante tutto il periodo della Milano Design Week, partendo da Via Cesare Cantù, in zona Cordusio/Duomo.

MemorIA, il memory del futuro

MemorIA è un progetto artistico, sviluppato dallo Studiolabo in collaborazione con Condiviso, che vuole riproporre in versione innovativa il gioco del Memory. La particolarità? Le immagini illustrate sulle carte di questo famosissimo gioco sono state realizzate dall’intelligenza artificiale (IA). E, in occasione del Salone del Mobile, alcune di queste straordinarie immagini sono esposte nello spazio di “A CASA OVUNQUE ’24”, così che tutti possano ammirare l’arte e la particolarità di queste illustrazioni surreali. Inoltre è possibile per il pubblico testare il gioco che, in caso di interesse, sarà a disposizione per l’acquisto. Sarà anche presente un “Kids Space”, un progetto di spazio pubblico, dedicato ai bambini, progettato ad hoc per loro da Kids&Toys Designers.

La mostra si trova in via Savona 35 A Casa Ovunque ‘24, dal 15 al 21 aprile.

Preciosa Lighting

Come ogni anno, una delle tappe impossibili da evitare è l’Opificio 31 dove potete portare i vostri bambini alla mostra di Preciosa Lighting, un’installazione interattiva basata sulla luce chiamata “Crystal Beat II”. Un’opera che vuole celebrare il cristallo di Boemia attraverso progetti che fondono artigianato e tecnologia.

Preciosa Lighting è visitabile dal 15 al 21 aprile, in via Tortona 31.

Casa Stokke- Grow with Nature

Lo spazio di Casa Stokke propone un’installazione ispirata alle foreste scandinave con la quale i vostri bambini possono interagire proprio perché si tratta di un’immersive art a misura di bambino. In questo modo potrete vivere un’esperienza immersiva ed entrare in una “foresta” attraverso un percorso multisensoriale, guidati dalla voce di Radio Safari.

Casa Stokke è visitabile in via Tortona 31, ma dal 17 al 21 aprile, dalle 10:30 fino alle 21.

Lines of Flight, The pattern of Dreams

Anche per il 2024 torna l’installazione “Lines of Flight” per la sua quinta edizione di ‘The Art of Dreams’ di Porsche per la Milano Design Week 2024, un’opera che gli scorsi anni ha avuto molto successo tra i visitatori dell’evento. Grazie a questa installazione i bambini e i ragazzini (ma anche voi) potranno arrampicarsi su una rete di metallo fissata nel mezzo della città di Milano. I visitatori di ogni età sono infatti invitati a salire su questa opera d’arte, che prende ispirazione dai sogni, e a scoprirla come scultura immersiva, definita anche “amaca sociale”. Vi divertirete a percorrerla e ad arrampicarvi, con il risultato che non saranno solo i più piccoli a “comportarsi” da bambini, ma anche i più grandi a riassaporare il ricordo dell’infanzia.

L’opera sarà visitabile a Palazzo Clerici, in via Clerici 5, dal 15 al 21 aprile.

Terrasza

Per la prima volta a Milano arriva la nuova piattaforma phygital esclusivamente dedicata all’Exterior Design. L’allestimento ha la supervisione dell’architetto Giovanni Rivolta dello studio A4A Rivolta Savioni Architetti e integrerà armoniosamente varie proposte. Inoltre nel Giardino di Alik, è allestito un cinema all’aperto in cui le poltrone saranno sedute per esterni di varie tipologie e di diverse aziende.

L’evento è visitabile dal 16 al 20 aprile, dalle 10 alle 21, e il 21 aprile, dalle 10 alle 19, presso Via Edmondo de Amici 17.

Bruno Munari: Antropocene

Lo Spazio Munari quest’anno ha deciso di portare per il FuoriSalone una nuova mostra molto interessante che si basa su una semplice domanda: “Cosa penseranno gli archeologi del futuro quando troveranno le tracce della nostra esistenza?”. Per questo motivo sono esposti dei “fossili” degli anni 2000, che di sicuro susciteranno grande curiosità in tutti i bambini.

L’allestimento è visitabile dal 12 aprile fino al 15 giugno, presso lo Spazio Munari, in via Savona 17/5.

Mooring by the Moon

Se i vostri bambini amano il mare e la navigazione, potrebbe essere interessante portarli ai Bagni Misteriosi, dove potranno ammirare un vero yacht all’interno di una psicina. Questa grande imbarcazione non è l’unica protagonista: è prevista infatti anche una grande luna a comporre l’installazione immersiva “Mooring by the Moon” di Michele de Lucchi.

L’installazione è visibile ai Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta, 18 dal 15 aprile fino al 21 aprile. Nella giornata del 15 aprile è visitabile dalle 15 alle 20; nei giorni 16, 17, 19 e 20 aprile invece dalle 10 alle 20; mentre il 18 aprile dalle 10 alle 15 e il 21 aprile dalle 10 alle 18.

Design Society

Nel cuore di Parco Sempione, Burro Studio, in collaborazione con Silvia Molteni, propone una serie di conferenze, eventi e workshop, ogni giorno differenti, all’interno di una suggestiva serra vetrata. La mattinata di mercoledì 17 aprile in particolare è dedicata ai bambini in quanto è possibile partecipare a un workshop gratuito che propone ai più piccoli la creazione di un’opera d’arte collettiva dove ognuno può sperimentare il proprio pensiero creativo attraverso l’uso libero ed espressivo del colore.

Il workshop si tiene a Piazza del Cannone, il 17 aprile dalle 16:30 fino alle 18:00 (è consigliabile prenotare in anticipo per partecipare al workshop).

Stark/Transition

Per il tema del FuoriSalone “Materia Natura”, Stark, che torna per le terza edizione al FuoriSalone, presenta un’installazione che vuole invitare gli ospiti a un’esplorazione multisensoriale e immersiva. La mostra presenta l’interazione tra acqua e materia e come esse reagiscono tra di loro creando forme e flussi ogni volta diversi. La mostra si tiene nella Sala dei Pilastri del castello Sforzesco.

La mostra è visitabile al Castello Sforzesco, in Piazza Castello, per tutto il periodo del FuoriSalone.

Chiquita House

Se con la vostra famiglia amate di più girovagare per la città e evitare le file per entrare nelle varie location degli eventi, possiamo consigliarvi di andare a vedere la Chiquita House, un’installazione divertente e colorata dell’artista Romero Britto, esponente del movimento Happy Art Movement. Un’opera colorata, godibile anche solo dall’esterno, che non potrà che catturarvi lo sguardo. Se poi la curiosità prenderà il sopravvento, sappiate che sarà anche possibile entrare e visitare le divertentissime stanze immersive, dove i bambini si possono svagare in totale sicurezza insieme a tutta la famiglia, ad esempio “nuotando” all’interno di una piscina piena banane colorate .

La Chiquita House è situata a Cambi Casa d’Aste, in via San Marco 22, dal 15 al 21 aprile.

unduetrestella Design Week

Come per gli anni scorsi, anche nel 2024, viene proposta una nuova edizione del “unduetrestella Design Week”, questa volta all’interno degli spazi di TOG, la Fondazione di Carlo De Benedetti. Un evento visitabile durante la settimana del Salone del Mobile, che vede come protagonista il design in funzione dei bambini e della loro crescita. Con questa mostra si vuole dimostrare come anche il design e la creatività, legata al mondo del bambino, siano formule per vivere meglio.

Sarà possibile visitare le aree adibite alla mostra al TOG, in via Livigno 1, dal 15 aprile fino al 21 aprile.

Making Sense of Color

Quest’anno, in occasione del Salone del Mobile di Milano, Google presenta “Making Senso of Color”, un’installazione interattiva che si sviluppa per le 21 sale del Garage 21 di Milano. In questa mostra chiunque la visiterà sarà parte stessa dell’opera: infatti l’installazione, sonora e luminosa, sarà portata a reagire a ogni suono trasformandolo in una sfumatura luminosa di colore. I vostri bambini potranno divertirsi nel vedere che questi colori danzano in modo differente all’interno di ogni stanza.

La mostra sarà visitabile dal 16 al 21 aprile, dalle 10 alle 17:30, presso Garage 21, in via Archimede 26.

Cross Vision con ENI- “SunRice”- la ricetta della felicità

SunRice è un’installazione sperimentale progettata dallo studio CRA-Carlo Ratti Associati e dall’architetto Italo Rota per Eni. Basato sul tema del Salone del Mobile di quest’anno “Materia Natura”, scoprirete il percorso della vita di uno dei prodotti più preziosi del territorio: il riso. Potrete rendervi conto di come esso si trasforma da pianta a prodotto innovativo della cucina dello Chef Niko Romito, per poi vedere come gli scarti del riso vengono utilizzati nell’architettura. Portare qui i bambini sarà l’occasione per mostrare loro come qualcosa di così piccolo come il riso possa trasformarsi e rappresentare una soluzione per un mondo meno inquinato e più sano.

Il SunRice sarà visitabile dal 15 aprile fino al 21 aprile, dalle 10:00 alle 22:00, e dal 22 al. 25, dalle 10:00 alle 20:00, nell’Orto Botanico di Brera, in via Brera 28/via Fiori Oscuri 4.

3D CREATIVE WORLD

In occasione del FuoriSalone, Experience Design, la casa showroom di Via Voghera, apre le porte alle famiglie che tra la frenesia del Tortona Design District potranno trovare qui un momento di relax e di gioco creativo. Mentre i genitori potranno osservare le novità in ambito di arredo e mobilio e rilassarsi nell’area apposita, i bambini potranno giocare nell’area giochi libera o partecipare ai laboratori “Cartomondo Todo”, grazie ai quali si potranno portare a casa una meravigliosa creazione.

Nella zona sarà anche possibile acquistare articoli BIKKEMBERGS KIDS e visionare un allestimento d’arte da parte di due artiste contemporanee, Laura Shashi e Gemma Pettinaroli.

L’evento si terrà a Experience Design, in via Voghera 3A il 20 e il 21 aprile (è consigliabile prenotare mandando una mail a info@experiencedesignmilano.com segnando uno degli orari tra 11-15-16.30).

Nook di Mara Bragagnolo

Per le famiglie interessate al metodo Montessori e che vorrebbero incrementarlo anche all’interno della loro abitazione, la mostra di Nook di Mara Bragagnolo fa proprio al caso vostro. Nook è infatti il nome di una serie di arredi multifunzione creati per aiutare i bambini a crescere senza problemi, in ambienti dove il piccolo possa sentirsi indipendente e autonomo. Questi arredi potranno essere utilizzati per comporre le camerette montessoriane oppure essere incluse nei vari spazi comuni della casa in modo tale che il bambino abbia a disposizione mobili alla sua portata e che non richiedano l’intervento dei genitori.

La mostra si tiene alla Biblioteca Venezia, in via Paolo Frisi 2/4 dal 15 al 21 aprile.

La Design Week di Milano può essere quindi un’occasione alternativa per passare qualche ora del vostro tempo libero con i vostri bimbi, portandoli a contatto con un mondo che sembra distante, ma può risvegliare la loro curiosità e il loro stupore con ciò che il design permette di creare.

Foto prese dai press kit di breradesignweek.it e di fuorisalone.it

In breve La Milano Design Week 2024 prevede tanti eventi, workshop e laboratori rivolti a famiglie e bambini. Troverete attività per ogni giusto e per ogni età, che vi permetteranno di trascorrere tutti insieme, grandi e piccoli, qualche ora o giornata d’evasione primaverile.

